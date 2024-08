Οι Nerrves Πήραν το Όνομά τους από την Καλιφόρνια των 70s

Δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχεις τους Nerrves ζωντανά και να μη γουστάρεις. Ακόμη κι αν δεν σου αρέσει η μίξη Garage Punk και ψυχεδέλειας που εκπροσωπούν, είναι σίγουρο πως αν τους πετύχεις στο φυσικό τους περιβάλλον, δηλαδή σε κάποιο underground venue όπου το κοινό βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τον καλλιτέχνη, θα εκπλαγείς από τη δυναμική τους παρουσία. Η αθηναϊκή μπάντα έχει καταφέρει μέσα σε τέσσερα χρόνια παρουσίας να κερδίσει τον σεβασμό του underground κοινού, να κυκλοφορήσει ένα ΕΡ και να εμφανιστεί σε διάφορα μέρη της χώρας. Εμείς τους πετύχαμε λίγο πριν την εμφάνισή τους στο Let me Know Festival και κάναμε μια μικρή, αλλά ενδιαφέρουσα κουβέντα μαζί τους.

VICE: Πρέπει να ξεκινήσω με αυτήν την ερώτηση: Πώς καταλήξατε στο Nerrves και γιατί τα δύο «r» στη μέση;

Nerrves: Ψάχναμε όνομα αρκετό καιρό. Το Nerrves ήταν εύηχο και με αισθητική που μας άρεσε. Το δεύτερο «r» προστέθηκε για να μη βγαίνουν ιατρικής φύσεως αποτελέσματα στο Google και επειδή το διπλό «v» το πρόλαβε ο Wavves.

Υπάρχει και μια metal μπάντα από τη Μινεσότα και μια rock από την Καλιφόρνια, που λέγονται Nerves. Τους έχετε ακούσει;

Όχι. Είναι και οι The Nerves, μια μπάντα του ’70, από την Καλιφόρνια πάλι, από τους οποίους κάτι έχουμε ακούσει. Υπήρχε και για κάποιο διάστημα ένα hashtag #nerrves στο Ιnstagram με κάτι ρούχα, αλλά δεν καταλάβαμε ποτέ τι ακριβώς συνέβαινε με αυτό.

Ξεκινήσατε πίσω στο 2013. Πείτε μου δυο λόγια για τη δημιουργία του γκρουπ και τα πρώτα του βήματα.

Πριν το 2013, οι τρεις από εμάς παίζαμε για μερικά χρόνια ως Vancouver. Μετά την αποχώρηση του τραγουδιστή, συνεχίσαμε ως Nerrves. Ψάξαμε για φωνή αρκετό καιρό και τελικά αναγκαστήκαμε να δημιουργήσουμε μία. Έτσι, ο Γιάννης παίζει τύμπανα και τραγουδάει από τότε. Κάναμε ένα πρώτο live με τους Royal Etiquettes και μετά ακολούθησαν κι άλλα. Το 2015 προστέθηκε ο Τζιόμυ στα πλήκτρα.

Το 2014 ανεβάσατε το εκπληκτικό κλιπ του «Inferior Wannabe». Ποιος το γύρισε; Είναι με τη τεχνική θεάτρου σκιών;

Το βίντεο το έκανε ο DRUNGSTA, o οποίος, επειδή του άρεσε το συγκεκριμένο κομμάτι, μας έστειλε στο Soundcloud αν θα θέλαμε να κάνει ένα βίντεο γι’ αυτό. Είδαμε υλικό του και μας άρεσε πολύ, οπότε, το προχώρησε. Εμείς δεν είχαμε ανάμειξη στη δημιουργία, για τα υπόλοιπα καλύτερα να ρωτήσετε τον ίδιο. Επίσης, μας έχει κάνει και ένα κλιπ για το «Worn Out».

Έναν χρόνο μετά βγήκε το «Pest» κι έκτοτε δεν είχαμε κάποια νέα κυκλοφορία, γιατί;

Μεσολάβησε ένας δίσκος που ηχογραφήθηκε αλλά δεν κυκλοφόρησε ποτέ, επειδή δεν μας εξέφραζε ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, αλλά και κάποιες ηχογραφήσεις με κόστος που δεν είχαμε υπολογίσει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν στη μέση. Επίσης, λόγω έλλειψης εμπειρίας, μας πήρε χρόνο η ενσωμάτωση των πλήκτρων στα ήδη υπάρχοντα κομμάτια. Αυτή τη στιγμή έχουμε τελειώσει τις ηχογραφήσεις και ευελπιστούμε σύντομα να κυκλοφορήσει ένα single. Θα ακολουθήσει ένας full length δίσκος μέσα στο 2018.

Φωτογραφία από το facebook page της μπάντας.

Θεωρείτε πως στην εποχή του Διαδικτύου, έχει κάποιο νόημα να κυκλοφορείς κάτι σε φυσική μορφή;

Πάντα θα έχουν νόημα οι κυκλοφορίες σε φυσική μορφή. Είναι το μόνο που μένει σε απτή μορφή από την επαφή κάποιου με τη μουσική μιας μπάντας. Το πρόβλημα είναι ότι, οι κυκλοφορίες βινυλίου κοστίζουν αρκετά, ειδικά αν συνυπολογίσει κανείς το κόστος των ηχογραφήσεων. Κι εμείς, αν δεν βρούμε κάποια χρηματοδότηση, μάλλον θα κυκλοφορήσουμε ψηφιακά το νέο μας single.

Πώς σας φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνει και αντιλαμβάνεται τη μουσική ο ακροατής σήμερα;

Κατά βάση, είναι διαφορετικής λογικής από παλιά και ίσως αυτό ενοχλεί σε μια πρώτη ανάγνωση. Είναι γεγονός, πάντως, ότι η μουσική σήμερα είναι πιο προσβάσιμη από ποτέ. Λόγω αυτής της ταχύτητας και του τεράστιου όγκου πληροφοριών, ο ακροατής δεν προλαβαίνει να δεθεί με συγκροτήματα και αυτά με τη σειρά τους, να επιβιώσουν για καιρό. Πάντως, η πλειοψηφία των μπαντών που μένουν συνεπείς για χρόνια με νέες κυκλοφορίες, ανταμείβεται για την προσπάθειά της. Τέλος, οι ελάχιστες αξιόλογες ραδιοφωνικές εκπομπές σίγουρα δεν επαρκούν και χάνονται στο σύνολο.

Πώς βιώνετε την εγχώρια underground σκηνή (αν υπάρχει);

Σίγουρα υπάρχει, αλλά είναι πιο εσωστρεφής απ’ όσο θα πρεπε. Πλέον, μπορούμε να συναντήσουμε πολλές διαφορετικές εκφάνσεις τις έννοιας underground. Έχουμε ζήσει ωραία και άσχημα σκηνικά, αλλά το μόνο που μετράει είναι ότι συναντάς ανθρώπους με πολύ μεράκι γι’ αυτό που κάνουν. Στο τέλος, αυτό είναι που σε βοηθάει να συνεχίζεις. Αυτό που μας ενοχλεί συχνά, είναι η εκμετάλλευση του όρου από χώρους και ανθρώπους τελείως διαφορετικής κοινωνικής υπόστασης.

Σε λίγες μέρες εμφανίζεστε στο Let Me Know Festival. Τι να περιμένουμε από εσάς εκεί;

Θα παίξουμε κατά κύριο λόγο κομμάτια από τον επερχόμενο δίσκο και ένα νέο κομμάτι που ανυπομονούμε να το «δοκιμάσουμε» σε live συνθήκες.

Για το τέλος, θέλω να προτείνετε πέντε κομμάτια από ελληνικές μπάντες που πρέπει να ακούσουν όλοι.

Για να διευκολύνουμε το δικό μας «ξεδιάλεγμα», περιοριστήκαμε σε πρόσφατες κυκλοφορίες:

Oι Nerrves εμφανίζονται την Παρασκευή στο Let me Know Festival.

