Οι Θεοί και οι Θεές του Πολέμου Πήγαν στο Μαρούσι

Εντυπωσιακό ήταν το θέαμα που προσέφερε για ακόμη μία φορά το Gods Of War (GOW), στους φίλους των μαχητικών αθλημάτων. Το επετειακό GOW X, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Νοεμβρίου, στο αθλητικό κέντρο ΔΑΪΣ, στο Μαρούσι, ικανοποίησε τις προσδοκίες του κοινού, που παρακολούθησαν αγώνες πυγμαχίας και kick boxing.



Οι διασυλλογικοί pre-game αγώνες ζέσταναν το κοινό για αυτό που ακολούθησε. Και ακολούθησαν δυνατοί αγώνες που τα είχαν όλα – ξύλο, ιδρώτα, συγκινήσεις και τραυματισμούς.

Απ’ τους πιο δυνατούς αγώνες του GOW X ήταν αυτός του Γιάννη Μπούκη εναντίον του Ιταλού Florenzo Pesare, αλλά και του Κωνσταντίνου Νικολαΐδη εναντίον του Γιώργου Σκαρποθέου. Επίσης, από τα highlight της βραδιάς ήταν οι δύο αγώνες kickboxing μεταξύ των τεσσάρων γυναικών της διοργάνωσης.

Το μοναδικό δυσάρεστο γεγονός του event ήταν ο τραυματισμός του αθλητή Ηλία Μυρτίνη (βγήκε ο ώμος του), στο ματς του με τον Σωκράτη Κερπάτσι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Γιάννης Μπούκης vs Florenzo Pesare: Nικητής ο Μπούκης



Θάνος Θρουβάλας vs Χρήστος Καζαντζής: Νικητής o Θρουβάλας



Σωκράτης Κερπάτσι vs Ηλίας Μυρτίνης: Νικητής ο Κερπάτσι



Γιάννης Παπακώστας vs Nika Shekhniashvili: Νικητής ο Shekhniashvili



Λιάνα Χαμηλοθώρη vs Δέσποινα Καμπέρη: Νικήτρια η Καμπέρη



Xρήστος Κίτσος vs Στάθης Μίκος: Nικητής o Κίτσος



Μπάμπης Σεργάκης vs Ηρακλής Ματζαβίτζε: Νικητής ο Σεργάκης



Κωνσταντίνος Νικολαΐδης vs Γιώργος Σκαρπόθεος: Nικητής ο Νικολαΐδης



Γρηγόρης Νικολόπουλος vs Γιακόμο Αμπρουτζίνι: Νικητής o Αμπρουτζίνι



Ελεονόρα Φιλίππου vs Αθηνά Ευμορφιάδη: Νικήτρια η Ευμορφιάδη

Περισσότερες φωτογραφίες παρακάτω:

