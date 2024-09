Οι Καλύτερες Σειρές και Ταινίες που Έχουμε Δει Φέτος Μέχρι Στιγμής

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE US.

Έχουμε πλέον περάσει τη μέση της χρονιάς για το 2017 και έχουμε ήδη δει πολλά πράγματα φέτος. Κάποια καλά, κάποια άσχημα, κάποια εξαιρετικά, κάποια εξαιρετικά χάλια. Εδώ, θα εστιάσουμε στο καλό πράμα. Σημειωτέον ότι κάποια από αυτά που ακολουθούν δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη (να ‘ναι καλά οι ειδικές προβολές για τους δημοσιογράφους, παιδιά), οπότε η λίστα που ακολουθεί είναι κάτι σαν ανακεφαλαίωση και αβάν πρεμιέρ των όσων θα ακολουθήσουν.

Baby Driver

To Baby Driver έγινε μία από τις αγαπημένες μου φετινές ταινίες, από την πρώτη κιόλας σκηνή, όπου βλέπουμε τον Baby (Ansel Elgort) με γυαλιά ηλίου και ακουστικά, να διαφεύγει με ένα αυτοκίνητο, τρέχοντας σαν μανιακός στους δρόμους με απόλυτη ψυχραιμία. Είναι ένα ταινία ληστειών με στοιχεία μιούζικαλ, μια άψογα σκηνοθετημένη ταινία δράσης που συνδυάζει τη βία με τραγούδια πλέιμπακ. Η τελευταία δημιουργία του Edgar Wright ακολουθεί τον Baby, έναν ταλαντούχο οδηγό αυτοκινήτων διαφυγής ληστών που πάσχει από εμβοές, ο οποίος δουλεύει για το μεγάλο αφεντικό του εγκλήματος, τον Doc (Kevin Spacey). Ο Baby θέλει να αφήσει πίσω του την εγκληματική ζωή –με το καινούργιο του κορίτσι (Lily James) και το iPod του– όμως, όπως αποδεικνύεται, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Ο Jamie Foxx, o Jon Hamm και η Eiza González μας χαρίζουν αξέχαστες στιγμές ως πολύπλοκοι, κακοί χαρακτήρες, ενώ ο Elgort ξεδιπλώνει το υποκριτικό του ταλέντο. Μας είχε συνηθίσει σε βαριές, εφηβικές ταινίες και ο ρόλος του σε μια τόσο διασκεδαστική ταινία γεμάτη αδρεναλίνη είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη.

Get Out

Δεν το κάνω από τεμπελιά, όμως πραγματικά τα λόγια είναι περιττά για τη συγκλονιστική ταινία με την οποία έκανε το ντεμπούτο του ο Jordan Peele. Είναι αστεία, εξαιρετικά σοβαρή, αγχωτική, κομματάκι στοχαστική, έχει κορυφαίες ερμηνείες, είναι γυρισμένη με εικαστική ακρίβεια, είναι καυστική ως προς την κριτική της στις φυλετικές σχέσεις στην κοινωνία και σε συνεπαίρνει. Επίσης, είναι μία από τις πιο πρωτότυπες ταινίες που έχουμε δει εδώ και χρόνια – και μιας και η πρωτοτυπία σπανίζει στις μέρες μας, δόξα τω Θεώ γι’ αυτήν την ταινία.

Downward Dog

Ξέρω ότι είναι δύσκολο να δεις τις λέξεις «σκυλί που μιλάει» στην περίληψη μιας τηλεοπτικής σειράς και να μην το βάλεις στα πόδια, όμως σας υπόσχομαι ότι το Downward Dog αξίζει τον χρόνο σας. Η γοητευτική, γυρισμένη σε στιλ mockumentary σειρά ακολουθεί τη ζωή του Martin (του οποίου τη φωνή κάνει ο δημιουργός της σειράς Samm Hodges), ένα αξιολάτρευτο σκυλί που διηγείται την καθημερινότητά του – και ταυτόχρονα μας χαρίζει τις φιλοσοφικές του σκέψεις πάνω στον μοναδικό τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ταυτίζεται με αυτόν τον κοπρίτη και όμως, αυτό συμβαίνει μέσα από τον τρόπο που περιγράφει τη μοναξιά του, όταν ο ιδιοκτήτης του (Alison Tolman) έχει πολλή δουλειά ασχολούμενος με τις αποτυχημένες προσπάθειές του να γίνει πιο δραστήριος (ώσπου τελικά αποδέχεται το σώμα του) ή μέσα από τον ποιητικό τρόπο με τον οποίο περιγράφει πόσο υπέροχος είναι ο υπνάκος που παίρνει. Είναι μια μοναδική σειρά στο είδος της, η οποία δυστυχώς κόπηκε από το ABC, όμως η πρώτη σεζόν με τα οκτώ επεισόδια είναι διαθέσιμη μέσω Hulu. Ας ελπίσουμε ότι η σειρά θα σωθεί από κάποιο άλλο κανάλι.

Good Time

Η τελευταία ταινία των αδερφών Josh και Benny Safdie, το Heaven Knows What του 2014, μετέτρεψε τις ολέθριες και θολές από τα ναρκωτικά αναμνήσεις της Arielle Homes σε ένα ξεχωριστό φιλμ, εξίσου συντριπτικό με την ωμή απεικόνιση της Νέας Υόρκης και την εξερεύνηση του τι συμβαίνει, όταν η αγάπη δηλητηριάζεται από τα ναρκωτικά (και αντιστρόφως). Η ταινία που ακολουθεί, με πρωταγωνιστή τον Robert Pattinson, τον Αύγουστο, βαδίζει στα ίδια χνάρια, με επίκεντρο μια ληστεία που πήγε στραβά, καθώς και το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η οικογενειακή αφοσίωση. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ταινία είναι περισσότερο δουλεμένη υφολογικά, με θλιμμένες νέον αποχρώσεις και ένα soundtrack από τον Oneothrix Point Never, το οποίο κάποιες φορές είναι ονειρώδες και ταυτόχρονα τρομακτικό. Τέλος, τη σφραγίδα του βάζει ο Pattinson με την καταπληκτική του ερμηνεία, ο καλύτερες ηθοποιός στον οποίο δεν έχετε δώσει ακόμη προσοχή.

The Leftovers

Ο Damon Lindelof έχει γίνει ο προσωπικός μου βασιλιάς των σειρών που σου καίνε τον εγκέφαλο (δεν θα σταματήσω ποτέ να υπερασπίζομαι το τέλος του Lost) και το The Leftovers αποδεικνύει περίτρανα το γιατί. Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Tom Perotta, η πρώτη σεζόν της σειράς μας εισάγει σε έναν κόσμο όπου το 2% του πληθυσμού έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς – και όλοι οι υπόλοιποι έρχονται αντιμέτωποι με τα αποτελέσματα. Κάθε σεζόν (τρεις στο σύνολό τους) μας μεταφέρει και σε ένα καινούργιο και ακόμα πιο παράξενο μέρος (η ιστορία ξεκινά με ένα προϊστορικό flashback, αργότερα μεταφερόμαστε σε μια μαγική πόλη στο Τέξας, μετά στον τόπο ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ενώ εμφανίζεται και ένας χαρακτήρας που κατά πάσα πιθανότητα είναι ο Χριστός κατά τη Δευτέρα Παρουσία – ξέρετε, φυσιολογικά πράγματα). Καθ’ όλη τη διάρκειά της, όμως, η σειρά παραμένει με κάποιον τρόπο η πιο ακριβής και εξιλεωτική (και μερικές φορές, εντελώς ό,τι να ‘ναι) απεικόνιση της θλίψης που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην οθόνη. Αν, όμως, είστε διστακτικοί, επειδή ακούγεται πολύ καταθλιπτικό, μην ανησυχείτε – περιλαμβάνει και αρκετά ανέκδοτα με πέη.

Twin Peaks: Τhe Return

Και μιας και μιλάμε για περίεργες σειρές: Το είδατε όλοι το Twin Peaks; Όποιος φοβόταν ότι η αναβίωση του cult φαινομένου που δημιούργησε ο David Lynch και ο Mark Frost προ 25ετίας θα χανόταν μέσα σε μια δίνη νοσταλγίας, μπορεί να ησυχάσει – η σειρά τα σπάει. Όσο για το σενάριο, το πιο πρόσφατο επεισόδιο της σειράς –το «Part 8»- είναι ένα από τα πιο θεαματικά και μοναδικά επεισόδια που έχουν γυριστεί στην ιστορία της τηλεόρασης. Τελεία και παύλα. Δεν είναι καθόλου υπερβολικό, είναι απόλυτα λογικό – και αν διαφωνείτε, τότε μάλλον δεν παρακολουθείτε το Twin Peaks.

