Οδηγίες «Χρήσης» για να Κάνεις Εκπληκτικό Σεξ αν Έχεις Δυσφορία Φύλου

Την πρώτη φορά που ένας σεξουαλικός σύντροφος ζήτησε άδεια να αγγίξει το στήθος μου, εξεπλάγην. Τότε νόμιζα ότι το καλό σεξ είχε να κάνει πολύ με τα βυζιά, αν και δεν μου άρεσε εμένα – είχα απλώς προγραμματίσει ξανά τον εαυτό μου να το κάνει και να τελειώνει. Αλλά δεν μου άρεσε καν που είχα βυζιά. Είχα μόλις μάθει πώς λεγόταν αυτό το συναίσθημα –δυσφορία φύλου– αλλά δεν ήξερα τι να κάνω όταν έφτανε εκεί το θέμα. Κάποια στιγμή, λοιπόν, μου δόθηκε η ευκαιρία να πω όχι.

Ο σύντροφός μου σεβάστηκε το όριο κι όταν βγήκε το στήθος μου από την εξίσωση μπόρεσα να χαλαρώσω και να βιώσω μια διασκεδαστική, αξιομνημόνευτη σεξουαλική εμπειρία.

Videos by VICE

Σήμερα μου αρέσει το στήθος μου, αλλά εξακολουθώ να είμαι ένα gender non-conforming άτομο που προτιμάει μερικές μορφές αγγίγματος από άλλες, ιδίως στο σεξ. Έμαθα πώς να ζητάω από τους συντρόφους μου αυτό που θέλω και βρήκα στρατηγικές για την ανακούφιση της δυσφορίας. Αν αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζεις κι εσύ, ίσως μπορείς να βρεις μια στρατηγική που θα σε βοηθήσει να ανοιχτείς όταν κάνεις σεξ.**

Τι είναι η δυσφορία φύλου;**

Η εταιρεία υγείας ΛΟΑΤΚΙ+ FOLX ορίζει τη δυσφορία φύλου ως μια «συναισθηματική και σωματική δυσφορία που βιώνουν κάποια transgender και non-binary άτομα, των οποίων η ταυτότητα του φύλου τους δεν συμπίπτει με το φύλο που τους έχει αποδοθεί κατά τη γέννηση».

Η δυσφορία φύλου μπορεί να προκύψει ξαφνικά ως αντίδραση σε κάποιο γεγονός όπως το misgendering ή μπορεί να είναι μια άβολη αίσθηση που έχεις όλη την ώρα, όπως να νιώθεις δυσφορία με κάποια σημεία του σώματός σου που δεν ταιριάζουν με την έμφυλη ταυτότητα ή έκφρασή σου.

Οποι@δήποτε μπορεί να νιώσει δυσφορία φύλου, αλλά η δυσφορία φύλου έχει τις μεγαλύτερες και πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις trans, non-binary και gender non-conforming άτομα. Σε μια μελέτη του 2021 σε trans ενήλικα άτομα που επιδίωξαν ιατρική φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου, σχεδόν όλα τα άτομα που συμμετείχαν είπαν ότι ξεκίνησα να νιώθουν δυσφορία ως τα εφτά τους χρόνια.

Δεν βιώνουν όλα τα trans και gender non-conforming άτομα δυσφορία, αλλά όσα το νιώθουν επηρεάζει τη γενική κατάστασή μας. Η δυσφορία φύλου μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, άγχος και μερικές φορές αυτοκτονικό ιδεασμό. Το κοινωνικό στίγμα, οι διακρίσεις, η απόρριψη και τα εμπόδια στην πρόσβαση σε περίθαλψη επιβεβαίωσης φύλου που αντιμετωπίζουν πολλά trans και gender non-conforming άτομα μπορεί να επιδεινώσει τη δυσφορία.

Αν βιώνεις δυσφορία φύλου στην καθημερινή σου ζωή, δεν σημαίνει ότι θα προκύψει απαραίτητα κατά τη διάρκεια του σεξ. Μπορεί να μη σκέφτεσαι καν το φύλο σου όταν φασώνεσαι, αλλά αν βιώνεις δυσφορία στο σεξ μπορεί να εμποδίσει τον συντονισμό σου στη φάση.

Πώς επηρεάζει η δυσφορία φύλου τη σεξουαλική ζωή;

Όταν ρώτησα τον non-binary ειδικό σεξουαλικής αγωγής, Tuck Malloy, για το πώς επηρεάζει η δυσφορία φύλου τη σεξουαλική ζωή, παρέθεσε την έννοια της Emily Nagoski για τα φρένα και τους επιταχυντές, από το εμβληματικό βιβλίο για το σεξ Come As You Are.

«Υπάρχουν πράγματα που μας “ανάβουν” και πράγματα που μας βάζουν φρένο – μας ξενερώνουν», εξηγεί ο Malloy. «Ακόμα κι αν κάνουμε πολλά πράγματα που είναι πολύ σέξι και πατάμε “γκάζι” , αν πατάμε και “φρένο” το αμάξι δεν θα πάει πουθενά».

Για κάποια trans και gender non-conforming άτομα, το να ζουν με δυσφορία φύλου είναι σαν να πατάνε διαρκώς φρένο. «Η δουλειά που κάνω εν πολλοίς, με τα άτομα που βιώνουν δυσφορία φύλου, έχει να κάνει με το να βρίσκεις μεθόδους όχι μόνο να πατάς πιο πολύ γκάζι αλλά να προσπαθείς να σηκώνεις το πόδι σου από το φρένο», λέει ο Malloy.

Πώς λοιπόν έχεις μια απολαυστική σεξουαλική ζωή, όταν η δυσφορία φύλου σε εμποδίζει;

Συζήτα τα όριά σου με τους συντρόφους σου.

Ξέρουμε ότι ήδη τίθεται θέμα συναίνεσης, ΣΜΝ και προστασίας από εγκυμοσύνη (αν ισχύει) πριν ξεκινήσεις τη φάση (Σωστά; Σωστά). Υπάρχουν κάποιες λέξεις, σεξουαλικές πράξεις ή αγγίγματα που σου προκαλούν δυσφορία; Μοιράσουν αυτά τα όρια με τους συντρόφους σου και ρώτα τα δικά τους. Και αν βάζεις καινούργια όρια σε μια μακροχρόνια σεξουαλική σχέση, αυτή η συζήτηση μπορεί να σας φέρει πιο κοντά.

«Εγώ πάντα μιλάω άμεσα, ακόμα κι αν αυτό δείξει ευαλωτότητα. Μπορεί να σε κάνει να νιώσεις δύναμη και να βοηθήσει μια σύνδεση ή σχέση να εξελιχθεί ουσιαστικά», λέει η Tobi Hill-Meyer, διευθύντρια της σειράς Doing It Ourselves: The Trans Woman Porn Project και επιμελήτρια της συλλογής διηγημάτων Nerve Endings: The New Trans Erotic.

«Πάντα υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι κάνω σεξ για μένα», λέει ο Malloy, ο ειδικός σεξουαλικής αγωγής. «Αν κάποιος δεν θέλει να συζητήσει μαζί σου τι θα το καθιστούσε απολαυστική εμπειρία για μένα, τότε ίσως θέλω να ξανασκεφτώ αν θέλω να κάνω σεξ μ’ αυτό το άτομο».

Μη βγάλεις όλα σου τα ρούχα αν δεν θέλεις.

Αν δυσκολεύεσαι να δεις ή να νιώσεις ορισμένα σημεία του κορμιού σου, δεν είναι κακό να κάνεις σεξ φορώντας εσώρουχα, σουτιέν, binder ή και όλα σου τα ρούχα. «Μπορείς να κάνεις πολύ ωραίο σεξ φορώντας ρούχα», λέει ο Malloy. Ο/η σύντροφός σου μπορεί να σε χαϊδεύει πάνω από τα ρούχα ή να ερεθίζει τα γεννητικά σου όργανα με έναν δυνατό δονητή πάνω από το παντελόνι ή το εσώρουχο. Μπορείς να απολαύσεις λίγο τρίψιμο με ρούχα – που είναι πολύ σέξι κι όχι μόνο για καβλωμένους έφηβους.

Μπορεί να θέλεις να βγάλεις ρούχα αλλά να μη βλέπεις τα γεννητικά σου όργανα. Τότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις ασφαλέστερα sex barriers όπως οδοντικά φράγματα ή εσώρουχα Lorals για να καλύψεις την περιοχή. Αυτά είναι φτιαγμένα από λεπτό λάτεξ ή πολυουρεθάνη έτσι μπορείς να νιώσεις αισθήσεις απ’ ό,τι συμβαίνει – και έχεις και προστασία από ΣΜΝ. Εναλλακτικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις δονητές που καλύπτουν μεγάλη επιφάνεια ή strokers – κάποια είναι ειδικά σχεδιασμένα για transmasculine σώματα

Εστίασε στην ευφορία φύλου.

Ίσως να μπαίνεις στον πειρασμό να εστιάζεις στους τρόπους που μπορείς να περιορίσεις τα αρνητικά συναισθήματα που προκύπτουν με τη δυσφορία φύλου, όμως μια άλλη στρατηγική είναι να αναζητάς την ευφορία φύλου – δηλαδή την αίσθηση ευδαιμονίας που έχεις όταν νιώθεις επιβεβαίωση και ευθυγράμμιση με το φύλο σου. Μπορεί να σε βοηθήσει να περνάς καλά πολύ περισσότερο.

Δεν χρειάζεται να είναι κάτι περίπλοκο το να βρεις την ευφορία φύλου στο σεξ. «Μπορείς να κάνεις τα πάντα όπως θα τα έκανες αλλά να χρησιμοποιήσεις διαφορετική γλώσσα», λέει η Hill-Meyer. Προτείνει να ζητήσεις από τον σύντροφό σου να σε πει «καλό παιδί» ή «καλό κορίτσι», ή όποιες έμφυλες προστυχιές σου αρέσουν. Ζήτα από τον σύντροφό σου να χρησιμοποιεί επίθετα που επιβεβαιώνουν την έμφυλη ταυτότητα ή έκφρασή σου. Φρόντισε να ξέρεις τις λέξεις που χρησιμοποιείς για να περιγράψεις τα γεννητικά σου όργανα και άλλα σημεία του σώματος.

Τα παιχνίδια ρόλων μπορεί να βοηθήσουν να μπεις σε μια κατάσταση ευφορίας φύλου. Σύμφωνα με τη Malloy, η διαφοροποίηση δυναμικής ή ο χαρακτήρας μπορεί να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις τα συναισθήματα δυσφορίας – είναι πιο δύσκολο να νιώσεις παράξενα για το σώμα σου όταν κάνεις την πρόστυχη νοσοκόμα ή τον σέξι εργάτη. Τα παιχνίδια ρόλων σού επιτρέπουν επίσης να προγραμματίζεις το σεξ που θα κάνεις. Αν ξέρεις τι περιμένεις ίσως νιώσεις πιο άνετα.

Ζήτα από τον/τη σύντροφό σου να σου κάνει στοματικό σεξ με τρόπο που ευθυγραμμίζεται με το πώς βλέπεις τον εαυτό σου. Αν θέλεις στοματικό σεξ, μπορείς να ζητήσεις από τον σύντροφό σου να ρουφάει το στραπ-ον σου ή να κουνάει το κεφάλι πάνω κάτω ενώ σε γλείφει. Για την εμπειρία αιδοιολειχίας, βάλε τον συντροφό σου να πιέζει απαλά τα γεννητικά σου όργανα πάνω στο σώμα σου και να κάνει μεγάλες γλειψιές με τη γλώσσα πλατιά, σαν να γλείφει παγωτό», λέει η Hill-Meyer. Επισημαίνει ότι το muffing -όρος που εφηύρε η Mira Bellwether στο zine Fucking Trans Women για να περιγράψει το σεξ με δάχτυλα– μπορεί να είναι ισχυρός τρόπος να βιώσεις τη διείσδυση αν δεν έχεις σώμα που είναι φτιαγμένο γι’ αυτό».

Αυτές οι τεχνικές πυροδοτούν μια σεξουαλική εμπειρία έμφυλης ευφορίας και ακόμα και δεν δεν σε βοηθήσουν να φτάσεις σε οργασμό, μπορείς πάντα να ισορροπήσεις με άλλες μορφές διέγερσης που σε φτιάχνουν, όπως toys ή αμοιβαίος αυνανισμός.

Αν νιώθεις δυσφορία, κάνε ένα διάλειμμα.

Ακόμα κι αν βάλεις όρια και μοιράζεσαι τις επιθυμίες σου εκ των προτέρων, μπορεί και πάλι να βιώσεις δυσφορία φύλου κατά τη διάρκεια του σεξ. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνεις κάτι λάθος. Μερικές φορές η δυσφορία εμφανίζεται παρά την ενδοσκόπηση και την προετοιμασία μας και αν ο σεξουαλικός σύντροφος παρεκκλίνει από τα συμφωνημένα –ακόμα και κατά λάθος– μπορεί να σε πετάξει έξω.

Αν νιώσεις άβολα πρόσεξέ το και φρόντισε τον εαυτό σου. «Άσε το μυαλό μια στιγμή να κάνεις reset», λέει η Hill-Meyer. Αν βιώνεις δυσφορία, ασχολήσου λίγο με το σώμα του συντρόφου σου, ζήτησέ του γλώσσα ή μορφές αγγίγματος που σας φέρνουν κοντά, σε μια κατάσταση ευφορίας φύλου ή αλλάξτε στάσεις.

Αν χρειάζεσαι ένα διάλειμμα, μπορείς να το κάνεις. Ο Malloy προτείνει safe words για να διαχειριστείς στιγμές δυσφορίας. «Ένα σύστημα φαναριών όπως πράσινο, πορτοκαλί και κόκκινο μπορεί να βοηθάει πολύ ως εργαλείο για να τσεκάρεις πώς είστε», λέει. «Πράσινο σημαίνει πολύ ωραία, πορτοκαλί σημαίνει δεν ξέρω ή θέλω μια παύση και κόκκινο σημαίνει στοπ».

Η δυσφορία φύλου δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε δημιουργικά για το σεξ. Αν πειραματίζεσαι και έχεις ξεκάθαρη επικοινωνία, θα βρεις τις λέξεις, τα toys και τις τεχνικές που λειτουργούν για σένα και σε κάνουν να νιώθεις καταπληκτικά. Πάνω απ’ όλα να θυμάσαι ότι δεν υπάρχει λάθος τρόπος να κάνεις σεξ αρκεί να νιώθεις εσύ και ο/η σύντροφός σου σούπερ σέξι όταν το κάνετε. Δώσ’ του να καταλάβει.

Κάνε subscribe στο YouTube – VICE Greece.

Περισσότερα από το VICE

Η Μαρία Διηγείται τη Φρικτή Εμπειρία της Παράνομης Άμβλωσης στην Πολωνία

Φωτογραφίες Δείχνουν Ναρκωτικά Αξίας Μισού Δισεκατομμυρίου να Γίνονται Καπνός

«Είδα Όλη μου την Ιστορία σε Flashback» – Ένας Πρώην Κρατούμενος Περιγράφει τις Τελευταίες Στιγμές στη Φυλακή

Ακολουθήστε το VICE σε Facebook, Instagram και Twitter.