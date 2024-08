Οι Καλλιτέχνες της documenta 14 Μιλούν

Η documenta 14 ξεκίνησε στις 8 Απριλίου στην Αθήνα και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες. Το καλλιτεχνικό της αποτύπωμα θα αποτιμηθεί στο μέλλον. Το οικονομικό, όμως, μοιάζει να είναι μια άλλη ιστορία. Πριν από λίγες μέρες, γερμανικές εφημερίδες ξεκίνησαν να δημοσιεύουν μακροσκελή ρεπορτάζ επιρρίπτοντας ευθύνες κακής οικονομικής διαχείρισης στον Πολωνό καλλιτεχνικό διευθυντή της Adam Szymczyk.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Spiegel, της HNA και του διαδικτυακού artnetnews αναφέρεται ότι έχει ήδη καταγραφεί έλλειμμα στον προϋπολογισμό της διοργάνωσης ύψους επτά εκατομμυρίων ευρώ. Με δήλωση που δημοσίευσε στον επίσημο δικτυακό τόπο της πόλης, ο Bertram Hilgen, Δήμαρχος του Κασέλ και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, επιβεβαίωσε το έλλειμμα χωρίς ωστόσο να αναφέρει νούμερα. Το κρατίδιο της Έσσης και η πόλη του Κάσελ αναγκάστηκε να «εγγυηθεί τη ρευστότητα της εταιρείας» για να χορηγηθεί στην διοργάνωση δάνειο ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της.

Videos by VICE

«Δυστυχώς, οι πολιτικοί προκάλεσαν μόχλευση των μέσων μαζικής ενημέρωσης διαδίδοντας μια εικόνα επικείμενης πτώχευσης της documenta και ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν ως οι “σωτήρες” μιας κρίσης που επέτρεψαν οι ίδιοι να δημιουργηθεί»

Από την πλευρά του,ο Διευθυντής της documenta και η ομάδα του με επίσημη ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για ανακρίβειες και μισές αλήθειες. «Τα χρήματα που εισρέουν στην πόλη κατά την παραγωγή της documenta υπερβαίνουν σε μεγάλο βαθμό το ποσό που δαπανούν η πόλη και η περιφέρεια για την έκθεση» αναφέρεται σε σημείο της ανακοίνωσης, ενώ κάνουν λόγο και για πολιτική εκμετάλλευση της «υποτιθέμενης» χρεοκοπίας: «Δυστυχώς, οι πολιτικοί προκάλεσαν μόχλευση των μέσων μαζικής ενημέρωσης διαδίδοντας μια εικόνα επικείμενης πτώχευσης της documenta και ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν ως οι “σωτήρες” μιας κρίσης που επέτρεψαν οι ίδιοι να δημιουργηθεί».

Σήμερα, κυκλοφόρησε και η άποψη των καλλιτεχνών και συγγραφέων της documenta. Με μια μακροσκελή και αναλυτική ανακοίνωση, 250 καλλιτέχνες στηρίζουν τον Adam Szymczyk αντιδρώντας σε όλες τις κατηγορίες που παρουσιάζονται στον Τύπο αυτές τις μέρες. Η ανακοίνωση αναλυτικά:

Σχετικά με τη χειραφέτηση των δυνατοτήτων έκκεντρων εκθέσεων

Οι υπογράφοντες και υπογράφουσες καλλιτέχνες, συγγραφείς, μουσικοί και ερευνητές που συμμετείχαμε σε διάφορα προγράμματα της τρέχουσας documenta 14 -«Έκθεση», «Η Βουλή των Σωμάτων», «South as a State of Mind», «Χώρος Ακρόασης», «Κείμενα», «Studio 14», «Μια Εκπαίδευση», «Έκθεση ΕΜΣΤ» και «Every Time A Ear di Soun»- επιθυμούμε να μοιραστούμε μερικές σκέψεις σχετικά με τις δυνατότητες και τις προοπτικές της documenta. Κατ’ αρχήν, χαιρετίζουμε τους συμμετέχοντες στην documenta 14 με τους οποίους δεν είχαμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας επιστολής, εκείνους με τους οποίους δεν φτάσαμε σε ομοφωνία, εκείνους που δεν ζουν πια, και ειδικά εκείνους που απεβίωσαν κατά την διάρκεια της έκθεσης. Γράφουμε αυτήν την επιστολή στο πλαίσιο της έκθεσης «Μαθαίνοντας από την Αθήνα» και της ιδέας του να ξε-μαθαίνει πρώτα κανείς το οικείο. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη μας την ιδιαίτερη ιστορία της documenta ως απάντηση στην καταστροφή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Ολοκαυτώματος. Βλέπουμε αυτή την αρχική, επώδυνη κληρονομιά να εξελίσσεται σε έναν δημιουργικό χώρο ανοιχτής συζήτησης που μπορεί να συμβάλει στην αμφισβήτηση του πολεμικού καπιταλισμού, των άδικων συνόρων και της οικολογικής αυτοκτονίας.

Οι αρχικές εκθέσεις της documenta προέκυψαν στη σκιά της Ανοικοδόμησης, ύστερα από έναν Παγκόσμιο Πόλεμο που έκανε τον Adorno να αποκηρύξει το μέλλον της ποίησης. Από τη δεκαετία του 1990, η έκθεση συμμετέχει στην παγκόσμια στροφή που αποσκοπεί στην αποκέντρωση του δυτικού, καλλιτεχνικού και ιστορικού κανόνα που ίσχυε μέχρι τότε, αρχίζοντας να χειραφετεί ιδρύματα, χώρους εκδηλώσεων και πανεπιστήμια. Συνέπεια αυτού είναι η ευπρόσδεκτη -και με καθυστέρηση- αύξηση στη συμμετοχή καλλιτεχνών, θεωρητικών και στοχαστών από τον Παγκόσμιο Νότο ξεκινώντας από την documenta 10 (Catherine David), συνεχίζοντας στην documenta 11 (Okwui Enwezor), documenta 12 (Roger Buergel / Ruth Noack) και documenta 13 (Carolyn Christov-Bakargiev). Η documenta ενεργοποίησε, επίσης, μία χωροταξική αποκέντρωση, αρχικά με την documenta 11 που δημιούργησε πλατφόρμες στο Βερολίνο, τη Βιέννη, το Νέο Δελχί, τη Σάντα Λουσία και το Λάγος. Ακολούθησε το περιοδικό της documenta 12, ένα δίκτυο 100 περιοδικών απ’ όλο τον κόσμο, και η documenta 13 με δορυφορικά προγράμματα στην Καμπούλ, την Αλεξάνδρεια και το Μπανφ. Θεωρήσαμε θετική και εποικοδομητική την απόφαση να γίνει η documenta 14 ένας διάλογος μεταξύ Αθήνας και Κάσελ, διάλογος που πλαισιώνεται από τη μακρά κληρονομιά της documenta όπου επιχειρείται η διασάλευση κεντρικών και αποικιοκρατικών σημείων και μορφών ερμηνείας, απόδοσης, και διαχείρισης της τέχνης.

Επικροτούμε την απόφαση της documenta 14 να μη χρεώσει εισιτήριο στην Αθήνα (αν και ορισμένα μουσεία που φιλοξένησαν μέρος της έκθεσης διατήρησαν το κανονικό τους εισιτήριο).

Το τμήμα Αθήνας της documenta 14 ξεκίνησε δύο ολόκληρα χρόνια πριν τα επίσημα εγκαίνια με την έκδοση του περιοδικού South as a State of Mind το 2015, το εβδομαδιαίο δημόσιο πρόγραμμα «Βουλή των Σωμάτων» το 2016 και, τέλος, την έναρξη της «documenta 14 | Αθήνα» τον Απρίλιο 2017, δύο μήνες πριν το Κάσελ. Η επιμελητική ομάδα της documenta 14 ενθάρρυνε τη δημιουργία αυτόνομων χώρων, απελευθερωμένων από αυταρχικές και από καθέδρας δηλώσεις και πλαίσια ερμηνείας. Παρ’ όλ’ αυτά, η κριτική έκανε αμέσως την εμφάνισή της, εστιάζοντας σε θέματα προϋπολογισμού και υποδομών και δίνοντας πολύ μικρότερη προσοχή στα έργα τέχνης, το περιοδικό, τα προγράμματα στο ραδιόφωνο και στη δημόσια τηλεόραση, τη ζωντανή μουσική, την εκπαίδευση και τα δημόσια προγράμματα. Μερικοί επικριτές έθεσαν όντως κάποια ζητήματα που επίσης συζητούνταν ήδη μεταξύ των καλλιτεχνών και των επιμελητών. Ένα από αυτά αφορούσε τις προκλήσεις και τις δυσκολίες του να εργάζεται κανείς δημιουργώντας ένα περιβάλλον ισότητας και συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες μέσα στο πλαίσιο μεγάλων εκθεσιακών υποδομών. Άλλο ερώτημα είχε να κάνει με το κατά πόσον οι μεγάλες εκθέσεις αποτελούν τον πλέον ενδεδειγμένο χώρο για την αποδόμηση του ηγεμονικού λόγου. Η documenta 14 είχε μία από κοινού δέσμευση να διατηρήσει την αυτονομία των τοπικών χώρων και κοινοτήτων και να διεξαγάγει συζητήσεις γύρω από τον πολιτισμό μέσω μιας δυναμικής που βασιζόταν στην ισότιμη ανταλλαγή και περιέργεια και στον αμοιβαίο σεβασμό.

[VICE Video] Dickasso: Πέη Attention

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.

Πρόσφατα, οι κριτικές εναντίον της documenta 14 επεκτάθηκαν σε νύξεις ότι το έλλειμμα στον λειτουργικό προϋπολογισμό οφείλεται κυρίως στο τμήμα της Αθήνας. Μας έχει θορυβήσει αυτό το πρόταγμα, η ανάγκη να μπαίνουν οι πωλήσεις εισιτηρίων πάνω από την τέχνη και πιστεύουμε ότι ο Arnold Bode θα την είχε απορρίψει γιατί διαστρεβλώνει τον σκοπό για τον οποίο ο ίδιος δώρισε την documenta στο Κάσελ. Επικροτούμε την απόφαση της documenta 14 να μη χρεώσει εισιτήριο στην Αθήνα (αν και ορισμένα μουσεία που φιλοξένησαν μέρος της έκθεσης διατήρησαν το κανονικό τους εισιτήριο). Είναι ευθύνη μας, πιστεύουμε, να θέσουμε, επίσης, το ζήτημα του οικονομικού πολέμου που έχουν εξαπολύσει οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εναντίον του ελληνικού λαού κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Θεωρούμε ότι το να αφήνουμε να αιωρείται μια σκιά επικρίσεων και σκανδάλων πάνω στην documenta 14, υποβαθμίζει τον μόχθο που έχουν καταβάλει για αυτήν την έκθεση ο καλλιτεχνικός διευθυντής και η ομάδα του. Η διαπόμπευση μέσω του χρέους είναι μια αρχαία μέθοδος οικονομικού πολέμου. Ο τρόπος αυτός αξιολόγησης δεν έχει καμία σχέση με το τι έχουν καταφέρει οι επιμελητές και τι πραγματικά έχουν κάνει οι καλλιτέχνες στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης.

Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι οι θετικές συνέπειες των ανταλλαγών που έλαβαν χώρα στην documenta 14, συμπεριλαμβανομένης της μετατόπισης της έννοιας του κέντρου που έγινε κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Αυτό προκάλεσε μία δημιουργική τριβή μέσω ενός παραγωγικού διαλόγου ανάμεσα σε πολίτες, κοινότητες και θεσμούς της Αθήνας, του Κάσελ και του υπόλοιπου κόσμου. Αυτό είναι μόνο ένα πρώτο βήμα και ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα η απομάκρυνση από ζώνες οικειότητας και η ένταξη πολλών και διαφορετικών φωνών – πολλές από τις οποίες βρίσκονται έξω από το δυτικό κατεστημένο – θα πρέπει να αποτελέσουν τις προσεγγίσεις του μέλλοντος. Αυτό που δεν χρειαζόμαστε είναι μία νεοφιλελεύθερη λογική, καθώς και την θεσμική της διερώτηση, που δεν επιτρέπει τη δυνατότητα ύπαρξης εναλλακτικών μεθόδων, ιστοριών και εμπειριών.

Κατ’ εμάς, η έκθεση αυτή ήταν μία documenta που αφουγκραζόταν.

Μία πλευρά της documenta που την καθιστά ξεχωριστή είναι η στήριξη που παρέχει σε μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών που δεν εκπροσωπούνται από εμπορικές γκαλερί και που η τέχνη τους συμπεριλαμβάνει άυλα και εφήμερα υλικά. Πολλοί προέρχονται από περιοχές και χώρες που εξακολουθούν να μην εκπροσωπούνται επαρκώς σε μεγάλα καλλιτεχνικά γεγονότα. Φυσικά, πολλά από τα έργα που παρήχθησαν εδώ κατέθεσαν (πολύ συνειδητά) προτάσεις για ισότητα και αλληλεγγύη. Κατ’ εμάς, η έκθεση αυτή ήταν μία documenta που αφουγκραζόταν. Μέλημα της ομάδας των επιμελητών ήταν να ακούσει τους καλλιτέχνες προσεκτικά και από κοντά, αρνούμενη να επιβάλει μία εκ των άνω κηδεμονική επιμέλεια. Η έκθεση προσπάθησε να μην αποκλείσει κανέναν, αλλά και να γίνει συγκεκριμένη, εστιάζοντας σε ανθρώπους και ιστορίες από τη λεγόμενη περιφέρεια και στις φωνές αυτών που έχουν αντιμετωπίσει και υπερβεί κακουχίες. Είτε υπό συνθήκες κρίσης είτε ως σημείο καμπής, ενθαρρύνθηκε η διερεύνηση αυτών των εμπειριών από τους επιμελητές που αντιστάθηκαν στην συνήθη τάση να υφαρπάζεται η δυστυχία των άλλων και να γίνεται αντικείμενο έκθεσης υπό ηγεμονικά ερμηνευτικά σχήματα που επιβάλλονται εκ των άνω. Η καινοτομία των επιμελητών ήταν ότι δημιούργησαν τον χώρο για μια τέτοια συνάντηση στην Αθήνα και το Κάσελ.

Είναι πολλές οι παρεμβάσεις του καλλιτεχνικού διευθυντή και της επιμελητικής ομάδας οι οποίες δημιούργησαν νέες παραμέτρους και διαλόγους ανάμεσα σε γενιές καλλιτεχνών, παρεμβάσεις που παραμένουν αόρατες στους επικριτές. Σημαντική υπήρξε, επίσης, η έκθεση σπάνιου ιστορικού υλικού από όλο τον κόσμο, μέρος του οποίου είναι ηλικίας αιώνων και μέρος του οποίου, επίσης, δεν έχει εκτεθεί ποτέ σε μουσείο. Με την ανάθεση καινούργιων έργων που μπαίνουν σε διάλογο με κληρονομιά αιώνων, δημιουργήθηκαν νέες συμμαχίες κατά μήκος τόπων και εποχών. Η παράλληλη παράθεση ιστοριών από όλο τον κόσμο μπορεί να προκαλεί σύγχυση του προσανατολισμού, αλλά αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός της δομής της έκθεσης. Μεγάλες χειρονομίες θα πρέπει να μετρηθούν δίπλα σε εκατοντάδες μικρές για να φτιαχτεί ένα σύνθετο σύνολο, όλα αποσκοπώντας στην διεθνοποίηση του καλλιτεχνικού ιστορικού κανόνα. Η πρόκληση για όλους μας -καλλιτέχνες, κριτικούς και κοινό- ήταν πάντα να βιώσουμε αυτή τη συνθετότητα ενώ υποκείμεθα σε πρακτικούς οικονομικούς περιορισμούς. Χρειάζεται να σκεφτούμε πιο ισόνομους οικονομικά τρόπους για το πώς μπορεί να γίνει εφικτή οικονομικά η επίσκεψη του κοινού σε μια μεγάλη έκθεση ενώ παράλληλα αντιστεκόμαστε στην επικρατούσα ρητορική του δυϊσμού όπου η μοναδικότητα (το «αθηναϊκό» μοντέλο) προηγείται της συνθετότητας (αυτό που στην πραγματικότητα συνέβη στην Αθήνα και το Κάσελ).

Ζητάμε από το επιβλέπον συμβούλιο της documenta να υπερασπιστεί με σθένος το όραμα της επιμελητικής ομάδας της documenta 14

Η documenta ιδρύθηκε ως μία θαρραλέα απάντηση σε μία σκοτεινή ιστορία. Το καθεστώς των Ναζί το 1933 έλαβε την υποστήριξη της Νυρεμβέργης και του Κάσελ λόγω της ύπαρξης βιομηχανίας όπλων στις πόλεις αυτές. Στις 11 Φεβρουαρίου 1933, έντεκα ημέρες αφού κατέλαβε την εξουσία, ο Χίτλερ μίλησε στην κεντρική πλατεία του Κάσελ, στην Friedrichsplatz. Στις 7 Νοεμβρίου 1938, δύο ημέρες πριν ξεκινήσει η Νύχτα των Κρυστάλλων σε άλλες γερμανικές πόλεις, στο Κάσελ και στα γύρω χωριά οργανώθηκαν πογκρόμ εναντίον των Εβραίων. Σε πλάνα αρχείου που δείχνουν τρένα να μεταφέρουν ανθρώπους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, σε κάποια βαγόνια είναι ορατά τα διακριτικά «Deutche Reichsbahn Kassel». Μετά το 1945, η Νυρεμβέργη, για να σβήσει αυτή τη ναζιστική κληρονομιά από πάνω της, έγινε ο τόπος διεξαγωγής δικών για εγκλήματα πολέμου και, δέκα χρόνια αργότερα, το Κάσελ φιλοξένησε την πρώτη documenta. Η Friedrichsplatz διχοτομήθηκε ώστε να μην απομείνει κανένα ίχνος της διαδήλωσης του 1933. Με βάση αυτήν τη μοναδική ιστορία ίδρυσής της, η μοναδική αποστολή της documenta πάντα ήταν -και πρέπει να συνεχίσει να είναι- η ενθάρρυνση συζητήσεων στη σύγχρονη τέχνη που μπορούν να αντιτίθενται στα φαντάσματα του εθνικισμού, του νεο-ναζισμού και του φασισμού που ακόμα στοιχειώνουν τον πλανήτη.

Ο κόσμος έχει αλλάξει μορφή πολλές φορές από το 1955. Η Δυτική Ευρώπη δεν είναι πια το κέντρο της δημιουργίας σύγχρονων εκθέσεων. Έχει πλέον να αναμετρηθεί ως μία έναντι πολλών ίσων την Ασία, τη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή, τη Νότια και την Ανατολική Ευρώπη, οι οποίες έρχονται να διεκδικήσουν παρουσία στο χώρο. Η τρέχουσα documenta συνεχίζει την πορεία των τεσσάρων προηγούμενων δίνοντας έμφαση στις παρυφές της Ευρώπης, στις φωνές που δηλώνουν τις πραγματικότητες του Παγκόσμιου Νότου και στις παρουσίες που αντιπαρατίθενται στην ετεροκανονικότητα. Η αποδοχή του κόσμου ως ίσου, αντίθετα με το άγχος που προκαλείται στις διάφορες εξουσίες από αυτή την αλήθεια, συμβάλλει σε αυτή τη λάμψη. Η σύγχρονη τέχνη δεν προσβλέπει πλέον σε μία ευρωπαϊκή έκθεση που θα ανοίξει το δρόμο για ιδέες σχετικά με το τι μπορεί και τι θα έπρεπε να κάνει η τέχνη. Το Κάσελ, όμως, εξακολουθεί να ασκεί τεράστια επιρροή στις συζητήσεις περί σύγχρονης τέχνης που προκύπτουν σε πολλά μέρη (Αβάνα, Βαρσοβία, Βηρυττός, Βουκουρέστι, Γιοχάνεσμπουργκ, Γκουάνγκτζου, Ζάγκρεμπ, Κάιρο, Κοτσί, Κωνσταντινούπολη, Λιουμπλιάνα, Πόλη του Μεξικού, Μόσχα, Μπαμάκο, Νέα Ορλεάνη, Ντακάρ, Σάο Πάολο, Σανγκάη, Σάρτζα, Τζακάρτα, και πολλά άλλα). Ζητάμε από το επιβλέπον συμβούλιο της documenta να υπερασπιστεί με σθένος το όραμα της επιμελητικής ομάδας της documenta 14 και από τις μελλοντικές ομάδες επιμελητών, να συνεχίσουν να οργανώνουν εκθέσεις που είναι προσιτές σε όλους, αποκεντρώνουν την ιστορία της τέχνης, αμφισβητούν τον πόλεμο και τον εθνικισμό και μάχονται ενάντια στην καταστροφή του πλανήτη.

Οι υπογράφοντες/-ουσες,



Aboubakar Fofana

Achim Lengerer

Agnes Denes

Ahlam Shibli

Aki Onda

Akio Suzuki

Akinbode Akinbiyi

Alessandra Pomarico

Alexandra Bachzetsis

Alvin Lucier

Amar Kanwar

Amelia Jones

Anca Daučíková

Andreas Angelidakis

Andreas Kasapis

Andrew Feinstein

Andrius Arutiunian

Angela Dimitrakaki

Angela Melitopoulos

Angelo Plessas

Angela Ricci Lucchi

Anna Papaeti

Anna Sorokovaya

Annie Vigier

Annie Sprinkle

Anthony Burr

Anton Lars

Antonio Negri

Antonio Vega Macotela

Apostolos Georgiou

Arin Rungjang

Artur Zmijewski

Ashley Hans Scheirl

Athena Katsanevaki

Banu Cennetoglu

Beatriz González

Ben Russell

Beth Stephens

Bonita Ely

Boris Baltschun

Boris Buden

Bouchra Khalili

Brett Neilson

Cana Bilir-Meier

Cecilia Vicuna

Chifor Valery

Christina Kubisch

Christos Chondropoulos

Click Ngwere

Colin Dayan

Conrad Steinmann

Constantinos Hadzinikolaou

Dan Peterman

Daniel Garcia Andújar

Daniel Knorr

David Harding

David Lamelas

David Schutter

David Scott

Debbie Valencia

Denise Ferreira da Silva

Dimitris Ginosatis

Dimitris Papanikolaou

Dimitris Parsanoglou

Dmitry Vilensky (Chto Delat)

Edi Hila

EJ McKeon

Elisabeth Lebovici

Elle Marja Eira

Emanuele Braga

Emeka Ogboh

Emily Jacir

Eric Alliez

Eva Stefani

Evelyn Wangui Gichuhi

Feben Amara

Franck Apertet

Franco “Bifo” Berardi

Ganesh Haloi

Gauri Gill

Geeta Kapur

Gert Platner

Geta Bratescu

Gordon Hookey

Guillermo Galindo

Guillermo Gomez-Pena

Hans D. Christ

Hans Eijkelboom

Hans Haacke

Hiwa K

Ibrahim Mahama

Ibrahim Quraishi

Irena Haiduk

Iris Dressler

Itziar González Virós

Jack Halberstam

Jan St. Werner

Jakob Ullmann

Jess Ballinger-Gómez

Joana Hadjithomas

Joar Nango

Johan Grimonprez

Jonas Broberg

Jonas Mekas

Josef Schreiner

Joulia Strauss

Katalin Ladik

Kettly Noël

Kostis Kornetis

Lala Meredith-Vula

Lassana Igo Diarra

Lenio Kaklea

Lois Weinberger

Lerato Shadi

Lucien Castaing-Taylor

Lukas Rickli (Kukuruz Quartet)

Macarena Gomez-Barris

Magali Arriola

Manthia Diawara

Maret Anne

Maria Magdalena Campos-Pons

Maria Eichhorn

Maria Hassabi

Maria Iorio

Marianna Maruyama

Marie Cool and Fabio Balducci

Marina Gioti

Marta Minujin

Mary Zygouri

Mata Aho Collective

Mats Lindström

Mattin

Michel Auder

Mike Crane

Miriam Cahn

Molly McDolan

Mounira Al Solh

Moyra Davey

Naeem Mohaiemen

Nairy Baghramian

Narimane Mari

Nathan Pohio

Neil Leonard

Nelli Kambouri

Neni Panourgiá

Nevin Aladag

Niels Coppens

Nikhil Chopra

Niklas Goldbach

Nikolay Oleynikov (Chto Delat)

Nilima Sheikh

Nomin bold

Olaf Holzapfel

Olga Tsaplya Egorova (Chto Delat)

Omar Belkacemi

Otobong Nkanga

Oxana Timofeeva (Chto Delat)

Panos Alexiadis

Peaches Nisker

Piotr Uklanski

Panos Charalambous

Pavel Braila

Pélagie Gbaguidi

Peter Friedl

Philip Bartels

Philipp Gropper

Pope.L

Prinz Gholam

Prodromos Tsinikoris

Ralf Homann

Raphaël Cuomo

Rasha Salti

Rasheed Araeen

Raven Chacon

Rebecca Belmore

Regina José Galindo

R. H. Quaytman

Rick Lowe

Roee Rosen

Roger Bernat

Rosalind Nashashibi

Ross Birrell

Samia Zennadi

Samnang Khvay

Sanchayan Ghosh

Sandro Mezzadra

Sanja Ivekovic

Sarah Washington

Serdar Kazak

Serge Baghdassarians

Sergio Zevallos

Shu Lea Cheang

Simon(e) Jaikriuma Paetau

Simone Keller

Sokol Beqiri

Stanley Whitney

Stathis Gourgouris

Stratos Bichakis

Suely Rolnik

Susan Hiller

Synnøve Persen

Taras Kovach

Tavia Nyong’o

Thais Guisasola

Tracey Rose

Theo Eshetu

Ulrich Schneider

Ulrich Wüst

Valentin Roma

Vasyl Cherepanyn

Verena Paravel

Vija Celmins

Vijay Prashad

Virginie Despentes

Vivian Suter

Wang Bing

What How and for Whom (WHW)

Yael Davids

Yervant Gianikian

Zafos Xagoraris

Zoe Mavroudi

Zonayed Saki

Περισσότερα από το VICE



Τρομακτικά Ζώα που Έχουν Εμφανιστεί στην Ελλάδα Αλλά Κανονικά Δεν θα Έπρεπε να Βρίσκονται Εδώ

Έχουμε Μερικές Απορίες γι’ Αυτό το Βίντεο Ενός Ζευγαριού στο YouTube Όπου Περιγράφουν πώς Γνωρίστηκαν

Έφτασα Μερικά Εστιατόρια με Ελεύθερο Μπουφέ στα Όριά τους για να σου Αποδείξω ότι κι Εσύ Μπορείς

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.