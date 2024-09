«Πειράζει που Είμαι Φίρμα;» – Με Αυτά τα Τραγούδια Κάναμε Σεξ για Πρώτη Φορά

Η πρώτη φορά που κάνεις σεξ είναι από τις στιγμές που δεν ξεχνάς μέχρι να αφήσεις τον μάταιο τούτο κόσμο. Είτε συνέβη με τις ιδανικές συνθήκες και με κάποιον που αγαπούσες, είτε το έκανες για να το κάνεις, σε στιγματίζει. Ίσως να μην μπορείς να φέρεις στο μυαλό σου ακριβώς τη συνεύρεση, που -κακά τα ψέματα- δεν παίζει να ήταν και τίποτα τρομερό, αλλά σίγουρα θυμάσαι κάποιες λεπτομέρειες από εκείνα τα λεπτά που το κοντέρ σου ξεκίνησε να γράφει.



Προσωπικά, θυμάμαι σαν χθες την πρώτη φορά που έκανα σεξ και όχι, δεν ξεπαρθενιάστηκα χθες, αλλά πριν από περίπου 13 χρόνια. Είχαμε φτάσει με την τότε κοπέλα μου κοντά, αλλά δεν είχαμε ολοκληρώσει τη σχέση μας. Ένα βράδυ που οι γονείς μου είχαν βγει, την κάλεσα σπίτι. Είχαμε αποφασίσει πως είχε έρθει η ώρα να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Ήθελα να είναι όλα τέλεια και γι’ αυτό πέρασα όλο το απόγευμα κάνοντας προπόνηση με ένα αποκριάτικο γκλοπ, για να μάθω να βάζω σωστά το προφυλακτικό, ενώ αποφάσισα πως είχε έρθει η ώρα να συμμαζέψω μετά από χρόνια το δωμάτιό μου.

Γύρω στις οκτώ ήρθε και αφού αράξαμε λίγο στο σαλόνι, της πρότεινα να πάμε μέσα. Είχα ετοιμάσει τα πάντα, ο φωτισμός ήταν χαμηλός και στο CD player έπαιζε το Everything Υou Want των Vertical Horizon. Δεν ευθύνομαι γι’ αυτή την επιλογή, ήταν από τις αγαπημένες της μπάντες και ήθελα να την κάνω να νιώσει άνετα. Αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ, είναι πως πάτησα το play και κατάφερα να τελειώσω πριν από το τραγούδι. Δυστυχώς, είχαμε δώσει ραντεβού με την παρέα μας σε μια καφετέρια της περιοχής και δεν είχαμε χρόνο για δεύτερο γύρο. Βέβαια, το επόμενο διάστημα είχα πολλές ευκαιρίες να αποδείξω την αξία μου στο κρεβάτι.

Σκεπτόμενος την πρώτη μου φορά λοιπόν, συνειδητοποίησα πως αυτό το τραγούδι αποτελεί μεγάλο μέρος αυτής της ανάμνησης. Αναρωτήθηκα λοιπόν τι τραγούδια μπορεί να ακούει ο κόσμος όταν χάνει την παρθενιά του κι έτσι αποφάσισα να επικοινωνήσω με φίλους και γνωστούς

Πειράζει που Είμαι Φίρμα – Γιάννης Φλωρινιώτης

Όλα ξεκίνησαν, όταν άρχισα να χαριεντίζομαι σε ένα εφηβικό πάρτι με μια κοπέλα που ήταν φίλη μιας κολλητής μου. Δεν την ήξερα πολύ καλά, αλλά ξεκινήσαμε να φασωνόμαστε σε έναν καναπέ και το πουλί μου είχε γίνει πύραυλος. Ξέρεις τώρα, κλασικά η παρέα μου είχε μαζευτεί σε σημείο που μπορούσα να τους δω και μου έκαναν νοήματα, γκριμάτσες και χειρονομίες – και οι τρεις είχαν κάνει σεξ, οπότε ήμουν ο τελευταίος παρθένος της παρέας. Με τα πολλά, πήγαμε στο υπνοδωμάτιο των γονιών του παιδιού που έκανε το πάρτι, όπου είχαν αφήσει όλοι τα παλτά τους. Το ένα έφερε το άλλο και ξεκινήσαμε να κάνουμε σεξ χωρίς προφυλακτικό πάνω σε αυτά – σιγά μην καθόμουν να τα βάλω στην άκρη. Η παρέα μου, που είχε καταλάβει τι παίζει, πήγε στο PC από το οποίο έπαιζε η μουσική του πάρτι και άρχισε να βάζει ό,τι πιο γελοίο μπορούσαν να φανταστούν, για να με πειράξουν. Από τα τραγούδια που έβαλαν, αυτό που με στοίχειωσε περισσότερο ήταν το Πειράζει που Είμαι Φίρμα, του Φλωρινιώτη. Στο τέλος ανακαλύψαμε πως ένα λευκό γυναικείο παλτό -πάνω στο οποίο κάναμε σεξ- δεν ήταν πια τόσο λευκό, αλλά αυτή είναι μια άλλη ντροπιαστική ιστορία.

Θάνος, 28 ετών

Famous Last Words – My Chemical Romance

Θα μπορούσα να σου πω ψέματα, αλλά θα προτιμήσω την πικρή αλήθεια. Την πρώτη φορά που έκανα σεξ άκουγα το «Famous Last Words» των My Chemical Romance. Ναι, ήμουν emo girl και τα είχα με έναν εξίσου emo τύπο. Εγώ ήμουν γύρω στα 17 και αυτός 18. Είχαμε και οι δύο όλο το πακέτο του συγκεκριμένου στιλ: Μαλλί «φωλιά», έντονο make up και παπούτσια Vans. Από εκείνη την εποχή θυμάμαι πως ήμασταν πεπεισμένοι ότι έχουμε κατάθλιψη, ενώ στην πραγματικότητα ήμασταν χαρούμενοι. Η σχέση μας κράτησε δύο χρόνια και μου έχει αφήσει πολύ όμορφες αναμνήσεις. Για να μη στα πολυλογώ, ήρθε ένα βράδυ που έλειπε η μαμά μου από το σπίτι και κάναμε σεξ ακούγοντας το τότε αγαπημένο μας συγκρότημα. Ήταν λες και συμμετείχαμε σε κάποιου είδους τελετή. Σαν να έπρεπε να παίζει MCR το στερεοφωνικό, για να το κάνουμε πρώτη φορά.

Αναστασία, 27 ετών

Rape Μe – Nirvana

Μιλάμε για την εποχή που το grunge ήταν η απόλυτη μόδα, για όσους άκουγαν rock μουσική. Τη χρονιά που έκανα για πρώτη φορά σεξ τελείωνα το Γυμνάσιο και άκουγα πολύ Nirvana. Είναι περίεργο, αλλά το κομμάτι που έπαιζε, όταν ξεπαρθενιάστηκα, ήταν το «Rape Μe». Τους είχαμε λιώσει τότε και επειδή η κοπέλα με την οποία το έκανα ήταν μια συμμαθήτριά μου στα αγγλικά που της άρεσαν επίσης, αποφασίσαμε να βάλουμε έναν δίσκο τους να παίζει. Πιτσιρίκια τότε, με το ζόρι ξέραμε πού μπαίνει τι και κατά διαβολική σύμπτωση ξεκίνησε να παίζει αυτό το κομμάτι κατά τη διάρκεια της φάσης. Μετά, επειδή είμαι και λίγο αρρωστοφοβικός, πίστευα πως κόλλησα AIDS – υπόψη πως ήταν η πρώτη φορά και για τους δύο μας, με αποτέλεσμα να φρικάρω και την κοπέλα.

Νίκος, 32 ετών

Ruby Soho – The Rancid

Αυτός με τον οποίο έκανα σεξ για πρώτη φορά έπαιζε σε garage και punk μπάντες και συνεπώς άκουγε αυτήν τη μουσική. Ήταν αρκετά μεγαλύτερος από μένα, οπότε είχε κάνει σεξ στο παρελθόν. Έμενε μόνος του στο κέντρο της Αθήνας, οπότε δεν είχαμε τον φόβο να μπουκάρει κάποιος γονιός. Η πρώτη μου φορά λοιπόν ήταν στο σπίτι του, μετά από ένα live που έπαιζαν κάτι φίλοι, σε ένα μπαρ. Προτού κάνουμε σεξ, είχαμε καθίσει στο σαλόνι και πίναμε μπίρες. Είχε βάλει στο λάπτοπ να παίζει Rancid και σιγά-σιγά προχωρήσαμε. Το κάναμε στο σαλόνι του, πάνω σε έναν διθέσιο καναπέ. Όταν ξεκινήσαμε, είμαι σίγουρη πως έπαιζε το «Ruby Soho», μιας και το λατρεύω αυτό το κομμάτι. Βέβαια, δεν θυμάμαι πολλά από τη συνέχεια. Ούτε πόσο κράτησε ούτε ποια τραγούδια ακολούθησαν. Ήταν μια περίεργη εμπειρία. Στην αρχή, δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε, όμως κάθε αρχή και δύσκολη, που λένε.

Μαρία, 22 ετών

Roads – Portishead

Τoν χειμώνα του ’94, οι Portishead είχαν κυκλοφορήσει το υπέρτατο ντεμπούτο τους, το «Dummy». Με την τότε «ιστορική» -μιας και ήταν η πρώτη με την οποία θα έκανα σεξ- κοπέλα μου ακούγαμε τον συγκεκριμένο δίσκο ολημερίς και ολονυχτίς. Με αυτήν τη μουσική επένδυση, λοιπόν, ξεπαρθενιάστηκα. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για το κομμάτι που έπαιζε, αλλά, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν το «Roads».

Nικ, 40 ετών

12:51 – The Strokes

Εγώ ήμουν 17 και αυτή 18. Βγαίναμε για έναν μήνα και έπειτα από ένα σημείο είχαμε συνειδητοποιήσει πως δεν πήγαινε άλλο. Έπρεπε να βρεθούμε κάπου για να το κάνουμε, αλλά, δυστυχώς, κανείς δεν έμενε μόνος του. Τη λύση έδωσε μια φίλη, η οποία μας έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού της ένα βράδυ που είχαμε βγει όλοι μαζί και δεν προβλεπόταν να γυρίσει νωρίς: Θα πήγαινε σε ένα κλαμπ με την υπόλοιπη παρέα και θα την έπαιρνε το πρωί. Με το που μπήκαμε, αρπάζω το πρώτο CD που βρίσκω μπροστά μου, για να παίζει κάτι στο background. Αυτό ήταν το «Room on Fire» των Strokes και το ξεπαρθένιασμα έπεσε πάνω στο κομμάτι «12:51». Στίχος σημαδιακός: Oh really, your folks are away now? Alright, I ‘m coming, I ‘ll be right there.

Μάρκος, 25 ετών

