Οι Foo Fighters Πραγματοποίησαν Χθες στο Ηρώδειο τη Συναυλία της Χρονιάς

Στην αρχή ακούστηκε σαν αστείο: Οι Foo Fighters στο Ηρώδειο. Μετά τα πρώτα δημοσιεύματα, όλοι οι μουσικόφιλοι της χώρας προσπαθούσαν να καταλάβουν τι στο καλό συμβαίνει. Η ιστορία πίσω από τη συγκεκριμένη συναυλία θύμιζε αρχαία τραγωδία. Από την αρχή γνωρίζαμε ότι αν πραγματοποιηθεί, θα γίνει στο πλαίσιο γυρισμάτων της εκπομπής Landmarks Live in Concert του αμερικανικού δικτύου PBS. Στη συνέχεια, όμως, γίναμε μάρτυρες μιας αλυσίδας μη διασταυρωμένων πληροφοριών και φημών που είχαν αρχίσει να κουράζουν τους fans της μπάντας. Τελικά, έπειτα από κάποιες διευκρινιστικές ανακοινώσεις της τελευταίας στιγμής, το live ανακοινώθηκε επίσημα και τελικά πραγματοποιήθηκε, χθες. Ήταν ένα ιστορικό gig που περίμενε το ελληνικό κοινό εδώ και περίπου 20 χρόνια.

Η συναυλία

Το Ηρώδειο είναι ένας υπέροχος χώρος με μαγική ακουστική. Μπαίνοντας, βρήκαμε εύκολα θέσεις και αμέσως καταλάβαμε ότι αυτό που θα παρακολουθούσαμε τις επόμενες ώρες θα ήταν κάτι ξεχωριστό.

Γύρω στις εννιά εμφανίστηκε στη σκηνή ο Chad Smith, ντράμερ των Red Hot Chilli Peppers, ο οποίος προλόγισε τους Foo Fighters και ζέστανε το κοινό, που έδειχνε να ενθουσιάζεται από την παρουσία του. Λίγα λεπτά αργότερα, βγήκε ο Dave Grohl, με τον κόσμο να τρελαίνεται. Όλοι ήξεραν πως θα γίνονταν μάρτυρες συναυλιακής ιστορίας. Όπως συμβαίνει σε κάθε εμφάνιση -που δεν έχει να κάνει με φεστιβάλ- της μπάντας, ο Grohl ξεκίνησε μόνος του να τραγουδάει το «Times Like These», με τους υπόλοιπους να ανεβαίνουν μετά από λίγο, για να τα σπάσουν παρέα. Είχα χρόνια να νιώσω τέτοια ανατριχίλα. Δεν ήξερα ποια πληροφορία να επεξεργαστώ πρώτη. Ότι έβλεπα τους Foo Fighters στο Ηρώδειο; Ότι αυτός ο απίθανος τύπος που τραγουδάει έπαιζε στους Nirvana ή το γεγονός ότι ο Pat Smear, που πέρασε τη βραδιά του στη δεξιά πλευρά του stage, ήταν από τους μουσικούς που συνόδευσαν τους grunge ήρωες του Σιάτλ στο θρυλικό unplugged που έπαιξαν στο MTV;

Ο ήχος ήταν αψεγάδιαστος, αλλά λίγο χαμηλός για τα δεδομένα μιας rock συναυλίας, το οποίο είναι κατανοητό, αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή πραγματοποιείτο σε ένα αρχαίο θέατρο. Το ένα χιτ διαδεχόταν το άλλο, ενώ το γκρουπ έπαιξε για πρώτη φορά ζωντανά κάποια κομμάτια από τον επόμενό του δίσκο. Κατά τη διάρκεια του live, οι Foo Fighters πρέπει να έγιναν οι πρώτοι καλλιτέχνες που έπαιξαν κομμάτια από Ramones και Queen στο Ηρώδειο, ενώ, εκτός εξαιρετικού απροόπτου, ο Grohl μάλλον είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει ρευτεί στη σκηνή του. Βέβαια, συνειδητοποίησε αμέσως τι έκανε και ζήτησε συγγνώμη.

Τι πρεσβεύουν οι Foo Fighters

Θεωρητικά θα είναι για πάντα η μπάντα του Dave Grohl, δηλαδή του πρώην ντράμερ των Nirvana. Ωστόσο, έπειτα από 20 χρόνια πορείας έχουν καταφέρει να κινηθούν, σε μεγάλο βαθμό, μακριά από τη σκιά του Kurt Cobain, o θάνατος του οποίου είχε αντίκτυπο στις καριέρες όσων είχαν πάρε-δώσε μαζί του. Οι Foo Fighters ήταν ανέκαθεν ένα σύγχρονο arena rock σχήμα και αυτό είναι κάτι που υποστηρίζουν άριστα. Από την αρχή ξέρεις τι να περιμένεις και ποτέ δεν απογοητεύεσαι. Θα αποδώσουν σε ικανοποιητικό επίπεδο τα κομμάτια τους, θα παίξουν ένα best of για όλα τα γούστα και θα είναι ευχάριστοι πάνω στη σκηνή. Αν αυτό που ψάχνεις είναι η πρωτοτυπία, οι πειραματισμοί και γενικότερα η καινοτομία στη μουσική, καλό θα είναι να μην ασχοληθείς με τη συγκεκριμένη μπάντα. Τα τραγούδια τους θα ακολουθούν πάντα την πεπατημένη, ενώ στις συναυλίες τους θα βλέπεις από indie kids και παλιοροκάδες, μέχρι μεγάλους ανθρώπους και οικογένειες με παιδιά. Το μόνο που τους διαχωρίζει από μπάντες όπως οι Muse και οι Kings of Leon, είναι ο ξεχωριστός και χύμα χαρακτήρας του Grohl. Από εκεί και πέρα, ο σκοπός τους είναι να διασκεδάσουν το κοινό παίζοντας το τίμιο και εύκολα κατανοητό rock τους και γι’ αυτό θα τους αγαπάμε για πάντα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συναυλίας έκανα μια τρομερή διαπίστωση: Οι Foo Fighters είναι το classic rock των millennials – και αυτό το λέω για καλό.

Το αρνητικό

Θεωρώ επιεικώς απαράδεκτο να έχει δημιουργηθεί μια τεράστια ουρά -που έφτανε σχεδόν μέχρι τον σταθμό του μετρό της Ακρόπολης- εν μέσω καύσωνα, επειδή η διοργάνωση αποφάσισε να προχωρήσει σε «έλεγχο αεροδρομίου» σε όσους πήγαν να παρακολουθήσουν τη συναυλία. Καλώς έκανε φυσικά και έλεγχε αυστηρά, για παν ενδεχόμενο, ωστόσο πώς θα αποζημιωθούν όσοι έχασαν μέρος της συναυλίας, επειδή έπρεπε να βγάζουν τις ζώνες που έχουν αγκράφα και τα κλειδιά από τις τσέπες τους;

Επίσης, σε αντίθεση με άλλες συναυλίες που έχουν πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο, χθες απαγορεύτηκαν (για λόγους ασφαλείας) οι τσάντες ώμου και πλάτης. Όσοι είχαν την ατυχία να κουβαλoύν έστω και μικρά σακίδια που μπορεί να χωρούσαν μόνο ένα πορτοφόλι, αναγκάζονταν να τα αφήσουν σε κοντινό ξενοδοχείο. Όχι, δεν κάνω πλάκα – και το αστείο είναι ότι οι υπεύθυνοι της συναυλίας προχώρησαν σε σχετική ανακοίνωση, αφού είχαν πουληθεί σχεδόν όλα τα εισιτήρια. Είδα μέχρι και επαγγελματίες φωτογράφους να κουβαλούν τον εξοπλισμό τους στα χέρια. Βέβαια, αυτό μπορεί να ήταν και σύμπτωση – θα ήταν αστείο να απαγορεύσουν τις τσάντες ακόμη και στους ανθρώπους που πήγαν στο Ηρώδειο, για να κάνουν τη δουλειά τους. Μια ανακοίνωση από τους διοργανωτές ή τον χώρο σχετικά με αυτήν την συμπεριφορά είναι νομίζω απαραίτητη.

Όπως και να ‘χει, χθες στο Ηρώδειο έγινε η συναυλία της χρονιάς. Όσοι ήμασταν εκεί θα έχουμε να λέμε ότι μια καλοκαιρινή βραδιά μοιραστήκαμε για δύο ώρες κάποια πολύ έντονα συναισθήματα με μία από τις μεγαλύτερες μπάντες της εποχής μας.

