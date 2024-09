Οι Papa Roach Ζητούν Συγγνώμη που τους Πήρε Τόσα Χρόνια να Έρθουν στην Ελλάδα

Με την είσοδο των 00s, είχαμε αποφύγει τις καταστροφικές συνέπειες του Y2K Glitch -ίσως από τα πιο δυνατά urban legends όλων των εποχών- και γίναμε μάρτυρες της ανόδου ενός νέου είδους μουσικής, που είχε κάνει αρχίσει ήδη να κάνει αισθητή την παρουσία του. Ο λόγος για το nu-metal, μια μίξη rap με metal και hardcore. Ένα είδος που ίσως και να χρωστάει τις «ρίζες» του στους Rage Against the Machine και στο rapcore – που δεν κατάφερε ποτέ να γίνει mainstream. Αντιθέτως, σε μια περίοδο που το MTV έπαιζε ακόμα μουσική και όριζε τη μόδα, τυπάκια σαν τους Limp Bizkit, τους Linkin Park, τους Crazy Town και τους P.O.D. εμφανίζονταν καθημερινά στις οθόνες μας και φωτογραφίζονταν ακόμη και για εφηβικά περιοδικά. Μία από τις μπάντες που ξεπήδησε από αυτό το νέο κύμα ήταν και οι Papa Roach.

Το πρώτο τους -επίσημο- άλμπουμ με τίτλο Infest κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2000 και πούλησε επτά εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, μετατρέποντας τον Jacoby Shaddix και την παρέα του σε rockstars. Έκτοτε, η μπάντα από την Καλιφόρνια -που είναι στο κουρμπέτι από το 1993- έχει κυκλοφορήσει άλλα οκτώ άλμπουμ και θεωρείται κλασική αξία στη rock. Μάλιστα, κατάφερε να διώξει την ταμπέλα του nu-metal από πάνω της και δεν χάθηκε στο χρονοντούλαπο της μουσικής ιστορίας, όταν το εν λόγω είδος πέθανε – κάτι που συνέβη σε αρκετά αξιόλογα συγκροτήματα. Αυτό το οφείλουν και σε κάποια breakthrough hits που κατάφεραν να μας δώσουν.

Κομμάτια όπως τα Last Resort, Between Angels and Insects, Scars και She Loves me Not, μεταξύ άλλων, τιμούνται δεόντως από ραδιοφωνικούς σταθμούς και DJs «ροκόμπαρων» παγκοσμίως. Τον Φεβρουάριο πρόκειται να επισκεφτούν για πρώτη φορά την Ελλάδα για δύο συναυλίες (28 Φεβρουαρίου στο Principal Club Theater στη Θεσσαλονίκη και 29 Φεβρουαρίου στο Piraeus 117 Academy, στην Αθήνα) και αυτό είναι υπέροχο διότι είναι από τις μπάντες που έχουν αρκετά μεγάλο κοινό στην Ελλάδα, το οποίο διψάει να τους δει. Με αφορμή τις δύο αυτές εμφανίσεις, επικοινώνησα με τον κιθαρίστα -και ιδρυτικό μέλος των Papa Roach- Jerry Horton, και κάναμε μια όμορφη κουβέντα.

VICE: Έχεις έρθεις ποτέ στην Ελλάδα;

Jerry Horton: Όχι, όπως δεν έχουν έρθει και οι Papa Roach, οπότε ανυπομονώ γι’ αυτό το live.

Τι είναι αυτό που δίνει ακόμα κίνητρο σε ένα συγκρότημα που έχει καταφέρει τόσο μεγάλα πράγματα;

Κοίτα, υπάρχουν πράγματα που δεν έχουμε κάνει και στόχοι που θέλουμε να κατακτήσουμε. Θέλουμε να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερα show και αγαπάμε το να παίζουμε μουσική και να γράφουμε νέο υλικό. Όταν γράφουμε ένα κομμάτι που μας αρέσει, νιώθουμε υπέροχα. Αυτό και τα show είναι που μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε.

Υποθέτω και το να επισκέπτεστε νέα μέρη, όπως συμβαίνει τώρα με τη χώρα μας.

Ακριβώς, όταν επισκεπτόμαστε για πρώτη φορά ένα μέρος ή επιστρέφουμε έπειτα από πολύ καιρό, υπάρχει τρομερή προσμονή και αυτό συνήθως έχει ως αποτέλεσμα το live να είναι εξαιρετικό. Κάποιες φορές δεν γνωρίζεις τίποτα για το κοινό μιας χώρας που επισκέπτεσαι για πρώτη φορά, αλλά για τους Έλληνες fans έχουμε ακούσει τα καλύτερα.

Τι άλλο γνωρίζεις για την Ελλάδα γενικότερα;

Για να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω πολλά πέραν της αρχαίας ιστορίας σας. Έχουμε fans που μας στέλνουν μηνύματα κατά διαστήματα και μας λένε πράγματα για τη χώρα σας. Ωστόσο, ανυπομονώ να μάθω περισσότερα από κοντά και να δοκιμάσω το φαγητό, που όλοι λένε ότι είναι τρομερό.

Αλήθεια, ποιο είναι το καλύτερο και το χειρότερο του να είσαι rockstar;

Ζεις το όνειρό σου και κάνεις αυτό που αγαπάς. Τόσο απλό. Το χειρότερο είναι ότι λείπεις πολύ από το σπίτι και τους δικούς σου ανθρώπους. Ίσως το μόνο άσχημο. Αν μπορούσαμε να φέρουμε το κοινό εκεί που είμαστε εμείς, θα ήταν το ιδανικό ροκσταριλίκι. Μεταξύ μας το λέμε Tour City – είναι ένα φανταστικό μέρος που έχουμε φτιάξει στο μυαλό μας (γέλια).

Πώς βλέπεις τις περίεργες εποχές που ζούμε;

Σε ό,τι αφορά την πολιτική συμβαίνουν πολλά πράγματα συγχρόνως και μου είναι αδύνατο να τα κατανοήσω όλα. Αισθάνομαι ότι υπάρχει μεγάλος διαχωρισμός μεταξύ των ανθρώπων -στην Αμερική τουλάχιστον- και το Διαδίκτυο μαζί με τα social media έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον που σε αναγκάζει κατά κάποιο τρόπο να διαλέξεις πλευρές και να θεωρείς εχθρό όποιον δεν συμφωνεί μαζί σου. Αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην ανθρωπότητα. Στο παρελθόν, ο κόσμος δεν σχολίαζε τις πολιτικές ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των άλλων και μπορούσες να είσαι φίλος με όλους.

Στα τραγούδια σας πάντως σχολιάζετε, κατά διαστήματα, κάποια κοινωνικά θέματα. Για παράδειγμα, ένα από τα τελευταία σας single είναι το Who Do You Trust?.

Ναι. Το συγκεκριμένο κομμάτι έχει να κάνει με τα fake news και το γεγονός ότι οδεύουμε σε μια εποχή που τα media βασίζονται περισσότερο στην άποψη και όχι στα πραγματικά γεγονότα. Θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο σχετικά με αυτό το θέμα. Πλέον, ο καθένας από εμάς θα πρέπει να ψαχτεί αλλιώς και να βρει επιπλέον πηγές αν θέλει να μάθει την αλήθεια. Είναι λυπηρό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.

Είναι σημαντικό μήνυμα, ειδικά αν σκεφτείς ότι πλησιάζουν και οι εκλογές σας.

Είμαι μπερδεμένος και πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο για τον κόσμο να καταλάβει όλα τα θέματα που τρέχουν. Προσωπικά, είμαι συντηρητικός σε κάποια θέματα και φιλελεύθερος σε άλλα. Το να διαλέξω πλευρά μού φαίνεται τρομερά δύσκολο.

Πίσω στα μουσικά: Ακούγοντας το τελευταίο σας άλμπουμ παρατήρησα ότι έχετε προσθέσει κάποια ηλεκτρονικά στοιχεία. Νιώσατε την ανάγκη να βάλετε κάποια καινούργιες πινελιές στον ήχο σας;

Είμαστε μια rock μπάντα και αυτό δεν αλλάζει. Θέλαμε όμως να δοκιμάσουμε κάποια νέα πράγματα και να πειραματιστούμε. Πάντα θαυμάζαμε τις μπάντες που εξελίσσονταν μέσα στα χρόνια και το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και εμείς.

Μιας και το ανέφερες, οι Papa Roach είναι από τα γκρουπ που έχουν εξελιχθεί τρομερά σε ό,τι αφορά το live performance μέσα στα χρόνια. Ήταν κάτι που το συζητήσατε και του δουλέψατε στοχευμένα ή ήρθε με φυσικό τρόπο;

Λίγο και απ’ τα δύο. Όταν ξεκινήσαμε, βλέπαμε show άλλων γκρουπ και μαθαίναμε από μπάντες που θαυμάζαμε και τύχαινε να κάνουμε περιοδείες μαζί. Μικρότεροι, ήμασταν αρκετά επιθετικοί σε ό,τι αφορά τον ήχο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζαμε τη μουσική. Είχαμε μια punk rock στάση, που μέσα στα χρόνια μετατράπηκε σε feel good vibes. Αυτό μας βοήθησε να καλύψουμε το κενό μεταξύ του να είμαστε νέοι και θυμωμένοι, με το σήμερα που έχουμε μεγαλώσει και ωριμάσει ως άνθρωποι και καλλιτέχνες.

Πλησιάζουμε προς το τέλος της δεκαετίας, ποιο ήταν το highlight για τους Papa Roach κατά την άποψή σου;

Δύσκολη ερώτηση. Για μένα ήταν η δημιουργία και η κυκλοφορία του Crooked Teeth. Ήρθαμε σε επαφή με νεότερους μουσικούς, που ήταν fans των Papa Roach μεγαλώνοντας, δουλέψαμε μαζί τους, δοκιμάσαμε πολλά πράγματα και κατά κάποιο τρόπο μας βοήθησαν να βρούμε πάλι τη «φλόγα». Τα κομμάτια ήταν old-school, αλλά η παραγωγή μοντέρνα. Αυτό μας έδωσε κίνητρο και μας ανανέωσε σαν μπάντα.

Αγαπημένο άλμπουμ του 2019;

Το Amo, των Bring me the Horizon. Στην αρχή δεν με τρέλανε αλλά σε βάθος χρόνου με κέρδισε.

Τι να περιμένουμε στα επερχόμενα live σας;

Αρχικά θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη από το ελληνικό κοινό που μας πήρε τόσο καιρό για να έρθουμε στη χώρα σας. Σε ό,τι αφορά τα live μας, να είστε έτοιμοι για ένα από τα πιο δυναμικά show που έχετε δει. Θα παίξουμε όλα τα hits και θα σας κάνουμε να χοροπηδάτε ασταμάτητα.

