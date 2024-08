O Will Smith (aka Fresh Prince) Επιστρέφει στη Ραπ

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο i-D .

Οι μουσικές ικανότητες ρέουν στο αίμα του Jaden και της Willow Smith. Τη δεκαετία του ‘90, ο πατέρας τους, ο Will Smith, έκανε μια επιτυχημένη μετάβαση από το ραπ, στον κινηματογράφο, πρωταγωνιστώντας σε μεγάλες ταινίες, όπως το Independence Day και το Men In Black. Ραπάροντας με το ψευδώνυμο Fresh Prince, o Will Smith κυκλοφόρησε τα κλασικά ραπ κομμάτια Summertime και Parents Just Don’t Understand. Ο Will είχε φυσικά και παρτενέρ, τον DJ Jazzy Jeff. Το ντουέτο έγραψε ιστορία το 1989, αφού κατάφεραν να κερδίσουν βραβείο Grammy για την «Καλύτερη Ραπ Εκτέλεση». Φαίνεται πως μετά από ένα μακροχρόνιο διάλειμμα, το ντουέτο επιστέφει.

Videos by VICE

Όπως αποκάλυψε ο Will Smith σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στο HipHopDx, πιάνει ξανά το μικρόφωνο. «Εγώ και ο Jeff έχουμε αρχίσει να βγαίνουμε τους τελευταίους έξι-οκτώ μήνες και κάτι γίνεται».

Ο Will παραδέχτηκε πως είναι δύσκολο να επιστρέψει στην ιδιοσυγκρασία του Fresh Prince. «Απλώς πρέπει να βρω τον δρόμο να γυρίσω πίσω. Είναι ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Το αγαπάω. Φτιάχνω κομμάτια συνέχεια. Έχω έναν τόνο υλικού που φτιάχνω στο σπίτι. Δεν είναι υλικό για το οποίο είμαι ενθουσιασμένος, για αυτό και δεν το δημοσιοποιώ. Ψάχνω να βρω την έμπνευση, αυτό που θα με ενθουσιάσει ώστε να επιστρέψω στη μουσική».



Αναρωτιόμαστε αν ο Will θα έχει εξελιχθεί από το να ραπάρει για σπαστικούς γονείς, στο να ραπάρει για το γεγονός να είσαι γονιός. Αν τα καινούρια τραγούδια του Will δουν ποτέ το φως της ημέρας, θα θέλαμε πολύ να δούμε μια συνεργασία με την Willow να κάνει φωνητικά και τον Jaden να ραπάρει για αγκινάρες και μπουκάλια νερού. Ελπίζουμε ο Will να βρει τη μουσική του έμπνευση το συντομότερο δυνατόν.

Περισσότερα από το VICE

Ο Γιώργος Ζαμπέτας Δεν Έχει Πεθάνει Ακόμη

Έτσι Μετέτρεψα την Aποθήκη του Σπιτιού μου σε Eστιατόριο με Top Bαθμολογία στο TripAdvisor

Φανερά Απογοητευμένοι Έλληνες Μιλούν για το «Star Wars: The Last Jedi»

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.