Ο Tupac Εξηγεί σε ένα Ερωτικό Γράμμα Γιατί Χώρισε με τη Madonna το 1995

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στον Howard Stern, το 2015, η Madonna αποκάλυψε ότι κάποτε είχε σχέση με τον Τupac Shakur. Η «Madge» μίλησε για την περιβόητη εμφάνισή της στον Letterman, το 2014, κατά τη διάρκεια της οποίας αποκάλεσε τον οικοδεσπότη «άρρωστο καθίκι», καθώς είχε αναπτύξει εμμονή με τη σεξουαλική της ζωή. «Είχα περίεργη διάθεση εκείνη την ημέρα», δήλωσε 20 χρόνια μετά. «Εκείνη την εποχή έβγαινα με τον Tupac Shakur και με είχε κάνει να βλέπω διαφορετικά τη ζωή. Όταν πήγα στην εκπομπή, την είχα δει γκάνγκστερ».

Οι φήμες για τη σχέση τους κυκλοφορούσαν για καιρό, αλλά η σχέση αυτή θα πρέπει να ήταν βαθύτερη από αυτό που νόμιζαν οι περισσότεροι – όλα αυτά, σύμφωνα με ένα γράμμα που έγραψε ο Τupac στη Madonna, από τη φυλακή, το οποίο μόλις πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας. Το γράμμα γράφτηκε στις 15 Ιανουαρίου του 1995, έναν χρόνο και οκτώ μήνες πριν από τον θάνατο του ράπερ. Είναι κάτι παραπάνω από δυο σελίδες, με τον Tupac να ζητάει συγγνώμη από τη Madonna για την αιτία του χωρισμού τους – επειδή, δηλαδή, ήταν λευκή.

«Η σχέση σου με έναν μαύρο άνδρα δεν θα έθετε με κανέναν τρόπο σε κίνδυνο την καριέρα σου, θα σε έκανε, μάλιστα, να φαίνεσαι πολύ πιο ανοιχτή και ενδιαφέρουσα», γράφει ο Tupac. «Αλλά για μένα, τουλάχιστον σύμφωνα με τον τρόπο που αντιλαμβανόμουν τότε την εικόνα μου, αυτό θα προκαλούσε μεγάλη απογοήτευση σε πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι με έκαναν αυτό που ήμουν. Ποτέ μου δεν ήθελα να σε πληγώσω». Το TMZ αναφέρει ότι το γράμμα θα δημοπρατηθεί στις 19-28 Ιούλη στην ιστοσελίδα Gotta Have Rock and Roll.

Ο Tupac λέει ότι πληγώθηκε από μια συνέντευξη της Madonna στην οποία η τραγουδίστρια είχε δηλώσει ότι είχε σχέσεις και με άλλους ράπερ, πράγμα που τον έκανε να αντεπιτεθεί και να υπερασπιστεί τον εγωισμό του. «Σου προσφέρω και πάλι τη φιλία μου, αυτήν τη φορά πιο δυνατή από ποτέ. Αν εξακολουθείς να ενδιαφέρεσαι, θα ήθελα να το συζητήσουμε περισσότερο, αλλά δεν μπορούσα να περιμένω άλλο. Ένιωσα ότι έχω την υποχρέωση να σου το πω σε περίπτωση που μου συμβεί κάτι», έγραψε, προτού τελειώσει το γράμμα του με μια συγκινητική προειδοποίηση. «Σε παρακαλώ Madonna, να προσέχεις. Δεν είναι όλοι τόσο έντιμοι όσο φαίνονται, υπάρχουν κάποιοι που οι καρδιές τους στάζουν φθόνο και κακία. Δεν θα δίσταζαν να σου κάνουν κακό», έγραψε ο Tupac. «Οι έξι σφαίρες που έφαγα είναι η μεγαλύτερη απόδειξη».

Αυτή δεν είναι η μόνη διάσημη σχέση του Tupac που γίνεται πρόσφατα πρωτοσέλιδο. Η σχέση του με την Jada Pinkett-Smith, από την εποχή που φοιτούσαν ως έφηβοι στη Σχολή Καλών Τεχνών της Βαλτιμόρης, αποτυπώνεται στην οθόνη στη νέα αμφιλεγόμενη βιογραφική ταινία για τον Tupac, All Eyez on Me. Ως απάντηση στους ισχυρισμούς της Jada για διάφορες ανακρίβειες στην ταινία, οι οπαδοί ξέθαψαν ένα ερωτικό ποίημα που είχε γράψει ο Tupac στην πρώην κοπέλα του. Είναι φανερό ότι η ευγλωττία του ράπερ δεν περιοριζόταν μόνο στα τραγούδια του.

