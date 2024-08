Ο Saske Είναι 19 Χρονών και Ζει «σαν Rockstar»

Είναι αρχές Δεκεμβρίου και ένας φίλος μού στέλνει στο chat ένα link από το YouΤube, λέγοντάς μου ότι πρόκειται για έναν νέο rapper που ίσως μου αρέσει. Το όνομα αυτού Saske και ο τίτλος του κομματιού «Safari». Το γεγονός ότι αυτό έχει ανέβει στο κανάλι της OffBeat Records, με κάνει να του δώσω μεγαλύτερη βαρύτητα και δεν το μετάνιωσα. Έπειτα από μία εισαγωγή-φόρο τιμής στο «Death Note», σκάει ένα υπέροχο beat και ένας θεότρελος τύπος με λευκά κοτσιδάκια, τρελά ρούχα και μία χαρακτηριστική χροιά που τα χώνει σαν δαιμονισμένος. Με κέρδισε με τη μία και από τότε άρχισα να παρακολουθώ τα βήματά του με μεγάλο ενδιαφέρον. Κάνοντας ένα fast forward στο σήμερα, τρεις μήνες μετά, το «Safari» έχει μαζέψει σχεδόν 600.000 views, ενώ ο 19χρονος (t)rapper θεωρείται ένα από τα πλέον ανερχόμενα ονόματα της σκηνής. Η εκτόξευσή του στάθηκε ως αφορμή για να τον συναντήσω και να κάνω μια -πολύ ενδιαφέρουσα, όπως εξελίχθηκε- κουβέντα μαζί του για την εγχώρια rap πραγματικότητα και την πορεία του.

Πλέον, άτομα που με έκραζαν, μου δίνουν respect. Αν δεν έχεις ζήσει σε χωριό, δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Απέδειξα πως αν είσαι από την επαρχία, το μέλλον σου δεν είναι απαραίτητα ένα αγροτικό και ένα χωράφι.

Το ραντεβού ορίστηκε για το Θησείο, όπου τον συνάντησα μαζί με τον φίλο του και παραγωγό, Esaw. Κάναμε μια βόλτα προς Φιλοπάππου μεριά, για τις ανάγκες της φωτογράφισης και στη συνέχεια καθίσαμε σε ένα απόμερο καφέ για να τα πούμε με την ησυχία μας. Αυτό που συνειδητοποίησα περπατώντας μαζί του, είναι πως πρόκειται για έναν celebrity. Τα πιτσιρίκια στον δρόμο τον κοίταζαν και ψιθύριζαν μεταξύ τους, «ο Saske», με τον ίδιο να δείχνει συνηθισμένος σε τέτοιου είδους αντιδράσεις. Μπορεί να είναι μόλις 19, όμως μιλάει με την εμπειρία ενός 30άρη που έχει ζήσει τη ζωή με το κουτάλι. Μου περιέγραφε σκηνικά που δεν μπορούσα να φανταστώ πως θα έχουν συμβεί σε έναν άνθρωπο της ηλικίας του, ενώ, παρότι πρόκειται για έναν new school καλλιτέχνη, μου ανέφερε πως σέβεται την παλιά σχολή. Από τα Ημισκούμπρια -τους οποίους θεωρεί από τους πρωτεργάτες του hip hop στην Ελλάδα- μέχρι τα Βοοm bap γκρουπ των 90’s. Ο Saske είναι ένας ωραίος τύπος που ξέρει ακριβώς τι κάνει και δείχνει πως έχει έρθει, όχι μόνο για να μείνει, αλλά για να εδραιώσει τη δική του φάση. Μάλλον θα τα καταφέρει.

VICE: Θυμάσαι την πρώτη φορά που άκουσες rap;

Saske: Μέχρι το γυμνάσιο έμενα στο Μαϊάμι, όπου είχα πάει με τη μητέρα μου επειδή ήταν καθηγήτρια και είχε πάρει μετάθεση στο Ελληνοαμερικανικό σχολείο. Εκεί άκουσα για πρώτη φορά 50 Cent στο ραδιόφωνο και γούσταρα τη ζωή μου. Αυτό, σε συνδυασμό με κάποιες εκπομπές για breakdance που έπαιζαν στην τηλεόραση, με έβαλαν στον κόσμο του rap. Βέβαια, πιο σοβαρά άρχισα να ακούω όταν γύρισα στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Χρυσούπολη Καβάλας όπου έμενα με τη γιαγιά μου. Θυμάμαι πως ένας ξάδερφος ενός φίλου, που ήταν και γκραφιτάς από την Καβάλα, είχε φέρει ένα usb, το οποίο είχε μέσα από Ζ.Ν. και Ημισκούμπρια, μέχρι Wu Tang Clan, Dr. Dre, Τupac, Snoop Dogg και πολλά ακόμη. Τα πάντα δηλαδή. Φίλε, είχαμε το πιο τρελό usb στο χωριό. Με τον καιρό έγινα ο πιτσιρικάς που περίμενε τέσσερις μήνες για να σκάσει από την Αμερική το chain με το δολάριο για να το φοράει στο σχολείο και να τον ξέρουν όλοι ως «ο καπελάκιας». Βέβαια ήμουν πάντα «πούτσα μου», οπότε με τον καιρό από το κράξιμο πέρασαν στη φάση: «άστον αυτόν, είναι ο Saske». Πλέον, άτομα που με έκραζαν μου δίνουν respect. Αν δεν έχεις ζήσει σε χωριό δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Απέδειξα πως αν είσαι από την επαρχία, το μέλλον σου δεν είναι απαραίτητα ένα αγροτικό και ένα χωράφι. Βασικά, το μέλλον δεν είναι καν μόνο στην Ελλάδα, μπορείς να βγεις και έξω από εδώ.

Πρακτικά, πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το rap;

Ξεκίνησα στο δημοτικό γράφοντας ποιήματα και όταν έσκασε αυτό στη ζωή μου -γύρω στα 11- συνειδητοποίησα ότι μπορώ να βάλω αυτά που έγραφα πάνω σε ρυθμό. Όπως οι περισσότεροι, έτσι κι εγώ, ξεκίνησα με Boom bap. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ράπαρα και έκανα freestyle -το οποίο αγαπώ. Αν και ήμασταν χωριό πάντως, είχαμε καμιά εικοσαριά rappers. Μαζευόμασταν όλοι, τύπου «8 Mile», στο πάρκο και χώναμε. Ήθελα το battle, να βρω τον άλλον rapper και να τον γαμήσω. Φιλικά βέβαια, δίναμε τα χέρια από πριν και λέγαμε: «αν σου βρίσω τη μάνα, είναι απλά πάνω στη φάση» και το καταλαβαίναμε όλοι αυτό. Ήμουν τόσο χωμένος που όταν έφυγα από το σπίτι, η μάνα μου βρήκε και μάζεψε περίπου 2.000 σελίδες από γραπτά μου, τα οποία πλαστικοποίησε και τα έχω σε ντοσιέ. Έγραφα παντού και πάντα.

Όταν από τα 17 σε προσεγγίζουν παραγωγοί, μάνατζερ και μεγάλα ονόματα, καταλαβαίνεις πολλά. Ευτυχώς, είχα μια μάνα που με στήριζε μέχρι να καταφέρω να πατήσω στα πόδια μου.

Και πιο σοβαρά, πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι;

Θέλω να κάνω ένα shout out σε έναν άνθρωπο που με βοήθησε πολύ στην αρχή. Τον Ηρακλή Δελιγιώργη. Ένας σωστός τύπος και οικογενειάρχης από τη Χρυσούπολη που δούλευε στα πετρέλαια στην Καβάλα. Από τα λεφτά που έβγαζε εκεί, έστησε μια στουντιάρα και εκεί άρχισα να γράφω πιο επαγγελματικά τα κομμάτια μου. Μπορεί να ήταν μεταλλάς, αλλά για τα παιδιά του χωριού ήταν θεσμός, ανεξαρτήτως μουσικού είδους. Σκέψου, αυτός ο άνθρωπος έχει καμιά εκατοστή ακυκλοφόρητα τραγούδια μου στην κατοχή του.

Γράφεις πολύ, ε;

Ναι, γράφω τρία κομμάτια τη μέρα, κάποιοι φίλοι με φωνάζουν άρρωστο.

Σε λένε και youth lord αρκετοί.

Ναι, επειδή έχω φτάσει μέχρι εδώ που είμαι μόνος μου και μάλιστα σε αυτήν την ηλικία, και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τα καταφέρει ο καθένας. Εγώ στηρίζω τους συνομήλικούς μου, ακόμη και όσους δεν έχουν views. Ακόμη κι αν δεν είναι καλοί. Εμένα μου αρκεί να έχουν καύλα γι’ αυτό που κάνουν. Θέλω να είσαι έτοιμος να τα ρισκάρεις όλα γι΄αυτό, να πεινάσεις, να πονέσεις και αυτό είναι το βασικό μου μότο που θέλω να περάσω. Κανείς δεν θα σου πει τι θα κάνεις, ούτε οι γονείς, ούτε η κοινωνία, μια φορά ζεις. Αυτό πρεσβεύω.

Ποια ήταν η πρώτη σου κυκλοφορία;

Το «Συνειρμός/Ταράτσα» και κάποια ακυκλοφόρητα του P.C. που πλέον υπάρχουν μόνο σε link που δεν τα ξέρει σχεδόν κανείς, μόνο κάτι κολλητοί από το χωριό. Ξέρεις, εποχές γυμνασίου με λεπτή φωνούλα (γέλια). Βέβαια, η πρώτη μου επίσημη κυκλοφορία ήταν το «Safari» – έπαιζαν, βέβαια, uploads μου από το 2014. Πάντα το ήξερα πως θα πετύχω και το έλεγα στους δικούς μου από την αρχή. Όταν από τα 17 σε προσεγγίζουν παραγωγοί, μάνατζερ και μεγάλα ονόματα, καταλαβαίνεις πολλά. Ευτυχώς, είχα μια μάνα που με στήριζε μέχρι να καταφέρω να πατήσω στα πόδια μου. Το λέω αυτό επειδή δεν είναι εύκολο για μια Ελληνίδα μάνα να πει: «ο γιος μου θα γίνει rapper». Σήμερα, όμως, οι δικοί μου είναι περήφανοι για μένα.

Η Crystal View και οι Above the Hood είναι ουσιαστικά οι δύο οικογένειές μου.

Θέλω να μου μιλήσεις για την εποχή ακριβώς πριν βγει το «Safari». Πώς βρέθηκες στην OffBeat Records;

Σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου, έχοντας ρίξει άκυρο σε πολλές δισκογραφικές και όντας μαλωμένος με πολλούς φίλους, είπα στον εαυτό μου: «ή τα γαμάς όλα τώρα, ή γαμήθηκε όλο». Αναρωτιόμουν τι θα κάνω. Ήξερα πως έχω το ταλέντο, αλλά κάποιος έπρεπε να το δει. Ήμουν σε μια φάση που υπήρχαν πολλά άτομα που μου έκαναν πόλεμο.

Υπήρχε λοιπόν ο Slogan και οι Above the Hood. Οι Above είναι αδέρφια μου. Εκείνο το διάστημα δεν δέχονταν άλλα άτομα στην ομάδα και εγώ έπρεπε να πιαστώ από κάπου. Ο Slogan λοιπόν με γνώρισε στην Crystal View, οι άνθρωποι της οποίας μου είπαν το πλάνο που είχαν για την OffBeat. Όταν κατάλαβαν τι είχαν στα χέρια τους, έπεσαν πάνω μου και γίναμε μια οικογένεια. Η Crystal View και οι Above the Hood είναι ουσιαστικά οι δύο οικογένειές μου.

Για πες μου λίγα λόγια για την OffBeat Records.

Κοίτα, στην Ελλάδα όλες οι δισκογραφικές -εξαιρώντας κάποια mainstream labels- λειτουργούν λίγο μπακαλίστικα. Στη hip hop, το μόνο που τα κάνει label είναι η λέξη «label» δίπλα από το όνομα. Στην OffBeat -στην οποία δεν αποτελώ μόνο καλλιτέχνη αλλά και στέλεχος- έχουμε την οικονομική άνεση να κάνουμε μεγάλα πράγματα, αλλά με τον δικό μας χρόνο. Αυτό είναι το παν, να μην κοιτάς τι κάνουν οι άλλοι γύρω σου, αλλά να έχεις το δικό σου πλάνο. Φέτος, θα αρχίσει να τρέχει η φάση και έχει στηθεί έτσι ώστε να γίνει η πρώτη σοβαρή hip hop δισκογραφική στην Ελλάδα. Δεν λέω ότι δεν έχουν υπάρξει και άλλες σοβαρές hip hop προσπάθειες στην Ελλάδα, αλλά δεν ήταν δισκογραφικές εταιρίες. Σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους της, θέλω να πω ότι ο man στην καρέκλα είναι ο πιο σωστός τύπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και είναι τιμή μου που δουλεύω μαζί του. Πάντως, δεν βλέπω σαν αντίπαλο κάποιον άλλον rapper, αυτό που βλέπω είναι πως πρέπει -είτε μας αρέσει, είτε όχι- να εισχωρήσουμε στο mainstream της Ελλάδας.

Πώς άλλαξε η ζωή σου από την απήχηση του κομματιού;

Ζω σαν rockstar και τα κάνω όλα πουτάνα. Σαν lifestyle είμαι πολύ hardcore, ακόμα και για πιο μεγάλους. Είμαι ο τύπος που θα τριγυρνάει από VIP σε VIP μέχρι το ξημέρωμα. Θα καταλήξω από αμάξι σε αμάξι στις πιο άκυρες τοποθεσίες. Nαρκωτικά, ναρκωτικά, γκόμενες, γκόμενες, γκόμενες, στούντιο, πάλι ναρκωτικά και γκόμενες. Δεν προτείνω σε κανέναν να κάνει ναρκωτικά, αλλά, δυστυχώς ή ευτυχώς, μου αρέσει να είμαι πίτα όταν μπαίνω στο στούντιο και να νιώθω -είτε είμαι, είτε όχι- σαν legend.

Έχεις καταφέρει τόσα πολλά μόλις στα 19 σου, δεν φοβάσαι μήπως την ψωνίσεις;

Έχω ορκιστεί στον εαυτό μου να μην ψωνιστώ, ούτε να γίνω snob. Το λάθος που κάνουν πολλοί μαζί μου είναι ότι με λογαριάζουν σαν 19χρονο και στο τέλος την τρώνε. Έχω περάσει τέτοιο struggle για να κάνω όλα αυτά. Δύσκολες νύχτες και μέρες με πείσμα, νεύρα, χτυπήματα σε τοίχους, κλάμα, απελπισία και όλα όσα έπρεπε να γίνουν για να πετύχω.

Αυτοί που κράζουν, βγάζουν χολή επειδή δεν έχουν χαρτί πια.

Πέραν της μουσικής πάντως, το έχεις και με το style. Πόσο σημαντικό είναι για σένα;

Στην πραγματικότητα είμαστε ένα μάτσο μαλακισμένα, υλιστικά πρόβατα, αλλά τα υλικά αγαθά είναι ωραία τα γαμήδια (γέλια). Το ξέρω ότι αυτό που πρεσβεύουμε είναι κάτι που θα βλέπω ίσως στα 45 μου και θα γελάω, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα επειδή η όλη φάση έχει λεφτά. Αφού κάτι είναι ωραίο και μου αρέσει, γιατί να μην το έχω; Αφού λέω ότι ζω σαν rockstar γιατί να μη σκάω και σαν rockstar; Επίσης, ποτέ δεν θα κατακρίνω κανέναν για το στιλ του, ο καθένας μπορεί να φορέσει ό,τι γουστάρει και εμένα πάντα μου άρεσαν τα ρούχα.

Ασχολείσαι και πιο επαγγελματικά με τα ρούχα.

Είμαι σε μία ομάδα -την Hyperwave Ath– που θεωρητικά είμαστε οι καλύτεροι reseller στην Ελλάδα. Έχουμε δώσει ρούχα και σε πάρα πολλούς rapper, φίλους και μη φίλους γιατί, «business is business». Σε κάποια φάση θέλω να κάνω και μια δική μου σειρά ρούχων.

Τώρα που είπες «μη φίλους», σου έχουν γράψει ποτέ diss;

Δεν μπορώ να πω ότι μου έχουν κάνει diss. Στο Ιnstagram μόνο έχω φάει κράξιμο από κάποιους rapper.

Θα απαντούσες, αν σου έκαναν;

Δεν με καίνε τα diss ιδιαίτερα. Θα απαντήσω χωρίς να κράξω. Θα κάτσω απλώς να πω σε όποιον το κάνει, γιατί τον πονάει και με κράζει.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ανεβάσατε με τον Sapranov και τον iLLEOo ένα καινούριο τραγούδι, το «OΚ». Θες να μου πεις λίγα λόγια γι΄αυτό;

Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για ένα κομμάτι, για το οποίο έχει παρεξηγηθεί. Πολλές φορές παρερμηνεύονται κάποια story από το Ιnstagramμ μέσω τρίτων που τα ανεβάζουν με clickbait τίτλους στο ΥouΤube. Αυτήν την περίοδο ο Snik κράζει τύπους με κοτσιδάκια -και στο κομμάτι είμαστε τρεις rapper με κοτσιδάκια-, αλλά εμείς αυτό το είχαμε έτοιμο πολύ πριν ξεκινήσει όλο αυτό. Το ρεφρέν λέει «είσαι μαλάκας πολύ μαλάκας» και πολλοί το παρερμήνευσαν.

Τι ετοιμάζεις τώρα; Κάτι ανακοινώσιμο;

Αυτήν τη στιγμή έχω στα σκαριά το «Headshot», το οποίο θα σκάσει με κλιπ. Μέσω αυτού θα περάσω ένα είδος trap που δεν έχει έρθει πολύ στην Ελλάδα -το aggressive trap-, οπότε ο κόσμος θα ακούσει κάτι καινούριο. Θέλουμε συνεχώς να κάνουμε breakthrough. Από το ηχητικό, μέχρι το αισθητικό κομμάτι. Να ξέρεις πως έσκασε κάτι από την OffBeat, όχι να πάμε κόντρα σε κάποιον, απλώς να φτάσουμε ψηλά και να εκσυγχρονίσουμε την Ελλάδα. Το «Headshot» καταπιάνεται την ανούσια επανάσταση των νέων. Εγώ αυτό πρεσβεύω.

Τι απαντάς σε όσους κράζουν το newschool λέγοντας πως δεν είναι αληθινό και πως δεν πρεσβεύει αυτά που πρέπει;

Αρχικά, θα πρέπει να πω ότι στην πραγματικότητα φέτος θεσπίστηκε μια new school σκηνή. Εγώ σέβομαι τους old school τύπους. Όπως σου είπα και πριν, κι εγώ έκανα Boom bap και ακούω ακόμα το είδος. Θα τους έλεγα να σέβονται αυτά που επιλέγουν να ακούνε, αλλά πως αυτή είναι η εξέλιξη. Αν δεν θες να την ακολουθήσεις, respect, όμως κράζοντας ακούγεσαι σαν γεροξεκούτης. Για μένα respect σε όσους παραμένουν εκεί. Αυτοί που κράζουν όμως, βγάζουν χολή επειδή δεν έχουν χαρτί πια. Μπορώ να δεχτώ ότι ο στίχος μας είναι πιο επιφανειακός, αλλά, για μένα ο σκοπός του σήμερα είναι το να περνάς καλά. Ποιος τους είπε πως εγώ δεν έχω περάσει δύσκολα όπως αυτοί; Επειδή έχω κοτσιδάκια και φοράω φωσφοριζέ ρούχα; Επίσης, είναι μαγκιά να υπερηφανεύεσαι πως είσαι στο περιθώριο; Γελάω. Εγώ σε σέβομαι, δεν σου ζητάω να με σεβαστείς, αλλά αν με κράξεις δεν είμαι εγώ ο μαλάκας. Κάποτε τους χλεύαζαν επειδή φόραγαν φαρδιά και τώρα κάνουν αυτοί το ίδιο. Έχουν γίνει ρατσιστές του κερατά, σε χαζό σημείο. Εγώ αυτό που βλέπω, είναι πως κομπλεξάρονται που ξεβάφει η μπογιά τους. Το καταλαβαίνω αυτό.

Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να συμβεί το ίδιο και σε σένα;

Κάποτε μου είχε πει ο Sapranov: «Το πιο δύσκολο δεν είναι να το ζήσεις όταν γίνει, αλλά να ξέρεις πότε λήγει η καριέρα σου». Αυτό το quote παίζει κάθε μέρα στο μυαλό μου. Για μένα ο πιο αλάναρος της φάσης σε ό,τι αφορά το business ήταν ο Nivo και ο στόχος μου είναι να τον ξεπεράσω. Δεν το λέω για diss αυτό, είναι ένα business πρότυπο. Όταν καταλάβω ότι ξέβαψα -όπως το κατάλαβε και αυτός- θα έχω στήσει ήδη τις επιχειρήσεις μου, με το χαρτί που έβγαλα από όλο αυτό.

