Όταν Έχεις Όλες τις Ενδείξεις της Εγκυμοσύνης, Εκτός από το Ίδιο το Μωρό

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Broadly.

Όταν η Cristal Lujan ξεκίνησε να εμφανίζει τα τυπικά συμπτώματα της εγκυμοσύνης στα πρώτα στάδια, όπως κόπωση, ζάλη και κράμπες, σάστισε. Η Lujan έκανε πολλά τεστ εγκυμοσύνης στο σπίτι, τα οποία όμως ήταν πάντα αρνητικά. Μόνο όταν ξεκίνησε να μεγαλώνει η κοιλιά της λίγους μήνες αργότερα –κάνοντάς τη να δείχνει εμφανώς ότι κυοφορεί– απευθύνθηκε σε γιατρό. Είχε, μάλιστα, ακόμη και τις συσπάσεις Braxton-Hicks –οι οποίες εμφανίζονται συνήθως κατά το τρίτο, ή μερικές φορές το δεύτερο, τρίμηνο–, όταν πίστευε ότι πλέον βρισκόταν στη 13η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της.

Videos by VICE

«Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι ήμουν έγκυος», είπε η 31χρονη νοσοκόμα. «Είχα μεγάλη συναισθηματική φόρτιση και έκλαιγα πολύ. Ήμουν ευέξαπτη και ένιωθα ευάλωτη».

Οι γιατροί έστειλαν τη Lujan για υπερηχογράφημα προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο όγκων ή ινομυωμάτων, καθώς και να ελεγχθεί αν ήταν πράγματι έγκυος. Τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Η ίδια έμεινε κατάπληκτη.

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η διαταραχή είναι καθαρά ψυχολογική και προκαλείται όταν μια γυναίκα επιθυμεί διακαώς την εγκυμοσύνη.

«Επισκέφτηκα απογοητευμένη τη γιατρό μου, όταν συνειδητοποίησα ότι η μήτρα μου ήταν άδεια», εξηγεί. «Μου εξήγησε ότι δεν ήμουν έγκυος και ότι δεν υπήρχαν σημάδια σύλληψης. Αυτό ήταν όλο – χωρίς να μου προσφέρει καμία βοήθεια, συμβουλή ή στήριξη, με άφησε να φύγω και να αντιμετωπίσω μόνη μου τα επακόλουθα όσων είχαν συμβεί».

Ένας άλλος γιατρός έκανε αργότερα μια διάγνωση, σύμφωνα με την οποία η Lujan έπασχε από μια σπάνια διαταραχή, γνωστή ως ψευδοκύηση, η οποία μερικές φορές αποκαλείται κατά φαντασίαν κύηση ή, κοινώς, ανεμογκάστρι. Αν και η διαταραχή είναι σπάνια –επηρεάζει μόνο μία έως έξι σε κάθε 22.000 γέννες– έχουν καταγραφεί παραδείγματα σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Η βασίλισσα της Αγγλίας Μαρία Α΄ του Οίκου των Τυδώρ είναι από τις πιο διάσημες περιπτώσεις: είχε έρθει σε πολύ δύσκολη θέση λόγω της αδυναμίας της να γεννήσει έναν διάδοχο – παρόλο που η φουσκωμένη κοιλιά της και η έντονη πρωινή ναυτία την έκαναν να αποσυρθεί στα ιδιαίτερά της διαμερίσματα, προκειμένου να γεννήσει. Κάποιοι ιστορικοί ισχυρίζονται ότι η θλίψη της μετά από αυτό οδήγησε στην τυραννική αντιπροτεσταντική βασιλεία της που της απέδωσε το προσωνύμιο της Αιμοσταγούς Μαρίας (Bloody Mary).

«Συχνά παρατηρείται μετά από κάποια απώλεια, όπως μια αποβολή ή λόγω υπογονιμότητας» – Δρ Monica Starkman, καθηγήτρια ψυχιατρικής

Ίσως λόγω της σπανιότητας της διαταραχής, οι γιατροί δεν έχουν καταφέρει να την κατανοήσουν πλήρως. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι καθαρά ψυχολογική και προκαλείται, όταν μια γυναίκα επιθυμεί διακαώς την εγκυμοσύνη, ενώ άλλοι τη συνδέουν με προβλήματα στην υπόφυση – έναν αδέναν στη βάση του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνος για την παραγωγή ορμονών.

Η Δρ Monica Starkman, αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, έχει γράψει αρκετά άρθρα για την ψευδοκύηση, καθώς και ένα μυθιστόρημα γύρω από τη διαταραχή, με τίτλο The End of Miracles (εκδ. She Writes Press – Το Τέλος των Θαυμάτων). Τη ρώτησα κατά πόσο πιστεύει ότι είναι μια ψυχολογική ή μια σωματική διαταραχή: «Είμαι από τους πρώτους ανθρώπους που έκαναν ορμονικές μελέτες πάνω στη διαταραχή», λέει. «Αν και η ομάδα μου εντόπισε κάποιες ορμονικές ανωμαλίες σε κάθε ασθενή που μελετήσαμε, αυτές δεν ήταν πανομοιότυπες. Δεν διακρίνεται κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο στην ψευδοκύηση».

«Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός ψυχολογικής και σωματικής διαταραχής. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι πρόκειται για ψυχοσωματική διαταραχή – όταν, δηλαδή, το αρχικό ερέθισμα ξεκινά από το μυαλό και στη συνέχεια σωματοποιείται. Συχνά, χωρίς όμως να είναι απαραίτητο, παρατηρείται μετά από κάποια απώλεια, όπως μια αποβολή ή λόγω υπογονιμότητας», υποστήριξε η γιατρός.



Η Lujan είχε ήδη ένα βρέφος έξι μηνών, όταν εκδηλώθηκαν τα συμπτώματά της και χρησιμοποιούσε τον θηλασμό ως τη μόνη μέθοδο αντισύλληψης (η μέθοδος της γαλακτικής αμηνόρροιας ή αλλιώς LAM, βασίζεται στον τρόπο που το σώμα σταματά φυσικά την ωορρηξία, αν οι γυναίκες θηλάζουν τα μωρά τους). «Η ψευδοκύησή μου ήταν απόρροια του φόβου μου μην μείνω έγκυος, επομένως δεν προσπαθούσα να συλλάβω εκείνο το διάστημα», λέει. «Αργότερα, ανακάλυψα ότι η αδυναμία μου να διαχειριστώ σωστά την απογοήτευσή μου για το φύλο του μωρού μου είχε συμβάλει επίσης στη δημιουργία της ψευδαίσθησής μου».

«Η διεξαγωγή υπερήχου είναι η καλύτερη μέθοδος, ώστε να αποδειχθεί ότι η μήτρα είναι άδεια» – Δρ Monica Starkman

Όταν τα αποτελέσματα του υπερήχου βγήκαν αρνητικά, η Lujan ξεκίνησε να αναρρώνει, πέντε μήνες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων της. Όμως κάποιες γυναίκες δυσκολεύονται πολύ να αποδεχτούν αυτό που τους λένε οι γιατροί τους – και η ψευδοκύηση μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο. Πέρυσι, οι σκανδαλοθηρικές βρετανικές εφημερίδες κατέγραψαν την περίπτωση μιας γυναίκας που πίστευε ότι ήταν 15 μηνών έγκυος και ότι άκουγε τον παλμό του μωρού της. Το 2013, γιατροί στη Βραζιλία πραγματοποίησαν επείγουσα καισαρική τομή σε γυναίκα που επέμενε ότι ήταν εννέα μηνών έγκυος και τελικά βρήκαν τη μήτρα της άδεια.

«Η διεξαγωγή υπερήχου στις γυναίκες που ενδέχεται να πάσχουν από ψευδοκύηση είναι η καλύτερη μέθοδος, ώστε να αποδειχθεί ότι η μήτρα είναι άδεια», λέει η Starkman. «Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο – οι γυναίκες που πάσχουν βλέπουν μικρά πράγματα στον υπέρηχο, τα οποία ερμηνεύουν ως μέλη του μωρού. Μόλις όμως το αποδεχτούν, τα συμπτώματα, όπως το πρήξιμο της κοιλίας, υποχωρούν σημαντικά, ακόμη και μέσα σε μια μέρα».

Η Starkman πιστεύει ότι η στήριξη από την οικογένεια και τους φίλους είναι απαραίτητη για τις γυναίκες με ψευδοκύηση. «Είναι μια απώλεια – δεν πρέπει απλώς να θρηνήσουν, επειδή δεν κυοφορούν, αλλά και να διαχειριστούν την υπογονιμότητα ή οποιονδήποτε άλλο στρεσογόνο παράγοντα της ζωής τους συνέβαλε στην ανάπτυξη της ψευδούς εγκυμοσύνης», λέει. «Χρειάζονται υποστήριξη από ανθρώπους που αναγνωρίζουν αυτήν την απώλεια. Χρειάζεται να ξέρουν ότι ο γιατρός τους θα τις βοηθήσει να συλλάβουν, σε περίπτωση που η ψευδοκύηση προήλθε από προβλήματα υπογονιμότητας και μπορούν να επωφεληθούν από έναν ψυχίατρο που θα τις βοηθήσει να επεξεργαστούν όσα συνέβησαν».

[VICE Video] Η Υγεία σε Κρίση

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.

Η Lujan διαπίστωσε ότι υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση γύρω από το θέμα. Είχε γίνει μέλος αρκετών ηλεκτρονικών ομάδων υποστήριξης όσο είχε τα συμπτώματα, όμως όταν μίλησε σε κάποια μέλη για τα αποτελέσματα του υπερήχου της, της είπαν να αγνοήσει τη γιατρό της και να εξακολουθήσει να πιστεύει ότι είναι έγκυος.

«Έμεινα εμβρόντητη από την αντίδραση αυτών των γυναικών που πίστευα ότι ήθελαν πραγματικά το καλό μου», εξηγεί. «Όταν κατάφερα να ξεπεράσω την εμπειρία που είχα, αποφάσισα να κάνω βασική μου προτεραιότητα την ενημέρωση γύρω από το θέμα, με την ελπίδα ότι θα βοηθήσω κάποιες γυναίκες που δραστηριοποιούνται στην κοινότητα και θεωρούν ότι κυοφορούν εδώ και δυο χρόνια». Πλέον, έχει ένα δικό της κανάλι στο YouTube το οποίο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση γύρω από το ζήτημα και την παροχή στήριξης, καθώς και μια κλειστή ομάδα στο Facebook, την οποία ενημερώνει τακτικά.

«Η ψευδοκύηση μπορεί να συμβεί στην καθεμία, δεν κάνει διακρίσεις – εμένα μου συνέβη, παρόλο που είμαι νοσηλεύτρια», λέει. «Υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τη διαταραχή και πολύς κόσμος παραδέχθηκε ότι θεωρεί πως είναι ένας μύθος ή ότι δεν ήξερε καν ότι υπάρχει». Μερικές γυναίκες που πάσχουν στιγματίζονται λόγω αυτού και οι συνάνθρωποί τους θεωρούν ότι τα βγάζουν όλα από το μυαλό τους. «Τα συμπτώματα είναι πραγματικά. Οι γιατροί πρέπει να διδαχθούν πράγματα για την πάθηση, για να μπορέσουν να την κατανοήσουν. Λαμβάνω καθημερινά μηνύματα από γυναίκες που πιστεύουν ότι εγκυμονούν χωρίς να υπάρχει έμβρυο – οι γιατροί, όμως, τις στέλνουν σπίτι χωρίς απαντήσεις, με έναν τεράστιο λογαριασμό και με περισσότερες ερωτήσεις».

Περισσότερα από το VICE

«Στα Εξάρχεια Ένιωσα σαν Ερωτευμένος Έφηβος»: Το Γράμμα Ενός 28χρονου Πρόσφυγα Προς την Ελλάδα

Οι Αρχιτεκτόνισσες που Άλλαξαν την Όψη της Νεάπολης Εξαρχείων

Ιδρωμένες Αναμνήσεις από το Ιστορικό An Club των Εξαρχείων

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.