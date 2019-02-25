Οι «Λάνθιμος Χούλιγκανς» Σχολιάζουν τους Νικητές των Oscar

Η πολυαναμενόμενη βραδιά των φετινών βραβείων Oscar είναι πια παρελθόν και φέτος είχε πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον για τον εγχώριο κινηματογράφο, αφού το The Favourite του Γιώργου Λάνθιμου ήταν υποψήφιο σε δέκα κατηγορίες. Ωστόσο, η όλη φάση είχε και διαδικτυακό ενδιαφέρον, αφού μία από τις πιο συζητημένες σελίδες στον κόσμο των social media είναι αυτή των «Λάνθιμος Χούλιγκανς», η οποία εδώ και κάποιες εβδομάδες ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες γωνιές του Facebook. Συνθήματα, απειλές και μια σχέση μίσους με τους οπαδούς του Alfonso Cuarón, συνέθεταν μια άκρως διασκεδαστική κατάσταση. Όλα τα βλέμματα, λοιπόν, ήταν στραμμένα πάνω τους.
Μπορώ να πω με σιγουριά, ότι η live κάλυψη από τους «Λάνθιμος Χούλιγκανς» είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την ίδια την τελετή. Τελικά, η ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη απέσπασε μόλις ένα Oscar, αυτό του Α’ Γυναικείου Ρόλου, με την ηθοποιό Olivia Colman να πλέκει το εγκώμιο του Λάνθιμου από τη σκηνή – σημαντική διάκριση που πανηγυρίστηκε δεόντως από τους φανατικούς της σελίδας. Ωστόσο, οι «αιώνιοι» του Cuarón ήταν αυτοί που έφυγαν νικητές, αφού ο Μεξικανός απέσπασε με το «Roma» τρία χρυσά αγαλματίδια. Οι «Λάνθιμος Χούλιγκανς» αποφάσισαν ότι δεν είναι σωστό να γίνει ένσταση, αν και κατά την άποψή τους αδικήθηκαν, ζήτησαν από την Ακαδημία να προσθέσει κατηγορία «Βίντεο Κλιπ» και μίλησαν για τις «κούπες» που έχει σηκώσει ο 45χρονος σκηνοθέτης στα Mad Awards. Σήμερα, μόλις λίγες ώρες από τη λήξη της τελετής, καθίσαμε μαζί τους και μιλήσαμε για τους νικητές όλων των κατηγοριών.
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Α’ Γυναικείος Ρόλος (Olivia Colman – The Favourite)
Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ. Η ΘΕΑ ΜΑΣ. Η ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ. Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΜΑΣ. Η ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ – ΟΧΙ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ. ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ. ΟΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΚΛΕΨΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ, ΔΕΝ ΓΙΝΟΤΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΠΑΡΟΥΜΕ. ΜΠΡΑΒΟ ΟΛΙΒΙΑ, ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΩΡΓΟ, ΜΠΡΑΒΟ ΕΛΛΑΔΑ.
Β’ Γυναικείος Ρόλος (Regina King – If Beale Street Could Talk)
ΓΕΛΑΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΙΣΣΑ. ΤΙ ΚΛΑΙΣ ΚΟΥΚΛΑ ΜΟΥ; ΑΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΛΑΙΣ ΑΣΕ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΙΟΛΑΣ. 40 ΛΕΠΤΑ SPEECH ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥΑΡΟΝ.
Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ (Free Solo)
ΚΑΤΙ ΑΝΕΒΑΙΝΑΝΕ ΚΑΤΙ ΒΟΥΝΑ, ΚΑΤΙ ΛΑΓΚΑΔΙΑ. ΛΕΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΒΟΥΝΑ; ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΡΑΧΩΒΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΠΑΝΣΚΟ.
Make Up & Κομμώσεις (Vice)
KEΡΔΙΣΕ ΤΟ VICE. ΚΟΥΦΑΛΕΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΤΕ. ΜΠΡΑΒΟ ΑΠΟ ΕΜΑΣ. ΞΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΙΜΑΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.
Κοστούμια (Black Panther)
ΜΠΛΑΚ ΠΑΝΘΕΡ ΓΕΛΑΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΚΕΡΔΙΖΕΙ Η ΜΑΡΒΕΛ ΟΣΚΑΡ. ΑΝΤΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΙ ΜΑΟΥ.
Καλλιτεχνική Διεύθυνση (Black Panther)
ΠΑΛΙ ΜΠΛΑΚ ΠΑΝΘΕΡ. ΑΝΤΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΟΣΚΑΡ ΝΑ ΤΟ ΚΟΝΤΑΡΟΧΤΥΠΗΘΕΙ Ο ΠΟΠΑΫ ΜΕ ΤΟΝ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΚΟΥΦΥ. ΓΕΛΟΙΟΙ ΤΥΠΟΙ. ΟΣΚΑΡ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΡΕ, ΟΧΙ ΝΤΙΣΝΕΥ ΚΛΑΜΠ.
Φωτογραφία (Roma)
Η ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ Ο ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ. ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΠΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΗ. ΤΟ ΞΕΡΑΜΕ ΑΠΟ ΠΡΙΝ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ.
Μοντάζ & Ήχου (Bohemian Rhapsody)
Ε ΝΑΙ, ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΜΠΟΧΙΜΙΑΝ ΡΑΠΣΟΝΤΙ. ΚΕΡΔΙΖΟΥΝΕ ΟΙ ΑΝΩΜΑΛΟΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΜΕ ΤΑ ΣΑΤΑΝΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΡΟΚ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ, ΤΟ ΤΣΑΜΙΚΟ, ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ.
Μιξάζ Ήχου (Bohemian Rhapsody)
ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ Ο ΠΕΤΡΟΛΟΥΚΑΣ Ο ΧΑΛΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΛΑΡΙΝΟ ΤΟΥ. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ.
Ξενόγλωσση Ταινία (Roma)
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΧΑΣΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΝΟΔΟΝΤΑ, ΤΟ ΠΗΡΕ ΤΩΡΑ Ο ΚΟΥΑΡΟΝ. Η ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ. ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΗΠΑ ΝΑ ΚΕΡΔΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΠΝΙΓΟΥΝΕ, ΕΤΣΙ; Ε ΣΕ ΠΙΑΝΕΙ ΜΙΑ ΑΗΔΙΑ ΡΕ ΔΙΑΟΛΕ.
Μοντάζ (Bohemian Rhapsody)
ΜΠΟΧΙΜΙΑΝ ΡΑΠΣΟΝΤΙ. ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 40 ΧΡΟΝΩΝ ΚΕΡΔΑΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΝΕΑ ΜΕΣΑ. ΓΕΛΑΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΤΕΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ, ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ. #ΔΙΣΙΖΕΚΟΥΠ
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Α’ Ανδρικού Ρόλου (Rami Malek – Bohemian Rhapsody)
ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΟΧΙΜΙΑΝ ΡΑΠΣΟΝΤΙ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΚΙ ΑΣ ΜΗΝ ΕΙΧΕ ΚΑΛΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ. ΜΠΡΑΒΟ ΠΟΥ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΧΗΜΟΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ.
Β’ Ανδρικού Ρόλου (Mahershala Ali – Green Book)
ΡΙΣΠΕΚΤ ΣΤΟΝ ΜΑΧΕΡΣΑΛΑ ΤΟΝ ΑΛΙ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΘΟΠΟΙΑΡΑ ΚΑΙ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ.
Μεγάλου Μήκους Animation (Spider-Man: Into The Spider-Verse)
ΤΟΝ ΑΛΛΟΝΕ ΤΟΝΕ ΔΑΓΚΩΣΕ ΜΙΑ ΑΡΑΧΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΕΚΑΝΕ ΚΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΚΑΙ ΟΣΚΑΡ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΔΙΟΥ. ΤΟ ΜΠΟΛΕΚ ΚΑΙ ΛΟΛΕΚ ΗΤΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ.
Μικρού Μήκους Animation (Bao)
ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΟΣΚΑΡ. ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΜΑΣ.
Μικρού Μήκους Live Action (Skin)
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΨΙΛΙΚΑΤΖΗΔΕΣ.
Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους (Period. End of Silence)
12 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΤΟ ΝΕΤΦΛΙΞ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑΙ Η ΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΛΑΙΕΙ. ΠΑΝΕ ΔΟΥΛΕΨΕ ΚΟΠΕΛΑ ΜΟΥ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΠΟΥ ΒΓΑΝΕΙΣ ΛΕΦΤΑ ΜΕ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ ΤΑΙΝΙΑ. ΑΝΤΕ ΠΑΓΑΙΝΕ.
Καλύτερη Ταινία (Green Book)
ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΚΥΡΙΕ; ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΑ ΝΟΜΠΕΛ. ΤΙ ΗΡΘΕΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΔΩ ΠΕΡΑ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΝΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ; ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ, ΠΑΡΕ ΤΑ ΒΙΛΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΤΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΕ ΣΤΟ ΚΑΛΟ.
Σκηνοθεσία (Alfonso Cuarón – Roma)
ΚΟΥΑΡΟΝ ΠΟΥΤΑ ΜΑΔΡΕ ΜΑΦΙΟΖΕ.ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟ 2019; ΝΑ ΣΗΚΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ ΜΙΑ ΖΩΗ.
Μουσική (Black Panther)
ΠΑΛΙ ΤΑ ΜΙΚΙ ΜΑΟΥ ΒΓΑΛΑΝΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΑ. ΟΥΡΤ ΡΕ.
Τραγούδι (Shallow – A Star Is Born)
ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΓΚΑΓΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΝ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥΣ. ΜΟΝΟ ΜΠΡΑΒΟ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ.
Οπτικά Εφέ (First Man)
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝΕ ΑΥΤΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ. ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΡΕΑΛΙΣΜΟ.
Πρωτότυπο Σενάριο (Green Book)
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΕΓΕΤΑΙ ΒΑΛΕΛΟΓΚΑ. Ο ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΒΑΛΕΛΟΓΚΑ. ΡΕ ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ, ΡΕ; ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΑΜΑΤΑ ΑΥΤΑ;
Διασκευασμένο Σενάριο (BlacKkKlansman)
ΜΑΥΡΟΣ ΜΠΑΤΣΟΣ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥ ΚΛΟΥΞ ΚΛΑΝ. Ε, ΑΝΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΡΕ.
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