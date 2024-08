Ο Rick Ross τα Είχε Κάνει Όλα Μέχρι που Έβγαλε Κομμάτι για τη Σαντορίνη και Χόρεψε σε Εκκλησία

O Rick Ross είναι ένα από τα «βαριά» ονόματα της ραπ μουσικής. Τα έχει κάνει όλα: Έχει στήσει το δικό του label, έχει συλληφθεί, έχει γλιτώσει από drive-by, έχει δουλέψει σε φυλακές, έχει βγάλει ένα από τα μεγαλύτερα hits της τελευταίας δεκαετίας και έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ μέσα σε μία χρονιά (τα Mastermind και Hood Billionaire). Αυτές είναι μόλις λίγες λεπτομέρειες από την πολυτάραχη ζωή του. Tις αναφέρουμε επειδή μόλις κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι με τίτλο Santorini Greece, το οποίο προέρχεται από τον νέο του δίσκο, Rather You Than Me.

Όπως μπορείτε να δείτε, το κλιπ έχει γυριστεί στο ελληνικό νησί, με τον Ross να παραδίδει μαθήματα στιλ. Πρόκειται για τον δεύτερο πολύ γνωστό ράπερ που γυρίζει κλιπ στην Ελλάδα μέσα στο 2017 – είχε προηγηθεί ο Gunplay με το Beginning. Βέβαια, μόνο τυχαία δεν είναι η επιλογή του συγκεκριμένου νησιού από τον τεράστιο Rick Ross, μιας και είναι φίλος του Gunplay, ο οποίος συμμετείχε και στους Triple C’s, δηλαδή το γκρουπ που είχε στήσει ο Ross – κατά κόσμον, William Leonard Roberts II. Μια σκηνή που ίσως να συζητηθεί, είναι αυτή που τον βλέπουμε να χορεύει μέσα σε μια εκκλησία. Αυτό, βέβαια, δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση, μιας και ο Ross δηλώνει χριστιανός.

To κομμάτι, πέρα από δυο στίχους που μιλούν φευγαλέα για τη Σαντορίνη, δεν αναφέρεται κάπου αλλού στο νησί. Φαίνεται πως ο Ross απλώς εμπνεύστηκε από εκεί και ίσως έτσι να απέτισε έναν φόρο τιμής σε αυτό το αγαπημένο του μέρος. Από την άλλη, ίσως και να ήθελε απλώς κάποιο κυριλέ μέρος για να αποδείξει πως ζει μέσα στη χλιδή. Η Μύκονος «φοριέται» πολύ από τους celebrities, οπότε το αμέσως επόμενο μέρος είναι η Σαντορίνη και το περίφημο ηλιοβασίλεμά της.

Η αλήθεια είναι πως, φέτος, οι Αμερικανοί super stars της μουσικής δείχνουν να προτιμούν τη χώρα μας για γυρίσματα και αυτό δεν περνά απαρατήρητο από τον διεθνή Τύπο. Ήδη μεγάλα μουσικά sites, όπως η σελίδα του VH1, έχουν αρχίσει να αναπαράγουν την είδηση του νέου αυτού κλιπ. Επίσης, μην ξεχνάμε την καλοκαιρινή συναυλία των Foo Fighters που «ταξίδεψε» αρκετά στον κόσμο του Διαδικτύου. Ίσως οι συγκεκριμένες κινήσεις να λειτουργήσουν θετικά για τον τουρισμό, αλλά και την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό. Δεν είναι κακό να ακουγόμαστε και για κάτι καλό.

