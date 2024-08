Πέρασα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου Παρακολουθώντας το «Power of Love»

Η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου αποτελεί παρελθόν και ήδη ένα μεγάλο ποσοστό -τo 72% των Ελλήνων που αποφάσισαν να το γιορτάσουν-, κλαίνε τα 74 ευρώ που σπατάλησαν. Οι υπόλοιποι πλήρωσαν λογαριασμούς και υποχρεώσεις. Εγώ, από την άλλη, προσπαθώ να επαναφέρω τα καμένα εγκεφαλικά κύτταρα που μου άφησε η παρακολούθηση της πρεμιέρας του «Power of Love». Το νέο εγχείρημα του ΣΚΑΪ έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα κι εγώ, πέρασα την ημέρα των ερωτευμένων παρακολουθώντας διαδικτυακά το πρώτο επεισόδιο του «ριάλιτι αγάπης». Σε περίπτωση που δεν έχετε ιδέα περί τίνος πρόκειται, θα σας εξηγήσω: Έξι άνδρες και έξι γυναίκες ζουν σε ένα σπίτι στην Κωνσταντινούπολη -κανείς δεν έχει καταλάβει γιατί-, όπου έχουν μαζευτεί για να γνωρίσουν τον αληθινό έρωτα. Αυτό, βέβαια, θα πρέπει να γίνει μέσα στις μόλις oκτώ ώρες ανά μέρα που θα περνούν μαζί. Τις υπόλοιπες θα βρίσκονται σε διαφορετικά σπίτια χωρισμένοι ανά φύλο, λες και βρίσκονται σε κάποιο εκτροφείο.

Ήδη πριν πατήσω το «play», έχω βρει πολλά πράγματα που πάνε λάθος στο όλο κόνσεπτ. Έχοντας κάνει αρκετές αποτυχημένες γνωριμίες στη ζωή μου, μπορώ με σιγουριά να πω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρχει ένα ιδανικό ζευγάρι ανάμεσα σε μόλις 12 ανθρώπους. Ακόμα και να υπάρχει δηλαδή, δεν νομίζω πως αυτή η σχέση θα προχωρήσει σε ένα παιχνίδι όπου οι διαγωνιζόμενοι κονταροχτυπιούνται για ένα βραβείο. Το πολύ-πολύ, να ξεπεταχτεί κανένας «Αγάπη Μόνο», όπως συνέβη με το «Ραντεβού στα Τυφλά». Το πιο περίεργο απ’ όλα πάντως, είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους διαγωνιζόμενους του έρωτα είναι ευπαρουσίαστοι. Αυτό σχολιάστηκε από αρκετούς χρήστες του Twitter, που έδωσαν πόνο παρακολουθώντας το νέο σόου του ΣΚΑΪ, που, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, «χτύπησε» αρκετά υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

Ο έρωτας που αγνοείται

Παρουσιάστρια της εκπομπής η συμπαθέστατη Μαρία Μπακοδήμου -και ένα ξέμπαρκο και λίγο ζαλισμένο σκυλάκι- που προσπαθούσε μάταια να μας πείσει ότι το εν λόγω εγχείρημα αποτελεί κοινωνικό πείραμα. Όπως φάνηκε στην πορεία, πρόκειται για ένα ριάλιτι στο οποίο συμμετέχουν κυρίως άνθρωποι με εμπειρία στην υποδοχή κλαμπ, που απλώς ήταν πολύ αδιάφοροι για να μπουν στο «Survivor 2». Η γνωστή παρουσιάστρια πάντως έχει αποδείξει μέσα στον χρόνο το ταλέντο που έχει στο να παρουσιάζει το απόλυτο μηδέν, σαν να είναι κάτι με αξία. Ωστόσο, ήδη από το πρώτο επεισόδιο του «Power of Love», φαίνεται πως αυτήν τη φορά θα έχει πολύ δύσκολο έργο. Δηλαδή, να μας πείσει πως θα γίνουμε μάρτυρες της αρχής ενός δυνατού έρωτα. Βέβαια, όπως λένε και στο χωριό μου: «Ιt’s still a better lovestory than Τwilight».

Κάθε Παρασκευή λοιπόν, θα αποχωρεί ένας από τους παίκτες για να δώσει τη θέση του σε έναν νέο συμμετέχοντα. Η ανανέωση του καστ είναι μια σχετικά έξυπνη κίνηση. Τα βίντεο παρουσίασης των παικτών ήταν τόσο άβολα και πρόχειρα που κάνουν την «Καρακορτάδα» να φαίνεται σαν υψηλή τέχνη. Εντωμεταξύ, οι συζητήσεις τους για τον έρωτα, μέσω των οποίων αναλύουν όσα ψάχνουν σε έναν σύντροφο, πιάνουν φιλοσοφικά επίπεδα.



Η Μαρία Μπακοδήμου και το σκυλάκι πηγαινοέρχονταν από το ένα σπίτι στο άλλο, γράφοντας χιλιόμετρα και παρουσιάζοντας εναλλάξ μια γυναίκα και έναν άνδρα. Μάταια προσπαθούσε να τους βγάλει κάτι γλυκό ή ερωτικό, μιας και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πάει με σκοπό να γίνουν διάσημοι. Αμφιβάλλω για το αν κάθισαν να δουν το κόνσεπτ του παιχνιδιού πριν το γύρισμα. Οι περισσότεροι δήλωναν είτε μοντέλα/παρουσιαστές/ηθοποιοί είτε DJ, ενώ τα βλέμματα κακίας μεταξύ των διαγωνιζομένων έπεφταν βροχή. Οι άνδρες έγιναν γρήγορα «παρεόνι» αν και υπήρχαν ένας-δύο παίκτες των οποίων η φωτογραφία θα μπορούσε άνετα να μπει στα λεξικά δίπλα στη λέξη «αντιπαθητικός». Ωστόσο, στην ομάδα υπάρχει ένας τύπος, ο Σωκράτης, που είναι πραγματικά γλυκούλης. Για κάποιο λόγο καλωσόριζε -μιας και ήταν ο πρώτος που μπήκε στο σπίτι- τους πάντες με ένα φιλί και καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου ήταν χαμογελαστός, σε αντίθεση με έναν συγκάτοικό του, ο οποίος το έριξε στην κλάψα μπροστά στις κοπέλες που δεν έδειχναν ιδιαίτερη συμπόνια.

Σε γενικές γραμμές, η πρεμιέρα ήταν αφόρητα βαρετή. Μόνο τα βίντεο παρουσίασης είχαν ένα ενδιαφέρον, αλλά η «trash-ίλα» τους δεν ήταν αρκετή για να με κρατήσει. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι τον λόγο που δεν μένουν όλοι μαζί στο ίδιο σπίτι. Το να πετάς μια ντουζίνα ανθρώπους σε έναν χώρο για οκτώ ώρες και να τους λες «ερωτευτείτε», είναι κάπως θλιβερό. Επίσης, αποκλείει το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ειδύλλιο μεταξύ δύο ανθρώπων του ίδιου φύλου και αυτό είναι απαράδεκτο. Για να πω την πικρή μου αλήθεια, θα προτιμούσα να παρακολουθήσω μια νέα σεζόν από το «My Style Rocks» ή «Το Καλύτερο Ζευγάρι», παρά αυτούς τους 12 ανθρώπους που θέλουν απλώς να βγουν στην τηλεόραση.

