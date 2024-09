Οι Εικονογραφημένες Φαντασιώσεις Ενός Bisexual

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο The Creators Project.

Ο καλλιτέχνης με έδρα την Ταϊβάν, Pigo Lin, εργάζεται ως επαγγελματίας σχεδιαστής ρολογιών. Στον ελεύθερό του χρόνο, ο Lin επιδίδεται σε μια άλλη παραδοσιακή δημιουργική δραστηριότητα – την ερωτική τέχνη. Έχοντας μεταπτυχιακό στις Καλές Τέχνες από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ταϊβάν, ο Lin δημιουργεί μια μεγάλη ποικιλία πολύχρωμων και καρτουνίστικων ερωτικών εικόνων. Ο Lin, ο οποίος κάνει συχνά αναρτήσεις στο Instagram, προσδίδει στο έργο του μια έντονη δόση ποπ σουρεαλισμού με έναν τρόπο που θυμίζει μια μίξη anime και guro, της αιμοβόρικης τέχνης της ιαπωνικής επανάστασης.

Videos by VICE

Στο Private Jet του Lin, μια γυναίκα αστροναύτης εκτοξεύει υγρά από το στήθος και το αιδοίο της, ενώ αιωρείται στο διάστημα. Ο Lin παίζει επίσης με το franchise των Pokémon, καθώς φαντάζεται τoν Pikachu με ανθρώπινο πρόσωπο να πετάγεται από τον καβάλο ενός νεαρού.

Αυτού του τύπου το σεξουαλικό χιούμορ εμφανίζεται και στο Handjob, στο οποίο ένα γιγάντιο γυναικείο χέρι ετοιμάζεται να τραβήξει έναν μοχλό που βρίσκεται στη θέση του πέους ενός γυμνού άνδρα, ο οποίος ξαπλώνει σε ένα κρεβάτι. Αλλά και σε ένα έργο με τον τίτλο, Shake Your Hands, Be a Friendly Gesture (Κάνε χειραψία, γίνε μια φιλική χειρονομία), όπου δυο χαμογελαστοί άνδρες χωρίς παντελόνι στέκονται ο ένας απέναντι από τον άλλο με τα χέρια τους σταυρωμένα πίσω από την πλάτη, ενώ ταυτόχρονα κάνουν χειραψία με δύο χέρια που απλώνονται από τα γεννητικά τους όργανα.



«Η ερωτική τέχνη είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για εμένα», λέει ο Lin, αναφέροντας ότι αποφάσισε για πρώτη φορά να δημιουργήσει ερωτικές εικόνες το 2015. Εμπνεύστηκε από τη δουλειά των Ιαπώνων μετρ της ερωτικής τέχνης, Toshio Saeki και Suemiro Maruo.

«Λατρεύω τις γυναίκες», λέει ο Lin, ο οποίος γράφει επίσης στην ιστοσελίδα του, «Μου αρέσει το σεξ». «Χρησιμοποιώ την ερωτική μου ματιά, για να δω τη ζωή μου. Χρησιμοποιώ τα έργα μου, για να δείξω την επιθυμία μου. Ουσιαστικά είναι όλα αγνά και απλά».



«Νομίζω ότι το σεξ δίνει διαφορετικές δυνατότητες», συμπληρώνει. «Είμαι αμφιφυλόφιλος, με ενδιαφέρει και η αγάπη των ανδρών επίσης».

Ο Lin λατρεύει τα πάντα γύρω από το σεξ και τα έργα του δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη σεξουαλική αυτονομία και την απελευθέρωση. Έχουν να κάνουν με το σεξ και όλη την πολυπλοκότητά του. Οι εικόνες είναι επίσης ένας τρόπος με τον οποίο ο Lin εξερευνά τις σεξουαλικές του φαντασιώσεις.



«Παραδέχομαι ότι αυτά τα έργα δείχνουν τις επιθυμίες μου», γράφει. «Θέλω, μάλιστα, να τα κάνω πραγματικότητα όλα αυτά».

Για να δημιουργήσει τα έργα του, ο Lin φτιάχνει πρόχειρα σχέδια στο Adobe Photoshop. Όταν καταλήξει σε κάποιο από αυτά, χρησιμοποιεί μελάνι σχεδίου σε χαρτί ακουαρέλας Saunders. Τόσο οι επιμελητές όσο και οι χρήστες του Instagram επισημαίνουν την καλή ποιότητα της δουλειάς του.



Παρ’ όλο που η καριέρα του Lin στην ερωτική εικονογράφηση βρίσκεται στα πρώτα της βήματα, ο Lin έχει συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης EROTICAAA στο The Lure, την οποία επιμελήθηκε η Vanessa Xu από την art boutique του Μπρούκλιν, Cotton Candy Machine. Ο Lin δεν αποκαλύπτει αν ετοιμάζει κάποιο βιβλίο με τη δουλειά του, όμως τα αυθεντικά εικονογραφημένα ερωτικά του έργα διατίθενται προς πώληση στην ιστοσελίδα του.

Share is one of my virtues