Πάνω από 200 Βιβλία για την Αναγέννηση, τον Picasso και την Τέχνη Είναι Πλέον Διαθέσιμα για Δωρεάν Downloading

To άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Creators.

Βιβλία που αξίζουν σχεδόν όσο και ένα πραγματικό πτυχίο στην Ιστορία της Τέχνης ψηφιοποιήθηκαν από το μουσείο Solomon R. Guggenheim και τώρα προσφέρονται δωρεάν.

Videos by VICE

Διατίθεται η πραγματεία του 1946 του Kandinsky, Για το Πνευματικό στην Τέχνη (εκδ. Νεφέλη), βιβλία για την Αναγέννηση και τον ρωσικό κονστρουκτιβισμό, χιλιάδες χρόνια αζτεκικής και κινεζικής τέχνης και κατάλογοι έργων των σπουδαίων καλλιτεχνών που έχουν περάσει από τις –σχεδιασμένες από τον Frank Lloyd Wright– αίθουσες του Guggenheim. Στο παρελθόν,η ανάλυση των έργων του Pablo Picasso, του Roy Lichtenstein, του Dan Flavin, του Robert Rauschenberg, του Gustav Klimt, του Mark Rothko και άλλων, ήταν κλεισμένη σε «χάρτινες φυλακές» (ή αλλιώς, βιβλία), όμως τώρα διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο, σε μορφή PDF και ePub.

Dan Flavin : the architecture of light : Deutsche Guggenheim, Berlin by Flavin, Dan, 1933-; Solomon R. Guggenheim Foundation; Deutsche Guggenheim

Η πρωτοβουλία για τη δημοσίευση συγκεκριμένων εκδόσεων από την ογκωδέστατη βιβλιοθήκη του Guggenheim ξεκίνησε με τη δημοσίευση 65 καταλόγων το 2012 – νούμερο που έχει φτάσει τους 205 τίτλους. Η κίνηση έρχεται να προστεθεί στους 43 διαθέσιμους τίτλους στο Online Αναγνωστήριο του Μουσείου Τέχνης του Λος Άντζελες, τους 281 τίτλους στην Εικονική Βιβλιοθήκη των εκδόσεων Getty Publications και στα 1.611 βιβλία που μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν μέσω των Met Publicationsτου Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης (MET). Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις 375.000+ εικόνες υψηλής ανάλυσης των ίδιων των έργων τέχνης, τις οποίεςανάρτησε στην ιστοσελίδα του το ΜΕΤ νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Ακολουθεί μια γεύση από το εκπληκτικό περιεχόμενο των αρχείων του Guggenheim.

Dan Flavin : the architecture of light : Deutsche Guggenheim, Berlin by Flavin, Dan, 1933-; Solomon R. Guggenheim Foundation; Deutsche Guggenheim

Dan Flavin : the architecture of light : Deutsche Guggenheim, Berlin by Flavin, Dan, 1933-; Solomon R. Guggenheim Foundation; Deutsche Guggenheim

Dan Flavin : the architecture of light : Deutsche Guggenheim, Berlin by Flavin, Dan, 1933-; Solomon R. Guggenheim Foundation; Deutsche Guggenheim

Dan Flavin : the architecture of light : Deutsche Guggenheim, Berlin by Flavin, Dan, 1933-; Solomon R. Guggenheim Foundation; Deutsche Guggenheim

Dan Flavin : the architecture of light : Deutsche Guggenheim, Berlin by Flavin, Dan, 1933-; Solomon R. Guggenheim Foundation; Deutsche Guggenheim

Dan Flavin : the architecture of light : Deutsche Guggenheim, Berlin by Flavin, Dan, 1933-; Solomon R. Guggenheim Foundation; Deutsche Guggenheim

Κατεβάστε όσα βιβλία τραβάει η ψυχή σας από το διαδικτυακό αρχείο του μουσείου Solomon R. Guggenheim εδώ.

Περισσότερα από το VICE

Ένας Άνδρας, ο Αλέκος Παναγούλης – Η Ιστορία του Μεγαλύτερου Έλληνα Αγωνιστή

«Κρεμάστε τον στο Σύνταγμα» – Στην Ελλάδα Κάποιοι Ψοφάνε να Επιστρέψει η Θανατική Ποινή

Επιτέλους Έγινε το Πρώτο Βήμα Ώστε οι Άνθρωποι στην Ελλάδα να Διαλέγουν Μόνοι τους το Φύλο τους

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.