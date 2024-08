Πόσο Κακό Κάνει στην Υγεία μας που Ζούμε Συνέχεια σαν Βρικόλακες Κάτω από Τεχνητά Φώτα;

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Tonic.

Το σενάριο: Ακόμη και με την αλλαγή της ώρας, ο φίλος σου εξακολουθεί να περνάει τον περισσότερο χρόνο του σε εσωτερικούς χώρους. Η δουλειά του –η οποία ξεκινάει νωρίς και τελειώνει αργά– απαιτεί πλήρη ενδυματολογική θωράκιση (δηλαδή κοστούμι), το οποίο κρύβει όλα του τα άκρα από τον ήλιο. Μόλις φτάνει το σαββατοκύριακο, ο κολλητός σου προτιμάει να χαλαρώνει με video games και μαραθώνιους στο Netflix και όχι με ημιμαραθώνιους στην ύπαιθρο. Όταν επιτέλους είναι έτοιμος να κοινωνικοποιηθεί το Σάββατο, συνήθως έχει σκοτεινιάσει και όπως είναι φυσικό, ψάχνει για ένα σκοτεινό μπαρ.

Τα γεγονότα

Η πλειοψηφία των Αμερικανών (ειδικά όσων ζουν σε βόρεια κλίματα) δεν εκτίθεται αρκετά στον ήλιο, λέει ο γιατρός Joel Fuhrman, πρόεδρος του Ιδρύματος Διατροφικής Έρευνας και μέλος της Διεύθυνσης Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Αριζόνα. Στην πραγματικότητα, η έρευνα δείχνει ότι ένα 42% των ενηλίκων έχει έλλειψη βιταμίνης D, της βιταμίνης του ηλίου, που δεν μπορεί να παραχθεί φυσικά από το σώμα και είναι δύσκολο να προσληφθεί μόνο από το φαγητό.

Τι είναι πιθανό να συμβεί

Οι συνήθειες του φίλου σου στον ύπνο και η συναισθηματική του υγεία θα είναι μάλλον οι τομείς που θα δεχθούν το πρώτο πλήγμα: Η έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια της μέρας βοηθάει στη ρύθμιση της παραγωγής της μελατονίνης, της ορμόνης του ύπνου, σταθεροποιώντας τον φυσικό κύκλο ύπνου-αφύπνισης, για να αποτρέψει την αϋπνία και να εξασφαλίσει έναν βαθύ ύπνο, λέει ο Fuhrman. Επίσης, επειδή η ηλιακή ακτινοβολία ενεργοποιεί την απελευθέρωση της σεροτονίνης (της «ορμόνης της ευτυχίας», η οποία είναι σημαντική για να είσαι σε εγρήγορση και να νιώθεις σταθερότητα), η ζωή στο σκοτάδι κάνει τον φίλο σου να κινδυνεύει να εμφανίσει κατάθλιψη και εποχιακή συναισθηματική διαταραχή.

Μετά από δύο έως τέσσερις μήνες με ελάχιστη ή καθόλου έκθεση σε ηλιακό φως, τα επίπεδα βιταμίνης D θα πέσουν τόσο, που ίσως επηρεάσουν σταδιακά την ικανότητα απορρόφησης ασβεστίου από τον οργανισμό του (μια διαδικασία που ενεργοποιείται από τη βιταμίνη D), λέει ο Fuhrman. Ένα συνηθισμένο αποτέλεσμα: εξάντληση, πόνοι στα άκρα και τις αρθρώσεις και μυϊκοί σπασμοί που μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και στην πεπτική οδό, προκαλώντας δυσπεψία. Καθώς οι γερές δόσεις βιταμίνης D έχουν συνδεθεί με την υγιή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, ο φίλος σου μπορεί επίσης να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αναρρώσει, μετά από ιώσεις και γρίπες, λέει ο Fuhrman.

Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί

Αν ο φίλος σου συνεχίσει να ζει σαν βρικόλακας και εξακολουθήσει να έχει έλλειψη βιταμίνης D για πολλά χρόνια, κινδυνεύει να εμφανίσει τριχόπτωση –ή ακόμα και καρκίνο– αργότερα, λέει ο Fuhrman. Κάποιες έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ των χρόνιων χαμηλών επιπέδων βιταμίνης D και ασθενειών όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο διαβήτης, όμως χρειάζεται να γίνει περισσότερη έρευνα, για να αποδειχθεί μια σχέση αιτίου-αιτιατού μεταξύ τους.

Τι να πεις στον φίλο σου

Αν μπορεί να βρει έναν τρόπο να εκτίθεται για λίγο στο φως κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και με το να στέκεται στο παράθυρο του γραφείου για λίγα λεπτά, αυτό μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της παραγωγής της μελατονίνης, με αποτέλεσμα να ξεκουράζεται περισσότερο στον ύπνο και αποφευχθούν οι καταστροφικές συνέπειες της στέρησης του φυσικού φωτός, λέει ο Alex Korb, νευροεπιστήμονας στο UCLA και συγγραφέας του The Upward Spiral: Using Neuroscience to Reverse the Course of Depression, One Small Change at a Time. Οι ειδικές λάμπες ηλιακού φωτός είναι επίσης μια επιλογή.

Ο χρόνος δίπλα στο παράθυρο δεν θα βοηθήσει στο πρόβλημα της έλλειψης βιταμίνης D, ωστόσο, καθώς το τζάμι μπλοκάρει την ακτινοβολία UVB, η οποία είναι απαραίτητη για την παραγωγή της βιταμίνης D (σημειώστε, όμως, ότι μπορείτε να καείτε από τον ήλιο μέσα από το τζάμι, καθώς το διαπερνά η UVA ακτινοβολία). Αν βγει έξω για να απορροφήσει λίγες ακτίνες, πιθανότατα θα βοηθηθεί, όμως το αντηλιακό μπλοκάρει την UVB ακτινοβολία, επομένως ο φίλος σου παράγει λιγότερη D, όταν το φοράει. Επίσης, ο ήλιος είναι δυνητικά επικίνδυνος, επομένως είναι δύσκολο να εξασφαλίσει ότι η έκθεσή του στον ήλιο είναι επαρκής, για να αυξήσει τα επίπεδα της D, αλλά όχι σε σημείο που να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος.

Ένα καθημερινό συμπλήρωμα βιταμίνης D θα καλύψει τις βασικές ανάγκες του φίλου σου, μέχρι να επισκεφτεί τον γιατρό του. Η Εθνική Ιατρική Ακαδημία των ΗΠΑ συστήνει στους περισσότερους ενήλικες να λαμβάνουν 600 IU βιταμίνης D ημερησίως, όμως ο Furhman λέει ότι οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται ένα συμπλήρωμα που είναι πιο κοντά στα 1.000 με 2.000 IU καθημερινά. Τα περισσότερα συμπληρώματα βιταμίνης D θεωρούνται ασφαλή, αρκεί να μην ξεπερνάς τις 4.000 IU ημερησίως. Ο φίλος σου μπορεί να πάρει περισσότερη D μέσω εμπλουτισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων και δημητριακών που μπορεί να τρώει για πρωινό, μαζί με λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός (90 γραμμάρια ισοδυναμούν περίπου με 400 ΙU).

