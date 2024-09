Οι Γερμανοί Χούλιγκαν της Σάλκε Έπαιξαν Ξύλο με Όλους στη Θεσσαλονίκη

Κείμενο: Κώστας Κουκουμάκας, Φωτογραφίες: Αλέξανδρος Αβραμίδης



Επεισόδια, μετακίνηση σκληροπυρηνικών από γειτονικές χώρες και μεγάλη κινητοποίηση των τοπικών Αρχών σημάδεψαν την επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη περίπου 1.500 οπαδών της γερμανικής Σάλκε, που αγωνίστηκε το βράδυ της Πέμπτης με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για τον προκριματικό γύρο των «32» του Europa League. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με οδυνηρό τρόπο για τον Δικέφαλο, που ηττήθηκε με το βαρύ σκορ 0-3. Το ίδιο επεισοδιακή όμως ήταν και η παρουσία Γερμανών χούλιγκαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς στις περίπου 24 ώρες που παρέμειναν στην πόλη, πρόλαβαν να συγκρουστούν με την Αστυνομία, να προκαλέσουν επεισόδια σε καφετέριες και μπαρ, και να αφήσουν πίσω τουλάχιστον έναν συλληφθέντα.

Οι περίπου 1.500 «βασιλικοί μπλε», όπως είναι το παρατσούκλι των οπαδών της Σάλκε, έφθασαν στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης. Πολλοί ταξίδεψαν οδικώς περνώντας από την ΠΓΔΜ κι έτσι στα λεωφορεία τους επιβιβάστηκαν μερικές δεκάδες οπαδοί της Βαρντάρ Σκοπίων, με τους οποίους είναι αδελφοποιημένοι την τελευταία δεκαετία.

Οι περισσότεροι Γερμανοί κατέλυσαν σε ξενοδοχεία της Μοναστηρίου. Το βράδυ της Τετάρτης αναφέρθηκαν επεισόδια με Έλληνες φίλους της Μπάγερν Μονάχου, που παρακολουθούσαν σε μπαρ τον αγώνα Τσάμπιονς Λιγκ απέναντι στην Άρσεναλ. Μία μεγάλη ομάδα οπαδών της Σάλκε, περίπου 200 άτομα, επισκέφθηκαν τα Λαδάδικα για φαγητό. Επιστρέφοντας στα ξενοδοχεία στις 3 τα ξημερώματα, η ίδια ομάδα επιτέθηκε σε διμοιρία των ΜΑΤ στην Εγνατία. Πέταξαν φωτοβολίδες και μπουκάλια, ενώ οι αστυνομικοί τούς απώθησαν με χημικά.



Το μεσημέρι της Πέμπτης η ατμόσφαιρα ήταν έκρυθμη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Υπήρχαν διάσπαρτοι πυρήνες Γερμανών που αναζητούσαν αφορμή για επεισόδια. Ένας υπήκοος ΠΓΔΜ, 25 ετών, προσήχθη επειδή δεν είχε μαζί του έγγραφα και αφέθηκε ελεύθερος. Στις 5 το απόγευμα της Πέμπτης οι Γερμανοί επρόκειτο να συγκεντρωθούν στον Λευκό Πύργο, ώστε να μετακινηθούν ελεγχόμενα στο γήπεδο της Τούμπας. Έκαναν πορεία στην παραλιακή λεωφόρο Νίκης, όμως ήρθαν σε αντιπαράθεση με οπαδούς του ΠΑΟΚ που κάθονταν σε καφέ. Σκληροπυρηνικοί της Σάλκε αποκόπηκαν από τον κύριο όγκο και εισέβαλαν στο γεμάτο κόσμο κατάστημα. Αναποδογύρισαν τραπέζια και καρέκλες και πέταξαν μπουκάλια στους θαμώνες. Ένας 24χρονος Γερμανός αναγνωρίστηκε και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα.

Η ένταση υπέβοσκε το τελευταίο δεκαήμερο. Τον τόνο έδωσε η ίδια η διοίκηση της γερμανικής ομάδας, που εξέδωσε «πολεμικές οδηγίες» προς όσους θα ταξίδευαν στη Θεσσαλονίκη. Στο κείμενο που ανέβηκε στις 7 Φεβρουαρίου στην επίσημη σελίδα της Σάλκε, η διοίκηση τούς καλούσε να έχουν «αμυντική και επιφυλακτική συμπεριφορά», διότι «οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν είναι γνωστοί για τη φιλοξενία οπαδών ομάδων από το εξωτερικό». Επίσης, υπήρχε η αυστηρή σύσταση να μη φέρουν στο γήπεδο διακριτικά της Βαρντάρ Σκοπίων ή σημαίες της ΠΓΔΜ, επειδή θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι στην είσοδο. Τον Αύγουστο του 2013, στον αγώνα Σάλκε-ΠΑΟΚ στο Veltins Arena στη Γερμανία για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, σκληροπυρηνικοί των γηπεδούχων στο πέταλο ύψωσαν σημαία με τον Ήλιο της Βεργίνας, ώστε να προβοκάρουν τους Έλληνες οπαδούς. Η γερμανική αστυνομία είχε κάνει τότε χρήση χημικών μέσα στο γήπεδο.

Το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη οι Γερμανοί ελέγχθηκαν δύο φορές εξονυχιστικά στη διαδρομή προς το γήπεδο – μία στον Λευκό Πύργο και μία έξω από την κερκίδα των φιλοξενούμενων. Στην πόλη βρέθηκαν και Γερμανοί αστυνομικοί, καθώς και δικηγόροι στη γερμανική πρεσβεία. Σημαίες και πολιτικά πανό δεν εμφανίστηκαν στη δική τους κερκίδα. Αντίθετα, στις θύρες 5 και 6 της Τούμπας οπαδοί του ΠΑΟΚ σήκωσαν πανό που έγραφε «Macedonia is one and only and it’s here» και θα μπορούσε να μεταφραστεί «Η Μακεδονία είναι μία και μοναδική και είναι εδώ». Οι κανονισμοί της UEFA απαγορεύουν τα πανό με πολιτικά μηνύματα. Ο παρατηρητής του αγώνα το σημείωσε και αναμένεται να επιβληθεί πρόστιμο στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, όπως μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός Μετρόπολις.

Η Σάλκε είναι μία από τις πιο δημοφιλείς ομάδες στη Γερμανία. Ιδρύθηκε το 1904 από μεταλλωρύχους στο Γκελζενκίρχεν. Οι οπαδοί της ομάδας έχουν το παρατσούκλι «βασιλικοί μπλε» (Die Königsblauen). Αυτό προέρχεται από το βαθύ γαλάζιο χρώμα της φανέλας της Σάλκε, σύμφωνα με το επίσημο λεξικό της Bundesliga. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι τον συγκεκριμένο τόνο χρώματος είχαν υφάνει υφασματοτεχνίτες στις αρχές του 19ου αιώνα, κατ’ αποκλειστικότητα για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας στην Αγγλία.



Στην πολύχρονη ιστορία της η Σάλκε έχει κερδίσει επτά πρωταθλήματα Γερμανίας. Έχει υποστηριχτεί ότι οι Ναζί χρησιμοποίησαν την ομάδα για ιδεολογική προπαγάνδα, εξυμνώντας το συντροφικό και μαχητικό της πνεύμα. «Παραδόξως τα ονόματα των επιτυχέστερων τότε παικτών φανέρωναν τη μη γερμανική τους -συνήθως πολωνική- καταγωγή (Szepan, Kuzorra, Zajons, Urban)», διαβάζουμε στο Wikipedia. Το 2004 οπαδοί της Σάλκε ανέθεσαν σε ομάδα πανεπιστημιακών να ερευνήσει τον βαρύ ισχυρισμό, που κατά τους ίδιους κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί.





Το βράδυ της Πέμπτης η αποστολή της ομάδας της Σάλκε έφθασε στην Τούμπα συνοδεία ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό. Έξω από τη θύρα των φιλοξενούμενων είχε σχηματιστεί κλοιός με κλούβες των ΜΑΤ και οι 1.500 Γερμανοί μπήκαν ελεγχόμενα σε μικρές ομάδες. Λίγο πριν τη σέντρα, έβγαλαν από τις τσέπες χαρτονομίσματα και τα κουνούσαν προς τους Έλληνες φιλάθλους. Στο χορτάρι η Σάλκε σκόραρε νωρίς (27ο λεπτό) και η συνέχεια ήταν μάλλον τυπική διαδικασία. Τα άλλα δύο γκολ σημειώθηκαν μετά το 80ό λεπτό. Το παιχνίδι στην Τούμπα παρακολούθησε ο Υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Η πλειονότητα των Γερμανών οπαδών αναχώρησε μετά τα μεσάνυχτα με πτήσεις τσάρτερ. Στις 3 τα ξημερώματα σημειώθηκαν νέα επεισόδια σε ξενοδοχείο στο κέντρο, μεταξύ οπαδών της Σάλκε και της Παρτιζάν Βελιγραδίου. Οι τελευταίοι διατηρούν στενές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ και βρέθηκαν στο πλευρό τους στην κερκίδα. Από τη συμπλοκή, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν λοστοί και φωτοβολίδες, τραυματίστηκαν δύο Γερμανοί.





