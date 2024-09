Πετύχαμε τον Leon of Athens με την Μπάντα του σε ένα Βανάκι και του Πιάσαμε την Κουβέντα

Ο Leon of Athens είναι ένας τραγουδοποιός που δείχνει να κινείται σε ένα δικό του, παράλληλο σύμπαν σε σχέση με την υπόλοιπη ελληνική μουσική πραγματικότητα. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ικανό μουσικό, ο οποίος έχει στήσει -και αυτό το λέω με απόλυτη σιγουριά- μια από τις καλύτερες live μπάντες. Εδώ και κάποια χρόνια έχει μεταφέρει τη βάση του στο Λονδίνο, γεγονός που είχε ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στην καριέρα του. Από το 2010 που κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του, συνεχίζει να λειτουργεί με συνέπεια στον ήχο που πρεσβεύει -δηλαδή ένα γλυκόπικρο κράμα από indie pop και folk- έχοντας αποφύγει πιθανά πισωγυρίσματα που έχουν κρατήσει πίσω πολλούς, ακόμη και αξιόλογους, καλλιτέχνες.

Στη νέα του δουλειά, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις αλλαγές που έφεραν οι ηλεκτρονικές πινελιές που πρόσθεσε στη μουσική του. Πρώτο επίσημο δείγμα από το επερχόμενο δίσκο είναι το «Aeroplane», ένα κομμάτι που θα έπρεπε να παίζει σε heavy rotation σε οποιονδήποτε alternative ή και pop ραδιοφωνικό σταθμό που σέβεται τον εαυτό του.

Videos by VICE

Επικοινώνησα μαζί του με αφορμή την επικείμενη εμφάνισή του στον «Σταυρό του Νότου» στις 6 Απριλίου, με σκοπό να μάθω περισσότερα για τα επόμενα βήματά του, αλλά και να ενημερωθώ για όλα όσα θα μας παρουσιάσει σε λίγες μέρες στην Αθήνα. Τον πέτυχα στον δρόμο προς το Μπρίστολ, όπου και εμφανίστηκε στο πλαίσιο της αγγλικής του περιοδείας. Ιδού τι είπαμε.

VICE: Ας το πιάσουμε από την αρχή. Τι παιδί ήσουν και ποια ήταν τα πρώτα σου μουσικά ερεθίσματα;

Leon of Athens: Ήμουν πολύ αντιδραστικός όταν ήμουν μικρός, ειδικά στο σχολείο είχα πολλά πειθαρχικά παραπτώματα, όμως στην πορεία ηρέμησα. Όσον αφορά τα μουσικά, το πρώτο πράγμα που άκουσα σπίτι μου ήταν οι Beatles και η αλήθεια είναι πως με επηρέασαν πολύ στην πορεία. Την πρώτη φορά που τους άκουσα, τρελάθηκα. Ο πατέρας μου άκουγε και ελληνική μουσική, όπως Θεοδωράκη, Χατζιδάκι, Λοΐζο, ενώ η πρώτη μου επαφή με την παγκόσμια rock ήταν μέσω του μεγάλου μου αδερφού, ο οποίος είχε μια δισκοθήκη με πάρα πολύ ωραία πράγματα, όπως Bowie, Queen, Rolling Stones και άλλα. Έμπαινα -πολλές φορές κρυφά- στο δωμάτιό του και χάζευα τους δίσκους του.

Τα πρώτα σου βήματα ως μουσικός πότε τα έκανες ;

Γύρω στα 15 μου έφτιαξα με τους κολλητούς μου μια μπάντα, τους Mimosa’s Dream και ξεκινήσαμε να παίζουμε. Στην πορεία χωριστήκαμε με τα παιδιά -βρεθήκαμε όλοι σε διαφορετικά μέρη- και πήρα τον δρόμο μου. Ξεκίνησα να γράφω τραγούδια που παρέπεμπαν πιο πολύ σε τραγουδοποιό και έφτιαξα τους Leon.

Τι σηματοδοτεί η αλλαγή του ονόματος σε Leon of Athens;

Τη μετακόμισή μου από την Ελλάδα στην Αγγλία.

Οι Leon ξεκίνησαν ως μπάντα ή ήσουν εξαρχής ένας σόλο καλλιτέχνης ;

Κοίτα, τη μουσική και γενικά τα κομμάτια τα γράφω εγώ. Απλώς, όταν ξεκινήσαμε, είχε ένα vibe κολεκτίβας. Όμως ήταν πολύ σημαντική η βοήθεια των παιδιών, ειδικά της Νεφέλης (Nefeli Walking Undercover) που είναι η πιο παλιά συνεργάτιδά μου. Όλα τα παιδιά που έχουν περάσει από το σχήμα έχουν προσφέρει. Μπορώ, αν θέλεις, να τους αναφέρω όλους, αλλά είναι τόσοι πολλοί που δεν θα μείνει χώρος, για να πούμε κάτι άλλο.

Το 2010 κυκλοφόρησες τον δίσκο Futrue που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό πώς κατάφερες να ακουστείς ;

Έπαιξε ένα πολύ τυχερό σκηνικό. Είχε έρθει στην Αθήνα ένας δημοσιογράφος από τους New York Times, με σκοπό να κάνει ένα θέμα για την κρίση. Βρέθηκε, εντελώς τυχαία, σε ένα soundcheck που κάναμε για ένα live στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Άκουσε ένα κομμάτι μας, πρόσεξε τους στίχους του και έγραψε ότι ήταν αντιπροσωπευτικοί της κατάστασης που επικρατούσε τότε -στις αρχές της κρίσης- στην Ελλάδα.

Ποιο κομμάτι ήταν, θυμάσαι ;

Ναι, το «Someday, Somewhere, Maybe Somebody».

Αλήθεια, πώς βίωσες εκείνη την περίοδο και την απότομη έκρηξη της δημοτικότητάς σου;

Είχα ανάμικτα συναισθήματα. Από τη μία, όπως όλοι, χαιρόμουν που αναγνωριζόταν η δουλειά μου, όμως από την άλλη νιώθω πως το όλο πράγμα πήρε μια κατεύθυνση που δεν μπορούσα να ελέγξω απόλυτα. Δηλαδή, κάποιες φορές ίσως και να παρουσιάστηκα ως κάτι το οποίο δεν ήμουν εγώ.

Μετά περνάμε στον δεύτερο δίσκο, το Global, που οποίο ηχογράφησες στη Νέα Υόρκη με παραγωγό τον Tony Doogan. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία και τι κέρδισες από αυτή;

Όταν πήγα στην Αγγλία, είχαμε στείλει υλικό με τον τότε μάνατζέρ μου σε διάφορους παραγωγούς και αυτός ενδιαφέρθηκε. Άλλη μια τυχερή συγκυρία που προέκυψε είναι πως πρόκειται για κολλητό του Dave Fridmann (σ.σ. παραγωγό των Flaming Lips, Tame Impala, MGMT και πολλών ακόμη). O Tony προτιμά να δουλεύει στο στούντιο του Dave στη Νέα Υόρκη, μιας και είναι κοντά στο σπίτι του. Μάθαμε, λοιπόν, πως υπήρχε ένα κενό στις ημερομηνίες και τελικά γράψαμε ένα μέρος του δίσκου εκεί. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και τον Dave, o οποίος μου έκανε πολύ καλή εντύπωση ως άνθρωπος. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Ο Doogan είναι ένας άνθρωπος που τα λέει έξω από τα δόντια και μου είπε κάποια πράγματα που με βοήθησαν πολύ – όπως, για παράδειγμα, να εμπιστεύομαι τους άλλους ανθρώπους και να μην είμαι συγκεντρωτικός. Επίσης, με πίεσε να τολμήσω τραγουδιστικά κάποια νέα πράγματα.

ATH KIDS: Τα Παιδιά της Αθήνας



Πλέον, όπως μου είπες, ζεις στο Λονδίνο. Ήταν μόνο καλλιτεχνικοί οι λόγοι της μετακόμισής σου ή και προσωπικοί ;

Υπήρχαν κάποιοι προσωπικοί λόγοι, αλλά ήταν κυρίως επαγγελματική επιλογή. Μπορεί πλέον με το Διαδίκτυο να μην είναι τόσο σημαντικό να βρίσκεσαι εκεί, αλλά σίγουρα η φυσική σου παρουσία μπορεί να σου ανοίξει κάποιες επιπλέον πόρτες. Τουλάχιστον όσον αφορά την αγγλική σκηνή.

Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε το νέο σου single με τίτλο «Aeroplane», που είναι προάγγελος του νέου σου δίσκου που θα βγει το φθινόπωρο.

Ναι, είναι το πρώτο επίσημο single που κυκλοφορεί, μέσω της Minos EMI, από τον δίσκο. Στιχουργικά, μιλάει για τις σχέσεις από απόσταση και την αγάπη στην ψηφιακή εποχή. Δεν μπορώ να πω ότι είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτικό του ήχου του δίσκου, μιας και μέσα σε αυτόν θα μπορεί να ακούσει κανείς πολλά διαφορετικά πράγματα. Δεν ήθελα να περιοριστώ σε ένα συγκεκριμένο μουσικό καλούπι. Την παραγωγή του δίσκου έχει αναλάβει ο David Kosten (σ.σ. Bat For Lashes, Everything Everything) και θα λέγεται Xenos. Ηχητικά, είναι λιγότερο «live» από τον προηγούμενο δίσκο που γράφτηκε με μπάντα. Προφανώς είναι όλα παιγμένα ζωντανά, αλλά η περισσότερη δουλειά έγινε από εμένα και τον David μέσα στο στούντιο. Είναι πιο vocal based και περισσότερο αιχμηρός ηχητικά ως δίσκος από τις προηγούμενες δουλειές μου.

Πριν από λίγους μήνες σε είδα ζωντανά σε ένα φεστιβάλ όπου έπαιξες ένα κομμάτι που μας πληροφόρησες πως έχει συνθέσει ο Παύλος Παυλίδης.

Ναι, πρόκειται για ένα κομμάτι στο οποίο έχει γράψει τη μουσική ο Παύλος Παυλίδης και μου έκανε την τιμή να μου το δώσει, να γράψω αγγλικούς στίχους και να το συμπεριλάβω στον νέο δίσκο. Το κομμάτι αυτό είναι το «Έλα Κοντά μου». Στον δίσκο μου θα έχει διαφορετική ενορχήστρωση και στίχους και θα λέγεται «Fire Inside You». Έχω τεράστια αγάπη και εκτίμηση για τη δουλειά του Παύλου.

Υποθέτω ότι αγαπάς εξίσου τη δουλειά των Στέρεο Νόβα, κομμάτια των οποίων διασκευάζεις σε κάποιες εμφανίσεις σου.

Είναι φωτεινά παραδείγματα της ελληνικής μουσικής, όπως επίσης και ο Αγγελάκας με τον Δεληβοριά. Επειδή τυχαίνει να τους έχω γνωρίσει και προσωπικά, θεωρώ πως η τέχνη και η στάση τους μέσα στον χρόνο δεν είναι καθόλου τυχαία.

Όταν έβαλες στην μπάντα σου -που αποτελείται κυρίως από Βρετανούς μουσικούς- το «Ένα Κλεμμένο Ποδήλατο» των Στέρεο Νόβα, τι σου είπαν ;

Η εισαγωγή μου ήταν η εξής: αυτό είναι ένα κομμάτι από ένα θρυλικό ελληνικό γκρουπ των 90’s, το οποίο έχει εκπληκτικούς, ποιητικούς στίχους. Προφανώς δεν καταλαβαίνουν τι λέει, αλλά νιώθουν το κομμάτι.

Στις 6 Απριλίου εμφανίζεσαι στον «Σταυρό του Νότου». Τι θα παρουσιάσεις εκεί;

Θα παίξω όλα τα ολοκληρωμένα κομμάτια του νέου δίσκου, υλικό από τις δύο προηγούμενες δουλειές μου και κάποιες διασκευές. Επίσης, θα υπάρχουν και κάποιοι guests-έκπληξη.

Ο Leon of Athens θα εμφανιστεί στις 6 Απριλίου στον «Σταυρό του Νότου». Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Περισσότερα από το VICE

«Της Ελλάδος τα Παιδιά» – Μιλήσαμε με τους Πρωταγωνιστές της Σειράς που Άλλαξε την Ελληνική Τηλεόραση

Η Ιστορία των Ανθρώπων που Κατηγορούνται ότι Έσπασαν Ακυρωτικό Μηχάνημα σε Λεωφορείο

«Μανούλα μου, Είμαι Αθώος» – Η Ιστορία του Δράκου του Σέιχ Σου που Ακόμα Στοιχειώνει τη Θεσσαλονίκη

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter , Facebook και Instagram.