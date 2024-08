Ο WEIRDO Ονειρεύεται να Αγοράσει το Πρώτο του Διαμέρισμα στην Αθήνα

To 2014 κυκλοφορεί το παρθενικό του single Disco ως WEIRDO και φτάνει το 1 εκατομμύριο play στο YouTube. Ακολουθούν συναυλίες και δύο ακόμη κομμάτια: τα Butter και Armanio – δύο κομμάτια που φτάνουν στο Νο1 στα Hype Machine και HumanHuman, του χαρίζουν μια θέση στην εκπομπή της Annie Mac στο BBC Radio 1 και του Huw Stephens στο playlist BBC Introducing Best Of, ενώ θα του δώσουν τη δυνατότητα να συνεργαστεί με διάφορους άλλους μουσικούς στο single SAPPHIRE.

Ιδανικό ξεκίνημα, χωρίς αμφιβολία, για έναν νέο μουσικό project. Και εκεί που περιμένεις το επόμενο βήμα του WEIRDO, αυτός απλώς εξαφανίζεται από τα ραντάρ. Τέσσερα χρόνια μετά και εν μέσω πανδημίας, ο ταλαντούχος Βρετανός επέστρεψε στο προσκήνιο με το νέο του single Eurotrash.

Videos by VICE

Μια κίνηση που ήταν υπέρ-αρκετή για να έχουμε μια γρήγορη συζήτηση μαζί του για το πού εξαφανίστηκε, τι έκανε στη ζωή του αυτό το διάστημα και ποια η σχέση του με την Αθήνα.

VICE: Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς αποφάσισες να ξεκινήσεις το project WEIRDO;

WEIRDO: Ήταν πριν από μερικά χρόνια, όταν έμενα στο Μπράιτον. Είχα ολοκληρώσει την κυκλοφορία του τότε project μου, με την ονομασια IYES (electro-pop, Sony UK) και ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, κάτι πιο περίεργο και εκκεντρικό. Κάτι που να θύμιζε περισσότερο εμένα.

Το 2014 κυκλοφόρησες το πρώτο σου single ως WEIRDO, το Disco, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία, όπως άλλωστε και το Butter, δύο χρόνια αργότερα. Περίμενες τέτοια ανταπόκριση;

Ούτε καν. Ανέβασα το Disco στο διαδίκτυο ως Rude και ο Nick από το Majestic Casual το έκανε upload στο κανάλι του στο YouTube. Εκεί εκτοξεύθηκε. Είχε πολλή πλάκα να κάνεις τέτοια επιτυχία μέσα σε ένα βράδυ, αλλά υποθέτω ότι αυτή ήταν και η λογική του Ίντερνετ εκείνη την περίοδο. Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.

Λίγο καιρό αργότερα, όταν άρχισα να γράφω νέα μουσική, αποφάσισα να αλλάξω το music name μου, από Rudy σε WEIRDO. Ήταν κάτι που ένιωθα ότι μου ταίριαζε καλύτερα. Στη συνέχεια ήρθε η κυκλοφορία του Butter, που είχε κι αυτό τεράστια απήχηση. Σκέψου ότι ερχόταν κόσμος από την Αγγλία και τις ΗΠΑ να με δει που έπαιζα στο Βερολίνο.Ήταν τρέλα.

Και ξαφνικά εξαφανίστηκες. Γιατί;

Κοίτα. Ήταν μια περίοδος τότε που έκανα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, έγραφα μουσική και έκανα κάποιες κυκλοφορίες, αλλά παράλληλα ήμουν μάνατζερ σε διάφορες μπάντες. Μια από αυτές ήταν και το μουσικό project της πρώην φίλη μου και αποφάσισα να επικεντρωθώ σε αυτό.

Ήταν μια ανόητη απόφαση, αν σκεφτείς κι όλας ότι με παράτησε για κάποιον άλλον. Αλλά αυτές οι ανόητες αποφάσεις δεν είναι η ομορφιά της ζωής;

Γιατί καθυστέρησες τόσο καιρό να κυκλοφορήσεις το Eurotrash;

Μετά τον χωρισμό επικεντρώθηκα στις άλλες δουλειές μου, όπως στην παραγωγή και στο managing συγκροτημάτων, με αποτέλεσμα να περάσει ο καιρός χωρίς να το καταλάβω. ΟΚ, είχα χάσει και λίγο τον δημιουργικό ενθουσιασμό και την ενέργειά μου.

Και τι έκανες σε αυτά τα 4 χρόνια;

Θα στα πάρω κατά σειρά: πλήρωνα νοίκι, προσπαθούσα να μαζέψω μερικά χρήματα για να αγοράσω νέο εξοπλισμό, έπρεπε να γιατρέψω τις πληγές που μου άφησε ο χωρισμός, έφαγα λίγο φαγητό, ήπια πάρα πολύ αλκοόλ, ξεκίνησα να ασκούμαι και κάπως έτσι επέστρεψε η δημιουργική ενέργεια και η έμπνευση.



Ποια ήταν έμπνευσή σου πίσω από το Eurotrash;

Το κομμάτι γράφτηκε την εποχή του Brexit, προτού ξεσπάσει η πανδημία. Ουσιαστικά εμπνεύστηκα από όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινωνία και τον κόσμο μας τα τελευταία χρόνια. Ήμουν μια μέρα στο στούνιο με τον φίλο μου Pierre Leck και απλά πειραματιζόμασταν πάνω σε μουσικές. Κάπως έτσι ξεκίνησε το Eurotrash. Λίγο καιρό αργότερα αποφάσισα να το ξαναπιάσω, ξεκίνησα από την αρχή, συνεργάστηκα με τον Simon Jaeger στο Βερολίνο, ο οποίο με βοήθησε στην παραγωγή και το mix και το κομμάτι ήταν έτοιμο.

Πες μου μερικά πράγματα για τον άνθρωπο πίσω από τον WEIRDO. Για τι τύπο μιλάμε;

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ξέρεις πολλά για αυτόν, υποθέτω. Ακόμη ένας τρελός, φωνακλάς Βρετανός καλλιτέχνης, που προσπαθεί να πει αυτά που θέλει μέσω της μουσικής του.

Πώς ήταν για σένα οι τελευταίες εβδομάδες με την καραντίνα;

Χαλάρωσα αρκετά για να σου πω την αλήθεια. Άλλωστε είχα περάσει μια περίοδο, από το 2017 έως το 2019, που πάλεψα αρκετά με το κοινωνικό άγχος, λες και εκείνη η περίοδος ήταν μια πρόβα για μένα για την καραντίνα. Κατά κύριο λόγο ασχολήθηκα αρκετά με τη μαγειρική, ώστε να αποφύγω το καθημερινό ντελίβερι.

Και ονειρευόμουν τη ζέστη της Αθήνας. Περιμένω πώς και πώς να επιστρέψω.

Υπήρχε κάποιο κομμάτι που ανακάλυψες αυτή την περίοδο;

Κόλλησα πάρα πολύ με την κυκλοφορία του μουσικού project Bong Dog από την Terrible Records. Είναι πολύ ατμοσφαιρικό.

Ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια;

Το πρώτο μου πλάνο είναι να γράψω και να κυκλοφορήσω νέα κομμάτια. Μετά από τόσα χρόνια στη «σιωπή» νιώθω ότι είμαι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Το δεύτερο είναι να αγοράσω επιτέλους το πρώτο μου διαμέρισμα. Πιστεύω ότι έφτασε η στιγμή και η Αθήνα είναι το μέρος που θέλω να το κάνω. Τέλος, πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή να εκτιμήσω που είμαι WEIRDO. Η κοινωνία μας χρειάζεται περίεργους τύπους, διαφορετικά θα είμαστε ένας κόσμος γεμάτος κοιλιακούς, πλαστικές και ψέματα.

Ακολούθησε τον WEIRDO στο Instagram και το Facebook.

Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

Περισσότερα από το VICE

«Ζούμε Έτσι κι Αλλιώς σε Απομόνωση» – H Καραντίνα Δεν Τελείωσε για τους Ανάπηρους

Οι Πρώην Έρχονται στον Ύπνο σου Επειδή στην Πανδημία Βλέπουμε Ασυνήθιστα Όνειρα

Γιατί τα Mάτια του Michael Jordan στο “Last Dance” Eίναι Kίτρινα;

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.