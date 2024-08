Οι Keep Shelly in Athens Υπήρξαν για μια Μέρα Γείτονες του Noel Gallagher

Όλα ξεκίνησαν το 2010. Στο -ακόμη δυνατό- Μyspace, κέντρισαν το ενδιαφέρον αρκετών ανθρώπων της μουσικής βιομηχανίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κυκλοφορία του πρώτου τους EP, In Love with Dusk, από τη Forest Family Records, label που ανήκει στο blog Gorilla vs Bear. Το hype που είχε δημιουργηθεί από το Διαδίκτυο, αλλά και η βοήθεια του ραδιοφωνικού σταθμού ΚΕΧΡ, που τους στήριξε πρώτος, οδήγησαν στην εξάντληση της κυκλοφορίας. Η συνέχεια ήταν βγαλμένη μέσα από τα όνειρα κάθε εγχώριας indie μπάντας. Οι KSIA έγιναν κάτι σαν «αγαπημένα παιδιά» του ξένου τύπου, ενώ περιόδευαν σε Ευρώπη και Αμερική με αρκετά μεγάλη συνέπεια. Μεγαλύτερη στιγμή στη καριέρα τους, είναι η εμφάνισή τους στο μεγαλύτερο ίσως φεστιβάλ του κόσμου, το Coachella.

Πατώντας το «fast forward» ερχόμαστε στο σήμερα και τους βρίσκουμε να κυκλοφορούν τον τρίτο τους δίσκο, Philokalia. Βέβαια, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι πλέον η πρώτη τους τραγουδίστρια, Sarah P. έχει αποχωρήσει, ενώ η Jessica Bell που βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο είναι η τρίτη κατά σειρά frontwoman που συνεργάζεται με τον ιδρυτή του γκρουπ, τον αινιγματικό RΠЯ, που προτιμά να μένει στη σκιά, κρύβοντας συνήθως το πρόσωπό του. Λίγες μέρες πριν την εμφάνισή τους στο Gagarin 205, στο πλαίσιο του C-Loud Festival (στο οποίο εμφανίζονται επίσης οι Monsieur Minimal, Papercut και Playground Theory), επικοινώνησα με τον ιθύνοντα νου πίσω από τους Keep Shelly in Athens και έκανα μαζί του μια άκρως ενδιαφέρουσα κουβέντα.

VICE: Πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το νέο σας άλμπουμ, με τίτλο Philokalia. Ο τίτλος προέρχεται από τη λέξη «φιλοκαλία» που σημαίνει η αγάπη για το ωραίο, σωστά;

RΠЯ: Ναι, η αγάπη για το ωραίο αλλά, ταυτόχρονα, η αγάπη για το καλό.

Τρίτος δίσκος, τρίτη τραγουδίστρια. Γιατί έχουν γίνει αυτές οι αλλαγές στο line up;

Θα έλεγα ότι η λέξη κλειδί εδώ είναι η «εξέλιξη». Μια μπάντα είναι ένας ζωντανός οργανισμός και κάποιες φορές προκειμένου να συνεχίσει να υπάρχει πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες μεταβολές.

Το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε από τη νέα σας δουλειά, μετά το Leave In Silence, ήταν το Seattle. Να υποθέσω πως πρόκειται για φόρο τιμής στη πόλη του KEXP που ήταν από τους πρώτους σταθμούς που σας ανακάλυψαν;

Η αλήθεια είναι πως το γράψαμε, επειδή και τις τέσσερις φορές που έχουμε παίξει εκεί, η υποδοχή του κοινού ήταν πραγματικά φανταστική και θέλαμε κατά κάποιον τρόπο να ανταποδώσουμε γράφοντας ένα κομμάτι γι’ αυτήν την υπέροχη πόλη. Πάντως είναι επίσης αλήθεια ότι ο KEXP -ένα από τα πιο γνωστά ραδιόφωνα εναλλακτικής μουσικής στον κόσμο- ήταν το πρώτο ραδιόφωνο που ανέδειξε την μουσική μας και συνεχίζει να το κάνει μέχρι σήμερα, καθώς μόλις πριν κάποιες μέρες το Seattle ήταν το Song Of The Day του σταθμού.

Αυτή είναι μια ερώτηση που ήθελα να σου κάνω καιρό τώρα. Διότι, ενώ οι KSIA απασχολούν συνεχώς τα μεγαλύτερα μουσικά sites στον κόσμο, στην Ελλάδα ο μουσικός Τύπος δείχνει να τους αγνοεί; Για παράδειγμα, ψάχνοντας πληροφορίες για τον νέο σας δίσκο, βρήκα ελάχιστα δημοσιεύματα από τον εγχώριο τύπο.

Καταρχάς, να πω πως είμαι πολύ χαρούμενος που δεν συμβαίνει το αντίθετο. Ίσως μοιάζει παράξενο, όμως κι εγώ στην πορεία κατάλαβα ότι εδώ τα πράγματα έχουν να κάνουν περισσότερο με τις προσωπικές σχέσεις. Αν έχεις τους σωστούς φίλους, μπορεί να δεις την μπάντα σου να δέχεται υπέροχες κριτικές ή ακόμα να γίνεται μέχρι και εξώφυλλο, χωρίς ουσιαστικά να έχεις ούτε έναν δίσκο ή έστω μια συναυλιακή πορεία εντός ή εκτός Ελλάδος. Εμείς δεν έχουμε τέτοιους φίλους στον χώρο, ούτε εδώ, αλλά ούτε και στο εξωτερικό.

Η φωτογραφία είναι μια ευγενική παραχώρηση της μπάντας. (Φωτογράφος: Niki Topouslidou)

Το 2010, όταν και ξεκινήσατε την πορεία σας, η φάση με τα blogs ήταν στο απόγειό της. Εσείς, ήσασταν από τα αγαπημένα παιδιά των bloggers. Πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος που προωθείται η μουσική σήμερα, που όλο αυτό έχει σχεδόν πεθάνει;

Δεν νομίζω ότι έχει πεθάνει, παρόλο που πράγματι υπάρχει μια πτώση. Η φάση τώρα έχει περάσει περισσότερο στις πλατφόρμες του streaming και μέσα από εκεί μπορείς να εξασφαλίσεις μια κάποια βιωσιμότητα οικονομική κυρίως αλλά και όχι μόνο.

Πόσο δύσκολο είναι να ζεις από τη μουσική, όντας μέλος ενός γκρουπ που κινείται μεταξύ underground και Coachella;

Τα πρώτα χρόνια ήταν πράγματι, δύσκολο. Θα πρέπει να βρεις τον βηματισμό σου και να κάνεις αυτά τα βήματα που θα μπορέσουν να σου εξασφαλίσουν πηγές εισοδήματος οι οποίες στο σημερινό μουσικό περιβάλλον δεν προέρχονται τόσο από πωλήσεις βινυλίου ή το streaming -παρόλο που τελευταία έχει ανέβει πάρα πολύ το δεύτερο, ειδικά μέσω του Spotify- αλλά κυρίως μέσω των περιοδειών, του publishing και άλλων παραγόντων.

Αλήθεια, πώς αισθάνθηκες όταν ανέβηκες στο stage του Coachella; Πρέπει να είστε το μόνο ελληνικό γκρουπ που έχει βρεθεί εκεί.

Νομίζω πως ναι. Ήταν υπέροχα να μοιράζεσαι το stage με τις κορυφαίες μπάντες του πλανήτη σε ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου και να βλέπεις, και να βιώνεις γενικότερα, μια τέτοια άψογη οργανωτικά κατάσταση – η κάθε μπάντα να έχει το τροχόσπιτο της και να στήνεις πηγαδάκια με γείτονές σου εκεί στα backstage, τη Feist, τη St. Vincent, τους Modeselektor, τον Noel Gallagher και πάρα πολλά ακόμη, που καλύτερα να τα παραλείψουμε προς το παρόν.

Η εγχώρια σκηνή πώς σου φαίνεται;

Μια χαρά μου φαίνεται. Πολλά όμορφα πράγματα εμφανίζονται συνεχώς. Κατά τη γνώμη μου, το σωστό είναι να κάνεις αυτό που υπηρετείς με πίστη και αφοσίωση. Αν συμβαίνει το αντίθετο τότε κάτι είναι λάθος.

Η φωτογραφία είναι μια ευγενική παραχώρηση της μπάντας.

Όντας έμπειρος από περιοδείες, υπάρχει κάτι που παίρνεις πάντα μαζί σου όταν φεύγεις, ενώ δεν πίστευες πως θα σου φανεί χρήσιμο;

Να φτιάχνεις δεκάωρες λίστες με μουσικές από πριν για το βαν ή τις υπερατλαντικές πτήσεις. Με τέτοιες αποστάσεις και τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα που θα διανύσεις, αν δεν ακούς όμορφες μουσικές, αποφεύγοντας τα ίδια και τα ίδια, είναι σκέτη τρέλα.

Ποια είναι η live σύνθεση των Keep Shelly in Athens πλέον;

Στο stage είμαστε τέσσερα άτομα. Electronics, φωνή, κιθάρα και drums.

Σύντομα θα ανεβείτε στο stage του Gagarin 205 στο πλαίσιο του C-Loud Festival. Τι θα περιλαμβάνει το set σας;

Ένα ποτ πουρί από το ξεκίνημα της πορείας μας μέχρι και σήμερα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το C-Loud Festival εδώ.

