Πάμε Στοίχημα: Οι Προβλέψεις μας για τους Νικητές των Αποψινών Όσκαρ

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE US.

Κάθε χρόνο η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου τιμά τους ηθοποιούς, τις ηθοποιούς, τους σκηνοθέτες και τους σχεδιαστές κοστουμιών που μας μάγεψαν με τις κινηματογραφικές τους ικανότητες. Είναι μεγάλο θέμα και είναι και πολιτικό. Σε αντίθεση όμως με την ομιλία που βγάζει κάθε χρόνο ο Πρόεδρος ενώπιον του Κογκρέσου, στα 90ά βραβεία Όσκαρ θα δώσουμε προσοχή. Θα τα παρακολουθήσουμε για να δούμε ποιος θα πάρει σπίτι του τα παινεμένο χρυσό αγαλματίδιο. Εσείς κάνατε τις προβλέψεις σας; Αν όχι, διαβάστε ποιοι νομίζουμε ότι θα κερδίσουν ή πρέπει να κερδίσουν φέτος.

Α΄ανδρικός ρόλος

Ποιος νομίζει ότι πρέπει να κερδίσει: Ο Daniel Day-Lewis, για την Αόρατη Κλωστή.

Ποιος νομίζουμε ότι θα κερδίσει: Ο Gary Oldman, για την Πιο Σκοτεινή Ώρα.

Όλοι θέλουν όσο πιο πολύ Timothée Chalamet γίνεται. Δυστυχώς, δεν είχε την αλλαγή που είχε στην εμφάνισή του ο Gary Oldman (θυμίζουμε τις δηλώσεις του τελευταίου «Γιατί δεν μπορώ να πω ότι οι Εβραίοι κάνουν κουμάντο στο Hollywood») στην Πιο Σκοτεινή Ώρα. Υπάρχουν δύο λόγοι που θα κερδίσει ο Oldman: Πρώτον, ένα βραβείο για τον ηθοποιό που υποδύεται έναν υποτίθεται λογικό παγκόσμιο ηγέτη, είναι ξεκάθαρη μπηχτή στην τωρινή ηγεσία και δεύτερον, όσοι ψηφίζουν στα Όσκαρ τρελαίνονται για προσθετική.

Β΄ ανδρικός ρόλος

Ποιος νομίζει ότι πρέπει να κερδίσει: Ο Willem Dafoe, για το The Florida Project.

Ποιος νομίζουμε ότι θα κερδίσει: Ο Sam Rockwell, για το Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι

Το μόνο που μας ενώνει το 2018 είναι οι χαρακτήρες τους οποίους μπορούμε να κοιτάμε και να κουνάμε το κεφάλι μας. Ο Dafoe είναι εξαίσιος ως Bobby Hicks στο The Florida Project. Αλλά του λείπει το θράσος που έκανε τον ρατσιστή αστυνομικό του Sam Rockwell κάποιον με τον οποίο όλοι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν έχουμε τίποτα κοινό.

Α’ γυναικείος ρόλος

Ποιος νομίζει ότι πρέπει να κερδίσει: Η Sally Hawkins, για το Σχήμα του Νερού.

Ποιος νομίζουμε ότι θα κερδίσει: Η Margot Robbie, για το Εγώ, η Τόνια.

Παρά τα πυροτεχνήματα της Frances McDormand στο Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι και τη Margot Robbie στο Εγώ, η Τόνια, η υποτιμημένη Sally Hawkins έχει μια ήρεμη δύναμη. Η ερμηνεία της στο Σχήμα του Νερού λέει πολλά χωρίς να λέει τίποτε. Μην ξεχνάτε και τη Saoirse Ronan: η σταρ του Lady Bird ήρθε για να μείνει.

Β’ γυναικείος ρόλος

Ποιος νομίζει ότι πρέπει να κερδίσει: H Laurie Metcalf, για το Lady Bird.

Ποιος νομίζουμε ότι θα κερδίσει: Η Allison Janney, για το Εγώ, η Τόνια.

Η Marion McPherson της Laurie Metcalf είναι η πιο πειστική μητέρα της οθόνης με εξαίρεση τον Anthony Perkins στο Ψυχώ, τη Σόφι στην Εκλογή τη Σόφι και τη μαμά του Bambi (RIP). Αλλά το χρυσό αγαλματίδιο θα πάει αναμφίβολα στην Alliosn Janney, που μας έδωσε τη λιγότερο πειστική μαμά της οθόνης μετά τη Jennifer Lawrence στο mother! H Janney αναγκάστηκε να φορέσει ένα ψεύτικο παπαγαλάκι στις Χρυσές Σφαίρες για να θυμίσει σε όλους ότι όντως υποδυόταν χαρακτήρα σε ταινία.

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

Ποιος νομίζει ότι πρέπει να κερδίσει: To Coco.

Ποιος νομίζουμε ότι θα κερδίσει: To Coco.

Συγγνώμη, haters: Στο The Boss Baby αξίζει η υποψηφιότητα για Όσκαρ. Αλλά στο Coco αξίζει ένα Όσκαρ για να πάει σετ με τα 700 εκατομμύρια που έπιασε στο box office.

Καλύτερη φωτογραφία

Ποιος νομίζει ότι πρέπει να κερδίσει: Ο Roger A. Deakins, για το Blade Runner 2049.

Ποιος νομίζουμε ότι θα κερδίσει: Ο Bruno Delbonnel, για την Πιο Σκοτεινή Ώρα.

Ο μεγάλος Roger A. Deakins ήταν υποψήφιος 14 φορές για Όσκαρ (αν υπολογίσεις κι εκείνη τη φορά που ήταν υποψήφιος για δύο διαφορετικές ταινίες το 2008). Κι ακόμη κι αν δεν σας άρεσε το Blade Runner 2049, θα δυσκολευόσασταν να παραδεχτείτε ότι δεν είναι από τις πιο όμορφες ταινίες της χρονιάς. Αλλά ο Bruno Delbonnel έκανε το ακατόρθωτο στο Darkest Hour κάνοντας τον Winston Churchill να μοιάζει ανθρώπινος.

Καλύτερα κοστούμια

Ποιος νομίζει ότι πρέπει να κερδίσει: Ο Mark Bridges, για την Αόρατη Κλωστή.

Ποιος νομίζουμε ότι θα κερδίσει: Ο Mark Bridges, για την Αόρατη Κλωστή.

Απλώς θα πω ότι τα ιστορικά μέχρι τελευταίας ραφής κοστούμια στην Αόρατη Κλωστή είναι τόσο εξαίσια, που ανήκουν σε μουσείο. Και μια μέρα είμαι σίγουρος ότι θα μπουν.

Καλύτερη σκηνοθεσία

Ποιος νομίζει ότι πρέπει να κερδίσει: Ο Christopher Nolan, για τη Δουνκέρκη.

Ποιος νομίζουμε ότι θα κερδίσει: Ο Guillermo del Toro, για το Σχήμα του Νερού.

Με τον Christopher Nolan και τον Paul Thomas Anderson, είναι ουσιαστικά ένας διαγωνισμός για το ποιον μισεί λιγότερο η Ακαδημία. Πού να είχε γυρίσει κι ο Scorsese ταινία το 2017! Αλλά ο Guillermo del Toro έχει γυρίσει την ίδια ταινία 100 φορές μέχρι τώρα άρα μάλλον ξέρει τι κάνει.

Καλύτερο ντοκιμαντέρ

Ποιος νομίζει ότι πρέπει να κερδίσει: Το Strong Island, των Yance Ford και Joslyn Barnes.

Ποιος νομίζουμε ότι θα κερδίσει: Το Icarus, των Bryan Fogel και Dan Cogan.

Το Strong Island των Yance Ford και Joslyn Barnes είναι ένα επίτευγμα τόσο στον χώρο των αυτοβιογραφικών όσο και στο χώρο των true-crime ντοκιμαντέρ. Αλλά και πάλι νομίζω ότι απέχουμε ένα δυο χρονάκια από το να κερδίσει οτιδήποτε το Netflix στα Όσκαρ.

Καλύτερο μοντάζ

Ποιος νομίζει ότι πρέπει να κερδίσει: Ο Paul Machliss και ο Jonathan Amos,για το Baby Driver.

Ποιος νομίζουμε ότι θα κερδίσει: Η Tatiana S. Riegel, για το Εγώ, η Τόνια.

Το 2017 είχε πιο σφιχτή σεκάνς από την εναρκτήρια σκηνή του Baby Driver; Όχι, αλλά το I, Tonya πήγαινε μπρος-πίσω ανάμεσα σε ανθρώπους που κάθονταν και έκαναν διάφορα και αυτό νομίζει ο κόσμος ότι είναι το μοντάζ έτσι κι αλλιώς. Kudos στον Lee Smith της Δουνκέρκης που μόνταρε ολόκληρη ταινία σχεδόν χωρίς σενάριο.

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία

Ποιος νομίζει ότι πρέπει να κερδίσει: Το Χωρίς Aγάπη – Ρωσία.

Ποιος νομίζουμε ότι θα κερδίσει: Το The Insult – Λίβανος.

Υπήρχαν πολλές σπουδαίες υποψηφιότητες ξένων ταινιών φέτος – με εξαίρεση το The Square, που ήταν τόσο ουσιαστική κριτική του καλλιτεχνικού κόσμου σαν να λες ότι μισείς τον Damien Hirst η τον Jeff Koons.

Καλύτερο μακιγιάζ

Ποιος νομίζει ότι πρέπει να κερδίσει: Για την Πιο Σκοτεινή Ώρα, οι Kazuhiro Tsuji, David Malinowski και Lucy Sibbick.

Ποιος νομίζουμε ότι θα κερδίσει: Η Πιο Σκοτεινή Ώρα.

Ήταν αρκετά απογοητευτικό ότι οι κινηματογραφιστές επέλεξαν φουλ προσθετικό μακιγιάζ στον Jacob Tremblay στο Θαύμα, αντί να βάλουν να παίξει ένας ηθοποιός με σύνδρομo Treacher Collins. Ας μην ξεχνάμε: το Hollywood δεν είναι αφύπνιση, είναι πολύ καλές ερμηνείες.

Καλύτερη μουσική επένδυση

Ποιος νομίζει ότι πρέπει να κερδίσει: Ο Jonny Greenwood, για την Αόρατη Κλωστή.

Ποιος νομίζουμε ότι θα κερδίσει: Ο Alexandre Desplat, για το Σχήμα του Νερού.

Όποιος έχει δει την Αόρατη Kλωστή θυμάται απ’ έξω το μουσικό θέμα και δεν θα ήταν ωραία οι ακούραστες προσπάθειες του Jonny Greenwood να ανταμείβονταν επιτέλους; Βέβαια αυτή η κατηγορία έχει μεγάλα ονόματα καθώς μαζί με τον Alenxandre Desplat βρίσκουμε τον Hans Zimmer, τον Carter Burwell και τον John Williams (λέγε με Star Wars). Αλίμονο, μοιάζει με πάπια, κράζει σαν πάπια, τότε μάλλον είναι το Σχήμα του Νερού.

Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι

Ποιο νομίζει ότι πρέπει να κερδίσει: Το Mystery of Love από το Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομά σου – μουσική και στίχοι Sufjan Stevens.

Ποιο νομίζουμε ότι θα κερδίσει: To Remember Me, από το Coco – μουσική και στίχοι Kristen Anderson-Lopez και Robert Lopez.

Το Mystery of Love του Sufjan Stevens είναι απτά γεμάτο τρυφερότητα. Αλλά το Remember Me από το Coco είναι το τραγούδι που θα τραγουδάς με τα παιδιά.

Καλύτερη σκηνογραφία

Ποιος νομίζει ότι πρέπει να κερδίσει: Το Blade Runner 2049, Σκηνογραφία: Dennis Gassner. Σκηνικά : Alessandra Querzola

Ποιος νομίζουμε ότι θα κερδίσει: Το Σχήμα του Νερού, Σκηνογραφία: Paul Denham Austerberry. Σκηνικά: Shane Vieau και Jeffrey A. Melvin.

Τριάντα χρόνια αφότου συνέβησαν τα γεγονότα του αρχικού Blade Runner, ο κόσμος είναι ακόμη πιο τρομακτικός, το πιο κολλώδες, πιο βρόμικο μέρος για να είσαι ανδροειδές. Η ομάδα σκηνογραφίας πίσω από το Blade Runner 2049 δημιούργησε ξανά ένα τοπίο μέλλοντος που δείχνει και από πού προέρχεται και πού πηγαίνει. Το ταλέντο του Guillermo del Toro στα μπιχλιμπίδια έχει όμως δική του έκθεση σε μουσείο στο Λος Άντζελες.

Καλύτερα οπτικά εφέ

Ποιος νομίζει ότι πρέπει να κερδίσει: Για το Πόλεμος για τον Πλανήτη των Πιθήκων, Joe Letteri, Daniel Barrett, Dan Lemmon και Joel Whist.

Ποιος νομίζουμε ότι θα κερδίσει: Για το Star Wars: Οι Τελευταίοι Τζεντάι, Ben Morris, Mike Mulholland, Neal Scanlan και Chris Corbould.

Για δοκίμασε να γεμίσεις μια μετα-αποκαλυπτική φυλακή με χίλιους εκφραστικούς, ανθρωποειδείς πιθήκους. Αλλά, για δοκίμασε να αναδημιουργήσεις και την Carrie Fisher.

Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο

Ποιος νομίζει ότι πρέπει να κερδίσει: Το Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομά σου, σενάριο James Ivory.

Ποιος νομίζουμε ότι θα κερδίσει: Το Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομά σου, σενάριο James Ivory.

Το λέω απλώς στη λογική ότι κατά τη διαδικασία παραγωγής κάποιος μετέτρεψε σε σενάριο το γενικό vibe «και μετά πηδάει ένα ροδάκινο».

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο

Ποιος νομίζει ότι πρέπει να κερδίσει: Το Lady Bird, σενάριο Greta Gerwig.

Ποιος νομίζουμε ότι θα κερδίσει: Το Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι, σενάριο Martin McDonagh.

Οι λευκοί σε όλη την Αμερική σφίγγονταν καθώς άκουγαν τα κατεβατά ατάκες και βρισιές της Frances McDormand – καλύτερη καρικατούρα ενός Άγγλου για το πώς ακούγεται ένας μπαϊλντισμένος χωριάτης Αμερικάνος. Αλλά παρόλο που ο McDonagh είναι βραβευμένος τεχνίτης του θεατρικού λόγου, θα στοιχημάτιζα τα λεφτά μου ότι Gerwig είναι η μόνη σεναριογράφος στη λίστα που η δουλειά της θα αντέξει και τα επόμενα χρόνια.

Καλύτερη ταινία

Ποιος νομίζει ότι πρέπει να κερδίσει: Το Τρέξε! – παραγωγοί Sean McKittrick, Jason Blum, Edward H. Hamm Jr. και Jordan Peele,

Ποιος νομίζουμε ότι θα κερδίσει: Το Σχήμα του Νερού – παραγωγοί Guillermo del Toro και J. Miles Dale, Producers.

Το Τρέξε! ξεκίνησε μια απαραίτητα συζήτηση για τη φυλή και μετέτρεψε ένα εκτιμώμενο μπάτζετ 4.5 εκατομμυρίων δολαρίων σε 255 εκατομμύρια παγκοσμίως, αλλά τα κατά βάση λευκά μέλη της ακαδημίας που ψηφίζουν δεν το είδαν.

