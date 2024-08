Οι Συνεργασίες Drake-Rick Ross Αποδεικνύουν Ότι Δεν Κάνουν Ποτέ Κακά Τραγούδια

Ο Drake και ο Rick Ross συνεργάζονται συχνά. Έναν μήνα μετά την κυκλοφορία του Money in the Grave’ συνεργάζονται ξανά στο Gold Roses, το τρίτο single από το επερχόμενο Port of Miami 2 του Rick Ross. Με το αργό beat και τους καθαρούς στίχους που περιγράφουν τα συναισθήματά τους, αυτό το ενδοσκοπικό single είναι η τελευταία υπενθύμιση πως αυτοί οι δύο ανταλλάσσουν αβίαστες ρίμες, όποτε κάνουν μαζί κομμάτι.

Αν η αξιομνημόνευτη ατάκα του Drake, “bitch, you wasn’t with me shooting in the gym” από το single του 2012 του Ross, Stay Scemin, ή οι στίχοι του Ross στο single του Drake το 2011, Lord Knows, αποτελούν ένδειξη, ο Ross και ο Drake είναι σίγουρα οι καλύτεροι συνεργάτες ο ένας για τον άλλον. Ακολουθεί μια λίστα με αξέχαστα singles τους που δείχνουν ότι οι δυο τους αποτελούν ένα από τα πιο συναρπαστικά ντουέτα του hip hop:

Videos by VICE

Aston Martin Music (2010)

Κορυφαία δισκογραφική στιγμή τους. Στο κομμάτι συμμετέχει, επίσης, η Chrisette Michele. Ήταν το τρίτο single από το τέταρτο άλμπουμ του Rick Ross, με τίτλο Teflon Don. Όπως υπονοεί ο τίτλος, υποτίθεται το ακούς όταν οδηγείς την Aston Martin σου, με το έτερο ήμισυ, για χαλάρωση. Ο Drake τραγουδάει για τα λάθη του στην προηγούμενή του σχέση και ο Ross ραπάρει για το πώς έχει εμμονή με την ερωμένη του. Πολύ Bonnie και Clyde φάση.

Lord Knows (2011)

Ο Drake και ο Ross μοιράζονται εμπνευσμένους στίχους σε αυτό το φοβερό κομμάτι, σε παραγωγή Just Blaze, από το βραβευμένο με Grammy Take Care του Drake. Φοβεροί στίχοι που δείχνουν γιατί είναι οι καλύτεροι στη φάση της rap και δεν είναι να αστειεύεσαι. Στο background, η gospel χορωδία σε συνδυασμό με τους στίχους που προκαλούν δέος τονίζουν πόσο ευλογημένοι είναι αυτοί οι rappers.

Free Spirit (2011)

Σε αντίθεση με τον τίτλο του τραγουδιού, ο Drake ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει η ερωμένη του να είναι ελεύθερο πνεύμα. Γι’ αυτό στο ρεφρέν λέει ότι θέλει να κάνει τατουάζ το όνομά του πάνω της για να ξέρει ότι όλο αυτό είναι αληθινό. Όσο λείπει, θέλει να διαβεβαιώσει ότι όλοι ξέρουν ότι είναι δικιά του. Οι στίχοι του Ross στο τέλος του κομματιού τονίζουν πόσο θέλει να τον κρατάει η σύντροφός του «γειωμένο». Παρόλο που το κομμάτι έχει πολλούς καλούς στίχους και από τους δύο rappers, σίγουρα βρομάει μισογυνισμό, καθώς και ο Drake και ο Ross αντιμετωπίζουν τις γυναίκες σαν ιδιοκτησία και απαιτούν κτητικά πράγματα για να καλύψουν τις ανασφάλειές τους.

Made Men (2011)

https://youtu.be/t3Mqi-Tv7q0

O Drake και ο Ross συναντιούνται ξανά και ραπάρουν τις τις χλιδάτες ζωές τους που περιλαμβάνουν χρήμα, γυναίκες και ρούχα σχεδιαστών. Ο Drake ραπάρει για την εμμονή του με τη Rihanna και ο Ross για το πώς η επιτυχία του τον κάνει να έχει όποια γυναίκα θέλει. Το single αυτό είναι γεμάτο στίχους που ενημερώνουν τους ακροατές ότι οι δυο τους σκοπεύουν να διαφεντέψουν στον χώρο της rap. Άλλο ένα παράδειγμα για το πώς δεν έχουν κάνει κακό κομμάτι.

I’m on One (2011)

Το κομμάτι του DJ Khaled, στο οποίο συμμετέχει και ο Lil Wayne, περιλαμβάνει μερικούς από τους καλύτερους στίχους του Drake και του Ross. Ενώ ο Drake ραπάρει για το πώς είναι ο νέος βασιλιάς του hip hop, ο Ross ριμάρει για το πόσες γυναίκες και αμάξια έχει. Το βίντεο είναι λίγο παλιό καθώς εμφανίζεται ένας Drake χωρίς μούσι και ο DJ Khaled που κρατάει ένα Four Loko.

Stay Schemin (2012)

Κυκλοφόρησε το 2012 στο mixtape Rich Forever. Το single όπου συμμετέχει και ο French Montana, μιλάει για την αφοσίωση στους φίλους ασχέτως της κατάστασης. Ο Ross μάς χαρίζει αργούς στίχους για το πώς προστατεύει τους φίλους του και τους στηρίζει, αλλά οι αμφιλεγόμενοι στίχοι του Drake είναι στο επίκεντρο. Οι στίχοι ήταν αντίδραση του Drake στο κράξιμο που του έκανε ο Common με το Sweet, ο στίχος “bitch, you wasn’t with me shootin’ in the gym” στόχευε μάλλον τη Vanessa Bryant, που τότε είχε κάνει αίτηση διαζυγίου από τον Kobe Bryant. To single ήταν ένα από τα πρώτα παραδείγματα του πώς οι στίχοι του Drake μπορούσαν να γίνουν trending θέματα.

Diced Pineapples (2012)

Σε μια από τις πιο ρομαντικές συνεργασίες τους, οι rappers εκφράζουν την αγάπη τους για τους συντρόφους τους. Το single, όπου συμμετέχει και ο Wale, ήταν στο πέμπτο άλμπουμ του Ross, God Forgives, I Don’t. Ενώ οι στίχοι του Wale δίνουν μια ποιητική χροιά, το ρεφρέν του Drake και οι στίχοι του Ross, τονίζουν πώς θέλουν να φέρονται στις ερωμένες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως και με το Aston Martin Music έτσι και το Diced Pinapples αποδεικνύει ότι ο Drake και ο Ross μπορούν να κάνουν κλασικά κομμάτια και στο R & B.

Pop That (2013)

Σε περίπτωση που ο τίτλος δεν σας λέει κάτι, το βίντεο δείχνει ξεκάθαρα τι θέλει να πει. Ο Ross και ο Drake καυχιούνται πόσο εύκολα βρίσκουν όποια γυναίκα θέλουν, ενώ εκφράζουν την αγάπη τους για γυναίκες με μεγάλα βυζιά και μεγάλους κώλους. Επίσης, είναι η πρώτη φορά που οι ακροατές ακούνε τον Drake να ραπάρει για το τωρινό του ψευδώνυμο, Champagne Papi.

Money in the Grave (2019)

Το Money in the Grave είναι κομμάτι ενός project με δύο κομμάτια που κυκλοφόρησε ο Drake τον προηγούμενο μήνα, για να τιμήσσει τους Toronto Raptors που κέρδισαν το πρωτάθλημα του NBA. Παρόλο που είχε περάσει καιρός από την τελευταία τους συνεργασία, οι στίχοι και των δύο θύμισαν στους ακροατές γιατί ταιριάζουν τέλεια μαζί σε οποιοδήποτε single.

Gold Roses (2019)

Στην τελευταία τους συνεργασία, ο Drake και ο Ross προκαλούν μια πιο μελαγχολική διάθεση καθώς εκφράζουν τα προβλήματά τους και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η καριέρα τους. Ο Drake τραγουδάει για μια αποτυχημένη σχέση ενώ ο Ross ραπάρει για το πώς δεν τον πειράζει που συχνά τον υποτιμούν (“I was nominated, but never won a Grammy, but I understand they’ll never understand me”).

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE US.

Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

Περισσότερα από το VICE

Μια Μέρα με τους «Φτωχοδιάβολους της Ανακύκλωσης» στη Θεσσαλονίκη

Αντικαπνιστικός Νόμος στην Ελλάδα: Μια Παρωδία 163 Ετών

Θαλάσσια Πλάσματα που Μοιάζουν με Νόστιμα Ιταλικά Πιάτα, με Σειρά Αξιολόγησης

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.