Oι Ταινίες που Δεν Πρέπει να Χάσεις στις Φετινές «Νύχτες Πρεμιέρας»

Οι Νύχτες Πρεμιέρας είναι ένα γλυκό καλωσόρισμα της Αθήνας στο φθινόπωρο. Για ακόμη μία χρονιά, το αγαπημένο φεστιβάλ των σινεφίλ, του φθινοπώρου και της πόλης είναι εδώ και υπόσχεται να συμβάλει δυναμικά στην προσπάθεια που κάνουμε, για να αφήσουμε ανώδυνα το καλοκαίρι πίσω μας.

Το φετινό ραντεβού (με μεγάλο χορηγό την Cosmote TV) έχει οριστεί για τις 20 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και την 1η Οκτωβρίου, στους κινηματογράφους Δαναός 1 & 2, Odeon Opera 1 & 2 και Ιντεάλ, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το πρόγραμμα που περιλαμβάνει 108 ταινίες μεγάλου μήκους, 57 μικρού μήκους και τρία διαγωνιστικά τμήματα. Ξεψάχνισα το πρόγραμμα και επέλεξα -με δυσκολία- κάποιες ταινίες που, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία, πρέπει οπωσδήποτε να δεις φέτος.

Mayhem

«Στελέχη κορυφαίου δικηγορικού γραφείου μεταμορφώνονται σε σαδιστικά κτήνη που διψούν για αίμα και σπέρμα, εξαιτίας ενός ιού που απελευθερώνει τις πιο βίαιες παρορμήσεις τους. Splatter αντικαπιταλιστική σάτιρα, με στοιχεία ζόμπι πανδημίας, σε ένα αδιανόητο b-movie με χαρτογιακάδες που λύνουν γραβάτες και βγάζουν τα μαχαίρια, κυριολεκτικά. Πρωταγωνιστεί ο Glen του Walking Dead». Τι παραπάνω μπορώ να πω γι’ αυτό το αιματοβαμμένο κομψοτέχνημα; Η περίληψη του έργου, αποτελεί από μόνη της έργο τέχνης. Υπάρχουν δύο είδη fan των ταινιών splatter, αυτοί που τις παρακολουθούν από μία κωμική οπτική γωνία και οι υπόλοιποι που τις έχουν στο μυαλό τους σαν ταινίες τρόμου. Σε όποια κατηγορία κι αν ανήκετε, μη χάσετε το Mayhem που επίσης θα προβληθεί μετά τα μεσάνυχτα.

Wonderstruck

Ας ξεκινήσουμε από την ταινία έναρξης του φεστιβάλ, που δεν είναι άλλη από το μαγικό Wonderstruck. Όπως μπορείτε να διαβάσετε και στο επίσημο site του φεστιβάλ, πρόκειται για ένα φιλμ που «ενώνει δύο ιστορίες από διαφορετικές εποχές, στην ίδια αρμονική αφήγηση. Η μία ιστορία μάς συστήνει ένα μοναχικό κορίτσι από το Νιού Τζέρσεϊ του 1927. Η άλλη, ένα ορφανό αγόρι από την επαρχιακή Μινεσότα του 1977. Οι δύο μικροί ήρωες εγκαταλείπουν τη γενέτειρά τους, ακολουθώντας μια παρόρμηση που τους οδηγεί στη Νέα Υόρκη και συνδέει τα φαινομενικά ξέχωρα πεπρωμένα τους». Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου του Αμερικανού illustrator Brian Selznick, την οποία υπογράφει σκηνοθετικά ο Todd Haynes. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην ταινία πρωταγωνιστεί μεταξύ άλλων και η υπέροχη Julianne Moore.

Donnie Darko

Πρόκειται για μία από τις κορυφαίες ταινίες των 00s, η οποία μάλιστα δεν έχει παιχτεί ποτέ σε ελληνική κινηματογραφική αίθουσα. Το αριστούργημα του one hit wonder δημιουργού Richard Kelly ακολουθείται από μια «κατάρα», μιας και κυκλοφόρησε έναν μήνα μετά από τις επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους και το γεγονός ότι περιλαμβάνει μια σκηνή με πτώση αεροπλάνου, δεν άφησε τότε πολλά περιθώρια προώθησης. Μάλιστα, ακόμη και στην Αμερική δεν πολυέπαιξε στους κινηματογράφους, αλλά κατάφερε τελικά να βρει το κοινό του, κυρίως από τα ράφια των βίντεο κλαμπ και τους διθυράμβους των κριτικών. Σύμφωνα με το Empire, το Donnie Darko είναι η τρίτη καλύτερη ανεξάρτητη ταινία όλων των εποχών, ενώ στην αντίστοιχη γενική λίστα με τις 100 καλύτερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, πλασαρίστηκε στην 63η θέση. Πρόκειται για ένα αριστούργημα που πρέπει να δεις πάνω από πέντε φορές, για να το πιάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι στο Διαδίκτυο υπάρχουν δεκάδες άρθρα και βίντεο που προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο της ταινίας. Καλό θα ήταν λοιπόν –μιας και μας έχει πιάσει και φρενίτιδα για το υπέροχο Stranger Things– να δούμε από που ξεκίνησαν όλα αυτά τα γεμάτα νοσταλγικά 80s μεταφυσικά μυστήρια και μάλιστα σε 4Κ ποιότητα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, για να σας ψήσω.

Το Αυτό (It)

Η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά της κλασικής μίνι τηλεοπτικής σειράς -ναι, ξέρω, μεγαλώσαμε σε ένα ψέμα, νομίζοντας ότι επρόκειτο για ταινία, ενώ ήταν απλώς δύο επεισόδια μονταρισμένα σε ένα- Το Αυτό, που αποτελεί μεταφορά της ομώνυμης νουβέλας τρόμου του υπέρτατου Stephen King στη μικρή οθόνη, θα είναι σύντομα εδώ. Το τρέιλερ άφησε πολλές υποσχέσεις και περιμένω με αγωνία να δω αν ο πολλά υποσχόμενος Bill Skarsgård θα καταφέρει να φτάσει, έστω και κοντά, στην άψογη απόδοση του Τim Curry στον ρόλο του Pennywise. Το φιλμ σάρωσε τα ταμεία στην Αμερική, ενώ οι κριτικές κάνουν λόγο για ένα αριστούργημα. Η συγκεκριμένη προβολή εντάσσεται στο κομμάτι του φεστιβάλ με τις ταινίες που θα παίξουν μετά τα μεσάνυχτα, γεγονός που δίνει μια έξτρα δόση τρόμου στην όλη φάση.

Call me by your name

Για πολλούς, είναι η ταινία της χρονιάς. Έχει αποσπάσει τρομερές κριτικές και στην Ελλάδα κάνει πρεμιέρα στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Η συνεργασία των Luca Guadagnino και James Ivory, μας μεταφέρει στην ιταλική ύπαιθρο του 1983 και στη ζωή ενός 17χρονου, του Elio. Ο γιος δύο ακαδημαϊκών, ως έφηβος που σέβεται τον εαυτό του, εξερευνά τον κόσμο της σεξουαλικότητας, αγγίζοντας την ενηλικίωση μέσω της αλληλεπίδρασής του με ένα ντόπιο κορίτσι, αλλά και τον 24χρονο Αμερικανό που βοηθά τον πατέρα του στις έρευνες που κάνει πάνω στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Το γεγονός δε, ότι στο soundtrack βρίσκουμε τον υπέροχο Sufjan Stevens, συμπεριλαμβάνεται βεβαίως στα θετικά της ταινίας.

The Florida Project

Από το Call Μe by Υour Name και τα πρώτα προβλήματα που «προσφέρει» απλόχερα η εφηβεία, μεταφερόμαστε στη Φλόριντα, για να θυμηθούμε μέσα από τη νέα ταινία του golden boy του ανεξάρτητου σινεμά, Sean Baker, τι σημαίνει να είσαι παιδί. Ένα τσούρμο πιτσιρίκια αναστατώνουν με τις σκανταλιές τους ένα μοτέλ που βρίσκεται στη σκιά του γνωστού θεματικού πάρκου της Disney, ενώ παράλληλα συμβαίνουν πράγματα τα οποία υποσυνείδητα σημαδεύουν τις ζωές τους. Άπαντες μιλούν για την ερμηνεία του τεράστιου Willem Dafoe και της μικρής Brooklynn Prince, ενώ το τρέιλερ της ταινίας -που έχει μπει στη λίστα μου με τις «άχαστες»- σε κάνει να θες να τη δεις σήμερα. Ραντεβού στα Όσκαρ.

Βonus: Τα μουσικά φιλμ

Οι Νύχτες Πρεμιέρας έχουν συνδέσει το όνομά τους και με την προβολή κάποιων εκ των σημαντικότερων μουσικών φιλμ/ντοκιμαντέρ της εκάστοτε χρονιάς. Έτσι και φέτος, θα δούμε υπέροχα φιλμ, όπως το Lost in France, που ακολουθεί τους Mogwai, Bis, Alex Kapranos, Arab Strap και άλλους, στην αναβίωση ενός θρυλικού ταξιδιού που είχαν κάνει 18 χρόνια νωρίτερα – από τη Γλασκώβη, στο Μορόν της Γαλλίας, με σκοπό να παίξουν σε ένα άσημο φεστιβάλ που τελικά εκτόξευσε τις καριέρες τους. Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη Niall McCann και του frontman των Mogwai, Stuart Braithwaite. Οι φίλοι του Elvis έχουν πολλούς λόγους να δουν το Promised Land του Eugene Jarecki, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το οδοιπορικό του frontman των Arab Strap, Aidan Moffat, στη Σκοτία, με σκοπό την εξερεύνηση της μουσικής κληρονομιάς του τόπου από τον οποίο κατάγεται. Το φιλμ έχει τίτλο Where Υou’re Μeant to Βe. Τέλος, δεν γίνεται να μην αναφέρουμε το Chasing Trane: The John Coltrane Documentary του John Scheinfeld, που, όπως μαρτυρά και ο τίτλος του, παρουσιάζει τη ζωή του τεράστιου jazz μουσικού John Coltrane.

