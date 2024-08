Οι Συμμορίες Ναρκωτικών που Τρομοκρατούν την Πόλη του Χάλυβα της Αγγλίας

“Have you ever had gun smoke go in your face / Swear I can’t forget that taste”, ράπαρε ο φυλακισμένος αρχηγός συμμορίας ναρκωτικών Stephen Dunford όταν πυροβόλησε κατά λάθος ένα 12χρονο αγόρι πέρσι. “I was really trying to take him away / Then a youth got a stray”.

Το παιδί χτυπήθηκε στο πόδι και ένας φίλος του γλίτωσε παραλίγο τον θάνατο, όταν μια αδέσποτη σφαίρα τρύπησε την κουκούλα του αντί για τον λαιμό και το κεφάλι του. To περιστατικό που συνέβη μέρα μεσημέρι έξω από σαντουιτσάδικο στο Σέφιλντ ήταν ένα από τουλάχιστον 37 περιστατικά πυροβολισμών στην τέταρτη πιο πολυπληθή πόλη της Αγγλίας πέρσι.

Videos by VICE

Η χώρα συνήθως εστιάζει στη βία των συμμοριών στο Λονδίνο αλλά με πληθυσμό σχεδόν εννέα εκατομμυρίων, η ανάλυση του VICE δείχνει ότι το επίσημο ποσοστό περιστατικών πυροβολισμών στην πρωτεύουσα είναι το μισό από αυτό στην Πόλη του Χάλυβα, που έχει μόλις 600.000 κατοίκους. Φυσικά, οι επίσημες στατιστικές δεν λένε όλη την αλήθεια: κάποιοι ισχυρίζονται ότι στο Σέφιλντ συμβαίνουν περισσότερα απ’ όσα γνωρίζουν οι Αρχές.

«Περιστατικά πυροβολισμών συμβαίνουν σαν να μην ενδιαφέρεται κανείς και δεν καταγγέλλονται», λέει ο Anthony Olaseinde, διευθυντής της οργάνωσης νέων του Σέφιλντ Always an Alternative. «Δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στις κοινότητες και την αστυνομία. Νιώθουν ότι δεν μπορούν να τους μιλήσουν. Κανείς δεν θεωρεί ότι υπάρχει για να μας βοηθάει».

Περιστατικά έντονης βίας έχουν γίνει τόσο συνηθισμένα που σε μερικές περιοχές οι γονείς δεν αφήνουν τα παιδιά να πλησιάζουν στα παράθυρα για να αποφύγουν αδέσποτες σφαίρες. Αυτό μπορεί να ακούγεται σαν σκηνή από το Narcos κι όχι από τα προάστια του Γιόρκσερ αλλά τα ναρκωτικά κι εδώ είναι μεγάλη επιχείρηση και ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος.

«Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός χρηστών και όλοι θέλουν να πλουτίσουν», λέει ο Olaseinde.

Η Αστυνομία του Νότιου Γιόρκσερ, που καλύπτει το Σέφιλντ, σε απάντηση στα περιστατικά πυροβολισμών και τα αυξανόμενα ποσοστά μαχαιρωμάτων, έχει φτιάξει μια ένοπλη ομάδα εγκλήματος και μονάδα καταστολής βίας για να αντιμετωπίσει το έγκλημα. Με τόσους πυροβολισμούς το 2021 (στους οποίους περιλαμβάνεται και η δολοφονία ενός δικηγόρου τον Απρίλιο – υπάρχουν φόβοι στην αστυνομία ότι τα μέτρα επιβολής του νόμου δεν μπορούν να σταματήσουν την αιματοχυσία.

Ο ανακριτής επιθεωρητής Andy Shields του Νότιου Γιόρκσερ παραδέχτηκε πρόσφατα ότι οι προσπάθειες για την εξάλειψη των συμμοριών είναι τελικά μάταιες, αφού η αστυνομία δήλωσε ότι η πλειοψηφία των πυροβολισμών –πολλοί από τους οποίους ήταν απόπειρες φόνου– προκλήθηκαν από εντάσεις για την προμήθεια ναρκωτικών

«Αν βρούμε και διαλύσουμε μια οργανωμένη εγκληματική οργάνωση πρέπει να προσέχουμε να μην αφήσουμε κενό», είπε ο Shields. «Θα θέλαμε πολύ να μπορούσαμε να αφανίσουμε τελείως τις συμμορίες, αλλά όσο υπάρχει ζήτηση για ναρκωτικά θα υπάρχει προσφορά, διότι τα λεφτά είναι πολλά».

Ο πρώην μυστικός ανακριτής αρχιφύλακας Neil Woods, συγγραφέας του Drug Wars: the Terrifying Inside Story of Britain’s Drug Trade, λέει ότι η αυξημένη βία των συμμοριών είναι συχνά άμεσο αποτέλεσμα του ότι η αστυνομία διαταράσσει την αγορά των ναρκωτικών.

«Η αστυνομία πρέπει να είναι ειλικρινής με το κοινό για τη δραστηριότητά της. Τα στοιχεία επιτυχιών της αστυνομίας πρέπει να είναι η απουσία εγκλήματος, όχι η ύπαρξη δραστηριότητας της αστυνομίας. Υπάρχουν μέρη στην Αγγλία όπου οι επικεφαλής της αστυνομίας ακολουθούν τα στοιχεία που υπάρχουν για τα ναρκωτικά και πετυχαίνουν. Το Σέφιλντ είναι παράδειγμα του παλιού τρόπου, που προκαλεί τις παλιές ζημιές».

Σε μια συνάντηση των Αρχών στο Νότιο Γιόρσκερ στις 6 Σεπτεμβρίου, επισημάνθηκε ότι ο αριθμός των πυροβολισμών που καταγγέλθηκαν στο Σέφιλντ κατά τη διάρκεια επτά μηνών από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο του 2021 μειώθηκαν στο μισό, σε σχέση με την ίδια περίοδο την περασμένη χρονιά.

Επίσης, όμως, έγιναν δολοφονίες πρόσφατα στο Σέφιλντ. Στις 13 Μαΐου, ο 22χρονος Armend Xhika μαχαιρώθηκε θανάσιμα σε καβγά στον δρόμο και ένας άλλος άνδρας τραυματίστηκε βαριά. Στις 29 Ιουλίου, ο πατέρας δυο παιδιών, Anthony Sumner, 42 ετών μαχαιρώθηκε θανάσιμα στην ίδια περιοχή όπου ένας άλλος άνδρας, ο Danny Irons, 32 ετών επίσης, δολοφονήθηκε τον Απρίλιο.

Άλλος ένας άνδρας πρόσφατα υπέστη σοβαρά τραύματα όταν του επιτέθηκαν με ματσέτα, επειδή ντίλαρε έξω από την περιοχή της συμμορίας του και οι κάτοικοι λένε πως τα πράγματα έχουν γίνει άσχημα από τότε που οι ντίλερ έγιναν πιο ενεργοί.

«Είναι σαν επεισόδιο του Top Boy έξω από την πόρτα μου», λέει κάτοικος του Νίδερ Ετζ, περιοχή όπου έχουν συμβεί πολλά περιστατικά και λέει ότι είδε μάλιστα ένα πτώμα ένα πρωί. «Βρήκαμε ένα όπλο όταν μαζεύαμε σκουπίδια. Τα ναρκωτικά δημιουργούν την ανάγκη για όπλα στον δρόμο».

Η τοπική ιδιοκτήτρια επιχείρησης, που μίλησε με τον όρο της ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας, πιστεύει ότι όλα τα ναρκωτικά θα έπρεπε να είναι νόμιμα για να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος στην προμήθεια. «Θα ήταν καλύτερα από την κατάσταση που υπάρχει τώρα, που κάποιος εθισμένος στο κρακ πουλάει διάφορα σε ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας όλη μέρα. Είναι πολλά τα λεφτά».

Ο σύμβουλος των Εργατικών Ben Miskell λέει ότι αν ανάλογα περιστατικά ένοπλης βίας συνέβαιναν σε πιο πλούσιες περιοχές του Σέφιλντ θα υπήρχε μεγαλύτερη καταδίκη. «Οι αστυνομικοί μας προσπαθούν για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών αλλά είναι σαν τη γάτα με το ποντίκι και αναρωτιέται κανείς αν είναι ώρα να ξανασκεφτούμε ριζικά την εθνική πολιτική μας κατά των ναρκωτικών», λέει.

Ο Miskell πιστεύει ότι οι πολιτικοί δεν έχουν τα κότσια να επιβάλουν κινήσεις στο Γουεστμίνστερ να κινηθεί προς πολιτικές κατά των ναρκωτικών που δίνουν προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια. «Οι κοινότητές μας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Οι κάτοικοι μού λένε ότι συχνά ακούνε για περιστατικά που δεν καταγγέλλονται. Καμιά φορά είναι σαν την Άγρια Δύση εδώ πέρα».

Στην περιοχή που εκπροσωπεί, Παρκ και Άρμουρθορν, τα περιστατικά πυροβολισμών και μαχαιρωμάτων είναι τόσο συνηθισμένα που ο κόσμος συχνά δεν ταράζεται καν. «Έχουμε κατοίκους που έχουν απομακρύνει τον καναπέ από το παράθυρο για να προστατευτούν από αδέσποτες σφαίρες».

Στο μεταξύ ο πόλεμος συμμοριών του Σέφιλντ για τις περιοχές διακίνησης, τη φήμη και την εκδίκηση συνεχίζεται. Στο τέλος του 2020 ο Stephen Dunford είπε σε έναν αστυνομικό ότι ήταν επικηρυγμένος για 75.000 λίρες και νωρίτερα μες στη χρονιά η εισαγγελία τον κατηγόρησε ότι ενθάρρυνε τον ξάδερφό του να διαπράξει πυροβολισμό μέσα από κινούμενο αυτοκίνητο.

“I didn’t have my man bag, my ting was on my hip”, συνεχίζει το ραπάρισμά του. “Anytime I see man, I empty my clip.”

Περισσότερα από το VICE

Ο Τσέχωφ, το Hip Hop και ο Αγώνας της Γυναίκας Ενάντια σε Κάθε Μορφή Βίας

To Zine της Μαργαρίτας Παραδείση Σπάει τα Στερεότυπα για την Πολυσυντροφικότητα

Ο Παναγιώτης Ρουστέμης Αναζητά τα Όριά του στο Ράλι Ακρόπολις

Ακολουθήστε το VICE σε Facebook, Instagram και Twitter.