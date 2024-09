Ο Καλύτερος Τρόπος να Πεις σε Κάποιον ότι τον «Κόλλησες» ένα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενο Νόσημα

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Broadly.

Για να είμαι ειλικρινής, τη σεξουαλική μου ζωή δεν τη λες και απαστράπτουσα. Αλλά αν υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο είμαι περήφανη, είναι πως δεν έχω κολλήσει κανέναν σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι δεν έχω ιδέα πώς θα έλεγα σε κάποιον κάτι τέτοιο και δεν θα ήθελα να δώσω συμβουλές για κάτι που δεν έχω βιώσει από πρώτο χέρι.

Επικοινώνησα λοιπόν με τον Ben Lopez, έναν επαγγελματία διαπραγματευτή ομήρων και συγγραφέα του The Negotiator : My life at the heart of the hostage trade (Ο Διαπραγματευτής: Η Ζωή στην Καρδιά της Ανταλλαγής Ομήρων). Ο Lopez έχει περάσει δεκαετίες πετώντας σε κάθε μέρος του κόσμου, βοηθώντας απελπισμένες οικογένειες των οποίων κάποιο αγαπημένο πρόσωπο είχε πέσει θύμα απαγωγής από τρομοκράτες και εγκληματίες. Φαντάστηκα ότι αν κάποιος γνωρίζει πώς να μεταφέρει άσχημα μαντάτα, αυτός είναι ο Lopez.

Αρχικά, πρέπει να θυμάσαι ποιος φταίει: εσύ. Εσύ και μόνο εσύ, όπως μου θυμίζει πολλάκις ο Lopez, όταν μιλάμε στο τηλέφωνο. Κράτα την ευθύνη σου καλά μέσα στο μυαλό σου.

«Όλο αυτό έχει να κάνει με αυτούς, όχι με εσένα», λέει στεγνά ο Lopez. «Δεν έχει να κάνει με το αν εσύ αισθάνεσαι άνετα ή λιγότερες ενοχές ή κάτι τέτοιο. Οπότε, χρειάζεσαι να σκεφτείς πώς και τι θα πεις».

Σκέψου πώς θα αντιδράσει το άτομο που θα ακούσει τα νέα και κρίνε με βάση αυτό πώς θα τους μιλήσεις. Αν όμως δεν θυμάσαι ούτε το πρόσωπο ενός one-night stand, πώς μπορείς να προετοιμαστείς για τις συναισθηματικές του αντιδράσεις; Ο Lopez δεν δείχνει οίκτο. «Κοίτα, το ήξερες αρκετά καλά για να του χαρίσεις ένα σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα, οπότε κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς».

Ο Lopez προτείνεις να του το πεις από κοντά («δείχνει ότι του φέρεσαι με σεβασμό»), αλλά αν δεν είναι δυνατόν, πάρε τηλέφωνο, ποτέ με μήνυμα. Τον ρωτώ για το ιδανικό μέρος που μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. «Ο βασικός κανόνας είναι, “εσύ που θα ήθελες να το ακούσεις”;». Ο Lopez προτείνει να τους επισκεφτείς στο σπίτι τους. «Έτσι, μπορείς να φύγεις όποτε θες. Αν το κάνεις στο σπίτι σου, πρέπει να τους διώξεις, πράγμα κάπως πιο δύσκολο. Αν όμως φοβάσαι ότι θα αντιδράσουν άσχημα ή θα φερθούν επιθετικά, τότε καλύτερα να γίνει σε κάποιο δημόσιο μέρος, όπως μια καφετέρια».

Περιέργως, ο Lopez προτείνει να μην κάνεις και πολλές πρόβες για αυτά που θα πεις. «Μην προετοιμαστείς και πολύ ψυχολογικά, απλώς θα το κάνεις πιο δύσκολο για σένα». Κάν’ το όπως ακριβώς βγάζεις έναν αυτοκόλλητο επίδεσμο – μια και έξω.

«Ξεκίνα με ένα, “έχω να σου πω άσχημα νέα” και μετά απλά πες το», συμβουλεύει ο Lopez. «Μην αφήσεις χρόνο να περάσει ανάμεσα στην εισαγωγή και τα κακά νέα. Αυτό μόνο το άγχος αυξάνει, για την κατάσταση».

Χρησιμοποίησε απλή γλώσσα, δεν κάνεις ανακοίνωση στον Λευκό Οίκο. «Να μιλάς όσο πιο καθαρά γίνεται. Σύμφωνα με την εμπειρία μου, ο κόσμος απλά θέλει την αλήθεια», υποστηρίζει ο Lopez. «Το μεγαλύτερο έγκλημα είναι να προσπαθείς να καλύψεις πράγματα. Μην προσπαθείς να κρυφτείς».

Πρέπει να ξέρει από νωρίτερα το άτομο ότι θα λάβει κακά νέα; «Θυμάσαι, όταν ήσουν παιδί και θα πήγαινες για κάποιο εμβόλιο; Ήταν απαίσιο», λέει ο Lopez. «Μην πεις στο παιδί τίποτα, μέχρι να έρθει η ώρα της ένεσης, διαφορετικά απλώς το βασανίζεις».

Πιέζω τον Lopez να μου πει ένα βασικό πλάνο για το τι ακριβώς πρέπει να πω. «Πες, “Συγγνώμη, σε κόλλησα ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Δεν το ήθελα, δεν ήξερα ότι το είχα. Αν θες να σε βοηθήσω να το αντιμετωπίσεις, θα το έκανα με χαρά”».

Συνεχίζει: «H ιδέα είναι να φτιάξεις αυτό που χάλασες». Κοινώς, τα γεννητικά όργανα του άλλου.

Αν όμως ακολουθήσεις όλες αυτές τις συμβουλές και τα πράγματα πάνε και πάλι χάλια;

«Το άλλο άτομο έχει δικαίωμα να θυμώσει», λέει ο Lopez. «Τους κόλλησες κάτι στο κάτω-κάτω της γραφής. Αν εισπράξεις τον θυμό τους, σου αξίζει».

