Οι Άνθρωποι που Προσπαθούν να Περάσουν τη Φιλοσοφία του Surf στην Ελλάδα

Είναι η ιδέα δύο παιδικών φίλων που τείνει να γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς για την εγχώρια surf κοινότητα. Ο λόγος για το Surf Art Festival, που φέτος θα σβήσει το τέταρτο κεράκι στην τούρτα του και υπόσχεται ένα τριήμερο το οποίο θα μας βάλει για τα καλά στο καλοκαίρι. Πρόκειται για ένα event που έχει ως βάση το surf, αλλά ουσιαστικά αποτελεί μια ωδή στον street τρόπο ζωής και την κουλτούρα του δρόμου, μιας και οι δράσεις του αγκαλιάζουν και άλλους τομείς, όπως το skate, τη γυμναστική, τη μουσική και τον κινηματογράφο. Στόχος του φεστιβάλ είναι να μεγαλώνει και να γίνεται συνεχώς καλύτερο και αυτό, μέχρι στιγμής, έχει επιτευχθεί από την ομάδα που το διοργανώνει. Μάλιστα, φέτος η διοργάνωση μετακομίζει σε έναν μεγαλύτερο χώρο και υπόσχεται περισσότερες δράσεις από ποτέ. Θέλοντας να μάθω περισσότερα, επικοινώνησα με τον Παναγιώτη Στέλλα, συνδιοργανωτή του Surf Art Festival, ο οποίος έκανε ένα διάλειμμα από τις εργασίες για το στήσιμό του και μου έλυσε τις απορίες.

Φωτογραφία από το άρθρο του VICE «”Surf στο «Μπαλί” της Ελλάδας και Κουβέντα με τους Δαμαστές των Κυμάτων»

VICE: Για πες μου δυο λόγια για το Surf Art Festival, γενικά σαν διοργάνωση. Παναγιώτης Στέλλας : Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ένα φεστιβάλ με βάση το surf, χωρίς όμως να απευθυνόμαστε μόνο στους surfers, δηλαδή σε όσους καβαλάνε τα σανίδια. Το surf είναι μια φιλοσοφία, ένας τρόπος ζωής. Πρόκειται για μια τάση που ανεβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο και τείνει να γίνει μόδα και άποψη και στην Ελλάδα. Μιλάω ουσιαστικά για το beach bumming, που έχει να κάνει με τη ζωή δίπλα στη θάλασσα, το fitness και γενικότερα αυτή τη χαλαρή λογική. Γι’ αυτό και στο φεστιβάλ δεν έχουμε αποκλειστικά surf δράσεις, αλλά και διαλογισμό, yoga, skate, γυμναστική. Φέτος, μάλιστα, έχουμε και ακροβατικά. Προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε όλο το φάσμα της street ζωής. Ξέρεις, αγάπη στη θάλασσα, στον ήλιο, χαλαροί ρυθμοί, καλή παρέα. Τα άτομα που κάνουν surf ξέρουν πως είναι να «πιάνεις» ένα κύμα και να γουστάρεις, αλλά, ακόμη και τις φορές που δεν θα βγει το κύμα που θες, θα έχεις κάνει την εκδρομή, το άραγμα στην παραλία, τις κιθάρες, όλα αυτά.

Αυτή είναι η τέταρτη φορά που το στήνετε, σωστά;

Ναι, είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση που έχουμε κάνει, μέχρι τώρα. Έχουμε αλλάξει μέρος, μεταφερθήκαμε σε έναν πολύ όμορφο χώρο στον Πειραιά – έχουμε την τάση να πλησιάζουμε συνεχώς προς τη θάλασσα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε φέτος, είναι μια βάση γι’ αυτό που έχουμε σκοπό να κάνουμε του χρόνου, δηλαδή ένα μεγάλο φεστιβάλ σε μια παραλία της Αττικής. Επίσης, θέλω να προσθέσω ότι έχουμε κάνει κάποιες συμπράξεις. Πρόκειται για κάποια events που γίνονταν ανεξάρτητα, αλλά φέτος είναι «hosted by Surf Art Festival». Δύο skate διαγωνισμοί που έχουν στηθεί από γνωστά μαγαζιά του χώρου, οι συνεργασίες μας με τις σχολές γιόγκα και o διαγωνισμός ταινιών μικρού μήκους, The Thing About Shorts. Γενικά, μπορεί να τα δει κάποιος όλα αυτά αναλυτικά στο πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Πώς λέγεται το μέρος που στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η φετινή διοργάνωση;

«Προορισμός Παπαστράτος» και είναι το παλιό εργοστάσιο του Ευάγγελου Παπαστράτου στον Πειραιά. Χωροταξικά, υπάρχουν τρεις στεγασμένοι χώροι. Στον πιο μεγάλο θα στηθεί η expo, μια εμπορική έκθεση με περίπτερα εταιρειών συγγενικών με την κουλτούρα του street. Λίγο πιο πέρα, σε έναν λίγο μικρότερο χώρο, θα έχει στηθεί η έκθεση τέχνης. Μεσολαβεί το τεράστιο προαύλιο στο οποίο θα στήνονται όλες οι δράσεις, όπως τα ακροβατικά και τo tarp. Το tarp είναι σαν προσομοιωτής surf: Έχεις ένα ειδικό υλικό στο έδαφος, ξεκινάει κάποιος με το skate και οι υπόλοιποι το σηκώνουν. Αυτό φουσκώνει από τον αέρα σαν κύμα και είναι λες και κάνεις surf μέσα σε αυτό. Προς το βράδυ, θα ανοίξει και το μεγάλο stage, για να γίνουν οι συναυλίες και τα υπόλοιπα events. Ο τρίτος στεγασμένος χώρος είναι ένα μουσείο του Παπαστράτου που έχει μέσα εκθέματα, όπως παλιά πακέτα από τσιγάρα, τη μηχανή που τα έφτιαχναν και άλλα. Εκεί, επειδή είναι πολύ ήσυχος και δροσερός χώρος, θα φιλοξενηθεί το κομμάτι wellness.

Με ποια μέσα μεταφοράς μπορεί να έρθει κάποιος εκεί ;

Είναι δίπλα από τον Ηλεκτρικό και έχουμε φροντίσει να υπάρχει και σχετική σήμανση με οδηγίες για το πως φτάνεις στο φεστιβάλ από εκεί. Επίσης, υπάρχει πρόσβαση με τρόλεϊ, που σε αφήνει ακριβώς στην είσοδο του χώρου.

Η Βιομηχανία της Ραπ στην Ελλάδα – Rack

Η Ελλάδα το σηκώνει το surf ή δεν έχουμε κύματα ;

Σίγουρα δεν είναι η χώρα του surf, αλλά τα παιδιά που κάνουν και το ψάχνουν, γνωρίζουν κάποια πολύ δυνατά spots. Αυτά, μάλιστα, συνδυάζουν το κύμα με τα όμορφα τοπία που έχουμε. Η surf κοινότητα της Ελλάδας είναι πολύ δραστήρια και το κρατάει ζωντανό. Δεν είμαστε μια χώρα που δεν μπορείς να κάνεις surf και γι’ αυτό έχουμε κάποιες πολύ σοβαρές σχολές.

Μπορεί κάποιος να αγοράσει σανίδα στο φεστιβάλ ;

Ναι, σχεδόν όλοι οι εκθέτες θα πουλάνε τα εκθέματα τους. Επίσης, όπως και πέρσι, θα δοθεί δώρο μία σούπερ σανίδα της West, για την οποία θα πραγματοποιηθεί κλήρωση με λαχνούς που θα κοστίζουν ένα ευρώ. Θα κληρώσουμε, βέβαια, και άλλα δώρα στη λαχειοφόρο, αλλά θα υπάρξουν και live διαγωνισμοί.

Από τα τρία Surf Art που έχετε κάνει, ποια φάση σου έχει μείνει περισσότερο ;

Κυρίως η αίσθηση που μου αφήνουν μεμονωμένες εικόνες. Για παράδειγμα, στην πρωινή περατζάδα του κόσμου, βλέπω μεγάλη ηλικιακή και στιλιστική απόκλιση στον κόσμο. Όλοι μαζεύονται σε ένα πολύχρωμο φεστιβάλ και είναι με το χαμόγελο. Αυτή είναι η καλύτερη ανταμοιβή για μένα. Επίσης, μου έχουν μείνει κάποιες σκηνές από τα μουσικά events που πραγματοποιούνται το βράδυ, που καθόμαστε μακριά από τη σκηνή και βλέπουμε τον κόσμο να χορεύει και να γουστάρει. Τέλος, μετά το φεστιβάλ, αράζουμε με τον Κωνσταντίνο Χατζόγλου -ο συνδιοργανωτής του φεστιβάλ- να κάνουμε ένα τσιγάρο και φεύγει όλος αυτός ο θόρυβος των προηγούμενων ημερών. Αυτό που μας κάνει εντύπωση, πάντως, είναι πως το κοινό του συγκεκριμένου φεστιβάλ είναι από τα καλύτερα εκεί έξω. Πάντα ορεξάτοι και ευγενικοί. Αυτό δεν το συναντάς παντού.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 26 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 29 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του εδώ .

Περισσότερα από το VICE

Έδωσα τον Πλήρη Έλεγχο της Σεξουαλικής μου Ζωής σε μία Sex Coach για μια Εβδομάδα

«Μας Έχουν Πηδήξει τα Όνειρα» – Αυτή Είναι η Νέα Εργατική Τάξη στην Ελλάδα

Αυτή Είναι η Μαρίνα Σάττι για την Οποία Μιλούν Ξαφνικά Όλοι

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.