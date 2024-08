Ο Κάτοχος του Παγκόσμιου Ρεκόρ στον Κύβο του Ρούμπικ Εξηγεί την Τεχνική του

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Motherboard.

Από το 2010, ο ειδικός στη γρήγορη επίλυση του κύβου του Rubic, Feliks Zerndegs, έχει σπάσει πολλά παγκόσμια ρεκόρ. Ανάμεσά τους πολλά στον 3x3x3 (ο στάνταρ κύβος του Rubic), με τελευταίο του ρεκόρ στα 4,73 δευτερόλεπτα, στο τέλος της περασμένης χρονιάς.



Σε ένα πρόσφατο βίντεο, ο Zemdegs περιέγραψε πώς έκανε το ρεκόρ στον Matt Parker, έναν «εκλαϊκευτή των μαθηματικών» και κωμικό. Αν και η κάμερα δεν καταγράφει συνεχώς τι κάνει ο Zemdegs, το μήνυμα περνάει, αρκεί να μη σε πειράζει λίγη αργκό του speedcubing, όπως ονομάζεται η ταχύτατη επίλυση του επιτυχημένου τρισδιάστατου μηχανικού παζλ. Για παράδειγμα, ο Zemdegs συχνά αναφέρει πράματα, όπως «OLL» – Orientation of the Last Layer (Προσανατολισμός του Τελευταίου Επιπέδου), που είναι μέρος της χρονομετρημένης μεθόδου CFOP για το 3x3x3 speedcubing.

Η σύντομη εκδοχή της λύσης του Zemdegs είναι ότι η αρχική κατάσταση το κύβου ήταν ευνοϊκή, ώστε να μπορέσει να αντιληφθεί τις πρώτες κινήσεις της λύσης. Και πάλι, ο Zemdegs λέει ότι έκανε τουλάχιστον ένα λάθος κατά τη διάρκεια των περιστροφών του – έτσι είναι δυνατό να λυθεί ακόμη πιο γρήγορα.

Ο Zemdegs επίσης μιλάει για τις διαφορές ανάμεσα σε έναν παραδοσιακό κύβο του Rubic και τα 4x4x4, μέχρι το Megaminx, έναν δωδεκάεδρο κύβο του Rubic. Αν και οι συμβουλές του Zemdegs δεν θα σε κάνουν πρωταθλητή speedcubing εν μία νυκτί, αναδεικνύουν μερικές συναρπαστικές πλευρές της λογικής του, από την οπτική κάποιου που κατέχει οχτώ διαφορετικά παγκόσμια ρεκόρ.

