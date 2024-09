Όλοι Είναι Μπλεγμένοι με το Αποτέλεσμα των Βρετανικών Εκλογών – Ας Πάρουμε τα Πράγματα από την Αρχή

Μία άγνωστη ημέρα ξημέρωσε για τη Βρετανία. Από τότε που ανέλαβε την ηγεσία της χώρας, η Theresa May -μία πολιτικός γνωστή για τη μετριοπάθειά της – είπε οκτώ φορές ότι δεν θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Παρά την υπόσχεσή της, οδήγησε τη χώρα σε πρόωρες κάλπες. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει την έστω οριακή απόλυτη πλειοψηφία που απολάμβαναν οι Συντηρητικοί στη Βουλή. Αντίθετα, οι Εργατικοί εξασφάλισαν 31 έδρες περισσότερες από τις προηγούμενες εκλογές, εξασφαλίζοντας ένα ποσοστό πάνω από το 40%. Ο ηγέτης των Εργατικών, Jeremy Corbyn, σκιαγραφόμενος από πολλούς μέσα στο κόμμα του ως «ανίκανος για να εκλεγεί», φαίνεται πως κερδίζει πολιτικό χρόνο. Στους ηττημένους των εκλογών μάλλον βρίσκεται και το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας (SNP), που είδε 21 έδρες του να πηγαίνουν σε Εργατικούς, Συντηρητικούς και Φιλελεύθερους-Δημοκράτες.

Τι θα γίνει με το Brexit;

Το σχέδιο της Theresa May —που κάποιοι αποκάλεσαν έναν «επαίσχυντο οπορτουνισμό»— αποσκοπούσε σε δύο πράγματα. Πρώτον, οι Συντηρητικοί ήθελαν να θάψουν πολιτικά τον Jeremy Corbyn και τους Εργατικούς, εκμεταλλευόμενοι την έντονη εσωκομματική αντιπολίτευση από τη δεξιά πτέρυγα του κόμματος. Δεύτερον, ήθελαν να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση απέναντι στις Βρυξέλλες, ενόψει της έναρξης των συζητήσεων για το Brexit. Η μεγάλη διαφορά που έδιναν στην Theresa May οι δημοσκοπήσεις, το πολιτικό κεφάλαιό της ως μιας πολιτικού με know-how, η σχεδόν καθολική στήριξη του βρετανικού τύπου και η εσωστρέφεια των Εργατικών έδειχναν ότι η χθεσινή εκλογική νύχτα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία μεγάλη νίκη.

Μεγάλη μερίδα των Βρετανών πιστεύει ότι ήρθε η ώρα να μπει τέλος στην λιτότητα και ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε σχολεία, νοσοκομεία, σπίτια και δημόσιες υπηρεσίες

Τελικά έγινε εφιάλτης. Κανένα κόμμα δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στη βουλή, η Βρετανία έχασε έδαφος στις διαπραγματεύσεις με το Brexit, όπου οι Βρυξέλλες έχουν πια το πάνω χέρι, και η Theresa May έχει ένα κόμμα στα πρόθυρα της διάλυσης, αφού οι βουλευτές υπέρ της ΕΕ θα πιέσουν για ένα πιο βελούδινο Brexit, την ώρα που η δεξιά πτέρυγα θα πιέσει για ένα ακόμα σκληρότερο Brexit. Η Theresa May, πληγωμένη από στροφές 180 μοιρών που δεν απέδωσαν εκλογικά, είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να βάλει το κόμμα και την πολιτική κατάσταση σε μια τάξη.

Ο Corbyn είναι ο μεγάλος νικητής

Η ήττα της May είναι μισή νίκη για τους Εργατικούς, που αύξησαν τις έδρες τους κατά 31 βουλευτές. Πράγματι, θα ήταν ανακριβές να πούμε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα οφείλεται μόνο στους χειρισμούς της May και των συνεργατών της. Οφείλεται και στο ότι μία μεγάλη μερίδα Βρετανών —το ποσοστό που εξασφάλισε ο Corbyn ξεπερνά κατά πολύ το αντίστοιχο του Blair το 2005— πιστεύει ότι ήρθε η ώρα να μπει τέλος στην λιτότητα που για χρόνια εφαρμόζουν οι Συντηρητικοί και ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε σχολεία, νοσοκομεία, σπίτια, σώματα ασφαλείας και δημόσιες υπηρεσίες. Ας μην ξεχνάμε ότι η Theresa May που με αφορμή την τρομοκρατία κατηγορούσε τον Corbyn για ανικανότητα σε θέματα ασφαλείας, ήταν η υπουργός Εσωτερικών που υπό τον David Cameron έκανε συνεψείς περικοπές στα σώματα ασφαλείας, τα οποία σήμερα πρέπει να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία.



Ο Jeremy Corbyn πανηγυρίζει για το αποτέλεσμα των εκλογών με το χειρότερο «κόλλα πέντε» που έχουμε δει ποτέ

Ο Corbyn έχει ένα άλλο ένα κέρδος από τις χθεσινές εκλογές: τη γενιά κάτω των 30, που υφίσταται όσο καμία άλλη ηλικιακή ομάδα τις συνέπειες των πολιτικών λιτότητας: αυξημένο κόστος σπουδών, περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες, ανασφάλεια στην αγορά εργασίας, υψηλά ενοίκια. Μεγάλο μέρος αυτής της γενιάς κινητοποιήθηκε για πρώτη φορά δείχνοντας ότι θέλει τον ηγέτη των Εργατικών στην Downing Street. Αν το σενάριο μιας κυβέρνησης των Εργατικών είναι ακόμα μακριά, η προοπτική της μάλλον δεν είναι και τόσο.

Ο Jeremy Corbyn ζήτησε από την Theresa May να παραιτηθεί, ενώ ο Εργατικός John McDonnell είπε ότι οι Εργατικοί είναι έτοιμοι να σχηματίσουν κυβέρνηση μειοψηφίας, προσθέτοντας ότι αυτή θα γίνει «χωρίς συμφωνίες» και ότι το κόμμα θα κάνει προγραμματικές δηλώσεις ζητώντας από τα κόμματα μειοψηφίας να την στηρίξουν».

Ποιός θα σχηματίσει κυβέρνηση;

Παρότι η Theresa May είχε πει ότι και μία μικρή απώλεια εδρών θα ισοδυναμούσε με ήττα, φαίνεται ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί και θα επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση πλειψοφίας. Πηγές αναφέρουν ότι έχει έρθει σε συμφωνία με το κόμμα Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP) της Βόρειας Ιρλανδίας. Οι έδρες των Συντηρητικών και του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος εξασφαλίζουν στη May μία οριακή πλειοψηφία τριών εδρών, μιας παραπάνω από αυτές που είχε το Συντηρητικό Κόμμα πριν τις εκλογές. Πηγές από το κόμμα αναφέρουν ότι η βάση της συμφωνίας ήταν ο κοινός φόβος των δύο πλευρών ότι ο Jeremy Corbyn θα μπορούσε να γίνει πρωθυπουργός.



Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Downing Street, η Βρετανίδα πρωθυπουργός πρόκειται να μεταβεί στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ στις 11:30 τοπική ώρα (13:30 ώρα Ελλάδος), προκειμένου να ζητήσει από τη Βασίλισσα Ελισάβετ εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

