Ο Τούρκος Ιδιοκτήτης Αυτής της Καφετέριας-Φυλακής Ισχυρίζεται ότι Δεν Θέλει να Περάσει Πολιτικό Μήνυμα

To άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Munchies.

Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά την επιχείρηση-σκούπα που ακολούθησε την αποτυχημένη προσπάθεια πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 2016 στην Τουρκία. Επίσης, περισσότεροι από 150 δημοσιογράφοι βρίσκονται αυτήν τη στιγμή πίσω από τα σίδερα της φυλακής, ένας αριθμός που τοποθετεί την Τουρκία στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας των χωρών με τους περισσότερους φυλακισμένους ρεπόρτερ. Χιλιάδες ακόμη έχουν απολυθεί από θέσεις εργασίας στο δημόσιο και έχουν ακυρωθεί τα διαβατήριά τους, πράγμα που καθιστά ουσιαστικά τη χώρα μια υπαίθρια φυλακή για αυτούς.

Εν μέσω πληθώρας ειδήσεων για συλλήψεις, καταδίκες και ετυμηγορίες, μια καφετέρια εμπνευσμένη από φυλακή άνοιξε ξαφνικά στην Τουρκία. Το Haft άνοιξε τις πόρτες του τον Ιανουάριο, στην ήσυχη παραλιακή πόλη της Γιάλοβα, που βρίσκεται στην όχθη της θάλασσας του Μαρμαρά και σε απόσταση 90 λεπτών με το φέριμποτ από την Κωνσταντινούπολη.

https://www.instagram.com/p/Becb_nRHWEm/?utm_source=ig_embed

Στο Haft, οι υπάλληλοι παίρνουν την παραγγελία σου φορώντας πορτοκαλί φόρμες, το ασανσέρ έχει διάγραμμα μέτρησης ύψους που είναι ιδανικό για selfie τύπου «μόλις με συνέλαβαν», υπάρχει ένα κελί με σίδερα και ένα ουρητήριο, όπως αυτά των φυλακών (η διεύθυνση του καταστήματος προτιμά να μη χρησιμοποιούν το ουρητήριο οι πελάτες).

Ένα απόγευμα που το επισκεφτήκαμε, το Haft είχε ήδη ουρά πελατών που περιέμεναν να εξυπηρετηθούν, με πολλούς περισσότερους να κάθονται στα τραπέζια του τετραώροφου κτιρίου. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στους φοιτητές του τοπικού πανεπιστημίου, οι οποίοι έρχονται για να δοκιμάσουν στολές φυλακισμένων και να ποζάρουν για φωτογραφία μέσα στο κελί.

Ο συνιδιοκτήτης Canhür Aktuğlu ήταν ένας επιτυχημένος, βραβευμένος γραφίστας, μέχρι που αποφάσισε ότι δεν ήθελε αφεντικά πάνω από το κεφάλι του. Επιμένει ότι το Haft είναι απλώς ένα επιχειρηματικό εγχείρημα, αρνούμενος κατηγορηματικά ότι αποτελεί οποιουδήποτε είδους πολιτική δήλωση.

«Ήταν καθαρά για εμπορικούς σκοπούς, για να μεταφέρω στην πραγματικότητα μια ταινία δράσης ή το Orange is the New Black», είπε ο Aktuğlu, στη διάρκεια συνέντευξης στην καφετέριά του.

Ο Canhür Aktuğlu.

«Η αρχιτεκτονική μιας καφετέριας μοιάζει πολύ με μιας φυλακής και οι πορτοκαλί φόρμες είναι οι πιο χαρακτηριστικές από όλες τις στολές για φυλακισμένους», συνέχισε.

Ο Aktuğlu ισχυρίζεται ότι είναι η πρώτη καφετέρια στον κόσμο που αντλεί έμπνευση από φυλακή, αν και όπως φαίνεται η ιδέα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι του 1880. Πιο πρόσφατα, ένα αντίστοιχο εστιατόριο άνοιξε στο Κάιρο, ενώ οι ιδιοκτήτες ενός μπαρ στη Βομβάη που αναπαριστούσε φυλακή, συνελήφθησαν πέρυσι, επειδή επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους.

https://www.instagram.com/p/Bd3YqoPnvba/?utm_source=ig_embed

Μεταξύ των εργαζομένων στο Haft είναι ο Sana, ένας 23χρονος με μαύρα μακριά μαλλιά, γυαλιά με λεπτό σκελετό και μουσάκι. Ο Sana ασπάζεται την Μπαχάι Πίστη, μέλη της οποίας αντιμετωπίζουν άγριες κυβερνητικές διώξεις στην πατρίδα του, το Ιράν. Φοβούμενος τη σύλληψη, διέφυγε στην Τουρκία, ως πρόσφυγας.

«Θα πήγαινα φυλακή, οπότε το έσκασα», είπε ο Sana.

«Τώρα ήρθα εδώ, σε ένα καφέ-φυλακή», είπε γελώντας. «Ναι, φυσικά υπάρχει κάποια ειρωνεία», είπε, αναφερόμενος στην περίοδο που άνοιξε ένα τέτοιο καφέ στην Τουρκία. Ο Sana λέει ότι του αρέσει το εργασιακό περιβάλλον – φαίνεται να απολαμβάνει την ειρωνεία του να πληρώνεται, για να φοράει στολή φυλακισμένου στην Τουρκία, αντί να φοράει μια παρόμοια πίσω από πραγματικά σίδερα στο Ιράν.

Ανάμεσα σε γουλιές από τον καφέ τους, τον οποίο καβουρδίζει ο ίδιος ο Aktuğlu και το προσωπικό του μαγαζιού, οι φοιτητές του πανεπιστημίου της περιοχής φορούν τα πορτοκαλιά, για να βγουν selfie με τους φίλους τους στο κελί. Ο κόσμος τους φαντάζει έτη φωτός μακριά από τη σκληρή πραγματικότητα της Τουρκίας.

Στις 16 Φεβρουαρίου, ο Τουρκο-γερμανός δημοσιογράφος Deniz Yücel, ο οποίος κρατούνταν προφυλακιστέος για έναν χρόνο, με τη ψευδή κατηγορία της «διάδοσης προπαγάνδας», αφέθηκε ελεύθερος, ακριβώς μία μέρα μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Binali Yildirim και της Γερμανίδας καγκελαρίου Angela Merkel στο Βερολίνο. Η ευχάριστη είδηση επισκιάστηκε, όμως, την ίδια ημέρα, καθώς έξι δημοσιογράφοι καταδικάστηκαν σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, βάσει κατηγοριών που γενικά θεωρούνται αναληθείς, οι οποίες τους ήθελαν να εμπλέκονται στην απόπειρα πραξικοπήματος του 2016. Πολλοί περισσότεροι μαραζώνουν σε κελιά, περιμένοντας τη δίκη τους.

Μετά από προτροπή του Aktuğlu, φόρεσα μία από τις φόρμες, άρπαξα τα κάγκελα με αγριεμένο ύφος και περίμενα να βγω φωτογραφία. Σκεπτόμενος την επικίνδυνη κατάσταση του επαγγέλματός μου στη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου τα τελευταία επτά χρόνια, πήρα μια βαθιά ανάσα και εξέπνευσα, ελπίζοντας αυτή να είναι η πιο στενή επαφή που θα έχω ποτέ με φυλακή.

