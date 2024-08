Ποια Είναι η Ακροδεξιά Οργάνωση «Combat 18 Hellas», Μέλη της Οποίας Συνελήφθησαν από την Αντιτρομοκρατική

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής στην περιοχή της Αττικής και σε επαρχιακή πόλη, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα που κάνει γνωστά η Γ.Α.Δ.Α., να μιλούν για έξι προσαγωγές ατόμων, των οποίων εξετάζεται η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρήξεις κι εμπρησμούς. Ταυτόχρονα, διενεργούνται έξι κατ’ οίκον έρευνες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, η οποία επικαλείται πηγές από υψηλόβαθμο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση αφορά την οργάνωση «Combat 18 Hellas», η οποία ανήκει στον ακροδεξιό χώρο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ύποπτοι είχαν συγκροτήσει ομάδα κρούσης και έχουν αναλάβει την ευθύνη για τουλάχιστον 15 εμπρηστικές επιθέσεις σε στέκια αντιεξουσιαστών. Μεταξύ των ενεργειών τους συγκαταλέγεται και η βεβήλωση του μνημείου του Παύλου Φύσσα, πριν από περίπου τρία χρόνια.



Η υπόθεση δεν σχετίζεται με την επίθεση των χρυσαυγιτών στη «Φαβέλα» στις 25 Φεβρουαρίου, από την οποία τραυματίστηκαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και η δικηγόρος της οικογένειας Φύσσα, Ελευθερία Τζομπατζόγλου. Παρόλα αυτά, έγινε γνωστό ότι ταυτοποιήθηκε ένας ύποπτος για την επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο του Πειραιά, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους αυτόπτες μάρτυρες.



Ποιοι είναι οι Combat 18

Πρόκειται για μία νεοναζιστική οργάνωση η οποία έχει εμπνευστεί το όνομά της από τον Αδόλφο Χίτλερ, καθώς ο αριθμός «18» αντιστοιχεί στο πρώτο και το όγδοο γράμμα της αγγλικής αλφαβήτου, «Α» και «Η», δηλαδή Adolf Hitler. Mάλιστα, σύμβολό τους έχουν την νεκροκεφαλή που παραπέμπει σε αυτήν των SS.

H «Combat 18 Hellas» φέρεται να έχει εμπνευστεί τη φυσιογνωμία της από τη βρετανική νεοναζιστική οργάνωση «Combat 18», η οποία είχε έντονη δράση στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δεκαετία του ’90 και όχι μόνο, με τους αντιπάλους της να θεωρούνται μετανάστες, αριστεροί και μειονότητες. Στην Ελλάδα έχει αναλάβει την ευθύνη πλήθους επιθέσεων, οι οποίες εκτός από παράνομες είναι και ιδιαίτερα βίαιες. Σε πολλές από τις δράσεις τους έχουν συνεργαστεί με τους Ανένταχτους Μαίανδρους Εθνικιστές, (σύμφωνα με την Εφημερίδα των Συντακτών, πρόκειται για παρακλάδι τους) οι οποίοι εξυμνούν τον πρώην χρυσαυγίτη καταδικασθέντα για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του Δημήτρη Κουσουρή, γνωστό ως «Περίανδρο» (κατά κόσμον Αντώνιο Ανδρουτσόπουλο). Σε συνέντευξή τους, μάλιστα, στον Ελεύθερο Τύπο, οι Μαίανδροι Εθνικιστές είχαν πει ότι η Combat 18 είναι κάτι παραπάνω από αδελφή οργάνωση, είναι «αίμα από το αίμα».



Οι Combat 18, με δικά τους λόγια

Όπως σημειώνεται σε παλιά δημοσιεύματα περιοδικών και site του ακροδεξιού χώρου, οι Combat 18 έχουν επιχειρήσει να δείξουν την ταυτότητα της δράσης τους. Στην ερώτηση τι είναι η Combat 18, απαντούν: «Στο παρελθόν ήταν μία ανεξάρτητη οργάνωση που δραστηριοποιούταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά την τελευταία δεκαετία εξελίχθηκε σε μία ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση με βάση την πρωτότυπη πίστη (ή σκοπό) της οργάνωσης – οτιδήποτε χρειαστεί (για τον αγώνα). Χωρίς επίσημα μέλη, οι υποστηρικτές της Combat 18 έρχονται σε μία μεγάλη ποικιλία μορφών και μεγεθών, μερικοί με δεσμούς με το μεγάλο κίνημα του «Blood and Honour» (Αίμα και Τιμή), άλλοι δηλώνοντας πίστη κάπου αλλού, ακόμα και κάποιοι χωρίς δεσμούς με καμία οργάνωση (συλλογικότητα) απολύτως. Ανεξάρτητα από το όποιο λάβαρο οι υποστηρικτές της Combat 18 στέκονται, θα έχουν πάντα την υποστήριξη του κινήματος ”Blood and Honour” για το κουράγιο και την ακλόνητη αφοσίωση τους στον απώτερο σκοπό».

Στην ερώτηση για το αν το «Blood and Honour» και η Combat 18 είναι η ίδια ομάδα/οργάνωση λένε: «Όχι. Ενώ ορισμένα μέλη και οπαδοί του “Blood and Honour” υποστηρίζουν και συμμετέχουν στον τρόπο ακτιβισμού/δράσης της Combat 18, η πλειοψηφία των μελών του δεν το κάνει. Το “Blood and Honour” ενεργεί/λειτουργεί με την αντίληψη/κατανόηση ότι όλοι είναι σε θέση να πράξουν διάφορα πράγματα και όχι όλοι όμως να δύνανται να πράξουν το ίδιο. Επιπλέον, μπορεί κανείς να υποστηρίζει την Combat 18 χωρίς ποτέ να γίνει μέλος του “Blood and Honour”».

Όσο για το πώς μπορεί να γίνει κανείς μέλος τους; Λένε πως: «Η Combat 18 είναι η ακέφαλη αντίσταση. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχουν μέλη ούτε κατάλογοι (καταστικά / καταστατικά ονομάτων) και εντολές για να περαστούν στους από κάτω (ή να διαβιβαστούν μόνο!). Ο τρόπος δράσης/ακτιβισμός της Combat 18 οδηγείται απο την ατομική πρωτοβουλία και την οργάνωση σε χαμηλότερο επίπεδο. Ο όρος ”Ακέφαλη Αντίσταση” δεν συνεπάγεται ότι δεν υπάρχουν αρχηγοί/υφιστάμενοι, αλλά ότι είναι προτιμότερο και ευθύνη του καθενός να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να κάνει ότι είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η επιβίωση του πολιτισμού μας».



Μερικές από τις επιθέσεις

Φεβρουάριος 2015

Σε μία άκρως προκλητική επίθεση, οι Combat 18 είχαν βεβηλώσει το μνημείο του Παύλου Φύσσα. Επίσης είχαν ανάλαβει και την ευθύνη για την επίθεση στο Αντιφασιστικό Στέκι Pasamontana στον Κορυδαλλό

Μάιος 2015

Λίγους μήνες μετά, η οργάνωση κάνει ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις στο αυτοδιαχειριζόμενο «Αγρός» στο Ίλιον και στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Περιστερίου.

Οκτώβριος 2015



Οι Combat 18 είχαν πραγματοποιήσει και τη βεβήλωση του εβραϊκού νεκροταφείου στη Νίκαια, με την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών να ζητάει σε ανακοίνωσή της «από τις αρμόδιες Αρχές, να ανακαλύψει και να δικάσει τους υπεύθυνους [οι οποίοι] διαθέτουν και οργανωμένο ιστότοπο και όνομα, αποκαλύπτονται οι ίδιοι με προκλητικές ενέργειες και φράσεις γεμάτες μίσος και ρατσισμό». Έπρεπε να περάσουν δυόμιση χρόνια για να συμβεί αυτό.



Ιούνιος 2015

Τον Ιούνιο του 2015 οι C18 έβαλαν φωτιά στο στέκι Αντίπνοια στα Πετράλωνα, το οποίο είχε στο παρελθόν δεχτεί επίθεση και από τη Χρυσή Αυγή. Στην ανάληψη της ευθύνης της συγκεκριμένης επίθεσης των C18, σημείωναν ότι έγινε σε συνεργασία με τους Ανένταχτους Μαίανδρους Εθνικιστές.

Αύγουστος 2016

Στις 16 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε επίθεση στον αυτοοργανωμένο κοινωνικό χώρο «Αντίβαρο» στο Μενίδι, με τους «Combat 18 Hellas» να αναλαμβάνει κι εκεί την ευθύνη.

Μάρτιος 2017

Η οργάνωση μαζί με τους Αυτόνομους Μαίανδρους Εθνικιστές εξαπολύει πογκρόμ στο Μενίδι με αφορμή τον άδικο χαμό του 11χρονου μαθητή Μάριου.

2017

Την ανάληψη ευθύνης επιθέσεων και στα στέκια Δίστομο και Στρούγγα έχει αναλάβει η συγκεκριμένη οργάνωση.

Διαφημίζοντας τις εγκληματικές τους ενέργειες

Η οργάνωση φρόντιζε να διαφημίζει και τις επιθέσεις της αναρτώντας βίντεο στο Διαδίκτυο. Στα βίντεό τους μάλιστα, εκτός από ναζιστικά σύμβολα, φιγουράρουν και φωτογραφίες με όπλα.

Η ασυλία

Για όλο αυτό το διάστημα, η οργάνωση δρούσε χωρίς να έχει γίνει καμία σύλληψη παρά τις κατ’ εξακολούθηση συστάσεις προς τη Δικαιοσύνη του Ελληνικού Παρατηρητιού των Συμφωνιών του Ελσίνκι.

Το θέμα είχε φτάσει και στην Βουλή, με ερωτήσεις που είχαν υποβάλλει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καραγιαννίδης Χρήστος. Το είχε επαναφέρει το περασμένο καλοκαίρι κι είχε τοποθετηθεί ο Νίκος Τόσκας, από τα έδρανα της Βουλής. Ο υπουργός είχε επικαλεστεί δυσκολία στην ανεύρεση στοιχείων για την υπόθεση, με τον βουλευτή να του επισημαίνει ότι παρόλα αυτά μέλη της οργάνωσης έδιναν συνέντευξη στον Ελεύθερο Τύπο.

