Πουθενά Δεν Απεικονίζονται Καλύτερα το Σεξ και ο Θάνατος απ’ ό,τι στην Ιαπωνία

Καμία συλλογή φωτογραφιών δεν συνδέει τη σεξουαλικότητα, την αρρενωπότητα και τον θάνατο, όπως τα αξέχαστα πορτρέτα της δεκαετίας του ’60 του Eikoh Hosoe, στα οποία απεικονιζόταν ο Yukio Mishima: ένας Ιάπωνας συγγραφέας, που έγινε αργότερα ηθοποιός, μοντέλο, ποιητής και playboy και ο οποίος τελικά διέπραξε μια φρικτή μορφή τελετουργικής αυτοκτονίας μέσω ξεκοιλιάσματος –το περίφημη σεπούκου της εποχής των Σαμουράι- σε ένα κέντρο στρατιωτικής διοίκησης, στο Τόκιο. Οι φωτογραφίες στο λεύκωμα Ba-ra-kei: Ordeal by Roses (εκδ. Aperture) του Hosoe πραγματικά σε στοιχειώνουν, παρουσιάζοντας τον καταδικασμένο Mishima δεμένο με ένα λάστιχο ποτίσματος, να παλεύει με σχοινιά, να κρατάει ένα σφυρί στον κρόταφό του, ενώ στη φωτογραφία #32 κοιτάζει την κάμερα με ένα τριαντάφυλλο στο στόμα του.

Μιλώντας για τη συλλογή χρόνια αργότερα, ο Hosoe θυμόταν το έντονο βλέμμα του Mishima και την ικανότητα να κρατάει τα μάτια του ανοιχτά, δηλώνοντας ότι δεν θυμόταν το μοντέλο του να έχει ανοιγοκλείσει καθόλου τα μάτια, όσο χρειάστηκε να τραβήξει δύο φιλμ. Λιγότερο από μια δεκαετία αργότερα, ο Mishima οδήγησε μια μικρή ομάδα από μέλη μιας ιδιωτικής πολιτοφυλακής που είχε σχηματίσει, τους επονομαζόμενους Τατενοκάι (Κοινωνία-Ασπίδα) στο αρχηγείο των Δυνάμεων Αυτοάμυνας της Ιαπωνίας. Αφού για λίγο πήραν ομήρους και αποπειράθηκαν να κάνουν πραξικόπημα, ο Mishima και ένας ακόλουθός του αυτοκτόνησαν σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, κάνοντας μια τομή από τα αριστερά προς τα δεξιά στην κοιλιά τους και έπειτα καρατομήθηκαν. Για τον Hosoe, μετά το τραυματικό τέλος μιας ιδιαίτερης ζωής, το Ordeal by Roses έγινε ένα ρέκβιεμ για τον νεκρό, βασανισμένο φίλο του.

Videos by VICE

Έργα του Hosoe, μαζί με εκείνα του προστατευόμενού του, Daido Moriyama, καθώς και έργα του Nobuyoshi Araki –αξίζει να σημειώσουμε τα Love on the Left Eye και Marvellous Tales of Black Ink, που κυκλοφόρησαν σε βιβλίο από τον εκδοτικό οίκο Mörel-, παρουσιάστηκαν στην έκθεση «Up Close: Erotic Japanese Photography» από το Ίδρυμα Σύγχρονης Τέχνης του Χονγκ Κονγκ.

«Οι φωτογραφίες είναι βαθιά ριζωμένες στην ιαπωνική ιστορία, αλλά αντανακλούν και τη στιγμή που τραβήχτηκαν», είπε η επιμελήτρια της έκθεσης Lauren Every-Wortman. «Ο ερωτισμός είναι κομμάτι της ανθρώπινης φύσης και οι ερωτικές φωτογραφίες είναι κομμάτι της καλλιτεχνικής μας κληρονομιάς και του μέλλοντος. Όλοι οι καλλιτέχνες έχουν ισχυρή αντίληψη για την ιαπωνική ιστορία: ο Eikoh Hosοe αντλεί από τους λαϊκούς θρύλους και τους παραδοσιακούς χορούς, ο Moriyama έχει ισχυρή αίσθηση γουάμπι σάμπο (η τέχνη του να βρίσκεις ομορφιά στην ατέλεια) και η δουλειά του Araki θυμίζει έντονα ούκιγιο – εκτυπώσεις σε ξύλο ερωτικών παραστάσεων από την περίοδο Έντο. Ο καθένας έχει επηρεάσει τη φωτογραφία παγκοσμίως, αλλά η αισθητική και τα θέματά τους είναι ξεκάθαρα ιαπωνικά».

To άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Amuse.

Περισσότερα από το VICE

«Έχεις Πολύ Ωραίο Στήθος» – Πέρασα Έναν Μήνα Λέγοντας σε Όλους Μόνο την Αλήθεια

Όσα Έζησα στην Αίθουσα 100Α, στην Πολύωρη Δίκη της Ηριάννας και του Περικλή

Ρωτήσαμε Πυργιώτες αν Συμφωνούν με το Δημοψήφισμα για την Απόσχισή τους από τη Δυτική Ελλάδα

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.