Οι Inconsistencies Είναι μια Συνεπής Ελληνική Μπάντα

Πριν από περίπου δύο χρόνια είχαμε περάσει τη Saint Patrick’s Day μαζί, πίνοντας -τι άλλο;- μπίρες και συζητώντας για τα σχέδιά τους. Προέρχονταν από μία πολύ καλή περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν βγει πρώτοι στον διαγωνισμό Red Bull Bedroom Jam. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ηχογράφηση του πρώτου τους E.P. When Everything Must Go, στα στούντιο της Red Bull στο Λονδίνο. Έπειτα από εκείνο το μεθυσμένο βράδυ, η αθηναϊκή μπάντα κατάφερε, δουλεύοντας σκληρά, να χτίσει ένα δυνατό -ξεκάθαρα δικό της- fanbase και να ζήσει κάποιες τρομερές εμπειρίες, όπως η εμφάνισή τους πριν από τον Robbie Williams στο Rockwave Festival και η συμμετοχή τους στο Exit Festival στη Σερβία.



Ο λόγος για τους Inconsistencies (τους οποίους μπορεί να γνωρίζεις από αυτό το τραγούδι που έπαιζε σε διαφήμιση γνωστού αναψυκτικού), που αύριο παρουσιάζουν τον πρώτο τους ολοκληρωμένο δίσκο με τίτλο Headlights, μια self released κυκλοφορία που αποτελεί ακόμη ένα σταθερό βήμα στην πορεία τους. Με αφορμή τον νέο τους δίσκο λοιπόν, σας παρουσιάζουμε αποκλειστικά ένα από τα κομμάτια του. Πρόκειται για το Northern Lights, ένα τραγούδι με λίγο πιο σκληρό ήχο από αυτόν που μας έχουν συνηθίσει. Το ωραίο με τους Inconsistencies είναι πως, ενώ έχουν ξεκάθαρα αμερικάνικες επιρροές, καταφέρνουν να κρύβουν αρκετές ευρωπαϊκές-βρετανικές πινελιές στον ήχο τους, όπως οι υπέροχες «Edge» κιθάρες στο δεύτερο μέρος των κουπλέ του νέου τους κομματιού. Θα έλεγε κανείς πως προέρχονται από κάποιο νησί που βρίσκεται στη μέση του Ατλαντικού, λαμβάνοντας πληροφορίες και από τις δύο ηπείρους.

Videos by VICE

Σε περίπτωση που σας αρέσει αυτό που ακούτε, δεν έχετε παρά να πάτε αύριο (14/10) στο Noctua Brewery όπου θα παρουσιάσουν τον δίσκο τους ζωντανά. Μαζί τους θα είναι οι Pale Oaks και οι Dysfunctional Teaspoons. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσετε όμορφα. Οι τύποι ξέρουν να δημιουργούν ατμόσφαιρα και κάνουν πολύ δυνατά live.

Περισσότερες πληροφορίες για την παρουσίαση του «Headlights» εδώ.

Περισσότερα από το VICE

Ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο για τα Τρανς Άτομα, Ανάμεσα σε Εξωγήινους, Ρατσισμό και Ομοφοβία

Τα Φρέσκα Στατιστικά του Pornhub: Στην Άρτα Ψάχνουν για «Big Tits» και στην Κέρκυρα για «Cartoon»

Μια Ιστορία Μίσους με Πρωταγωνίστρια μια Παίκτρια σε Ριάλιτι Μόδας της Ελληνικής Τηλεόρασης

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.