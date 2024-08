Ο Μad Clip μάς Αναλύει τα Κομμάτια που Ξεχωρίσαμε από το Νέο LP του

Είναι τρελός, trapper, dealer και μόλις κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο. Ο λόγος για τον Mad Clip, του οποίου οι μετοχές ανεβαίνουν με γοργούς ρυθμούς στο εγχώριο rap χρηματιστήριο. Κάθε τραγούδι που ανεβάζει στο YouTube συγκεντρώνει χιλιάδες views μέσα σε λίγες ώρες, ενώ στο τέλος «χτυπάει» πάνω από εκατομμύριο. Όλα αυτά κάτω από την ταμπέλα της Capital Music, που πλέον παίζει δυνατά έχοντας στήσει ένα ρόστερ που αποτελείται από την αφρόκρεμα της σκηνής. Ο Ypo και η παρέα του, όμως, δεν επαναπαύονται στις δάφνες τους και συνεχίζουν να αναζητούν την εξέλιξη. Θα μπορούσαν να συνεχίσουν βγάζοντας απλώς singles και κερδίζοντας τις εντυπώσεις, αλλά πλέον η «φαμίλια» του label προχωράει σε κυκλοφορίες ολοκληρωμένων δουλειών.

Η αρχή έγινε με τον Aμερικάνο, σε παραγωγή Skive, την κυκλοφορία του οποίου είχε προαναγγείλει o Mad Clip σε συνέντευξη που είχε δώσει στο VICE, πριν από λίγο καιρό. Μάλιστα, δήλωνε ενθουσιασμένος από το αποτέλεσμα των ηχογραφήσεων και έδειχνε σίγουρος πως πρόκειται για την καλύτερή του δουλειά. Είχε δίκιο. Η αρχή έγινε με το Συνθήκες, ένα τραγούδι που μπορεί να μην είναι στον δίσκο, αλλά αποτέλεσε κάτι σαν προειδοποιητικό χτύπημα. Στη συνέχεια βγήκε το επίσημο κλιπ του Φέρε, ενώ προχθές, εμφανίστηκαν στο κανάλι της Capital και τα υπόλοιπα κομμάτια του LP. Μιλάμε για 12 «διαμάντια», στα οποία βρίσκουμε τον Mad Clip σε τρελά κέφια. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να έρθουμε σε επαφή μαζί του και να του ζητήσουμε να μας πει δυο λόγια γι’ αυτά που μας έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση.

Videos by VICE

Είμαι Αυτός που Είμαι

«Με αυτό το κομμάτι, ουσιαστικά, συστήνομαι ξανά στο κοινό. Όπως λέει και ο τίτλος, είμαι αυτός που είμαι, ο Αμερικάνος που έχει σκάσει μύτη εδώ – όπως λέω και στο ρεφρέν, “σκάω μες στη φάση”. Αυτό το κομμάτι είναι ένα statement, που δείχνει ότι έρχομαι από ένα σκοτεινό μέρος, για να πατήσω γερά το πόδι μου στη σκηνή. Γενικά, με εμπνέουν περισσότερο οι βαριές και σκοτεινές παραγωγές και το συγκεκριμένο track μου έβγαλε αυτό το vibe. Στα περισσότερα κομμάτια που κάνω, πρέπει να μου “μιλήσει” η παραγωγή, πράγμα που εδώ συνέβη. Θεώρησα πως είναι ακριβώς αυτό που πρέπει, για να ανοίξει το άλμπουμ. Βόλευε ηχητικά και παράλληλα είναι -όπως σου είπα και προηγουμένως- ένα statement. Ξεκινάει και με τον ύμνο της Αμερικής, λέγεται και ο δίσκος Αμερικάνος, οπότε ένιωσα πως έδεσε γερά όλο αυτό».

Grill

«Το “Grill” είναι από τα αγαπημένα μου. Λειτούργησε για να αναδείξω τα punchlines και τα κουπλέ μου. Ήθελα να υπάρχει μια εξυπνάδα πίσω από τους στίχους, δεν ήθελα να είναι κάτι που απλά το λέω. Επίσης, έχει να κάνει και με την κατάσταση που τρέχουμε με τη γυναίκα μου, το MMI Jewlers. Γενικά, όταν έγραφα αυτό το τραγούδι, ήταν η φάση που παίρναμε φόρα με τα grills και ρυθμό με την Capital, γι’ αυτό μου βγήκε και ο στίχος, “Grill, μόλις υπέγραψα deal”. Εξαρχής ήθελα να δώσω στον δίσκο style, επειδή πολλοί λένε ότι είμαι ρεφρενάκιας και ήθελα να αποδείξω ότι μπορώ να παίξω μπάλα και στα κουπλέ».

Ζύγι (ft. Constantine the G)

«Το “Ζύγι” ξεκίνησε από μία ιδέα του Constantine. Είχαμε κάνει και στο παρελθόν μια συνεργασία, όταν πρωτοξεκινούσαμε με τα αγγλικά. Γενικά, πριζώνω όσο μπορώ τον Κωστή να ασχοληθεί με τον ελληνικό στίχο, επειδή έτσι συνέβη και με μένα στο παρελθόν. Του εξηγώ ότι είναι πολύ ωραία τα αγγλικά που κάνει, αλλά θα ήταν καλό να ασχοληθεί λίγο και με τον ελληνικό στίχο. Ο G, ως άνθρωπος, είναι απίστευτος χαρακτήρας και τρομερή προσωπικότητα. Πέρα από το γεγονός ότι ήθελα να κάνω συνεργασία με κάποιον από το crew μου, ένιωθα πως ήταν πολύ fresh σαν τραγούδι και δίνει ένα vibe. Είναι το ντιλέρι που ξυπνάει το πρωί και ετοιμάζει τα δικά του. Κάναμε hustle, αλλά με θετικότητα – υπάρχει μια χαρά σε αυτό το τραγούδι».

Χωρίς Φίλτρο

«Όταν ετοιμάζαμε αυτό το τραγούδι είχα αφήσει ένα κενό, μιας και θέλαμε να υπάρχει ένα ft. σε αυτό. Τελικά, έμεινε λίγο πίσω σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ήταν να μπει ο Ypo σε αυτό το κομμάτι, αλλά τελικά δεν έκατσε. Γι’ αυτό κι αν ακούσεις το πρώτο κουπλέ, λέω “ο Ypo πάνω απ’ το πυρέξ”. Τελικά, όμως, κάτι έτυχε την ημέρα που ήταν να γράψει το μέρος του και έπρεπε να φύγει από το στούντιο. Αναγκάστηκα, λοιπόν, να “πατήσω” τελευταία στιγμή ένα δεύτερο κουπλέ. Προσωπικά, είχα άλλες βλέψεις γι’ αυτό το κομμάτι και βγήκε λίγο διαφορετικό. Ξέρω πως ακούγεται σαν να πετάω κάποιες μπηχτές, αλλά, όχι, ήταν straight off the top of my head ρίμες της στιγμής».

Χειμώνα Καλοκαίρι (ft. Light)

«Αυτό το κομμάτι είναι το πρώτο πράγμα που έγινε όταν έσκασα για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και γνώρισα τον Light. Στο πρώτο 20λεπτο που ήμασταν σπίτι του, μου λέει, “Ρε μαλάκα, δεν βάζουμε κανένα beat;”. Του απαντάω, “και δεν βάζουμε;”. Το γράψαμε μέσα σε 15 λεπτά. Συναντιόμασταν για πρώτη φορά αλλά υπήρξε μεταξύ μας ένα vibe που λειτούργησε με τη μία. Πολλοί λένε πως κάνουμε ωραίο δίδυμο και η αλήθεια είναι πως με αυτό το άτομο μπορώ να κάτσω σε ένα στούντιο και να γράφουμε ασταμάτητα. Θα κάνουμε πολλά πράγματα με τον Light από εδώ και πέρα. Τώρα που ολοκλήρωσε και αυτός το άλμπουμ του, θα βάλουμε μπροστά ένα project. Θα είναι ένα “Capital άλμπουμ” και έπονται ακόμη περισσότερα στο μέλλον».

H παρουσίαση του δίσκου «Ο Αμερικάνος» θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου στο Six Dogs.

Περισσότερα από το VICE

Μιλήσαμε με τον Σταύρο Θεοδωράκη για την Κάνναβη, το Ξύλο και τα Εξάρχεια

Χαριλάου Είναι ο Άρης, η Παπαναστασίου και ο «Ζιγκουάλα»

Ο Μουσικός του Δρόμου που Έπεσε Θύμα Ρατσιστικής Βίας από Αστυνομικούς στο Μοναστηράκι Μιλά

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.