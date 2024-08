Ο Steppa Style Έφτιαξε το Mixtape του Φετινού Καλοκαιριού

O Steppa Style είναι ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες Reggae, Dancehall & Jungle στη Ρωσία. Άρχισε να παίζει μουσική στα Αγγλικά και το στυλ του, ποικίλλει από Joungle σε Dubstep. Η Reggae είναι η προτεραιότητα του.

O Steppa Style πάντα ήθελε να αντιπροσωπεύσει τον ρωσικό πολιτισμό Raggamuffin, ανά τον κόσμο. Έχει δουλέψει με μερικές από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρίες και τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες του χώρου στον κόσμο. Σήμερα, έφτιαξε για εσάς το mixtape του καλοκαιριού.

1. Longfingah & Steppa Style – Wiggle & Wine (Saint Rider remix)





2. Steppa Style & ePeak – Nice Up



Αυτό το τραγούδι έχει χαρακτηριστεί ως το “jungle banger” τραγούδι μου, όπως και να εχει το λατρεύω.

3.Steppa Style – Love Orthodox



Άλλο ένα τραγούδι που λατρεύω, τα φωνητικά κάνουν τον ήχο ακόμη πιο ενδιαφέρον.

5. Steppa Style – Sweet Love



Ένα ακόμη τραγούδι που αγαπώ απο το πρώτο μου άλπουμ – “See The World” παραγωγή: Dj Vadim

6. Deekline, FeyDer & Steppa Style ft. Ragga Twins – Sound Burial



Είμαι πολύ περίφανος που μου δώθηκε η ευκαιρία να δούλεψω με βετεράνους της σκηνής, όπως οι Ragga Twins και Deekline, για αυτό το track.

7. Steppa Style & Jah Sazzah – Good Vibes



Ένα απο τα καλύτερα τραγούδια από το νέο μου δισκο “Mad Russian”

8. Steppa Style & General Levy – Boom Tune



Ένα κομμάτι από τον καινούργιο μου δίσκο σε συνεργασία με τον έναν και μοναδικό General Levy.



9. Steppa Style – See the world rmx



Remix του See the World από Krak In Dub

10. Steppa Style & Max RubaDub Ft Johnny Osbourne – Don’t Touch My Girl



Στο τελυτάιο άλμπουμ μου ήμουν αρκετά τυχερός ωστε να δουλέψω με μια απο τις καλύτερες φωνές, τον Johnny Osbourne με μια γλυκιά παραγωγή από τον Max Rubadud.

