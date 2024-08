Περάσαμε μια Μοναδική Βραδιά με το Show της Tammy Tsanaka και τις Φανταστικές Μουσικές από 555IVAS

Τα αμέτρητα events που έχει κάνει το VICE έχει το καθένα τη δική του ταυτότητα ως όμορφη εμπειρία, αλλά υπήρχε κάτι μοναδικό στο 9ο VICE Nights @Couleur Locale με την υποστήριξη του Beefeater London Dry Gin, που έγινε στην καρδιά της Αθήνας την περασμένη Παρασκευή. Η Tammy Tsanaka, μια εξαιρετική drag queen, πρωταγωνίστησε μαζί με μουσικές από 555IVAS, που έδωσε τον ρυθμό στη βραδιά και αυτό το πάρτυ όπως φάνηκε και από το κοινό, ήταν μια βραδιά καθαρής και ουσιαστικής διασκέδασης.

Ο χώρος του Couleur Locale είναι περιτριγυρισμένος από τη καθηλωτική θέα της Ακρόπολης με τους urban ήχους και τις αστικές βόλτες στα στενά της περιοχής. Από νωρίς το βράδυ όταν μπαίνει κανείς στο χώρο, σου έδινε την ενέργεια και τον ενθουσιασμό στον «αέρα» δημιουργώντας εξ αρχής τις προϋποθέσεις για αυτό που αναμφίβολα ακολούθησε – μια ξεχωριστή βραδιά.

Videos by VICE

Από νωρίς, κόσμος υπήρχε γύρω από τα decks καθώς οι μουσικές επιλογές από 555IVAS δημιουργούσαν μια μεταδοτική ενέργεια που περνούσε αμέσως στον κόσμο.

Ανάμεσα τους και η Tammy Tsanaka, που πριν ξεκινήσει το show της βρέθηκε στο κοινό και παρά τον ατμοσφαιρικό φωτισμό ξεχώριζε από την ομορφιά και την επιβλητική της παρουσία. Δεν άργησε να πάρει το μικρόφωνο και να παρουσιασει το πρώτο της act ερμηνεύοντας, με ένα φόρεμα μαγεία από μαύρες πούλιες, το «Μοιάζει σαν να μπαίνει η άνοιξη» και ως drag performer που εμπνέεται από την τέχνη, τη μόδα και το glamour περασμένων εποχών μαγνήτισε το κοινό που ήταν καθόλη τη διάρκεια στραμμένο πάνω της, να τραγουδά μαζί της και να την αποθεώνει σε κάθε της κίνηση.

Κλείνοντας το πρώτο μέρος του show της, οι επιλογές από 555IVAS στα decks ήταν ένα ταξίδι σε διάφορα μουσικά τοπία, μεταβαίνοντας απρόσκοπτα σε μία ηχητική διαδρομή.

Ακολούθησε η δεύτερη εμφάνιση της Tammy Tsanaka και δεν ήταν τίποτα λιγότερο από μια αποκάλυψη. Η σκηνική της παρουσία και η ερμηνεία της ήταν επιβλητικές καθώς και η επικοινωνία της με το κοινό. Ως κορύφωση αυτού του act, ήταν όταν άφησε να πέσουν τα ρούχα της στο πάτωμα και ο κορσές με το στυλιστικό body shaping που είχε διαμορφώσει συνέχισε να ερμηνεύει εξαιρετικά.

Ωστόσο, η ενέργεια και ο ενθουσιασμός δεν τελείωσαν με την Tammy Tsanaka. Ο/η Billi aka 555IVAS ως πολύπλευρο άτομο συνεχίζει να μας μεταφέρει σε έναν κόσμο με ωραίους περίπλοκους ήχους. Συνθέτει όλη τη βραδιά ένα φάσμα, από grimey reggaeton beats, deconstructed club και baile funk blends μέχρι hyperpop και techno beats με pop τόνους και euphoric synths. Αυτό που πετυχαίνει, παρατηρώντας το κοινό, είναι σαν να κάνει διάλογο μαζί του δημιουργώντας μια συλλογική εμπειρία σε ένα χώρο όπου ο καθένας μπορεί να νιώσει ελεύθερος και να διασκεδάσει. Αυτή η «γέφυρα» ήταν ό,τι καλύτερο για αυτό που θα ακολουθούσε.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα η Tammy επέστρεψε για το τελευταίο μέρος του show της, ερμηνεύοντας το “Midnight Radio” όπου μας «έπιασε» από το χέρι για ένα εσωτερικό ταξίδι. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι ακόμα και αν κάποιος δεν ξέρει τους στίχους του σημιολογικού τραγουδιού ή αν δεν γνωρίζει αγγλικά, θα ένιωθε, θα καταλάβαινε το νόημα, βλέποντας τα μάτια και την ερμηνεία της Tammy.

Στα μέσα του τραγουδιού καλεί απλώνοντας το χέρι και ενώνει το act της με την εξαιρετική Sozie, όπου αποθεώνονται από το κοινό – ιδιαίτερα όταν η Tammy βγάζει τη πυκνή πλατίνα περούκα της και τη φοράει σαν στέμμα στη Sozie. Η αγκαλιά τους χειροκροτήθηκε με επιφωνήματα χαράς και συγκίνησης και σαν να διευρύνθηκε ο χώρος και να μας χώρεσε όλ@, σε αυτή την αγκαλιά.

Συνεχίζοντας το show και φτάνοντας στο τέλος η Tammy, ερμήνευσε σαν ένα είδος εξομολόγησης συγκινώντας τους πάντες, τους τελευταίους στίχους του τραγουδιού -όπου μας βρήκε μαζί της σε αυτό-: «Hold on to each other , You gotta hold on to each other tonight , And you’re shining , Like the brightest stars…», «…All the misfits and losers Well, you know you’re rock and rollers, You’re spinning in your rock ‘n’ roll ,Raise your hands…».

Αποχαιρετώντας μας είπε ότι ήταν σημαντικό για την ίδια που έκανε το 3o μέρος του show της για πρώτη φορά και ανταποκριθήκαμε. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αλλιώς άλλωστε, και τα σχόλια του κόσμου «μας συγκίνησες», «είσαι υπέροχη», «σε / σας ευχαριστούμε» το επιβεβαίωσαν και κυριάρχησαν με τα δυνατά χειροκροτήματα.

Μετά από αυτό, μόνο οι μουσικές από 555IVAS θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και να ενωθούν με την ενέργεια του κόσμου. Οι ήχοι μετέτρεψαν τον χώρο άμεσα σε μια παλλόμενη, ζωντανή οντότητα, ρίχνοντας με τον πιο ωραίο τρόπο τους τίτλους τέλους στη βραδιά.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες:

Κάνε subscribe στο YouTube – VICE Greece.

Περισσότερα από το VICE

Πώς Είναι να Διασώζεις Πρόσφυγες στη Μεσόγειο

Για τον ZAF οι Άνθρωποι Πονάμε Λιγότερο, Όταν Πονάμε Μαζί

Ζητήσαμε από Σεφ να μας Πουν τι Μαγειρεύουν Όταν Έχουν Hangover

Ακολουθήστε το VICE σε Facebook, Instagram και Twitter.