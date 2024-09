Ο Sivert Høyem Αγαπάει την Ελλάδα, τη Ρακή και του Λείπει ο Leonard Cohen

Ο Sivert Høyem είναι ένας από τους αγαπημένους καλλιτέχνες του ελληνικού alternative κοινού. Όλα ξεκίνησαν με την επιτυχία που γνώρισαν στη χώρα μας οι Madrugada, η πρώην μπάντα του, και την ιδιαίτερη σχέση που κατάφεραν να αναπτύξουν με τους fans τους. Ευτυχώς οι δεσμοί αποδείχθηκαν ισχυροί και έτσι ο Sivert Høyem συνέχισε τη φιλία Ελλάδας-Νορβηγίας και ως σόλο καλλιτέχνης. Ο 40χρονος τραγουδοποιός συνεχίζει να μας επισκέπτεται τακτικά, ενώ η περσινή ηχογράφηση των δύο συναυλιών που έδωσε στο Ηρώδειο και η κυκλοφορία τους ως live άλμπουμ και DVD αποτελούν κάτι σαν ορόσημο για την καλλιτεχνική του πορεία. Το Σάββατο, ο Sivert Høyem θα εμφανιστεί στη σκηνή του Rockwave Festival και με αυτήν την αφορμή επικοινωνήσαμε μαζί του, για να μάθουμε τι ετοιμάζει αυτόν τον καιρό, την απόψή του για τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις, αλλά και λεπτομέρειες για το επερχόμενο live.

VICE: Πριν από λίγο καιρό, κυκλοφόρησες ένα καταπληκτικό live άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στην Αθήνα. Θες να μου πεις δυο λόγια γι’ αυτό;

Sivert Høyem: Το να παίξω σε αυτό το μέρος αποτελούσε ένα κρυφό όνειρο που είχα εδώ και πολύ καιρό. Βέβαια, δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να το πραγματοποιήσω. Αυτό που συνέβη πέρσι ήταν εκπληκτικό. Δεν πίστευα ποτέ πως θα καταφέρω να παίξω μια συναυλία που να γίνει sold out σε αυτό το μέρος, οπότε το γεγονός ότι αυτό συνέβη δύο φορές είναι πραγματικά απίστευτο. Η εμπειρία να είσαι πάνω σε αυτήν τη σκηνή ήταν τόσο έντονη που ειλικρινά δεν μπορώ να πω ότι θυμάμαι και πολλά. Ήμουν ενθουσιασμένος και είχα την αίσθηση ότι βρισκόμουν τη σωστή στιγμή, στο σωστό σημείο. Είναι από αυτές τις συναυλίες που αποτελούν εμπειρία και που τις ζεις μόνο μια φορά στη ζωή σου.

Videos by VICE

Πόσο αγχωτικό είναι να παίζεις live γνωρίζοντας πως όλο αυτό ηχογραφείται, για να κυκλοφορήσει ως live δίσκος;

Πολλές φορές αγχώνεσαι σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά αυτό δεν συνέβη στις συγκεκριμένες συναυλίες και ας αποτελούσαν μεγάλο στοίχημα για μένα. Νομίζω ότι το γεγονός πως ηχογραφήσαμε δύο συναυλίες και όχι μία, βοήθησε στο να είμαστε όλοι πιο χαλαροί. Στο τέλος, βέβαια, χρησιμοποιήσαμε μόνο την ηχογράφηση της πρώτης βραδιάς. Από τη δεύτερη χρησιμοποιήσαμε μόνο μέρος του οπτικού υλικού, για τις ανάγκες του DVD.

Αγαπάω την Ελλάδα και την επισκέπτομαι ακόμη και όταν δεν έχω συναυλίες.

Πάντως, έχεις γενικά αρκετά ισχυρούς δεσμούς με το ελληνικό κοινό.

Ναι, έχω. Το κοινό στην Ελλάδα είναι ξεχωριστό. Με κάνει και νιώθω πολύ όμορφα.

Έχεις έρθει ποτέ για διακοπές εδώ;

Ναι. Την πρώτη φορά είχα έρθει με την οικογένειά μου, όταν ήμουν μικρός, κάπου μέσα στα 80s. Λίγα χρόνια αργότερα επισκέφτηκα την Πάτμο με τον πατέρα μου. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, πήγα σε μερικά νησιά -Πάρο, Αντίπαρο, Νάξο- έχοντας μόνο ένα σακίδιο στη πλάτη. Το 2007, πέρασα κάποιο διάστημα στο Λουτρό Χανίων, κατά τη διάρκεια του οποίου έκανα ορειβασία σε φαράγγια και στα Λευκά Όρη. Θυμάμαι πως είχα πιεί πολλή ρακί, επειδή ο τύπος στο μπαρ που πήγαινα μου έβαζε συνέχεια. Είχα πάει σε off season περίοδο και ήμουν ο μόνος του πελάτης. Αγαπάω την Ελλάδα και την επισκέπτομαι ακόμη και όταν δεν έχω συναυλίες.

Αισθάνομαι τυχερός που κατάφερα να χτίσω το όνομά μου κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, της «παλιάς» βιομηχανίας.

Το τελευταίο σου στούντιο άλμπουμ, το Lioness ήταν πολύ καλό. Έχεις ξεκινήσει να δουλεύεις πάνω σε καινούριο υλικό;

Αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, είμαι στο Αμβούργο και μιξάρω το πρώτο Ε.Ρ. της νέας μου μπάντας. Το σχήμα λέγεται Paradise και το στήσαμε πριν από έναν χρόνο. Από τότε δουλεύουμε τακτικά και γράφουμε συνεχώς νέο υλικό. Στα τύμπανα είναι ο Rob Ellis, στο μπάσο ο Simone Butler από τους Primal Scream και στη κιθάρα ο Rob McVey, ο οποίος είναι ο πιο ξεχωριστός κιθαρίστας που έχω ακούσει εδώ και χρόνια. Μαζί, γράψαμε τα περισσότερα κομμάτια, με τον Ellis να συμμετέχει στη διαδικασία της σύνθεσης κάποιων εξ’ αυτών. Πρώτα θα κυκλοφορήσουμε κάποια E.P. και ένα άλμπουμ με τους Paradise και μετά θα βγει ο επόμενός μου προσωπικός δίσκος. Θα πάρει λίγο περισσότερο χρόνο απ’ ότι συνήθως. Έδωσα όλη την ενέργεια και τον χρόνο μου στο να γράψω τα καλύτερα κομμάτια που μπορούσα με τους Paradise και πιστεύω πως ο δίσκος που θα κυκλοφορήσουμε θα εκπλήξει αρκετό κόσμο.

Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες μιας τεράστιας αλλαγής στον τρόπο που δουλεύει η μουσική βιομηχανία. Έχεις επηρεαστεί σαν επαγγελματίας μουσικός από όλο αυτό;

Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ, ειδικά στη Σκανδιναβία, όπου το streaming έχει σκοτώσει τη φυσική κόπια. Είναι λίγο λυπηρό αυτό. Αισθάνομαι ότι το Spotify, με τον τρόπο που διαχωρίζει τα είδη, προμοτάρει μια «συμμόρφωση» στην εμπορικότητα της μουσικής. Είτε θα είσαι EDM, indie, pop, metal ή indie/folk είτε δεν θα κολλάς σε καμία από αυτές τις κατηγορίες και δεν θα μπαίνεις στις τεράστιες αυτές playlists, που απ’ ότι φαίνεται είναι και το ζητούμενο σε αυτήν την πλατφόρμα. Πλέον, βασίζομαι κυρίως στα live μου και έχοντας αυτό κατά νου, ένιωσα πως ήταν η σωστή στιγμή, για να βγάλω ένα ζωντανό άλμπουμ.

Διαβάστε ακόμη: Οι Χρήστες του Spotify το Αγαπούν Μέχρι Θανάτου

Πιστεύεις πως είναι πιο δύσκολο για τους νέους καλλιτέχνες να επιβιώσουν, κυριολεκτικά και καλλιτεχνικά, κάνοντας αυτό που αγαπούν;

Δεν ξέρω, αισθάνομαι πως υπάρχουν δέκα φορές περισσότεροι καλλιτέχνες εκεί έξω σε σχέση με παλιότερα, οπότε δεν νομίζω ότι τα πράγματα είναι και τόσο άσχημα. Λέγοντας αυτό, θα ήθελα να προσθέσω πως δεν βλέπεις πλέον πολλούς μουσικούς που να έχουν πραγματικούς δεσμούς με το κοινό. Βγαίνουν συνεχώς νέες κυκλοφορίες και οι άνθρωποι τις εκθειάζουν για κάποιο διάστημα και προτού το καταλάβεις, αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν ήδη χαθεί και αντικατασταθεί από τους επόμενους. Τίποτα δεν κάνει πλέον εντύπωση για καιρό. Αισθάνομαι τυχερός που κατάφερα να χτίσω το όνομά μου κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, της «παλιάς» βιομηχανίας, πριν από τα social media και το streaming.

Πέρσι χάσαμε έναν από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς όλων των εποχών, τον Leonard Cohen. Γνωρίζοντας πως είναι ένας από τους αγαπημένους σου, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς ένιωσες, όταν έμαθες τα νέα.

Με επηρέασε βαθιά. Πραγματικά, ένιωσα σαν να έχασα έναν παλιό μου φίλο. Ήμουν στον δρόμο για τη Νορβηγία, όταν το έμαθα. Εκείνο το βράδυ διασκευάσαμε το «If It Be Your Will», το οποίο είχα παίξει και στην κηδεία του πατέρα μου. Ήταν μια πραγματικά έντονη στιγμή για όλους μας.

The Last Drive: Συναντήσαμε το πιο Εμβληματικό Γκρουπ της Ελληνικής Ροκ



Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.

Γνωρίζεις πως υπάρχει ένας σκηνοθέτης, ο Πάνος Κοκκινόπουλος, ο οποίος χρησιμοποιεί πολύ συχνά τη μουσική των Madrugada στις σειρές του;

Δεν τον γνωρίζω και δεν έχω δει κάποια από τις σειρές του, όμως χαίρομαι που χρησιμοποιεί τα κομμάτια μας και σίγουρα έχει βοηθήσει στο να ακουστούν οι Madrugada σε ένα ευρύτερο κοινό.

Σε έχουν επηρεάσει οι τρομοκρατικές επιθέσεις που συμβαίνουν σε μουσικές εκδηλώσεις τον τελευταίο καιρό;

Πραγματικά, ποτέ δεν το σκέφτομαι, όταν είμαι πάνω στη σκηνή, πιστεύω πως οι συναυλίες είναι ακόμη ασφαλή μέρη, για να διασκεδάσεις και ελπίζω να μείνουν έτσι.

Θέλω πολύ να παίξω ξανά σε ένα φεστιβαλικό κοινό στην Ελλάδα. Πραγματικά, ανυπομονώ.

Ποια είναι η άποψη σου, όσον αφορά τη τρομοκρατία και τον φόβο που δημιουργείται στον κόσμο;

Κοίτα, είναι πολύ δύσκολο να αναλύσω μια τόσο περίπλοκη κατάσταση, μέσω μιας συνέντευξης. Θεωρώ πολύ σημαντικό να μην ενδώσουμε στον φόβο, επειδή κάποιος θα προσπαθήσει να κερδίσει από αυτό, προφανώς – από ισχυρούς δημαγωγούς, όπως ο Trump και ακροδεξιά πολιτικά σχήματα που κερδίζουν έδαφος παντού, μέχρι κάθε είδους τρομοκράτη. Η δυσπιστία και ο φόβος έχουν ξεκινήσει να τρώνε τον πυρήνα της δημοκρατίας και πρέπει να βρούμε τρόπους, για να το σταματήσουμε όλο αυτό.

Το Σάββατο θα εμφανιστείς στο Rockwave Festival, τι να περιμένουμε;

Το set list έχει αλλάξει λίγο από τη προηγούμενη φορά. Θα είναι ένα ηλεκτρικό, rock show. Στο Ηρώδειο, το κοινό έπρεπε να κάθεται και θέλω πολύ να παίξω ξανά σε ένα φεστιβαλικό κοινό στην Ελλάδα. Πραγματικά, ανυπομονώ.

O Sivert Høyem θα εμφανιστεί στο Rockwave Festival το Σάββατο, 1 Ιουλίου.

Περισσότερα από το VICE

Η Μέρα που ο Μιχάλης Ζαμπίδης Γκρέμισε το ΣΕΦ στον Τελευταίο του Αγώνα

Οι Θεσσαλονικείς Ξύπνησαν και Είδαν τον Θερμαϊκό Κατακίτρινο

Νέοι Μπαμπάδες μάς Λένε τι τους Φρίκαρε στην Αίθουσα Τοκετού

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.