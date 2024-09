Πήγα στο Φεστιβάλ Ευεξίας για Εκατομμυριούχους με Εισιτήριο 4.000 Ευρώ

«Δεν λέγεται πια Φεστιβάλ Καταπληκτικότητας», μου λέει ένας άνδρας λίγες ώρες αφότου έχω βρεθεί στο A-Fest. Ξεχάστε την κλισέ εικόνα ενός κολεγιόπαιδου που παίρνει κόκα για πρώτη φορά: το Α-Fest είναι ένα φεστιβάλ με εισιτήριο 3.300-4.300 ευρώ για τους λεγόμενους ενσυνείδητους επιχειρηματίες.

Ο εν λόγω άνδρας είναι ο Vishen Lakhiani, ιδιοκτήτης του A-fest και του Mindvalley, μιας διαδικτυακής πλατφόρμας προσωπικής ανάπτυξης. Καθόμαστε στο σικ λόμπι ενός πεντάστερου θέρετρου και σπα στην άκρη της Νεκράς Θάλασσας και μου λέει ότι στόχος του φεστιβάλ είναι να αλλάξει τον κόσμο. Τις επόμενες τέσσερις μέρες θα βιώσω αυτό που περιγράφει ως επιταχυμένη προσωπική ανάπτυξη, στο πιο μεταμορφωτικό φεστιβάλ του κόσμου.

Γίνονται πολλές τολμηρές δηλώσεις και είναι μόλις 9 πμ. Δεν είμαι σίγουρη σε τι θα έχω μεταμορφωθεί στο τέλος της εβδομάδας, αλλά ξέρω ότι θα απέχει πολύ από την κυνική Λονδρέζα που είμαι. Μου δίνουν ένα κορδόνι με το όνομά μου και ξεκινάω.

Το Α-Fest είναι μια εκδήλωση που γίνεται δύο φορές τον χρόνο μόνο για μέλη, την οποία ο Lakhiani ξεκίνησε το 2010. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 3.495 δολάρια (3.300 ευρώ) και φτάνουν τα 4.495 (4.250 ευρώ) καθώς πλησιάζουν οι μέρες. Το κόστος δεν είναι το μόνο εμπόδιο για να βιώσεις το τετραήμερο φεστιβάλ – πρώτα πρέπει να γίνεις μέλος του Mindvalley (κόστος 499 δολάρια/470 ευρώ τον χρόνο). Αλλά σίγουρα όταν θα έχεις ξεπαραδιαστεί και θα έχεις βρει τρόπο να φτάσεις στην εξωτική τοποθεσία -που διαφέρει κάθε χρόνο- μπορεί να βρεθείς παρέα με σταρ του Χόλιγουντ όπως η Patricia Arquette ή ακόμη και παλιούς ομιλητές όπως ο Wim Hof.

Σαν να πεις έναν φούρναρη γευσιγνώστη ή τον τύπο που σου βάζει ρούμι-κόλα mixologist, οι ομιλητές στο φεστιβάλ είναι πνευματικοί γκουρού και μεταμορφωτικοί ηγέτες. Γνωρίζω τον αυτοπροσδιοριζόμενο υπερβατικό καουμπόι του διαστήματος (έναν τύπο που έχει πάρει έναν σκασμό μαγικά μανιτάρια) και μου λέει ότι ταξιδεύει στον χρόνο. Αναρωτιέμαι γιατί διάλεξε συγκεκριμένα να ταξιδέψει σε ένα ξενοδοχείο Marriott στην Ιορδανία για να κάνει παρέα με ένα σωρό αισιόδοξους τύπους με καπέλα φεντόρα. Τι ξέρει;

Ήρθε για να ξαναζωντανέψει την περιφερόμενη ψυχή του στο τελετουργικό αφύπνισης της Νεκράς Θάλασσας, μια σανίδα σκεπασμένη με λάσπη μες στη θάλασσα; Ή να ακούσει τη δασκάλα φενγκ σούι, Marie Diamond, που χρησιμοποιεί ραβδοσκόπηση για να εντοπίσει ζώνες στρες στο σπίτι σου που εμποδίζουν την ικανότητα σου να βγάζεις λεφτά; Ή να ακούσει το “I Feel So Close to You Right Now” του Calvin Harris από το πρωί ως το βράδυ; Θα μάθαινα σύντομα.

ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ADRIAN CHOA

Τις μέρες του φεστιβάλ κάθεσαι σε μια αίθουσα συνεδρίων στο Marriott όπου οι ομιλητές του Mindvalley με τη σειρά προσπαθούν να σε μεταμορφώσουν. Την πρώτη μέρα ακούω μια γυναίκα που εισάγει ενέσιμα βλαστοκύτταρα στα σεξουαλικά σου όργανα. Γιατί; Ακόμα δεν ξέρω. Περνάει πάνω από μια ώρα συζητώντας το φορώντας ένα αέρινο φόρεμα ό, τι πρέπει για Eurovision. Μου φαίνεται ότι εδώ η προσωπική ανάπτυξη έχει άλλο νόημα.

Υπάρχει μια συνεδρία breathwork που λέγεται SOMA -από τα μοναδικά πράγματα που ακούγονται λογικά στο πρόγραμμα- από την ιδρύτρια Niraj Nail. Δυστυχώς οι κραυγές και οι σεξουαλικές κινήσεις των παρευρισκομένων με αναγκάζουν να φύγω νωρίς, γιατί φοβάμαι μήπως πάθω κρίση πανικού.

Κάθε απόγευμα παρατίθενται ένα κοινό δείπνο ή πολυτελές τραπέζι, όπου μας ενθαρρύνουν να κάνουμε επαφές. Αυτές οι βραδιές συχνά έχουν θέμα, σε μια προσπάθεια να σε βοηθήσουν να διαλέξουν ποιο φεντόρα ή ποιος συνδυασμός φτερών είναι καλύτερος. Στο δείπνο Welcome Changemakers, μας ενθαρρύνουν να ντυθούμε ως άτομα που θα φέρουν την αλλαγή. Μας δίνουν ένα PDF με εικόνες ανθρώπων γεμάτους γκλίτερ ή με μεγάλες κορώνες και φεντόρα (τι άλλο).

Κάποιοι έχουν δανειστεί λεφτά ή μάζευαν χρόνια για να έρθουν εδώ, κυρίως επειδή πιστεύουν ότι θα κάνουν επαφές με εκατομμυριούχους ή δισεκατομμυριούχους που θα χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις αυτοβοήθειας που έχουν. Με τόσο manifestation γύρω μου όλοι είναι ακουσμένοι. Η ενέργεια εδώ κάνει τους ανθρώπους να αφήσουν το κοινωνικό άγχος έξω από την πόρτα. Κάποια στιγμή με πλησιάζει ένας άνδρας με ανοιχτή αγκαλιά, μες στη χαρά και λέει «Εγώ σε δημιούργησα. Όταν ξύπνησα το πρωί σε δημιούργησα». Τον αγκαλιάζω και προσπαθώ να απορροφήσω το ντελίριό του.

Παρά τον κυνισμό μου, νιώθω ότι ο Lakhiani έχει δημιουργήσει έναν κόσμο για να ξεφεύγουν οι άνθρωποι, όπου όλα μοιάζουν πιθανά. Δεν είμαι σίγουρη, όμως, ότι θα μεταμορφωθώ σε γκουρού της αυτοβοήθειας εν μία νυκτί. Έτσι, πηγαίνω για φαγητό πριν αρχίσει ο DJ το EDM.

Στο δωμάτιο του ξενοδοχείου αρχίζω να ψάχνω κάποια άτομα που γνώρισα στο Ιnstagram. Μια ύποπτη πλειοψηφία είναι ευπώλητοι συγγραφείς. Σύντομα μάθαιναν ότι το motivational speaking επίσης περιλαμβάνει το να πουλάς τη δουλειά σου. Ξκεινάω να ξαναγράφω το βιογραφικό του Insta στο μυαλό μου: Sydney Lima, changemaker, παγκόσμια οραματίστρια, βραβευμένη κινηματογραφίστρια και ευπώλητη συγγραφέας. Emojis: βραβείο, αστέρι, ειρήνη.

Ανάσα.

Όταν φτάνει η ώρα του πάρτι λήξης δεν μπορώ να χαμογελάσω άλλο, πονάνε τα μάγουλά μου, δεν αντέχω άλλη θετικότητα. Είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες μέρες απέκτησα κάποιες ικανότητες -έμαθα πού να βάζω τον κάδο μου για να προσελκύσω αφθονία στη ζωή μου (ευχαριστώ Marie Diamond) και έχω κάνει κάποιους φίλους- εσένα λέω, υπερβατικέ καουμπόι. Αλλά στόχος του A-Fest είναι να αλλάξει τον κόσμο και δεν νομίζω ότι αυτός ο καινούργιος κόσμος -γεμάτος ευπώλητους συγγραφείς, καπέλα και Calvin Harris- είναι κόσμος που θα έχει χώρο για μένα.

