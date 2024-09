Ο Κόσμος Ατμίζει Επειδή Νομίζει ότι Είναι Cool – Μια Έρευνα για το Ηλεκτρονικό Τσιγάρο Μέσω Twitter

Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο VICE Canada.

Να ατμίζει κανείς ή να μην ατμίζει; Αυτό είναι το ερώτημα που οριοθετεί μια ολόκληρη γενιά. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα -τα οποία έγιναν γνωστά από τον Leonardo DiCaprio και από εφήβους των οποίων οι γονείς δεν τους επιτρέπουν να πάρουν τσιγάρα- είναι μια τάση που αρνείται να φύγει. Όπως το θέτει το εξαιρετικά λεπτομερές άρθρο του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Σαν Ντιέγκο, «οι λόγοι που ο κόσμος χρησιμοποιεί εκτενώς αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα νικοτίνης δεν είναι πλήρως κατανοητοί». Μεταφράζουμε: κανείς δεν ξέρει γιατί το άτμισμα είναι τόσο δημοφιλές, αλλά υπάρχουν οκτώ ερευνητές που ξόδεψαν χρόνο προσπαθώντας να μάθουν. Για να δούμε κι εμείς.

Καταρχάς, η μεθοδολογία αυτής της έρευνας είναι ριζοσπαστική. Για να αποσαφηνιστούν οι λόγοι που διάφορα άτομα χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα, οι αναλυτές εξέτασαν όλα τα εκείνα τα tweets που ανέφεραν το άτμισμα –vaping στα αγγλικά- σε μια περίοδο τεσσάρων ετών, αγνοώντας τις διαφημίσεις και τα ποσταρίσματα από bots. Vaping και Twitter. Tweeter και vaping – δύο από τα βασικά «εργαλεία» που χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη κάστα της γενιάς των millennials. Ένα σχετικό νόημα, το βγάζει. Δεν λέω απαραίτητα πως είναι άνθρωποι που θα φορούσαν σίγουρα καπέλο φεντόρα, αλλά από την άλλη, ίσως και να το λέω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ: έχουν κάπου ανάμεσα σε 28 και 63 followers και πιθανόν δεν έχουν αλλάξει ποτέ profile pic στο Twitter, μένοντας με εκείνη την παραδοσιακή default που σου δίνει το Twitter, όταν ανοίγεις λογαριασμό.

Η έρευνα για αυτήν τη μελέτη που έχει τον ταιριαστό, αλλά όχι και τόσο πιασάρικο τίτλο Why do people use electronic nicotine delivery systems (electronic cigarettes)? A content analysis of Twitter 2012-2015 [Γιατί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα νικοτίνης (ηλεκτρονικά τσιγάρα); Ανάλυση περιεχομένου από το Twitter 2012-2015], ξεκίνησε το 2012, όταν η τρέλα του ατμίσματος έκανε ακόμη τα πρώτα της βήματα. Τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Twitter, ο κόσμος έπιανε τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, κυρίως για να κόψει το κάπνισμα. Εκείνη τη χρονιά, το 43% των tweets που σχετίζονταν με το vaping συνέδεαν τη διάθεση για χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων με τη διακοπή του καπνίσματος. Όπως μπορεί να μαντέψει κανείς, επρόκειτο για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Καθώς ο χρόνος περνούσε όμως, οι ερευνητές εντόπισαν πως η «κοινωνική εικόνα» ξεκίνησε να παίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην «κουλτούρα του ατμίσματος». Παραθέτουν μάλιστα και μερικά χαρακτηριστικά tweets που σχετίζονται με την «κοινωνική εικόνα», τα οποία και θα ήθελα να σας παρουσιάσω, χωρίς περαιτέρω σχολιασμό:

«Θέλω ένα από εκείνα τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, θα με κάνει να δείχνω πιο cool»

«Ατμίζω μέσα στο club»

«Το καλύτερο πράγμα είναι η γεύση του»

Όταν φτάνουμε πλέον στο 2015, η έκθεση αναφέρει πως τα περισσότερα tweets είναι σαν τα παραπάνω. Ναι, είναι λίγο τραγικό, αλλά η πλειοψηφία των ατμιστών έκανε χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, επειδή θεωρούσαν πως τους έκανε να φαίνονται cool. Τα στοιχεία δεν ψεύδονται. Άλλα tweets αναφέρονται στη συγκριτική ασφάλεια που παρέχει το άτμισμα σε σχέση με τα κανονικά τσιγάρα, ως τον βασικό λόγο χρήσης των ηλεκτρονικών. Το 5% των χρηστών αναφέρει πως προτιμά τη μυρωδιά του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε σχέση με τα κανονικά.

Στην ανάλυσή τους, οι ερευνητές αναγνώρισαν μερικούς παράγοντες που συνέπεσαν με την άνοδο της δημοτικότητας του ατμίσματος, τουλάχιστον ανάμεσα σε εκείνα τα άτομα που θεωρούν τους εαυτούς τους cool. Σημειώνουν πως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα πλέον απαγορεύονται σε πολλά μέρη που απαγορεύονται και τα κανονικά τσιγάρα, κάτι που αναδεικνύει πως τελικά δεν είναι τόσο μια εναλλακτική λύση στο κάπνισμα όσο είναι μια νέα, εξίσου άσχημη συνήθεια. Σημειώνουν επίσης, πως όλο και περισσότερο, οι διαφημίσεις και το marketing του ατμίσματος εφάπτεται στην κοινωνική εικόνα, εστιάζοντας λιγότερο στα υποτιθέμενα προτερήματα για την υγεία που έχουν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα σε σύγκριση με τα παραδοσιακά.

Αυτό ήταν λοιπόν. Ο κόσμος ατμίζει, επειδή νομίζει ότι είναι cool. Έπρεπε να συνταχθεί μια ακαδημαϊκή μελέτη για να το μάθουμε αυτό; Ίσως ναι, ίσως και όχι. Αλλά από την άλλη, είναι αρκετά διασκεδαστικό να διαβάζεις μια ειλικρινής και λεπτομερή ανάλυση σχετικά με το πώς το άτμισμα μεταμορφώθηκε από μια πιο «υγιεινή λύση» σε μια επιλογή κοινωνικού προφίλ. Οι ακαδημαϊκοί που συνέταξαν την έρευνα έκαναν πραγματικά εξαιρετική δουλειά και σας προτείνω να τη διαβάσετε όλη εδώ.

