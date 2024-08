Οι Τεφλόν Είναι μια Ελληνόφωνη Post Rock Μπάντα που Δεν Κολλάει Πουθενά

Οι Τεφλόν είναι μια μπάντα που θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως κινείται στο ευρύ πλαίσιο του post rock -που στα μέρη μας χαίρει μεγάλης αναγνώρισης-, αλλά στην πραγματικότητα, θέτοντάς το κάπως λαϊκά, «παίζουν μπάλα» μόνοι τους. Πορεύονται ως συλλογικότητα από το 2007, όμως, μέσα σε αυτά τα δέκα χρόνια, έχουν κυκλοφορήσει μόλις δύο δίσκους. Τον ομώνυμο του 2014 και το ολόφρεσκο «Κομμάτια από τα Ερείπια», το οποίο, θα παρουσιάσουν απόψε το βράδυ στο six d.o.g.s.. Με αφορμή την όμορφη αυτή βραδιά που αναμένεται να μας χαρίσουν, επικοινώνησα μαζί τους για να μάθω περισσότερα γι’ αυτήν τη μουσική κολεκτίβα και να κάνω μια μικρή κουβέντα μαζί τους περί εγχώριας σκηνής, post rock και τη χρήση των ελληνικών πάνω από alternative ήχους.

VICE: Πριν από λίγες εβδομάδες κυκλοφόρησε ο νέος σας δίσκος. Πού σας βρίσκουμε καλλιτεχνικά και ποια είναι η ιστορία πίσω από αυτόν;

Τεφλόν: Το «Κομμάτια από τα Ερείπια» είναι ο δεύτερος δίσκος μας και είναι ένα εγχείρημα σε εξέλιξη. Ξεκίνησε με τη σύνθεση των τραγουδιών και το γράψιμο των στίχων το 2014-2015 και συνεχίζεται ακόμα. Δημιουργικά είμαστε στη φάση προετοιμασίας για την παρουσίασή του και οργανώνουμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να τον ταξιδέψουμε συναυλιακά σε όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις.

Το άλμπουμ διανέμεται από τη -σχεδόν- νεοσύστατη United We Fly. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία;

Μετά και το mastering του άλμπουμ, ξεκίνησε μια διερευνητική περίοδος σχετικά με την έκδοσή του. Βρεθήκαμε, λοιπόν, να μιλάμε με την United We Fly. Τελικά, αποφασίσαμε ότι για πολλούς διαφορετικούς λόγους θα κυκλοφορήσουμε μόνοι μας τον δίσκο σε βινύλιο και η United We Fly θα αναλάβει τη διανομή, καθώς και θα μας βοηθήσει με την παρουσίαση. Γενικά, είναι μια εύκολη συνεργασία, μιας και μέχρι τώρα υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και κοινή στόχευση.

Δεν έχουμε πρόβλημα με τις ταμπέλες για το είδος μουσικής που παίζουμε. Αρκεί να μην τις βάζουμε εμείς.

Ποιες είναι οι διαφορές του «Κομμάτια από τα Ερείπια» σε σχέση με το ομώνυμο ντεμπούτο σας που κυκλοφόρησε το 2014;

Ο πρώτος δίσκος είναι περισσότερο μια συλλογή τραγουδιών που γράψαμε μέσα σε τρία-τέσσερα χρόνια και με αρκετά διαλείμματα. Κάποια από τα συστατικά του μέρη είναι τα spoken φωνητικά και τα ακουστικά όργανα, και αντανακλά -με εξαιρέσεις- μια τελείως διαφορετική φάση της ζωής μας.

Αντίθετα, τα «Κομμάτια από τα Ερείπια» είναι το παράγωγο ενός πολύ έντονου χρόνου, με έντονη κοινωνική και πολιτική κινητικότητα, που αποτυπώθηκε και στις προσωπικότητές μας. Ταυτόχρονα, καινούρια ακούσματα επηρέασαν τον ήχο μας, κάνοντάς τον πιο ηλεκτρικό και -ίσως- πιο σκληρό.

Σε πρόσφατη συνέντευξή σας διάβασα ότι τα κομμάτια του άλμπουμ καταπιάνονται, κατά κάποιον τρόπο, με ένα ενιαίο θέμα. Πρόκειται για concept album ή κάτι άλλο;

Τα τραγούδια γράφτηκαν τόσο κοντά το ένα στο άλλο, που το αποτέλεσμα είναι εκ των πραγμάτων ενιαίο θεματικά. Δηλαδή, δεν είχαμε στον νου μας τη δημιουργία ενός concept album – ούτε καλά-καλά το είχαμε αντιληφθεί ως τέτοιο πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το εικαστικό του. Σε εκείνη τη συζήτηση συνειδητοποιήσαμε ότι όλα τα τραγούδια γυροφέρνουν το ίδιο αίσθημα – σε διαφορετικές, μάλλον, εκφάνσεις του.

Ισχύει ότι το όνομα Τεφλόν, σας ήρθε υπό συνθήκες πίεσης;

Ισχύει εντελώς. Είχαμε τρεις μέρες, ώστε πέντε άτομα -με οκτώ διαφορετικές αισθητικές- να σκεφτούν ένα όνομα. Είναι αλήθεια ότι στα λόγια, τα ονόματα και τα ρούχα, δεν συμφωνούμε. Μόνο στη μουσική και το φαγητό.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για μια «άνθηση» της εγχώριας underground σκηνής. Εσείς, αισθάνεστε πως ανήκετε σε αυτήν;

Σίγουρα μαθαίνουμε όλοι μας την ύπαρξη πολλών συγκροτημάτων. Πράγμα που δεν ξέρουμε αν οφείλεται στην ευκολία που δίνει το Διαδίκτυο ή σε κάποια πραγματική άνθηση. Βλέπουμε δουλειές που είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες και εμπνευσμένες. Όμως, μάλλον, είμαστε ακόμα μακριά -ή έστω στα πρώτα στάδια- από την ύπαρξη σκηνής, αν θεωρήσουμε ότι σκηνή σημαίνει ένα πιο οργανωμένο σχήμα, από πλευράς επικοινωνίας και συνεργασιών μεταξύ των συγκροτημάτων και φυσικά από την πλευρά ύπαρξης ενός πολυπληθούς και αφοσιωμένου κοινού. Αν έπρεπε να μιλήσουμε για άνθηση, μάλλον θα την εντοπίζαμε περισσότερο στην ποιότητα της μουσικής που ακούμε. Και αυτό με τη σειρά του φαίνεται λογικό, την εποχή που μπορείς να έχεις τόσο εύκολη πρόσβαση σε τόση πολλή μουσική. Επιπλέον, φαίνεται ότι η κοινότητα των μουσικών δουλεύει πιο αφοσιωμένα και σκληρά.

Αλήθεια, αποδέχεστε την ταμπέλα της post rock μπάντας;

Δεν έχουμε πρόβλημα με τις ταμπέλες για το είδος μουσικής που παίζουμε. Αρκεί να μην τις βάζουμε εμείς.

Η ελληνική σκηνή είναι ίσως η μόνη που θέτει στους καλλιτέχνες το ερώτημα «γιατί τραγουδάτε στα αγγλικά» ή «γιατί ελληνικά». Πιστεύετε πως έχει τόση σημασία;

Φυσικά και έχει σημασία, αλλά μάλλον για διαφορετικούς λόγους από τους εντελώς προφανείς. Για παράδειγμα, η δυσκολία μελοποίησης ελληνικών στίχων σε μελωδίες «δυτικής μουσικής» ή το πόσο διαφορετικό είναι να εκφράζεσαι στη γλώσσα που σκέφτεσαι, ή ακόμα και το πώς κάποια θέματα είναι δύσκολο να εκφραστούν με το επιθυμητό βάθος σε σχέση με τη γλώσσα γραφής, είναι σημαντικά ζητήματα που καθορίζουν και την αξία ενός τραγουδιού. Κατά τα άλλα, το σημείο ισορροπίας ανάμεσα στο κατά πόσο οι στίχοι καθορίζουν ένα τραγούδι ή συνοδεύουν/υπηρετούν τη μουσική, ή το πώς κάποιες φορές, ακόμα και αν δεν ξέρεις τι λέει ή δεν ακούς τις λέξεις που χρησιμοποιεί κάποιος, καταλαβαίνεις το πώς νιώθει, είναι ένα μυστήριο.

Ποια είναι η πιο όμορφη ανάμνηση που έχετε μέχρι στιγμής από την μπάντα;

Η συναυλία της παρουσίασης του δίσκου «Κομμάτια από τα Ερείπια» στο six d.o.g.s απόψε.

Ιδανικά, θέλουμε το καλοκαίρι να αρχίσουμε να οργανώνουμε το υλικό που υπάρχει ήδη για τον επόμενο δίσκο.

Έχετε φτιάξει κι ένα στούντιο στο οποίο ηχογραφείτε. Πόσο σας έχει βοηθήσει αυτό ως καλλιτέχνες και σε ποιους τομείς;

Πέραν της προφανής ελευθερίας χρόνου που μας έχει προσφέρει, δηλαδή να περνάμε ώρες στο στούντιο δουλεύοντας τις ιδέες μας όσο χρειαζόμαστε -και αντέχουμε-, σίγουρα, το να μοιράζεσαι πέρα από τη διαχείριση του συγκροτήματος, τη διαχείριση ενός χώρου και τελικά, πολύ περισσότερο χρόνο μέσα σε αυτόν, σίγουρα μας έχει επηρεάσει με τρόπους που δεν τους αντιλαμβανόμαστε ακριβώς.

Τι θα παρουσιάσετε στο six d.o.g.s.;

Θα παίξουμε τα τραγούδια του δίσκου ζωντανά, όπως τα ηχογραφήσαμε, αλλά σε διαφορετική σειρά. Μαζί με αυτά θα παίξουμε και μερικά τραγούδια απ’ τον πρώτο δίσκο. Θα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα φωτιστική πρόταση από τον Αζαρία και σίγουρα πολλά βινύλια στον χώρο. Αυτά σίγουρα και κάποια άλλα ενδεχομένως.

Τα επόμενα σχέδιά σας;

Αυτόν τον χρόνο θέλουμε να κάνουμε όσες περισσότερες συναυλίες εκτός Αθήνας γίνεται και, ιδανικά, το καλοκαίρι να αρχίσουμε να οργανώνουμε το υλικό που υπάρχει ήδη για τον επόμενο δίσκο.

Ακολουθήστε τους Τεφλόν σε Facebook, Bandcamp και Soundcloud.

