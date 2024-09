Πριν από 14 Χρόνια στη Ριζούπολη το Ελληνικό Ποδόσφαιρο Έγραφε Ιστορία Καφρίλας

Φωτοβολίδες και αντικείμενα στο πούλμαν του Παναθηναϊκού, ένταση στη φυσούνα απ’ όπου έμπαιναν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, επιθέσεις προς τους ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων και γενικά μια έκρυθμη κατάσταση που δεν μπορούσε να ελεγχθεί. Αυτή ήταν η «Ριζούπολη», που αποτελεί σημείο αναφοράς για το θέμα της βίας και του χουλιγκανισμού στην Ελλάδα.

Σαν σήμερα πριν από 14 χρόνια, την 11η Μαΐου 2003, ο Ολυμπιακός υποδεχόταν τον Παναθηναϊκό στη Ριζούπολη, σε ένα ματς που θα έκρινε τον πρωταθλητή. Οι γηπεδούχοι ήταν τρεις βαθμούς πίσω και ήθελαν μόνο νίκη -με δυο γκολ διαφορά, μάλιστα- για να βρεθούν στην κορυφή και να πάρουν το πρωτάθλημα, που τελείωνε την επόμενη εβδομάδα. Θα ήταν το έβδομο συνεχόμενο πρωτάθλημα του ΟΣΦΠ, με τον Σωκράτη Κόκκαλη στο τιμόνι της προεδρίας. Απ’ την άλλη, ο ΠΑΟ έπαιζε για τρία αποτελέσματα: ισοπαλία, νίκη ή ήττα μέχρι ένα γκολ διαφορά (σε αυτήν την περίπτωση, θα γινόταν αγώνας μπαράζ μεταξύ των δύο ομάδων). Τα προγνωστικά ήταν με το μέρος της ομάδας της οποίας, τότε, ηγούνταν στον πάγκο ο Σέρχιο Μαρκαριάν.

«Εκείνη την ημέρα, δεν έπρεπε καν να κατέβουμε από το πούλμαν»

Η καλή μέρα, λένε, από το πρωί φαίνεται και εκείνη την 11η Μαΐου, η κατάσταση μύριζε «μπαρούτι» από νωρίς. Όλα ξεκίνησαν από την άφιξη του πούλμαν που μετέφερε την αποστολή του ΠΑΟ. Ο οδηγός πάρκαρε έξω απο τα αποδυτήρια καθώς δεν υπήρχε άλλη πρόσβαση (14 χρόνια μετά, τέτοια λάθη οργάνωσης συνεχίζουν να γίνονται – βλέπε τον φετινό τελικό κυπέλλου στον Βόλο). Τους «πράσινους» υποδέχθηκαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού με μπουκάλια, πέτρες, κέρματα, καπνογόνα, καθίσματα και φωτοβολίδες. Οι παίκτες που προσπαθούσαν να διασχίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα την απόσταση από το λεωφορείο μέχρι τα αποδυτήρια. «Εκείνη την ημέρα, δεν έπρεπε καν να κατέβουμε από το πούλμαν. Έπρεπε να γυρίσουμε και να φύγουμε», είχε δηλώσει παλιότερα σε συνέντευξή του ο Γιούρκας Σεϊταρίδης, τότε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.

Οι παίκτες του Σέρχιο Μαρκαριάν δεν μπορούσαν να βγουν στον αγωνιστικό χώρο ούτε για προθέρμανση. Φοβούνταν, επειδή πάνω από τη φυσούνα, η οποία είχε σκιστεί κιόλας, είχαν κρεμαστεί ερυθρόλευκοι οπαδοί. Στις εξέδρες του γηπέδου υπήρχαν επίσης 2.500 οπαδοί του Παναθηναϊκού και υπήρχε φόβος για επιπλέον επεισόδια. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κατάφεραν, τελικά, μετά από πολλές προσπάθειες να βγουν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και πάλι δέχθηκαν επίθεση με φωτοβολίδες και πέτρες, σε ένα γήπεδο που θύμιζε εμπόλεμη ζώνη. Ωστόσο, ο διαιτητής της αναμέτρησης, Γιώργος Μποροβήλος, ξεκίνησε το παιχνίδι κανονικά.

Στον αγωνιστικό χώρο, κατά τη διάρκεια του ματς, παραδόξως δεν συνέβη το παραμικρό. Ο Ολυμπιακός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος. Μόλις στο 3ο λεπτό άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Τζιοβάνι, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Τζόρτζεβιτς. Ο Ολυμπιακός πήρε την ψυχολογία με το μέρος του, ενώ οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟ δεν ήξεραν που πατάνε και που βρίσκονται, από το πολεμικό κλίμα που επιρκατούσε και όλα αυτά που είχαν βιώσει νωρίτερα. Στο 15΄, οι Πειραιώτες έκαναν το 2-0 με τον Στέλιο Γιαννακόπουλο και ο ίδιος παίκτης στο 47′ πέτυχε με κεφαλιά το 3-0.

Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος είχε δηλώσει για εκείνο το ματς: «Είχε πολύ ένταση, πραγματικά δεν ήταν ωραίο. Σε κανέναν δεν αρέσει ότι συνέβη. Ήταν αυτό που ήταν, It is what it is που λένε και οι Αμερικανοί. Πάντως δεν μου αρέσουν τέτοιες καταστάσεις γενικά στα γήπεδα, όπως βιώναμε και εμείς τα ίδια όταν αγωνιζόμασταν στην Τούμπα».

Ο Αλέκος Αλεξανδρής, επιθετικός του Ολυμπιακού είχε πει ότι «στο παιχνίδι της Ριζούπολης δεν έγινε κάτι διαφορετικό απ’ ό,τι γίνεται σε όλα τα υπόλοιπα γήπεδα». ΟΚ, μέχρι εδώ. «Απλώς, επειδή τους πείραξε η ήττα, έψαξαν να βρουν ένα άλλοθι και μία δικαιολογία για την αποτυχία τους. Δηλαδή, σε ένα ντέρμπι δεν θα προπηλακιστείς; Δεν θα φας μπουκάλια ή κέρματα;». Τόσο φυσικό θεωρούνταν, δυστυχώς, ακόμη και από κάποιους παίκτες να διαδραματίζονται τέτοιες σκηνές βίας στα γήπεδα.

«Ηταν η χειρότερή μου εμπειρία. Αυτά έχει η Ελλάδα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Κόλκα και τον Μικαέλσεν, είχαν πάθει σοκ, δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Δεν έπρεπε να γίνει ποτέ αυτό το παιχνίδι. Απορώ. Αυτό που συνέβη με τον Ολυμπιακό δεν ήταν στους κανόνες του fari play. Αυτό που συνέβη με τους φίλους του Ολυμπιακού δεν είχε να κάνει με ποδόσφαιρο, έμοιαζε περισσότερο σαν τρομοκρατική επίθεση», είχε δηλώσει πολύ μεστά ο τότε παίκτης του ΠΑΟ, ο Πολωνός Εμάνουελ Ολισαντέμπε.

Για την ιστορία, οι ενδεκάδες των δύο ομάδων σε εκείνο το ματς ήταν:



Ολυμπιακός (προπονητής: Προτάσοφ): Κατεργιαννάκης, Αμανατίδης (στο 60′ έγινε αλλαγή με τον Ανατολάκη), Βενετίδης, Άντζας, Κωστούλας, Καρεμπέ, Ζέτερμπεργκ, Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλος, Τζιοβάνι (στο 73′ έγινε αλλαγή με τον Οφορίκουε), Χούτος (στο 65′ έγινε αλλαγή με τον Νινιάδη)

Παναθηναϊκός (προπονητής: Μαρκαριάν): Νικοπολίδης, Σεϊταρίδης (στο 75′ έγινε αλλαγή με τον Σάριτς), Φύσσας, Χένρικσεν, Κυργιάκος, Καραγκούνης, Μπασινάς, Μικάελσεν (στο 52′ έγινε αλλαγή με τον Γκούμα), Κόλκα (στο 52′ έγινε αλλαγή με τον Κωνσταντίνου), Λυμπερόπουλος, Ολισαντέμπε.

