Οι t.A.T.u Δεν Ήταν Τελικά ένα Queer Συγκρότημα, Όμως το «All the Things She Said» Ήταν μια Γροθιά στην Ομοφοβία

Υπάρχουν πολλά προβλήματα που θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί στο «All the Things She Said». Το κομμάτι, το οποίο κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2002 από το ρωσικό pop duo, t.A.T.u, ήταν ουσιαστικά το σενάριο του βρετανικού λεσβιακού δράματος Sugar Rush, συνοδευόμενο από euro-trance ήχους. Όμως, η Lena Katina και η Yulia Volkova δεν ήταν queer στην πραγματικότητα. Ήταν δύο ανοιχτά straight άτομα που υποδύονταν τα queer για το τραγούδι και το βίντεο-κλιπ. Εκτός από αυτό, η μπάντα τους δημιουργήθηκε από δύο μεγάλους άνδρες που είχαν στήσει οντισιόν ψάχνοντας έφηβες κοπέλες που θα φορούσαν σχολικές στολές και θα φιλιούνταν για να πουλήσουν δίσκους. Αν αυτό το βίντεο κυκλοφορούσε έναν χρόνο αργότερα, οι t.A.T.u μπορεί να είχαν βρεθεί στην ίδια προβληματική κατάσταση με τον Robin Thicke και την Iggy Azalea ή -το πιο πιθανό- η ιδέα για τη δημιουργία της μπάντας τους δεν θα είχε βγει ποτέ έξω από την αίθουσα συσκέψεων.



Όμως τότε τα πράγματα δεν ήταν όπως σήμερα, ήταν μια άλλη εποχή και το «All the Things She Said» έγινε κατευθείαν επιτυχία – για να το θέσουμε κομψά. Το κομμάτι ήταν νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες και παρέμεινε στα charts για 15 εβδομάδες μετά από αυτό. Πούλησε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, έγινε χρυσό σε επτά διαφορετικές χώρες και πλατινένιο σε πέντε – καθόλου άσχημα για ένα τραγούδι που φέρεται να γράφηκε όταν η Elena Kiper, ο άνθρωπος που έβαλε την υπογραφή του στους στίχους, κοιμήθηκε στην καρέκλα του οδοντιάτρου στη διάρκεια επέμβασης, ονειρεύτηκε ότι ήταν ερωτευμένη με μια άλλη γυναίκα, ξύπνησε ουρλιάζοντας «I’ve lost my mind» (Έχασα το μυαλό μου) και επιτόπου πήρε μολύβι και χαρτί, ως άλλη παράφρων psychic wizard που χρειαζόταν απλώς να μετατρέψει την αφήγηση του ασυνειδήτου της, σε τεράστια επιτυχία στις πίστες των clubs.

Φυσικά το κομμάτι και το βίντεο-κλιπ δίχασαν τις γνώμες. Όμως οι τηλεθεατές δεν έδειξαν να ενοχλούνται που το δίδυμο παρίστανε τα queer άτομα για να βγάλει λεφτά, την ίδια στιγμή που η φωνή των πραγματικά queer ατόμων δεν ακουγόταν αρκετά στον αέρα. Αυτό που τους τράβηξε περισσότερο την προσοχή ήταν η εικόνα δύο κοριτσιών που ήταν ντυμένα αποκαλυπτικά και φιλιόντουσαν, παρ’ όλο που παρόμοιες ετεροκεντρικές εικόνες κυριαρχούσαν στις οθόνες μας για χρόνια. Το ζεύγος Richard και Judy έκανε εκστρατεία υπέρ της απαγόρευσης του βίντεο-κλιπ, καθώς «ικανοποιούσε τις ορέξεις παιδεραστών» (παρά το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί ολόκληρα 80’s και 90’s και κανείς δεν είχε παραπονεθεί ότι η Britney έκανε σεξ με τον αέρα δίπλα στους σχολικούς φωριαμούς στο «…Baby One More Time»). Το ITV απαγόρεψε το βίντεο κλιπ από το CD:UK επειδή δεν ήταν «κατάλληλο για παιδιά» (και πάλι, είχε παρατηρήσει ποτέ κανείς τις ενσαρκώσεις της Madonna;). Το BBC στη συνέχεια αρνήθηκε να απαγορεύσει το βίντεο-κλιπ από το Top of the Pops, αν και είναι περίεργο που δεν το έδειξαν, αν σκεφτεί κανείς ότι ήταν κυριολεκτικά το μοναδικό τραγούδι που αγόραζε ο κόσμος για εβδομάδες.

Όμως είναι αδύνατον να παραβλέψει κανείς τη σκληρή πραγματικότητα: Το «All the Things She Said» είναι ένα απίστευτο pop τραγούδι. Με βάση και μόνο τη μουσική του, του αξίζει μια θέση στα άδυτα του pop, δίπλα στο «Believe» της Cher και το «Fetish» της Selena Gomez. Τα σύνθια που χτίζονται σιγά-σιγά στην εισαγωγή, το industrial beat που σπάει τζάμια, τα γλυκανάλατα απαλά φωνητικά που συνοδεύονται από σκοτεινούς, αιχμηρούς ήχους, το δραματικό ρεφρέν που δημιουργήθηκε για να το ουρλιάζεις μέχρι να νιώσεις ότι έχεις καταπιεί φλεγόμενες μπάλες – το «All the Things She Said» φτάνει όσο πιο κοντά στην τελειότητα μπορεί να φτάσει ένα club κομμάτι διάρκειας 3:48 λεπτών. Αν θέλεις να φτάσεις στον πυρήνα της διαχρονικής γοητείας του, μετά από τόσα χρόνια, είναι πραγματικά τόσο απλό.

Υπάρχουν όμως κι άλλοι λόγοι που το τραγούδι και το βίντεο-κλιπ έκαναν τέτοια επιτυχία. Στις μέρες μας, η απεικόνιση του queer είναι ίσως εξίσου δημοφιλής με το millennial ροζ, την αστρολογία και τα starter pack memes, όμως στις αρχές του 2000, οι ζωές μας απεικονίζονταν μόνο σε σαπουνόπερες ή μέσω των κλισέ που αναπαρήγε η pop κουλτούρα για τους gay άνδρες, οι οποίοι φάνταζαν πιο ευχάριστοι και «διασκεδαστικοί» στα straight πλήθη από ό,τι οι γυναικείοι και φυλοακαθόριστοι ομόλογοί τους. Για τον λόγο αυτό, πολλοί από εμάς συμβιβαστήκαμε με οτιδήποτε έφερε την παραμικρή ομοιότητα με την προσωπική μας αφήγηση, ακόμα και αν δεν ήταν αυθεντικό, ή ακόμα και αν ήταν προβληματικό και ξεκάθαρα trash (βλέπε: «I Kissed a Girl» της Katy Perry). Ποιος ξέρει αν θα ήταν τόσο δημοφιλές το τραγούδι αν είχε κυκλοφορήσει το 2017 -σε μια εποχή όπου pop stars όπως η Halsey και η Kehlani δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν το θηλυκό γένος στα τραγούδια τους- όμως εκείνη την εποχή, τέτοια κομμάτια ήταν ελάχιστα.

Παρ’ όλο, λοιπόν, που οι t.A.T.u δεν ήταν ακριβώς «αυθεντικές», έχει καμία σημασία; Ή μάλλον, ακριβέστερα, είχε καμία σημασία τότε; Εξακολουθούν να δίνουν φωνή στους αγχώδεις και μπερδεμένους queer εφήβους, μια φωνή την οποία εμείς τότε μετατρέψαμε σε ύμνο. Κατά κάποιον τρόπο, υπάρχει ένα στοιχείο queer νοσταλγίας κάθε φορά που το τραγούδι ηχεί στα σκοτεινά, κολλώδη πατώματα του Dalston Superstore ή παίζει στο ιδρωμένο υπόγειο του Vogue Fabrics. Παρ’ όλα αυτά, στα χρόνια που ακολούθησαν, το ήμισυ του διδύμου έκανε κάποια σοκαριστικά και χονδροειδέστατα σχόλια. «Μου φαίνεται ότι οι λεσβίες είναι πολύ πιο ωραίες αισθητικά από ό,τι δύο άνδρες που κρατιούνται χέρι χέρι ή φιλιούνται. Θέλω να πω ότι δεν είμαι κατά των gay, απλώς θέλω ο γιος μου να γίνει άνδρας με τα όλα του, όχι αδερφή», είπε το 2014 η Volkova, ενώ η Katina έσπευσε να ξεκαθαρίσει τη θέση της γύρω από το queer στο Facebook, λίγες μέρες αργότερα. Είναι απίστευτο και ταυτόχρονα αποκρουστικό που η Volkova εκμεταλλεύτηκε την LGBTQ κοινότητα και στη συνέχεια την απέρριψε. Όπως συμβαίνει με πολλά προβληματικά αγαπημένα είδωλα, μερικοί παίρνουν πίσω με το ένα χέρι αυτό που δίνει το άλλο.

Επομένως, ναι, αυτό το κομμάτι είναι το μοναδικό θετικό πράγμα που έκανε αυτό το ζεύγος – ακόμα και αυτό, δεν ήταν η αρχική τους πρόθεση. Πράγματι, όταν περάσουν 15 χρόνια, είναι εύκολο να συγκινηθείς με κάτι μόνο και μόνο επειδή κατάφερε να μας χαρίσει εμβληματικές εικόνες με την καταρρακτώδη βροχή και τα συρματοπλέγματα και επειδή έχει ένα δραματικό ρεφρέν που ακούγεται τέλειο όταν έχεις πιει. Όμως δεν νομίζω ότι αποδίδω στο «All the Things She Said» έναν συναισθηματισμό που δεν του αρμόζει. Ειλικρινά, ακούστε το τώρα – είναι απίστευτα πιασάρικο. Επίσης έδωσε σε εμάς τα queer κορίτσια την ευκαιρία να αναδιαμορφώσουμε ένα τέχνασμα του marketing, κάνοντάς το κάτι ισχυρό – παρά την κραυγαλέα, ντροπιαστική ομοφοβία. Και παρ’ όλο που σε καμία περίπτωση δεν έγιναν queer icons τα μέλη αυτής της μπάντας, η μετα-Τραμπική ανάγκη για κορίτσια που φιλιούνται στη βροχή υπό τους ήχους ενός φρικουλιάρικου rock-trance υβριδίου δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Εγώ, πάντως, είμαι εδώ γι’ αυτό.

