Πού Μπορείτε να Βρείτε την Καλύτερη Μουσική για Club στον Κόσμο

Υπάρχει ένα κάποιο μυστήριο γύρω από τη ζωή ενός DJ. Είναι τα ναρκωτικά και τα πάρτι ή κάτι πιο νηφάλιο και σοβαρό;

Δυο άνθρωποι που μπορούν να μας μιλήσουν για τη ζωή τους στην club σκηνή είναι η Βερολινέζα Anja Schneider και ο Μαροκινός DJ Amine K. Για τον Amine –γνωστό για τα προκλητικά house και techno σετ του και την αποστολή του να διατηρήσει τη μουσική σκηνή του Μαρόκο μέσω των «Moroko Loco» πάρτι του– στόχος είναι να οδηγεί τους παρευρισκόμενους σε μια κατάσταση ευφορίας.

AΝΙΜE K

Αντίστοιχα για την Anja—που ανήκει στους DJ εκείνους του Βερολίνου που παίζουν ολόκληρη νύχτα και όχι ένα σετ της μιάμισης ώρας- το θέμα είναι να κάνει το κοινό ευτυχισμένο. Οι δυο τους παραμένουν μακριά από το hype κι αυτό τους επιτρέπει να μην προδίδουν τον ήχο τους. Μετά την εμφάνισή τους στο φεστιβάλ Oasis που γίνεται ανάμεσα στη Σαχάρα και το Μαρακές, μιλήσαμε μαζί τους για τα αγαπημένα τους club και τις χώρες όπου προτιμούν να παίζουν. Απ’ ό,τι λένε, θα έπρεπε όλοι να κανονίσουμε ένα ταξιδάκι στη Γεωργία.

ANJA SCHNEIDER. PHOTO: PATRICE BRYLLA

Amuse: Πώς ξεκίνησαν όλα για σένα;

Anja Schneider: Έτυχε να ακούσω τον Hans Niewsant στην Κολονία στα τέλη της δεκαετία του ’80-αρχές του ’90 και αμέσως με συνεπήρε, επειδή παρουσίαζε τη μουσική με τρόπο που δεν είχα ακούσει ξανά. Δεν είχα ιδέα ότι μπορούσα να το κάνω και εγώ. Ενθουσιάστηκα, παρόλο που ήδη ήμουν μεγάλη fan της μουσικής. Είχα στο μυαλό μου περισσότερο να γίνω ραδιοφωνική παραγωγός, που ήταν το πρώτο μου βήμα.

Amine K: Ξεκίνησα να παίζω DJ στα 14. Ο θείος μου ήταν DJ στα πάρτι της μαμάς μου, με δυο κασετόφωνα και έναν μίκτη και βλέποντας την έκφραση των ανθρώπων, όταν έπαιζε μουσική, συνειδητοποίησα ότι αυτό ήθελα να κάνω. Μου έδωσε έναν μικτή και έμαθα μόνος μου, πρώτα με hip hop και ύστερα με techno, το 2006.

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες επιρροές σας;

Anja: Πρώτα ήταν οι Depeche Mode και οι Cure κι αργότερα οι Nitzer Ebb και Front 242. Ύστερα, ήρθε η acid house.

Amine: Οι γονείς μου άκουγαν πολλή γαλλική pop, όπως Adamo, Jaques Brel, Edith Piaf και Aznavour, αλλά και καλλιτέχνες όπως Bob Marley, Jimi Hendrix, The Doors και όλα τα κλασικά της εποχής τους –μουσική που ακόμη ακούω. Αργότερα, ξεκίνησα να ακούω blues και hip hop και ύστερα ηλεκτρονική μουσική. Δεν ακούω techno εκτός club, πιο πολύ μου αρέσει να ακούω funk, hip hop, downbeat.

Anja , πώς σε διαμόρφωσε ως καλλιτέχνη το ότι μεγάλωσες στο Βερολίνο; Πού θα σε βρίσκαμε στο Βερολίνο τώρα;

Anja: Είσαι πάντα προσγειωμένος στο Βερολίνο. Προερχόμαστε από μια πολύ δύσκολη σκηνή clubbing που ήταν πάντα ειλικρινής, σκοτεινή και ιδρωμένη. Θα είμαι ειλικρινής, η τελευταία φορά που βγήκα στο Βερολίνο χωρίς να παίζω εγώ, ήταν πριν κάτι χρόνια. Αλλά ακόμη μου αρέσει η club σκηνή και φυσικά το Berghain/ Panorama Bar. Αλλά επίσης μου αρέσει να παρτάρω στο Sisyphos ή σε κάποια σκοτεινά underground μέρη. Πέρα από τα club, μου αρέσει πολύ το φαγητό και το να ανακαλύπτω καινούρια εστιατόρια στην πόλη. Πρόσφατα ανακάλυψα το PeterPaul στην Τορστράσε, στο Μίτε, που σερβίρει φοβερά γερμανικά τάπας.

Ποιο ήταν το πρώτο φεστιβάλ που έπαιξες;

Anja: Το Melt – ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ που υπάρχουν ακόμη στο Βερολίνο. Τότε ήταν φοβερή φάση. Η ποιότητα ήταν πολύ υψηλή. Είμαι σίγουρη ότι και τώρα έτσι είναι. Επίσης, έχω καλές αναμνήσεις από το SonneMondSterne, που ήταν τέλειο, όταν ξεκινούσα την καριέρα μου.

Amine: Νομίζω ότι το Burning Man μόνο φεστιβάλ δεν είναι, αλλά πιστεύω ότι είναι η καλύτερη φάση στον κόσμο.

Τι βρίσκεις συναρπαστικό στο φεστιβάλ Oasis;

Anja: Το ότι γίνεται στο Μαρόκο. Ήθελα να πάω χρόνια και είμαι πολύ χαρούμενη που έχω την ευκαιρία να δω τη χώρα. Πρέπει να μείνω λίγο ακόμη, για να σχηματίσω πραγματική εντύπωση, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα είναι η χώρα μου! Υπάρχει επίσης μια λίστα γυναικών καλλιτεχνών που έπαιξε και τις περιμέναμε πολύ καιρό. Είμαι πολύ χαρούμενη. Υπάρχουν πολλές ταλαντούχες καλλιτέχνιδες που τους αξίζει να έχουν μια ισχυρή πλατφόρμα.

Amine: Είναι ό,τι είχαμε ονειρευτεί για τη μαροκινή σκηνή ηλεκτρονικής μουσικής. Είναι ένα συναρπαστικό event, που οργανώνουν άνθρωποι επαγγελματίες, παθιασμένοι. Η ομάδα πίσω από το φεστιβάλ είναι καταπληκτική, ο χώρος πανέμορφος, το line-up εξαιρετικό και το vibe ξεχωριστό. Εκεί κάνω μερικά από τα καλύτερα σετ μου και είναι και στο Μαρόκο! Όπως λέει το μότο του φεστιβάλ, «Dance somewhere different» (χόρεψε κάπου διαφορετικά).

Σε ποια μέρη αναδύεται η καλύτερη σκηνή για την club μουσική αυτήν τη στιγμή και γιατί;

Anja: Έχει πάντα ενδιαφέρον να πηγαίνεις σε μια χώρα όπου δεν περιμένεις τίποτα. Η Γεωργία και όλο το ανατολικό κομμάτι του κόσμου είναι συναρπαστικό και αναπάντεχα καλό. Υπάρχει μια ιδιαίτερη ενέργεια και μεγάλη κατανόηση της μουσικής.

Amine: Το Μαρόκο έχει σίγουρα εκπληκτική αναδυόμενη σκηνή, από τους DJ μέχρι τους παραγωγούς των events. Είναι η πατρίδα μου και έχω δει τη σκηνή της ηλεκτρονικής μουσικής να εξελίσσεται. Το Μαρόκο είναι πάντα το καλύτερο μέρος όπου παίζω. Οι άνθρωποι αντιδρούν πολύ συναισθηματικά εδώ: αν τους δώσεις αγάπη, θα σου την ανταποδώσουν επί 100. Θα ουρλιάζουν, θα χοροπηδάνε, θα κλαίνε, θα έχεις μια στιγμιαία και ειλικρινή αντίδραση στη μουσική σου. Αυτό είναι ανεκτίμητο. Επίσης, θα έλεγα η Κουάλα Λουμπούρ, το Μπαλί, η Καμπότζη, η Βηρυτός και η Βραζιλία. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά άλλα μέρη και ανυπομονώ να τα ανακαλύψω.

Πώς παραμένετε συγκεντρωμένοι, παρότι ταξιδεύετε διαρκώς;

Anja: Η σκέψη ότι γυρίζω και βρίσκω την οικογένειά μου μετά το σετ είναι πάντα στο μυαλό μου.

Amine: Εγώ δεν είμαι συγκεντρωμένος. Για να είμαι ειλικρινής, η ζωή στον δρόμο είναι δύσκολη, αλλά μου αρέσει, επειδή δεν σκέφτομαι, απλώς πράττω! Βάζω τον εαυτό μου στον αυτόματο πιλότο, κάνω αυτό που πρέπει να κάνω και το απολαμβάνω στο έπακρο.

Ποιον καινούριο DJ στηρίζετε;

Anja: Ο Derek Plaslaiko με εμπνέει πολύ, λόγω της θετικής ενέργειάς του και της εκπληκτικής αύρας του, όταν παίζει. Όλα είναι χαλαρά και είναι λες και η γη σταματάει, όταν παίζει. Την Avalon Emerson λόγω της δύναμής της να κάνει κάτι διαφορετικό και επειδή το κάνει με μεγάλη επιτυχία. Νιώθεις πόσο άνετη και προσεκτική είναι με την επιτυχία της και την αγάπη που της δίνει ο κόσμος. Επίσης, πρέπει να αναφέρω τον Edward για τον ρυθμό του.

Amine: Είναι πολλοί, γι’ αυτό θα μιλήσω για τους Μαροκινούς. Τελευταία μου αρέσει πολύ ο Jaza. Είναι νέος, παθιασμένος, χρυσωρυχείο όσον αφορά την τοπική μουσική και καταλαβαίνει τι θα πει διαδρομή. Όσο για τους παραγωγούς, υπάρχουν μερικές εκπληκτικές κυκλοφορίες από τους Jalil B, Mr ID και Chouaib El Assaad.

Τo άλμπουμ της Anja Schneider « SoMe » κυκλοφορεί στις 3 Νοεμβρίου από τη Sous Music . Ακούστε το « All I See », το πρώτο preview του άλμπουμ εδώ.

