Παρακαλώ, Εξερευνήστε 2.500 Χρόνια Ερωτικής Τέχνης

Αργότερα μέσα στη χρονιά, οι εκδόσεις Phaidon θα κυκλοφορήσουν μια χρονολογική εισαγωγή στην ιστορία της ερωτικής τέχνης. Το The Art of the Erotic θα παρουσιάσει έργα από τους αρχαίους χρόνους, φτάνοντας ως τους σύγχρονους καλλιτέχνες.

Καλύπτοντας περισσότερα από 2.500 χρόνια τέχνης, το βιβλίο εξετάζει ενδελεχώς την erotica ανά τους αιώνες και συμπεριλαμβάνει έργα του Μιχαήλ Άγγελου, του Rembrandt, του Picasso, του Warhol και άλλων. Επίσης, περιέχει 170 έργα από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του κόσμου, όπως του Titian, της Georgia O’Keeffe, του Francis Bacon, του Lucian Freud, του Turner, του Miró, του Botticelli, της Cecily Brown, καθώς και γλυπτά του Auguste Rodin και της Louise Bourgeois.

NOBUYOSHI ARAKI, THE LOOK FROM EROTOS, 1993 © NOBUYOSHI ARAKI

Επίσης, υπάρχουν multimedia artists και εγκαταστάσεις του Bruce Nauman, η παράσταση Meat Joy της Carolee Schneemann, video art των Francis Alÿs και Pipilotti Rist, καθώς και φωτογραφίες των Nan Goldin, Robert Mapplethorpe, Helmut Newton και Man Ray. Παράλληλα με τα εμβληματικά παραδείγματα του ερωτισμού στην τέχνη από όλο τον κόσμο –συμπεριλαμβανομένης της Προέλευσης του Κόσμου του Gustave Courbet και της Γυμνής Μάχα του Goya- η επιλογή συμπεριλαμβάνει έργα τέχνης που έχουν προκαλέσει σκάνδαλα και έχουν δελεάσει τους θεατές για αιώνες, όπως δημιουργίες των Nobuyoshi Araki, David Hockney, Jeff Koons και Tom of Finland.

