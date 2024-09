Οργασμός με Ερεθισμό των Θηλών: Οδηγός για Αρχάριους

Όπως όλες οι ερωτογενείς ζώνες, οι ρώγες, όταν ερεθίζονται, προκαλούν απολαυστικές αισθήσεις, χάρη στις εκατοντάδες νευρικές απολήξεις που υπάρχουν σε κάθε ρώτα. Σε μια μελέτη του 2011, οι επιστήμονες διαπίστωσαν πως όταν κάποιος παίζει με τις ρώγες σου ενεργοποιείται η ίδια περιοχή στον εγκέφαλο, που ενεργοποιείται με την κολπική ή κλειτοριδική διέγερση.

Ο ερεθισμός των θηλών δεν αφορά μόνο γυναίκες. Και οι άνδρες έχουν ευαίσθητες ρώγες και αν ασχοληθείς μαζί τους μπορείς να προσφέρεις στον σύντροφό σου έναν εκπληκτικό οργασμό.

Για να πετύχεις τον οργασμό μέσω των θηλών, συγκεντρώσαμε μερικές συμβουλές από τη Δρ. Megan Stubbs, σεξολόγο και συγγραφέα του “Playing Without A Partner: A Single’s Guide to Sex, Dating, and Happiness”.

VICE: Είναι δυνατόν να έχει κανείς οργασμό μόνο με ερεθισμό των θηλών;

Megan Stubbs: Ναι, με αστερίσκο. Οι ρώγες είναι γεμάτες νευρικές απολήξεις και «φωτίζουν» πολλά μονοπάτια ηδονής. Παρόλα αυτά πιστεύω πως μόνο ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού μπορεί να τελειώσει μόνο με ερεθισμό των θηλών. Αν διευρύνουμε, όμως, τον ορισμό για τον οργασμό μέσω των θηλών μπορούμε να συμπεριλάβουμε περισσότερα άτομα. Η διέγερση των θηλών μπορεί να προσθέσει άλλη μια διάσταση αισθητηριακής σεξουαλικής απόλαυσης. Μαζί με την κλειτοριδική διέγερση μπορεί να προσφέρει συνδυαστική οργασμική εμπειρία. Πραγματικά εξαρτάται από τον καθέναν και πώς αντιδρά το σώμα του.

Μπορούν και οι άνδρες να έχουν οργασμό με ερεθισμό των θηλών;

Ναι και οι ανδρικές θηλές είναι ευαίσθητες. Όπως είπα, δεν μπορούν όλοι να έχουν οργασμό μόνο με τον ερεθισμό των θηλών, αν και είναι ένα πολύ καλό extra.

Υπάρχουν συμβουλές για να πετύχει κανείς αυτόν τον οργασμό;

Εξαρτάται από το πόσο ευαίσθητες είναι οι ρώγες σου, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείς να κάνεις για να εντείνεις αυτές τις αισθήσεις και να το πετύχεις:

Μην το κάνεις με σκοπό

Ποτέ δεν θέλω κάποιος να νιώθει την πίεση να είναι κάπως ή να πετύχει έναν στόχο. Παρόλα αυτά μπορείς να δοκιμάσεις πολλά διαφορετικά πράγματα όταν αυνανίζεσαι, για να δεις πώς είναι. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε τις αισθήσεις καθώς εντείνονται.

Δοκίμασε διάφορες τεχνικές

Μπορείς να ξεκινήσεις σφίγγοντας απαλά το στήθος σου και ύστερα να προχωρήσεις στη θηλαία άλω, και στο τέλος να αγγίξεις τις ρώγες σου. Μπορείς να το κάνεις όσο απαλά ή δυνατά θέλεις, απλώς σιγά σιγά. Πρέπει να δοκιμάσεις για να δεις ποια τεχνική σου κάνει. Ίσως σου αρέσει να τις χτυπάς απαλά με το δάχτυλό σου. Ίσως απαλά αγγίγματα; Μπορείς επίσης να την τρίψεις ανάμεσα στα δάχτυλά σου. Δοκίμασε να αλλάξεις την πίεση καθώς τσιμπάς τις ρώγες σου. Μπορείς επίσης να δοκιμάσεις να τις στρίψεις για να δεις αν σου αρέσει.

Αν το δοκιμάσεις με σύντροφο πες του να σε γλείψει. Μπορεί να δοκιμάσει διάφορες τεχνικές, ας πούμε να χρησιμοποιεί την άκρη της γλώσσας ολόκληρη τη γλώσσα. Μπορεί να τις δαγκώσει και λίγο.

Δοκίμασε gadgets

Δεν χρειάζεται πάντα να παίρνεις τα πράγματα στα χέρια σου. Υπάρχουν πολλά χρήσιμα παιχνίδια για ερεθισμό των θηλών. Αν λοιπόν έχεις περιπετειώδη διάθεση δοκίμασε. Μπορεί να σου αρέσει η πίεση από τα μανταλάκια για ρώγες. Περιορίζουν και επαναφέρουν τη ροή αίματος στις ρώγες σου, δημιουργώντας διάφορες αισθήσεις. Ίσως να χρησιμοποιήσεις βεντούζες θηλών; Λειτουργούν σαν στόμα στις ρώγες, τις πιάνουν καλά ενώ ταυτόχρονα δεν ασκούν μεγάλη πίεση.

Να έχεις υπομονή

Μπορεί να μην έχεις αμέσως το αποτέλεσμα που θέλεις. Ίσως χρειαστεί να αλλάζεις το άγγιγμά σου για κάποιες μέρες. Επιπλέον, το ζήτημα είναι η απόλαυση όχι να τελειώσεις. Αν τελειώσεις, τέλεια. Αν όχι, δεν πειράζει. Τουλάχιστον θα το έχεις απολαύσει και θα έχεις μάθει καλύτερα το σώμα σου.

