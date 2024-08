Οι «Mary’s Flower Superhead» Εμπνεύστηκαν το Όνομά τους από μια Cult Λαϊκή Τραγουδίστρια της Θεσσαλονίκης

Η επαφή μου με τη μουσική των Mary’s Flower Superhead ξεκίνησε κάπου στα μέσα των ’00’s, όταν τους είχα δει σε ένα φεστιβάλ στο ΑΝ Club. Μάλιστα, ο ήχος τους -αν και πολύ διαφορετικός από αυτό που κάνουν σήμερα- μου είχε κάνει εντύπωση και έτσι έσπευσα στον πάγκο με το merchandise για να αγοράσω το Demo τους. Ένα CDR με ένα ασπρόμαυρο εξώφυλλο που απεικονίζει ένα περιπολικό, κολλημένο σε μία χάρτινη θήκη -από αυτές που είναι σαν φάκελοι. Από τότε έχουν αλλάξει πολλά. Το εγχώριο underground γιγαντώθηκε -σε σύγκριση με αυτό που ήταν πριν- και η τριάδα από τη Θεσσαλονίκη πειραματίστηκε με τον ήχο της, κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για ένα βιβλίο κόμικς και πραγματοποίησε εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Στη συνέχεια, όμως, υπήρξε ένα κενό έξι χρόνων μέσα στο οποίο το γκρουπ δεν είχε κάποια κυκλοφορία, ενώ οι ζωντανές του εμφανίσεις μειώθηκαν αισθητά. Όλα αυτά βέβαια μέχρι φέτος, μιας και πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε, μέσω της Inner Ear Records, το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο «Wealth». Αυτή η επιστροφή με χαροποίησε ιδιαίτερα και γι’ αυτό επικοινώνησα με τον frontman της μπάντας, Ηλία Σμήλιο, για να μάθω τους λόγους της δισκογραφικής τους απουσίας, τις λεπτομέρειες της επιστροφής τους και τα σχέδια τους για το μέλλον.

Videos by VICE

VICE: Επιστροφή με νέο δίσκο, έπειτα από έξι χρόνια απουσίας. Γιατί σας πήρε τόσο καιρό;

Ηλίας Σμήλιος: Συνέβησαν διάφορα πράγματα. Ο ένας από εμάς είχε κατέβει στην Αθήνα για δουλειές, εγώ είχα ένα ατύχημα που με άφησε εκτός μουσικής για έναν χρόνο και γενικότερα ο καθένας είχε τις δικές του προσωπικές δυσκολίες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μείνουμε ανενεργοί για περίπου δύο χρόνια. Το 2014 αρχίσαμε να δουλεύουμε πάνω σε νέο υλικό, το οποίο τελικά πετάξαμε. Το 2015 λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι βασισμένο σε πιο απλές φόρμες. Κιθάρα – μπάσο – τύμπανα. Ουσιαστικά ένας δίσκος που μπορεί να παιχτεί live.

Γιατί τον ονομάσατε «Wealth»;

Θέλαμε να δείξουμε ότι ο πλούτος βρίσκεται στα πιο απλά πράγματα, όπως είναι δηλαδή και οι φόρμες των τραγουδιών του δίσκου.

Τι έχει αλλάξει σε εσάς από τότε και ποιες είναι οι αλλαγές που βλέπετε στην εγχώρια underground σκηνή;

Κοίτα, η underground σκηνή έχει μεγαλώσει. Έχουν αλλάξει διάφορα πράγματα και για να σου πω την αλήθεια, εμείς είχαμε χαθεί, δεν είχαμε επαφή με τις νέες μπάντες αν και παρακολουθούσαμε προφανώς τις εξελίξεις. Έχουν εμφανιστεί πολλά καινούρια γκρουπ και αυτά αποτελούν πλέον τη σκηνή. Ο ήχος έχει αλλάξει. Όλο αυτό το «indie» δεν υπάρχει τόσο πολύ πλέον, κυριαρχεί το stoner και η ψυχεδέλεια. Αυτός ήταν και ένας λόγος που δεν παίζαμε για κάποια χρόνια, δεν μας εκπροσωπούσε όλο αυτό. Σε ό,τι αφορά τον ήχο μας, στα νέα κομμάτια θα ακούσεις πολλά ’90’s στοιχεία -που είναι και η εποχή που μεγαλώσαμε- και πολλά δικά μας στοιχεία. Θέλαμε να είναι «γκαζάτος».

Πολλοί μπορεί να μην το γνωρίζουν αλλά είστε μια μπάντα που είναι ενεργή, από τις αρχές των ’00s, όταν παίζατε -σχεδόν- punk rock. Πώς βιώσατε την εξέλιξη του ήχου σας μέσα στα χρόνια και γιατί δεν επιλέξατε την εύκολη λύση της αλλαγής του ονόματος, όταν καταλάβατε ότι σας πάει αλλού;

Τον Σεπτέμβριο θα κλείσουμε 15 χρόνια και ναι, όντως στην αρχή είχαμε αυτόν τον ήχο. Η ιδέα αυτή πέρασε από το μυαλό μας, αλλά έφυγε πολύ γρήγορα. Οι Mary’s Flower Superhead είναι τρεις κολλητοί φίλοι που παίζουν από το 2003 και δεν είναι μια μπάντα που πάει να κάνει μια μουσική καριέρα και αναλώνεται στο να τα παρατάει και να αρχίζει ξανά, αναλόγως με την επιτυχία και την αδράνεια. Εγώ, ο Θάνος και ο Νίκος ξεκινήσαμε αυτό το συγκρότημα και βγάζουμε νέους δίσκους όποτε υπάρχει λόγος. Δεν θα βγάζαμε έναν δίσκο που να είναι ίδιος με τον προηγούμενο.

[VICE Video] The Last Drive: Συναντήσαμε το πιο Εμβληματικό Γκρουπ της Ελληνικής Ροκ

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.

Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για το όνομα της μπάντας και την ιστορία πίσω από αυτό;

Στην ουσία είναι το Μαριάνθη Κεφάλα στα αγγλικά. Πρόκειται για μία παλιά cult τραγουδίστρια από τη Θεσσαλονίκη. Μας είχε πετάξει την ιδέα ένας ηχολήπτης όταν ψάχναμε να βρούμε όνομα για την μπάντα. Μας το είπε, πεθάναμε στο γέλιο και έμεινε.

Η κρίση βοηθάει την ανάπτυξη της τέχνης ή όλα αυτά είναι βλακείες;

Κοίτα, είναι ένας παράγοντας που παίζει τον ρόλο του. Πολλοί άνθρωποι που έχουν δυσκολίες στη ζωή τους, βρίσκονται να δημιουργούν. Ειδικά αν είχαν από πριν την τέχνη ως μέσο έκφρασης είναι το μόνο που τους μένει να κάνουν. Έτσι μπορώ να εξηγήσω την ανάπτυξη της τέχνης σε περιόδους κρίσης.



Διάβασα σε μια συνέντευξή σου ότι το κομμάτι «Tonight we Sail», το πρώτο που βγάλατε από τον δίσκο, έχει κοινωνικό υπόβαθρο. Θες να μου μιλήσεις λίγο γι’ αυτό;

Ναι, είναι το μόνο κομμάτι που έχω γράψει και καταπιάνεται με ένα κοινωνικό θέμα και δεν είναι άλλο από αυτό της μετανάστευσης, που προσωπικά με άγγιξε πάρα πολύ. Το βλέπουμε όλοι στις πόλεις μας. Ειδικά όταν ήταν πιο έντονο όλο αυτό, που βλέπαμε τις εικόνες των ανθρώπων να φτάνουν μέσα σε βάρκες, οικογένειες να θαλασσοπνίγονται, παιδιά να χάνονται. Είναι μια τραγική ιστορία και θεώρησα όλην αυτήν την κατάσταση ως ένα πολύ σωστό ερέθισμα για να γράψω κάτι.



Ο δίσκος κυκλοφορεί από την Inner Ear. Πες μου δυο λόγια για αυτήν τη συνεργασία. Στην ουσία ξεκινήσαμε να γράφουμε για την Inner Ear από το 2012. Αυτόν τον δίσκο που σου έλεγα πριν πως πετάξαμε. Είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε με κάποια εταιρία που να έχουμε με τους ανθρώπους της τόσο σωστή επικοινωνία. Είχαμε πάντα μια D.I.Y νοοτροπία, θέλαμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας και δεν μπαίναμε σε διαδικασία να ψαχτούμε με εταιρίες, ειδικά στην Ελλάδα. Στην προκειμένη περίπτωση πάντως, είμαστε όλοι μια ομάδα.



Τα άμεσα σχέδιά σας ποια είναι;

Τον Μάιο θα πραγματοποιήσουμε κάποιες συναυλίες στην Ελλάδα, τότε θα γίνει δηλαδή το promo του δίσκου συναυλιακά, και από Σεπτέμβριο θα κάνουμε μια περιοδεία σε Βαλκάνια και Ευρώπη.



Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

Περισσότερα από το VICE

Πώς ο Ερντογάν Σκότωσε την Ανερχόμενη Σκηνή Ηλεκτρονικής Μουσικής της Τουρκίας

«Ήταν μια Εξευτελιστική Οντισιόν» – Το Viral Βίντεο της Ηθοποιού που Δείχνει Όλα Όσα Πάνε Λάθος στο Ελληνικό Θέατρο

Η Εβδομάδα μιας Άνεργης στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.