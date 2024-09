Ο Wiz Khalifa Ξεπέρασε το «Gagnam Style» και Κατέχει τα Σκήπτρα του Δημοφιλέστερου Βίντεο στο YouTube

Το 2012 έκανε την εμφάνισή του το Gangnam Style , ένα περίεργο pop κομμάτι, που συνοδευόταν από ένα επικό κλιπ που κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει. Αυτός ο συνδυασμός εικόνας, χαβαλέ και ήχου, κατάφερε να σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του και να γίνει το viral εκείνης της χρονιάς. Ο ερμηνευτής του κομματιού, ο συμπαθής Νοτιοκορεάτης Psy, έγινε διάσημος, κυριολεκτικά, μέσα σε ένα βράδυ. Από τις 14 Ιουλίου του 2012, το συγκεκριμένο βίντεο έστεκε αγέρωχο στην κορυφή του YouTube έχοντας συγκεντρώσει κάτι λιγότερο από τρία δισεκατομμύρια views. Ήταν το βίντεο με τις περισσότερες προβολές στην ιστορία της πλατφόρμας και κανείς δεν πίστευε πως θα υπάρξει κάποιο τραγούδι που θα το φτάσει. Ίσως το 2015, όταν το Hello της Adele «χτύπησε» δισεκατομμύριο σε λιγότερο από έναν μήνα, κάποιοι μπορεί να το σκέφτηκαν, αλλά το Gagnam Style δεν κουνήθηκε από τη θέση του.



Αυτό όμως άλλαξε χθες, όταν το See you Again του Wiz Khalifa κατάφερε να ξεπεράσει το κομμάτι του Psy σε views, γράφοντας ιστορία και αφαιρώντας του, για λίγες μόλις μέρες, το δικαίωμα να γιορτάσει πέντε χρόνια στην κορυφή. Ο Αμερικανός rapper μπορεί να καυχιέται γι’ αυτό το κατόρθωμα, περιμένοντας πιθανότατα να φτάσει σύντομα τα τρία δισεκατομμύρια views. Όμως, θα πρέπει να υπολογίζει και στο φαινόμενο Luis Fonsi, ο οποίος με το τραγούδι Despacito , έχει καταφέρει να μας σπάσει τα νεύρα και να φτάσει τα δυόμιση δισεκατομμύρια views μέσα σε έξι μήνες. Ο τραγουδιστής από το Πουέρτο Ρίκο συνεχίζει ακάθεκτος και μένει να δούμε αν -και πότε- θα καταφέρει να ξεπεράσει τον Wiz Khalifa και τον Psy. Θα είναι μια σκληρή μάχη.

