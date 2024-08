Οι Ταινίες που Είδαμε και Ξεχωρίσαμε Αυτήν τη Χρονιά

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο VICE US.

Πολλά πράγματα ήταν χάλια το 2017, αλλά ξέρετε τι δεν ήταν; Οι ταινίες. Εντάξει υπήρξαν και κάποιες χάλια ταινίες, αλλά το έχουμε ήδη ξεπεράσει. Παρακάτω ακολουθούν μερικές από αυτές που μας άρεσαν περισσότερο το 2017 – αν έχετε άλλη άποψη πείτε το.

Ο Θάνατος του Ιερού Ελαφιού

Η πέμπτη ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου, μας άνοιξε την πόρτα στο να δούμε τις συνέπειες όταν τα πράγματα αρχίζουν να καταρρέουν. Στις περισσότερες ταινίες βλέπουμε τους πρωταγωνιστές να βιώνουν τις συνέπειες των δικών τους αποφάσεων, αλλά όχι στο Ιερό Ελάφι. Η ζημιά έχει γίνει προτού καλά-καλά ξεκινήσει η ταινία – μια ελληνική τραγωδία.

– Emerson Rosentha

Okja

Η ιστορία του κοριτσιού με το αγαπημένο του superpig, υπήρξε η πιο ευχάριστη ταινία της χρονιάς και το πικρό αίσθημα που σου αφήνει την κάνει ακόμα πιο προσιτή. Η Κορεάτης σκηνοθέτης Bong Joon Ho διηγείται μια διεθνή ιστορία που ακολουθεί τη Mija, από την Νότια Κορέα ως τη Νέα Υόρκη για να σώσει το κατοικίδιο της, τον Okja.

– Beckett Mufson

Get Out

Η πιο σημαντική ταινία σχετικά με την αμερικανική φυλή. Κατάφερε να μπει στα box office και να κάνει τα The Stepford Wives και Being John Malkovich να μοιάζουν με το Meet the Parents.

– Emerson Rosenthal

The Florida Project

Μάλλον η πιο υποβλητική εξερεύνηση της παιδικής ηλικίας μετά το The 400 Blows. Είναι μια παραγματική, όμορφη και ανθρωπιστική πλευρά της πατρότητας, που χειρίζεται θέματα με ευγνωμοσύνη και χάρη. Χιλιάδες σκηνές από αυτήν την ταινία θα μείνουν μαζί μου για πάντα, πόσο μάλλον η ερμηνεία του Willem Dafoe.

– Larry Fitzmaurice

Blade Runner

Ορίστε μια διαφορετική άποψη: To Blade Runner 2049 ήταν μια καλή ταινία. Περιληπτικά, είναι ένα στενάχωρο φιλμ σχετικά με το γιατί πρέπει να παραιτηθείς από τη δουλειά σου. Είναι ένα sequel που μας δείχνει πως ακόμα και αν η φαντασία μας, μας πληγώσει, η καρδιά μας μπορεί να αντέξει.

– Emerson Rosenthal

Good Time

Τα αδέρφια Sadfie έχουν αποδειχθεί ειδικοί χρονικογράφοι των τραγικών πραγμάτων που συμβαίνουν στους ανθρώπους εξαιτίας της άτυχης αγάπης. Το Good Times είναι μάλλον η πιο δυναμική εξερεύνησή τους μέχρι τώρα. Ένα νέον εγκληματικό ταξίδι που θυμίζει Scorcese και κάθε σκηνή είναι γεμάτη ένταση, ενώ ο Robert Pattinson φαίνεται να εξελίσσεται σε έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς.

– Larry Fitzmaurice

mother!

Αν η προσπάθεια του Darren Aronofsky να εντυπωσιάσει την Jennifer Lawrence, ήταν η τελευταία ταινία που έχει γυριστεί, εμείς είμαστε εντάξει με αυτό.

– Emerson Rosenthal

Phantom Thread

Paul Thomas Anderson. Daniel Day-Lewis. Χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω; Δείτε την χωρίς να γνωρίζετε τίποτα και δεν θα απογοητευτείτε. Επίσης, επικροτήστε την Vicky Krieps.

– Larry Fitzmaurice

Call Me by Your Name

Μια ιστορία αγάπης για τις ηλικίες και αναμφησβήτητα ένα δυναμικό πορτρέτο της νεότητας και της εξερεύνησης του εαυτού. Δεν είναι η μόνη ταινία στη λίστα που καταλήγει με κάποιον να κλαίει -όχι δεν είναι spoiler, στο τέλος της ταινίας θα κλαις και εσύ.

– Larry Fitzmaurice

