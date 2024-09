Οι Δημοφιλείς Λογαριασμοί Πτωμάτων στο Instagram που Πουλάνε Ανθρώπινα Λείψανα

Κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης διαδρομής από το Κολοράντο στο Γουαϊόμινγκ, ανακάλυψα τον σκοτεινό κόσμο των πωλητών ανθρώπινων λειψάνων στο Ίντερνετ. Όταν ακολούθησα το hashtag #darkarts στο Instagram (προτείνω αυτό το hashtag ανεπιφύλακτα), η εφαρμογή πρότεινε τον Βέλγο καλλιτέχνη Dolen Carag. Φτιάχνει γλυπτά χαράζοντας σχέδια σε ανθρώπινα κρανία. Τον ακολούθησα και ήρθαν και άλλες προτάσεις. Σύντομα, ακολουθούσα τον λαγό μέσα σε μια τρύπα γεμάτη φωτογραφίες οστών, που έχουν προσελκύσει χιλιάδες fan στις εντυπωσιακές συλλογές πτωμάτων.

Χρήστες όπως ο Skullessence, του οποίου οι 5.000 follower βλέπουν κυρίως φωτογραφίες κρανίων που γράφεται ότι ανήκουν σε κανίβαλους ή κυνηγούς κεφαλών, φαίνεται να γουστάρουν καθαρά την goth αισθητική. Κάποιοι, όπως ένας «συλλέκτης και θαυμαστής του αλλόκοτου και του υπέροχου» με πάνω από 10.000 follower που λέγεται Skullhunter1979, όχι μόνο επιδεικνύουν αλλά και πουλάνε τη συλλογή τους. Συνήθως οι περιγραφές του περιλαμβάνουν την προέλευση του τέως ιδιοκτήτη του κρανίου, κάποιες λεπτομέρειες για τη ζωή του, αν είναι διαθέσιμες, καθώς και τιμές που κυμαίνονται από μερικές εκατοντάδες δολάρια, μέχρι πάνω από 1.000.

Υπάρχει επίσης το SkulltureFactory, που περιστασιακά πουλάει οστά, αλλά κυρίως μοιράζεται εικόνες από ανθρώπινα λείψανα που έχουν τρελές ανωμαλίες ή έχουν υποστεί αλλαγές λόγω ταφικών εθίμων. Το DeathIsntTheEnd πουλάει κρανία και σχεδόν τα πάντα, από το μουμιοποιημένο κεφάλι ενός καρχαρία μέχρι τσάντες από δέρμα αλιγάτορα. Επίσης, μοιράζεται memes με οστά. Ο λογαριασμός του Steven Delnooz Craniac έχει πάνω από 9.000 follower για τις φωτογραφίες tribal κρανίων και την ασεβή του αίσθηση του χιούμορ.

Ο Josh Balz, που τρέχει τη σελίδα The Strange and Unusual Oddities Parlor, ξεκίνησε να εμπορεύεται σπάνια αντικείμενα, όταν έφυγε από τη metal μπάντα του στην Πενσιλβάνια, τους Motionless in White. Το αποτέλεσμα ήταν να έχει από τους περισσότερους follower ανάμεσα στους εμπόρους παράξενων αντικειμένων στο Instagram, επισκιάζοντας ακόμη και τον θρύλο του Μπρούκλιν και συμπρωταγωνιστή στην εκπομπή του Discovery Channel Oddities, Mike Zohn.

«Ξεκίνησα να αγοράζω, όταν έκανα περιοδείες», μου είπε ο Balz σε ένα mail. «Είχα βαρεθεί να πηγαίνω στο Walmart και στα εμπορικά κάθε μέρα, έτσι τριγυρνούσα και έβρισκα μοναδικά αντικείμενα. Αμέσως ένιωσα ότι βρήκα το κάλεσμά μου, το οποίο τα μέλη της μπάντας το σιχαινόταν, επειδή γέμιζα το λεωφορείο με ένα σωρό ψόφιες μαλακίες που μάλλον ήταν στοιχειωμένες. Αλλά ήμασταν gothic rock μπάντα, έτσι μου φαινόταν λογικό». Ο Balz φυλάει τη συλλογή του στην ανακαινισμένη εκκλησία όπου ζει.

Ο Carag ήταν ζωγράφος με αερογράφο για πάνω από 25 χρόνια, προτού ξεκινήσει να ασχολείται με την εγχάραξη ανθρώπινων κρανίων. «Με μάγεψαν τα θιβετιανά χαραγμένα κρανία και αναζητούσα μια καινούργια πρόκληση», είπε. «Αποφάσισα να δοκιμάσω σε ένα ανθρώπινο κρανίο που είχα στη συλλογή μου. Σε άλλους συλλέκτες και σε ανθρώπους που προτιμούν τα παράξενα αντικείμενα, τα κρανία αρέσουν πολύ, αλλά όταν “κανονικοί άνθρωποι” συνειδητοποιούν ότι αντικρίζουν ένα αληθινό ανθρώπινο κρανίο, έχω δει να κάνουν ένα βήμα πίσω».

https://www.instagram.com/p/BiO1NMylnB8/?taken-by=dolencarag

Πολλοί από τους instagrammer που μίλησαν, βρίσκουν τα οστά σε μαγαζιά με αντίκες και παζάρια. Άλλοι έχουν πρόσβαση σε μοναδικούς πωλητές. Ο Bazl είπε ότι γνώρισε εκατοντάδες ιδιοκτήτες κρανίων όσο έκανε περιοδείες και έψαχνε να βρει παράξενα αντικείμενα.

«Τα περισσότερα που έχω προέρχονται από συνταξιούχους οδοντιάτρους», μου έγραψε σε ένα mail ο Dalton German, που έχει πάνω από 15.000 follower στον λογαριασμό του OddArticulations. Μέχρι στιγμής έχει αγοράσει 26 κρανία και δύο σκελετούς: έναν πλήρη, τον οποίο συγκρατεί ένα σύρμα και έναν διαμελισμένο. «Κάποτε ήταν υποχρεωτικό να έχεις ένα πραγματικό ανθρώπινο κρανίο στην οδοντιατρική. Μπορούσες να τα αγοράσεις, όπως αγοράζεις τα βιβλία σήμερα. Αυτοί οι οδοντίατροι τώρα βγαίνουν στη σύνταξη και προσπαθούν να τα ξεφορτωθούν, έτσι τα αγοράζω και στη συνέχεια τα πουλάω».

Το να εμπορεύεσαι ανθρώπινα μέλη μοιάζει ότι θα έπρεπε να είναι παράνομο ή τουλάχιστον να υπόκειται σε πολλούς κανόνες. Αλλά σύμφωνα με τους πωλητές οστών, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. «Ειλικρινά, είναι πιο εύκολο να πουλήσεις ανθρώπινα οστά, παρά ζώων, καθώς τα περισσότερα προστατεύονται», είπε ο Balz. «Αν μείνεις μακριά από ύποπτους πωλητές και ακολουθείς συλλέκτες που είναι πιστοποιημένοι, δεν θα μπλέξεις. Υπάρχουν μόνο λίγες πολιτείες που απαγορεύουν την πώληση ανθρώπινων μελών και η Πενσιλβάνια είναι σαν την Άγρια Δύση, σχεδόν στα πάντα».

Ο Carag συμπλήρωσε: «Στις περισσότερες χώρες, είναι απόλυτα νόμιμο να τα έχεις και δεν χρειάζονται χαρτιά και άδειες. Όπως και να ’χει, πάντα τσεκάρουμε τη νομική κατάσταση προτού στείλουμε ανθρώπινα λείψανα σε άλλη χώρα».

Για να το ξεκαθαρίσω, τηλεφώνησα στην Tanya Marsh, καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο Wake Forrest, που ειδικεύεται στο δίκαιο κηδειών και κοιμητηριών και κάνει το podcast Death, et seq. Είπε ότι ο νόμος των ΗΠΑ για τα ανθρώπινα λείψανα είναι ασαφής, επειδή δεν εμπίπτουν ακριβώς στις δύο κατηγορίες –άνθρωποι και ιδιοκτησία – που ορίζουν το νομικό μας σύστημα.

Ένα κρανίο προφανώς δεν είναι άνθρωπος, αλλά ο νόμος δεν το βλέπει απαραιτήτως ως ιδιοκτησία. Τα σώματα των ανθρώπων έχουν το δικαίωμα στον σεβασμό και την αδιατάρακτη ανάπαυση στις ΗΠΑ και οι ζωντανοί έχουν νομική ευθύνη να τα προστατεύουν. Είναι παράνομο να ξεθάψεις ένα πτώμα, αλλά είναι πιο περίπλοκο όταν δεν έχει πειραχτεί τάφος υπό τη δικαιοδοσία των ΗΠΑ. Τα όργανα δεν μπορούν να πωληθούν, επειδή δεν είναι ιδιοκτησία, σύμφωνα με τη Marsh, αλλά δεν είναι και άνθρωποι. Μπορείς να πουλήσεις ένα άκρο σου –ή να το κάνεις τάκος– αν αποκοπεί από το σώμα σου όσο ζεις; Δύσκολο να πει κανείς. Εν συντομία, αν ένα πτώμα δεν ξεθαφτεί στις ΗΠΑ, δεν ανήκε σε πολίτη των ΗΠΑ ή αυτόχθονα Αμερικάνο και δεν είναι ανθρώπου που υπέστη επίθεση ή δολοφονήθηκε, δεν υπάρχει ομοσπονδιακός νόμος που να δικαιολογεί δίωξη.

Η Marsh επίσης ανέφερε τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν από το εμπόριο ανθρώπινων λειψάνων, κάτι που είναι τελείως διαφορετικό από τον νόμο. Πολλά από αυτά που πωλούνται είναι λείψανα από ιατρικά ιδρύματα του 19ου αιώνα, τα οποία πλήρωναν πολλά λεφτά για πτώματα και σκελετούς, για μελέτες και πειράματα. Το εμπόριο πτωμάτων στις αρχές του 1800 συνδεόταν στενά με το δουλεμπόριο. Η Ινδία ήταν η βασική πηγή πτωμάτων για την ιατρική επιστήμη τον 20ο αιώνα, μέχρι που απαγόρευσε τις εξαγωγές τους, το 1985. Σύμφωνα με το WIRED, πτώματα από τη μαύρη αγορά συνέχιζαν να φτάνουν σε νοσοκομεία και σχολεία για δεκαετίες. Η Κίνα ήταν επίσης μεγάλη πηγή μέχρι που απαγορεύτηκε η εξαγωγή πτωμάτων, πριν από τους Ολυμπιακούς του Πεκίνου του 2008. Πολλά δείγματα από τη διεθνή έκθεση Bodies μπορεί να ήταν Κινέζων πολιτικών κρατουμένων που βασανίστηκαν προτού εκτελεστούν. «Οι περισσότεροι δεν είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους», είπε η Marsh.

Το Instagram είναι μια φυσική πλατφόρμα για πωλητές, ιδίως από τότε που το Etsy και το eBay απαγόρευσαν την πώληση ανθρώπινων λειψάνων. Οι συλλέκτες με τους οποίους μίλησα φροντίζουν τα χαρτιά να είναι εντάξει, όταν αγοράζουν ή πουλάνε. Το SkulltureFactory μάλιστα ποστάρει προειδοποιήσεις για οστά που βγαίνουν στην αγορά και μπορεί να είναι κλεμμένα.

Ωστόσο, αυτά τα διάσημα στο Instagram μαγαζιά με οστά μπορεί να είναι είδος προς εξαφάνιση. Οι αρχαιολόγοι Damien Huffer και Shawn Graham ψάχνουν στην πλατφόρμα, καθώς και στο Facebook, για να βρουν παράνομα ανθρώπινα λείψανα. Έχουν δημοσιεύσει μια μελέτη με τίτλο The Insta Dead: The Rhetoric of the Human Remains Trade on Instagram (Oι Insta-Νεκροί: Η Ρητορική του Εμπορίου Ανθρώπινων Λειψάνων στο Instagram). Γράφουν στη μελέτη ότι έχουν ανακαλύψει «ένα καλά διασυνδεδεμένο δίκτυο συλλεκτών και πωλητών με παραδόξως μεγάλη επίδραση στους “λάτρεις”, οι οποίοι μέσω της ρητορικής τους υποστηρίζουν τις δραστηριότητες αυτής της κοινότητας, παρά τα νομικά και ηθικά ζητήματα που δημιουργία η ύπαρξή της».

Καθώς η γνώση για την κοινότητα μεγαλώνει, τα μέλη που δεν ακολουθούν τον νόμο με πειθαρχία μπορεί να έχουν συνέπειες. Η πολιτεία της Λουιζιάνα έχει αυξήσει τα μέτρα προστασίας στα σημεία ταφής, έκανε πιο αυστηρές τις ποινές για την πώληση ανθρώπινων λειψάνων και επένδυσε πολλά για να πατάξει όσους το κάνουν. Τουλάχιστον ένας από τους λογαριασμούς που ακολουθούσα το καλοκαίρι έχει σβηστεί.

Παρά την γκρίζα ζώνη στην οποία κινείται αυτή η κοινότητα, τα μέλη της νιώθουν πιο πλούσια από την εμπειρία της μελέτης της ανθρώπινης μορφής. Ο German, που ανακατασκευάζει επαγγελματικά τους σκελετούς νεκρών κατοικίδιων, είπε: «Νομίζω ότι στους ανθρώπους αρέσει να βλέπουν τα στοιχεία ενός αληθινού κρανίου που δεν φαίνονται στα πλαστικά. Ράμματα, ρινικές κόγχες, εσωτερικά κόκαλα στο αυτί, ρινικές κοιλότητες, δόντια, ανωμαλίες, φυσικές ατέλειες κτλ. που δεν φαίνεται με ακρίβεια στα “τέλεια” πλαστικά κρανία».

Η μεγαλύτερη χαρά τού να είσαι συλλέκτης ανθρώπινων λειψάνων μοιάζει να είναι ριζωμένη στην αίσθηση ότι ανήκεις σε μια κοινότητα αταίριαστων. «Οι άνθρωποι που αγοράζουν παράξενα αντικείμενα είναι οι πιο υπέροχοι άνθρωποι και με τις καλύτερες ιστορίες και τις πιο μεγάλες καρδιές», λέει ο Balz. «Όχι μόνο εκτιμούν το προϊόν, αλλά και το γεγονός ότι έχουμε φτιάξει ένα μέρος όπου μπορούν να βρουν τέτοια παράξενα και ασυνήθιστα πράγματα».

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο VICE US.

